Μέλανι Γκρίφιθ και Αντόνιο Μπαντέρας ξανά μαζί μια δεκαετία μετά το διαζύγιό τους

Ο Αντόνιο Μπαντέρας και η Μέλανι Γκρίφιθ βγήκαν για μια σπάνια, κοινή βραδινή έξοδο στο Χόλιγουντ την Κυριακή. Το πρώην ζευγάρι φωτογραφήθηκε να περπατά αγκαζέ και χαμογελαστό μετά το δείπνο.

Ο Μπαντέρας και η Γκρίφιθ συνοδεύονταν από την κόρη τους, Στέλλα, και τον γαμπρό τους, Άλεξ Γκρουζίνσκι.

Η Γκρίφιθ, 68 ετών, φορούσε τζιν, μαύρο μπουφάν μοτοσικλετιστή και γάντια χωρίς δάχτυλα, ενώ ο Μπαντέρας, 65 ετών, φορούσε μαύρο παντελόνι και ασημένιο μπουφάν τύπου bomber, κρατώντας ένα λευκό καπέλο του μπέιζμπολ.

Οι πρώην σύντροφοι

Είναι ολοφάνερο ότι μπορεί οι ηθοποιοί να έχουν χωρίσει, αλλά εξακολουθούν να τρέφουν μεγάλη αγάπη ο ένας για τον άλλον. Το ζευγάρι ενώθηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ρομαντικής κωμωδίας του 1995, «Two Much».

Εκείνη την εποχή, η Γκρίφιθ και ο Μπαντέρας ήταν ακόμα παντρεμένοι με τους πρώην συντρόφους τους -τον Ντον Τζόνσον και την Άνα Λέζα, αντίστοιχα. Μέχρι το 1996, είχαν χωρίσει και οι δύο από τους προηγούμενους συζύγους τους και παντρεύτηκαν στο Λονδίνο τον Μάιο της ίδιας χρονιάς.

«Ποια είναι;»

Το πρώην ζευγάρι είχε αρχικά συναντηθεί -για πρώτη φορά- στα Όσκαρ του 1989. Ο Μπαντέρας πρόσεξε αμέσως τη Γκρίφιθ και ρώτησε τον φίλο του, τον Ισπανό σκηνοθέτη Πέδρο Αλμοδόβαρ, για εκείνη. Ο Μπαντέρας εξήγησε στο Vulture ότι, αν και αναγνώρισε «αυτή την ξανθιά γυναίκα» από ταινίες που είχε δει, δεν μπορούσε να θυμηθεί το όνομά της.

«Έτσι, είπα στον Πέδρο: “Ποια είναι; Ποια είναι; Πώς τη λένε;” Ο Πέδρο είπε: “Είναι η Μέλανι Γκρίφιθ!” Εγώ είπα: “Αυτό είναι. Θεέ μου.” Έξι χρόνια αργότερα, την παντρεύτηκα», είπε.

Η Γκρίφιθ είχε μια διαφορετική εμπειρία όταν συνάντησε τον Μπαντέρας. Παρακολούθησε την εκδήλωση με τον Τζόνσον, τον τότε σύζυγό της, και αποκάλυψε στο AARP The Magazine ότι δεν της άρεσε η πρώτη ερώτηση που της έκανε ο Μπαντέρας. «Το πρώτο πράγμα που με ρώτησε ήταν η ηλικία μου», θυμήθηκε.

«Είπα: “Αυτό είναι το πιο αγενές πράγμα που μου έχει ρωτήσει κανείς ως πρώτο”. Αλλά υπήρχε κάτι σε αυτόν».

Υπέροχα

Η Γκρίφιθ και ο Μπαντέρας καλωσόρισαν την κόρη τους, τη Στέλλα Μπαντέρας, τον Σεπτέμβριο του 1996, ενώ όλη η οικογένεια παραμένει εξαιρετικά δεμένη παρά το διαζύγιο του πρώην ζευγαριού το 2015.

