Κολομβία: Τραγωδία από έκρηξη σε ανθρακωρυχείο – 9 παγιδευμένοι βρέθηκαν νεκροί
Εννιά εργαζόμενοι σε ανθρακωρυχείο στην κεντρική Κολομβία που λειτουργεί νομίμως, με την άδεια των αρχών, έχασαν τη ζωή τους χθες Δευτέρα εξαιτίας έκρηξης οφειλόμενης «σε συγκέντρωση αερίου» σε στοά του, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των θυμάτων του δυστυχήματος από τις αρχές, που τον παρουσίασαν ως οριστικό.
Σωστικά συνεργεία κατάφεραν να σώσουν έξι ανθρακωρύχους, που διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής. Το ανθρακωρυχείο βρίσκεται κάπου 74 χιλιόμετρα βόρεια από την πρωτεύουσα Μπογοτά, σε περιοχή όπου τα δυστυχήματα αυτής της φύσης είναι συχνά.
«Έξι εργαζόμενοι στο ορυχείο διασώθηκαν και εννέα είναι νεκροί εξαιτίας του δυστυχήματος (…) στη Σουτατάουσα, στην Κουντιναμάρκα», ανέφερε η εθνική υπηρεσία μεταλλείων και ορυχείων σε ανακοίνωσή της.
Νωρίτερα χθες, οι αρχές έκαναν λόγο για 12 αγνοούμενους και τρεις «μπόρεσαν να βγουν» χωρίς να χρειαστούν βοήθεια από στοά της μονάδας σε μεγάλο βάθος.
Τον απολογισμό των 9 νεκρών επιβεβαίωσε ο Χόρχε Εμίλιο Ρέι, ο νομάρχης στην Κουντιναμάρκα, μέσω X, εκφράζοντας «συλλυπητήρια, αλληλεγγύη και υποστήριξη» στις οικογένειές τους.
Fueron encontrados sin vida los 9 mineros que permanecían atrapados en la mina La Trinidad, en #Sutatausa. Lamentamos profundamente esta tragedia y enviamos un mensaje de condolencia, solidaridad y acompañamiento a sus familias.
Las otras 6 personas que hacían parte del turno…
— Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) May 5, 2026
Τα ατυχήματα σε ορυχεία στην Κολομβία είναι τραγικά συχνά, ιδίως σε αυτά που λειτουργούν παράνομα.
