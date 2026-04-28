magazin
Τρίτη 28 Απριλίου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μέλανι Γκρίφιθ και Αντόνιο Μπαντέρας ξανά μαζί μια δεκαετία μετά το διαζύγιό τους
Fizz 28 Απριλίου 2026, 17:25

Η Μέλανι Γκρίφιθ και ο Αντόνιο Μπαντέρας απόλαυσαν πρόσφατα μια σπάνια βραδινή έξοδο στο Λος Άντζελες, αποδεικνύοντας ότι είναι από τους πιο αγαπημένους «πρώην» στο Χόλιγουντ.

Έφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Μουσική: Μπορεί να επηρεάσει τις διατροφικές μας επιλογές;

Μουσική: Μπορεί να επηρεάσει τις διατροφικές μας επιλογές;

Spotlight

Ο Αντόνιο Μπαντέρας και η Μέλανι Γκρίφιθ βγήκαν για μια σπάνια, κοινή βραδινή έξοδο στο Χόλιγουντ την Κυριακή. Το πρώην ζευγάρι φωτογραφήθηκε να περπατά αγκαζέ και χαμογελαστό μετά το δείπνο.

Ο Μπαντέρας και η Γκρίφιθ συνοδεύονταν από την κόρη τους, Στέλλα, και τον γαμπρό τους, Άλεξ Γκρουζίνσκι.

Η Γκρίφιθ, 68 ετών, φορούσε τζιν, μαύρο μπουφάν μοτοσικλετιστή και γάντια χωρίς δάχτυλα, ενώ ο Μπαντέρας, 65 ετών, φορούσε μαύρο παντελόνι και ασημένιο μπουφάν τύπου bomber, κρατώντας ένα λευκό καπέλο του μπέιζμπολ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MusicCreedLive® (@musiccreedlive_)

Οι πρώην σύντροφοι

Είναι ολοφάνερο ότι μπορεί οι ηθοποιοί να έχουν χωρίσει, αλλά εξακολουθούν να τρέφουν μεγάλη αγάπη ο ένας για τον άλλον. Το ζευγάρι ενώθηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ρομαντικής κωμωδίας του 1995, «Two Much».

Εκείνη την εποχή, η Γκρίφιθ και ο Μπαντέρας ήταν ακόμα παντρεμένοι με τους πρώην συντρόφους τους -τον Ντον Τζόνσον και την Άνα Λέζα, αντίστοιχα. Μέχρι το 1996, είχαν χωρίσει και οι δύο από τους προηγούμενους συζύγους τους και παντρεύτηκαν στο Λονδίνο τον Μάιο της ίδιας χρονιάς.

YouTube thumbnail

«Ποια είναι;»

Το πρώην ζευγάρι είχε αρχικά συναντηθεί -για πρώτη φορά- στα Όσκαρ του 1989. Ο Μπαντέρας πρόσεξε αμέσως τη Γκρίφιθ και ρώτησε τον φίλο του, τον Ισπανό σκηνοθέτη Πέδρο Αλμοδόβαρ, για εκείνη. Ο Μπαντέρας εξήγησε στο Vulture ότι, αν και αναγνώρισε «αυτή την ξανθιά γυναίκα» από ταινίες που είχε δει, δεν μπορούσε να θυμηθεί το όνομά της.

«Έτσι, είπα στον Πέδρο: “Ποια είναι; Ποια είναι; Πώς τη λένε;” Ο Πέδρο είπε: “Είναι η Μέλανι Γκρίφιθ!” Εγώ είπα: “Αυτό είναι. Θεέ μου.” Έξι χρόνια αργότερα, την παντρεύτηκα», είπε.

Η Γκρίφιθ είχε μια διαφορετική εμπειρία όταν συνάντησε τον Μπαντέρας. Παρακολούθησε την εκδήλωση με τον Τζόνσον, τον τότε σύζυγό της, και αποκάλυψε στο AARP The Magazine ότι δεν της άρεσε η πρώτη ερώτηση που της έκανε ο Μπαντέρας. «Το πρώτο πράγμα που με ρώτησε ήταν η ηλικία μου», θυμήθηκε.

«Είπα: “Αυτό είναι το πιο αγενές πράγμα που μου έχει ρωτήσει κανείς ως πρώτο”. Αλλά υπήρχε κάτι σε αυτόν».

YouTube thumbnail

Υπέροχα

Η Γκρίφιθ και ο Μπαντέρας καλωσόρισαν την κόρη τους, τη Στέλλα Μπαντέρας, τον Σεπτέμβριο του 1996, ενώ όλη η οικογένεια παραμένει εξαιρετικά δεμένη παρά το διαζύγιο του πρώην ζευγαριού το 2015.

