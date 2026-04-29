Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Τρίτη εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Μεταξύ των νεκρών είναι τρεις διασώστες που βρήκαν τον θάνατο καθώς επιχειρούσαν να απομακρύνουν τραυματίες από βομβαρδισμένη τοποθεσία.

🇱🇧 Attaque israélienne à Majdel Zoun : cinq morts dont trois secouristes de la Défense civile, et deux soldats libanais blessés https://t.co/SmypAOpbzj — L’Orient-Le Jour (@LOrientLeJour) April 28, 2026

Πέντε νεκροί ήταν ο απολογισμός διαδοχικών αεροπορικών επιδρομών στην πόλη Μάζνταλ Ζουν.

Η Πολιτική Προστασία του Λιβάνου κατήγγειλε πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση την ώρα που διασώστες αναζητούσαν εγκλωβισμένους και επιχειρούσαν να τους απομακρύνουν με τη συνδρομή του στρατού.

Τρεις διασώστες καταπλακώθηκαν ενώ επιχειρούσαν στα χαλάσματα κτιρίου και εντοπίστηκαν νεκροί αργότερα, ενώ δύο λιβανέζοι στρατιώτες τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Το Ισραήλ εξακολουθεί να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τις συμβάσεις που προστατεύουν τους αμάχους», υπογράμμισε o λιβανέζος πρόεδρος Ζοζέφ Αούν, καταγγέλλοντας την επίθεση εναντίον σωστικών συνεργείων που επιχειρούσαν σε βομβαρδισμένη περιοχή για να απεγκλωβίσουν τραυματίες.

Breaking | Three Civil Defense Members Killed in Israeli Attack in South Lebanon Lebanon’s Civil Defense announced the killing of three of its members while carrying out a rescue mission after an Israeli airstrike hit a building in Majdal Zoun, in the Tyre district of southern… pic.twitter.com/MbcSEdsg4F — Quds News Network (@QudsNen) April 28, 2026

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανέφερε επίσης πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 15 τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων πέντε παιδιών, εξαιτίας ισραηλινής επίθεσης στην πόλη Ζουάγια.

Βορειότερα, στην πόλη Ζιμπτσίτ, ισραηλινός βομβαρδισμός στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σήραγγες της Χεζμπολάχ

Λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα, στην περιοχή Καντάρα, ο ισραηλινός στρατός εντόπισε και ανατίναξε σήραγγες της Χεζμπολάχ.

Πρόκειται για δύο σήραγγες, η μια μήκους 800 μέτρων και η άλλη περίπου 1.200 μέτρων.

Μια υπόγεια στρατιωτική εγκατάσταση που «χρηματοδοτήθηκε από το Ιράν» για «επιδρομές εναντίον ισραηλινών κοινοτήτων» κοντά στα σύνορα, σύμφωνα με την ενημέρωση εκπροσώπου του στρατού.

Ο ισραηλινός στρατός χρησιμοποίησε πάνω από 450 τόνους εκρηκτικών για να καταστρέψει τις σήραγγες.

Πηγή: ΑΠΕ