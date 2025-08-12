Αντόνιο Μπαντέρας: Έγινε 65 χρόνων και συγχαίρει τον εαυτό του που παρέμεινε νέος

Ο Αντόνιο Μπαντέρας, με αφορμή τα γενέθλιά του δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία όπου ποζάρει στη θάλασσα και να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για όσα έχει ζήσει μέχρι σήμερα και όσα θα ζήσει.

Η ανάρτηση για τα γενέθλια

«Σήμερα γίνομαι 65 χρονών και σταματώ για μια στιγμή, για να χαμογελάσω στον δρόμο που διέσχισα, να παραδοθώ ευγνώμων στο παρόν μου και αφήνοντας στην άκρη τα μαθηματικά και το πέρασμα του χρόνου, να συγχαρώ τον εαυτό μου που παρέμεινα νέος», έγραψε ο Αντόνιο Μπαντέρας στην ανάρτησή του.

Αντόνιο Μπαντέρας: Μια λαμπερή καριέρα

Γεννήθηκε στις 10 Αυγούστου 1960 στη Μάλαγα της Ισπανίας, με πλήρες όνομα Χοσέ Αντόνιο Ντομίνγκεθ Μπαντέρα. Αρχικά, είχε όνειρο να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, αλλά ένας τραυματισμός στο πόδι στην εφηβεία τον οδήγησε να στραφεί στην υποκριτική.

Η καριέρα του ξεκίνησε στην Ισπανία, όπου συνεργάστηκε με τον διάσημο σκηνοθέτη Πέδρο Αλμοδόβαρ σε μια σειρά από ταινίες, όπως το Ο Νόμος του Πόθου και το Δέσε με!. Αυτές οι συνεργασίες τον καθιέρωσαν ως έναν από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς της χώρας του.

Στη δεκαετία του ’90, έκανε το μεγάλο βήμα στο Χόλιγουντ, κατακτώντας το κοινό με το μεσογειακό του ταμπεραμέντο και το αδιαμφισβήτητο χάρισμά του. Έπαιξε σε εμβληματικές ταινίες όπως το Φιλαδέλφεια, Συνέντευξη με έναν Βρικόλακα και Η Μάσκα του Ζορό, όπου ο ρόλος του Ζορό τον έκανε παγκόσμιο σταρ.

Πέρα από τους ρόλους δράσης και ρομαντισμού, έχει αποδείξει την ευελιξία του και σε άλλους τομείς. Έχει δανείσει τη φωνή του σε χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων, με πιο χαρακτηριστικό τον Γάτο Σπιρουνάτο στις ταινίες Σρεκ και στην ομώνυμη ταινία. Έχει επίσης σκηνοθετήσει ταινίες και έχει ασχοληθεί με το θέατρο.

Η προσωπική και ζωή και τα προβλήματα υγείας

Υπήρξε παντρεμένος με τις ηθοποιούς Άνα Λέθα και Μέλανι Γκρίφιθ, με την οποία απέκτησε μία κόρη, τη Στέλλα Μπαντέρας. Ο Μπαντέρας έχει επίσης αντιμετωπίσει προβλήματα υγείας, καθώς το 2017 υπέστη καρδιακή προσβολή, γεγονός που τον έκανε να αναθεωρήσει την προσέγγισή του στη ζωή και την καριέρα του.