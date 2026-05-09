Έκρηξη σκάφους στο Μαϊάμι μετά από πρόσκρουση σε ξέρα – Τουλάχιστον 15 τραυματίες

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική του Miami-Dade, πάνω από 25 ομάδες διάσωσης, σε συνεργασία με την Ναυαγοσωστική Υπηρεσία και την Επιτροπή Προστασίας Ψαριών και Άγριας Ζωής της Φλόριντα, ανταποκρίθηκαν σε αναφορές για πιθανή έκρηξη σκάφους κοντά στην ξέρα Χολόβερ.

Δεκαπέντε άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο το Σάββατο μετά από πιθανή έκρηξη σκάφους στην αμμοθίνα Χολόβερ, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι της Πυροσβεστικής.

15 people were hospitalized after a possible boat explosion Saturday at Haulover Beach in Miami-Dade County, Florida. Authorities said the cause is still under investigation.

Όταν έφτασαν οι ομάδες διάσωσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν, σύμφωνα με πληροφορίες, πολλούς τραυματίες στην ξέρα. Λόγω του αριθμού των θυμάτων και της ανάγκης για επιπλέον πόρους έκτακτης ανάγκης, οι αρχές αναβάθμισαν την επέμβαση σε περιστατικό μαζικών ατυχημάτων επιπέδου 2. Το επίπεδο 2 αφορά 15 έως 25 τραυματίες και απαιτεί άλλους πόρους και πιθανή διακομιδή (και συναγερμό) σε διαφορετικά νοσοκομεία της περιοχής.

Οι επιβαίνοντες ήταν περισσότεροι από 15

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανέφερε ότι υπήρχαν αρκετά άτομα που χρειάζονταν περίθαλψη στην περιοχή, και 15 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Βίντεο από τον τόπο του συμβάντος έχουν καταγράψει ένα ελικόπτερο διάσωσης να προσγειώνεται στην περιοχή, σημάδι πως κάποιος ή κάποιοι από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Η κατάσταση των ατόμων που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο δεν έχει γίνει γνωστή. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η κατάσταση παραμένει σε εξέλιξη και οι ερευνητές εξακολουθούν να προσπαθούν να διαπιστώσουν τα αίτια της έκρηξης.