Τον Ιούνιο του 2020, ο Μπαντέρας μίλησε για τη σχέση του με τη Γκρίφιθ στην εκπομπή «El Break de las 7» λέγοντας μεταξύ άλλων «υπήρξαν υπέροχες στιγμές στον γάμο μας που δε θα ξεχάσω ποτέ. Έχουμε μια υπέροχη κόρη που αγαπάμε και οι δύο και που είναι το τελικό αποτέλεσμα της σχέσης μας, το πιο όμορφο πράγμα που έχουμε κάνει ποτέ μαζί».

«Το πρώτο πράγμα που με ρώτησε ήταν η ηλικία μου», θυμήθηκε η Μέλανι. «Είπα: “Αυτό είναι το πιο αγενές πράγμα που μου έχει ρωτήσει κανείς ως πρώτο”. Αλλά υπήρχε κάτι σε αυτόν»

Φίλη μιας ζωής

Ο Μπαντέρας πρόσφατα μοιράστηκε μια πιο οικεία στιγμή με την οικογένειά του στο Instagram τη Δευτέρα, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με αυτόν, την Γκρίφιθ, τη Στέλλα και τον Γκρουζίνσκι να γελάνε αυθόρμητα σε έναν καναπέ.

Αναφέρθηκε στη Γκρίφιθ ως «πρώην σύζυγό του και φίλη μιας ζωής» στη λεζάντα της ανάρτησης τόσο στα αγγλικά όσο και στα ισπανικά, τη μητρική του γλώσσα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη YO DONA (@yodona)

Η δήλωση χωρισμού

Σε δήλωση που εξέδωσαν τη στιγμή του χωρισμού τους, το πρώην ζευγάρι ηθοποιών ανέφερε: «Αποφασίσαμε μετά από ώριμη σκέψη και ομόφωνα να ολοκληρώσουμε τον σχεδόν 20ετή γάμο μας με αγάπη και φιλικότητα, τιμώντας και σεβόμενοι ο ένας τον άλλον, την οικογένειά μας και τους φίλους μας, καθώς και τον όμορφο χρόνο που περάσαμε μαζί.»

Ενώ η Στέλλα είναι το μοναδικό παιδί του Μπαντέρας, η Γκρίφιθ έχει άλλα τρία παιδιά από προηγούμενους γάμους, με πιο γνωστή την κόρη της Ντακότα Τζόνσον, την οποία έχει με τον δύο φορές πρώην σύζυγό της Ντον Τζόνσον.

Η Γκρίφιθ και ο Ντον παντρεύτηκαν για πρώτη φορά για σύντομο χρονικό διάστημα το 1976, πριν από μια δεύτερη, πιο επιτυχημένη περίοδο, από το 1989 έως το 1996.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @patty_42004

Ο γάμος της Στέλλας

Ο Μπαντέρας, ο οποίος ζει πλέον στην πατρίδα του, την Ισπανία, αφού εγκατέλειψε το Χόλιγουντ μετά από μια πολύ επικίνκαρδιακή προσβολή πριν από μια δεκαετία, επανενώθηκε πρόσφατα με την πρώην σύζυγό του για τον γάμο της κόρης τους Στέλλα και του Γκρουζίνσκι τον Οκτώβριο του 2025.

Η Στέλλα παντρεύτηκε τον παιδικό της έρωτα Γκρουζίνσκι στην Ισπανία, σε μια πολυτελή τελετή, τον Οκτώβριο του 2025.

«Ο γάμος της κόρης μου Στέλλας εξελίχθηκε σε μια εγκάρδια οικογενειακή συγκέντρωση, γεμάτη συγκίνηση, χαρά και γέλιο» έγραψε ο Μπαντέρας στο Instagram εκείνη την εποχή. «Ευχαριστώ όλους όσοι το έκαναν αυτό δυνατό».

Η Γκρίφιθ έγραψε σε δική της ξεχωριστή ανάρτηση: «Η Στέλλα και ο Άλεξ παντρεύτηκαν! Ήταν η πιο χαρούμενη, γεμάτη αγάπη, γλυκιά και υπέροχη στιγμή!»

«Τόση αγάπη!» πρόσθεσε.