Τον Ιούνιο του 2020, ο Μπαντέρας μίλησε για τη σχέση του με τη Γκρίφιθ στην εκπομπή «El Break de las 7» λέγοντας μεταξύ άλλων «υπήρξαν υπέροχες στιγμές στον γάμο μας που δε θα ξεχάσω ποτέ. Έχουμε μια υπέροχη κόρη που αγαπάμε και οι δύο και που είναι το τελικό αποτέλεσμα της σχέσης μας, το πιο όμορφο πράγμα που έχουμε κάνει ποτέ μαζί».

Φίλη μιας ζωής

Ο Μπαντέρας πρόσφατα μοιράστηκε μια πιο οικεία στιγμή με την οικογένειά του στο Instagram τη Δευτέρα, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με αυτόν, την Γκρίφιθ, τη Στέλλα και τον Γκρουζίνσκι να γελάνε αυθόρμητα σε έναν καναπέ.

Αναφέρθηκε στη Γκρίφιθ ως «πρώην σύζυγό του και φίλη μιας ζωής» στη λεζάντα της ανάρτησης τόσο στα αγγλικά όσο και στα ισπανικά, τη μητρική του γλώσσα.

Η δήλωση χωρισμού

Σε δήλωση που εξέδωσαν τη στιγμή του χωρισμού τους, το πρώην ζευγάρι ηθοποιών ανέφερε: «Αποφασίσαμε μετά από ώριμη σκέψη και ομόφωνα να ολοκληρώσουμε τον σχεδόν 20ετή γάμο μας με αγάπη και φιλικότητα, τιμώντας και σεβόμενοι ο ένας τον άλλον, την οικογένειά μας και τους φίλους μας, καθώς και τον όμορφο χρόνο που περάσαμε μαζί.»

Ενώ η Στέλλα είναι το μοναδικό παιδί του Μπαντέρας, η Γκρίφιθ έχει άλλα τρία παιδιά από προηγούμενους γάμους, με πιο γνωστή την κόρη της Ντακότα Τζόνσον, την οποία έχει με τον δύο φορές πρώην σύζυγό της Ντον Τζόνσον.

Η Γκρίφιθ και ο Ντον παντρεύτηκαν για πρώτη φορά για σύντομο χρονικό διάστημα το 1976, πριν από μια δεύτερη, πιο επιτυχημένη περίοδο, από το 1989 έως το 1996.

Ο γάμος της Στέλλας

Ο Μπαντέρας, ο οποίος ζει πλέον στην πατρίδα του, την Ισπανία, αφού εγκατέλειψε το Χόλιγουντ μετά από μια πολύ επικίνκαρδιακή προσβολή πριν από μια δεκαετία, επανενώθηκε πρόσφατα με την πρώην σύζυγό του για τον γάμο της κόρης τους Στέλλα και του Γκρουζίνσκι τον Οκτώβριο του 2025.

Η Στέλλα παντρεύτηκε τον παιδικό της έρωτα Γκρουζίνσκι στην Ισπανία, σε μια πολυτελή τελετή, τον Οκτώβριο του 2025.

«Ο γάμος της κόρης μου Στέλλας εξελίχθηκε σε μια εγκάρδια οικογενειακή συγκέντρωση, γεμάτη συγκίνηση, χαρά και γέλιο» έγραψε ο Μπαντέρας στο Instagram εκείνη την εποχή. «Ευχαριστώ όλους όσοι το έκαναν αυτό δυνατό».

Η Γκρίφιθ έγραψε σε δική της ξεχωριστή ανάρτηση: «Η Στέλλα και ο Άλεξ παντρεύτηκαν! Ήταν η πιο χαρούμενη, γεμάτη αγάπη, γλυκιά και υπέροχη στιγμή!»

«Τόση αγάπη!» πρόσθεσε.

*Με στοιχεία από people.com