*Με στοιχεία από people.com

Headlines:
Πετρέλαιο
ΟΠΕΚ: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποχωρούν μετά από παρουσία 50 ετών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
Ιράν: Οι ΗΠΑ δεν μπορούν πλέον να επιβάλλουν την πολιτική τους σε άλλες χώρες – Ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Λίζα Κούντροου: Τι λέει για τους σεναριογράφους στα Φιλαράκια
Όχι τόσο φιλαράκια 28.04.26

Η Λίζα Κούντροου, που όλοι γνωρίσαμε ως Φοίβη στα Φιλαράκια, δεν είχε πολλά καλά λόγια να πει για τους σεναριογράφους της σειράς

Ο Μικ Τζάγκερ έφτασε πολύ κοντά στον θάνατο το 1976, σύμφωνα με τη νέα βιογραφία των Rolling Stones
«Είχα πανικοβληθεί» 28.04.26

Στο νέο βιβλίο του Μπομπ Σπιτζ με τίτλο «The Rolling Stones: The Biography», ο Μάρσαλ Τσες, ισχυρίζεται ότι αναγκάστηκε να κάνει ανάνηψη τον Μικ Τζάγκερ, αφού μοιράστηκαν ένα γραμμάριο ηρωίνης.

Η Ρίτα Γουίλσον εκ βαθέων: Η Ελληνίδα μαμά, ο καρκίνος, τα 38 χρόνια γάμου κι ένα κεσεδάκι γιαούρτι
Δεύτερη ευκαιρία 27.04.26

Η Ρίτα Γουίλσον μιλάει στον Guardian για την καριέρα της ως έφηβο μοντέλο, τα γυρίσματα της ταινίας «Γάμος αλά ελληνικά» και το μυστικό μιας μακροχρόνιας αγάπης.

Η Ίσα Ρέι αποκαλύπτει την πολύτιμη συμβουλή που της έδωσε η Μάγια Άγγέλου
Ένστικτο 26.04.26

«Η Μάγια συνήθιζε να λέει ότι όταν κάποιος σου δείξει ποιος είναι, πρέπει να τον πιστέψεις από την πρώτη στιγμή», είπε σε ομιλία της η Ίσα Ρέι, αναφερόμενη στην καλύτερη συμβουλή που έχει λάβει.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Η ευχάριστη έκπληξη στην παρέλαση του ΟΦΗ και η μεγαλύτερη στήριξη που την αξίζουν οι Κρητικοί
Ποδόσφαιρο 28.04.26

Η δυναμική παρουσία χιλιάδων Κρητικών στην φιέστα του ΟΦΗ για την κατάκτηση του Κυπέλλου φέρνει το προσκήνιο το θέμα της στήριξης των «ασπρόμαυρων» που δεν είχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Έκθεση Liberties: Σε κίνδυνο παραμένει η ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα
Κράτος Δικαίου 28.04.26

Την ελάχιστη δυνατή συμμόρφωση της χώρας με το ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας της ενημέρωσης διαπιστώνει η τελευταία πανευρωπαϊκή αναφορά της οργάνωσης Liberties για την ελευθερία του Τύπου.

Κραυγή αγωνίας των εργαζομένων για τα ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας μετά τη διπλή επίθεση σε ΕΦΚΑ και Εφετείο
Πέντε τραυματίες 28.04.26

Η διπλή επίθεση του 89χρονου σε δύο πολύ κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας (στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Δικαστικό Μέγαρο του Πρωτοδικείου Αθηνών) φέρνει στην επιφάνεια τεράστια κενά ασφαλείας με τους εργαζομένους να καταγγέλλουν απουσία κατάλληλων μέτρων.

Σύνταξη
Δήμος Λαρισαίων: Εκτός αστικού ιστού το Τελωνείο
Αυτοδιοίκηση 28.04.26

Τις επόμενες ημέρες κλιμάκιο στελεχών της ΑΑΔΕ αναμένεται να μεταβεί στη Λάρισα, προκειμένου, επί του πεδίου, πια, να δρομολογηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες μεταφοράς του Τελωνείο εκτός αστικού ιστού.

Σύνταξη
Αρχεία Έπσταϊν: Κόπερφιλντ και Μπλέιν στα έγγραφα – Αγωγή κατά Μπλανς
Woman 28.04.26

Ο Μπλανς μηνύεται για μη δημοσιοποίηση όλων των αρχείων Έπσταϊν, με καταγγελίες για καθυστερήσεις, περικοπές και έλλειψη διαφάνειας. Την ίδια ώρα, αποκαλύψεις από τα δημοσιοποιημένα αρχεία σοκάρουν

Επίσκεψη της νέας Πρέσβειρας της Ιρλανδίας στο Ιστορικό Δημαρχείο Κέρκυρας
Διεθνείς σχέσεις 28.04.26

Συζητήθηκαν προτάσεις για την ανάπτυξη κοινών πολιτιστικών δράσεων, μεταξύ των οποίων και η προοπτική καθιέρωσης ετήσιας εκδήλωσης αφιερωμένης στις σχέσεις Κέρκυρας και Ιρλανδίας.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 28 Απριλίου 2026
Cookies