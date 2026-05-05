Τρίτη 05 Μαϊου 2026
05.05.2026 | 09:00
Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Κολομβία: Τραγωδία από έκρηξη σε ανθρακωρυχείο – 9 παγιδευμένοι βρέθηκαν νεκροί
Κόσμος 05 Μαΐου 2026, 09:18

Κολομβία: Τραγωδία από έκρηξη σε ανθρακωρυχείο – 9 παγιδευμένοι βρέθηκαν νεκροί

Σωστικά συνεργεία κατάφεραν να σώσουν έξι ανθρακωρύχους στην Κολομβία

Αυτός ο καρκίνος απειλεί τους νέους – Στο στόχαστρο οι κάτω των 45

Εννιά εργαζόμενοι σε ανθρακωρυχείο στην κεντρική Κολομβία που λειτουργεί νομίμως, με την άδεια των αρχών, έχασαν τη ζωή τους χθες Δευτέρα εξαιτίας έκρηξης οφειλόμενης «σε συγκέντρωση αερίου» σε στοά του, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των θυμάτων του δυστυχήματος από τις αρχές, που τον παρουσίασαν ως οριστικό.

Σωστικά συνεργεία κατάφεραν να σώσουν έξι ανθρακωρύχους, που διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής. Το ανθρακωρυχείο βρίσκεται κάπου 74 χιλιόμετρα βόρεια από την πρωτεύουσα Μπογοτά, σε περιοχή όπου τα δυστυχήματα αυτής της φύσης είναι συχνά.

«Έξι εργαζόμενοι στο ορυχείο διασώθηκαν και εννέα είναι νεκροί εξαιτίας του δυστυχήματος (…) στη Σουτατάουσα, στην Κουντιναμάρκα», ανέφερε η εθνική υπηρεσία μεταλλείων και ορυχείων σε ανακοίνωσή της.

Νωρίτερα χθες, οι αρχές έκαναν λόγο για 12 αγνοούμενους και τρεις «μπόρεσαν να βγουν» χωρίς να χρειαστούν βοήθεια από στοά της μονάδας σε μεγάλο βάθος.

Τον απολογισμό των 9 νεκρών επιβεβαίωσε ο Χόρχε Εμίλιο Ρέι, ο νομάρχης στην Κουντιναμάρκα, μέσω X, εκφράζοντας «συλλυπητήρια, αλληλεγγύη και υποστήριξη» στις οικογένειές τους.

Τα ατυχήματα σε ορυχεία στην Κολομβία είναι τραγικά συχνά, ιδίως σε αυτά που λειτουργούν παράνομα.

Ελληνικές τράπεζες: Ανατροπή στο χάρτη του ασφαλιστικού κλάδου φέρνουν οι νέες εξαγορές

Ελληνικές τράπεζες: Ανατροπή στο χάρτη του ασφαλιστικού κλάδου φέρνουν οι νέες εξαγορές

Αυτός ο καρκίνος απειλεί τους νέους – Στο στόχαστρο οι κάτω των 45

Τραμπ: Δεν μπορώ να πω αν η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ

Τραμπ: Δεν μπορώ να πω αν η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ

Δύο τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό – «Θέλουμε να πάμε σπίτι μας»
Ένας Έλληνας στους επιβάτες 05.05.26

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius φαίνεται να έχει αγκυροβολήσει στα ανοιχτά του λιμανιού του Πράσινου Ακρωτηρίου τη Δευτέρα. Δεν έχει επιτραπεί στους επιβάτες να αποβιβαστούν από το πλοίο

Το κόστος της εξάρτησης της ΕΕ από το ρωσικό αέριο και άλλα διαμόνια στην σύνοδο της Αρμενίας
Ένα επαναλαμβανόμενο θέμα στην σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία ήταν οι οδυνηρές και δαπανηρές εξαρτήσεις της Ευρώπης, οι οποίες ήρθαν στο προσκήνιο μετά τη διακοπή της παροχής φυσικού αερίου από την Ρωσία το 2022. Το θέμα έχει αποκτήσει νέα αίσθηση επείγοντος εξαιτίας των κλειστών Στενών του Ορμούζ

Νατάσα Ρουγγέρη
Αναπροσανατολισμός στη σκιά Τραμπ – Το υπό πίεση ΝΑΤΟ, η Ευρώπη των διλημμάτων και η ΕΕ ως «πολύφερνη νύφη»
Οι συνεχείς απειλές Τραμπ στην Ευρώπη και η αβεβαιότητα στο ΝΑΤΟ εντείνουν τη συζήτηση στην ΕΕ και πέραν αυτής για τα όρια και την ταυτότητα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Τραμπ: Δεν μπορώ να πω αν η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ – Ιράν: Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε πολιτικά σκάφη, στο Ορμούζ
Ο Τραμπ αρνήθηκε να απαντήσει αν εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν εξακολουθεί να ισχύει, μετά τις ανταλλαγές πυρών στα Στενά του Ορμούζ - Χώρες του κόλπου καταδίκασαν τις επιθέσεις στα ΗΑΕ - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο

Ρωσία – Ουκρανία: Πούτιν και Ζελένσκι ανακοίνωσαν μονομερή κατάπαυση του πυρός σε διαφορετικές ημερομηνίες
Σε διαφορετικές ημερομηνίες ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός Πούτιν και Ζελένσκι, ο ένας για τη νίκη στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, και ο άλλος επειδή «δεν είναι σοβαρό» να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός.

Ιράν: Σε «αποκλιμάκωση» καλεί η Σαουδική Αραβία μετά την επανέναρξη των πυρών στα Στενά του Ορμούζ
Την «ανάγκη αποκλιμάκωσης, αποχής από κάθε περαιτέρω κλιμάκωση και άσκησης αυτοσυγκράτησης», τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας, μετά τις ανταλλαγές πυρών στον Κόλπο.

Παραγουάη: 13 χρόνια κάθειρξη σε γερουσιαστή για ξέπλυμα χρήματος από διακίνηση ναρκωτικών
Σε 13 χρόνια κάθειρξης για ξέπλυμα χρήματος που προήλθε από διακίνηση ναρκωτικών καταδικάστηκε γερουσιαστής στην Παραγουάη, ο οποίος σχετιζόταν με έναν από τους πλέον καταζητούμενους κακοποιούς.

Ουκρανία: Κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, ανακοινώνει ο Ζελένσκι
Κατάπαυση του πυρός ανακοίνωσε και ο Ζελένσκι, αλλά από τα μεσάνυχτα της Τρίτης 5 Μαΐου, υπογραμμίζοντας πως «η ανθρώπινη ζωή είναι ασυγκρίτως πολυτιμότερη από τον "εορτασμό" οποιασδήποτε επετείου».

Βραζιλία: Μονοκινητήριο αεροσκάφος συντρίβεται σε πολυκατοικία στο Μπέλο Οριζόντε
Σε βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται η στιγμή που ένα Embraer EMB-721C χάνει ύψος, αποφεύγει με δυσκολία πολυώροφα κτίρια και εντέλει συντρίβεται σε μια πολυκατοικία στο Μπέλο Οριζόντε της Βραζιλίας.

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο – Από το σημείο είχε περάσει η αυτοκινητοπομπή του Βανς
Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο. Δημοσιογράφοι και πολίτες κλήθηκαν να πάνε σε ασφαλές σημείο, ενώ ο Τραμπ απομακρύνθηκε από εκδήλωση. Πληροφορίες ότι οι αρχές έχουν πυροβολήσει ένα άτομο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά πρόγραμμα βοήθειας προς Παλαιστινίους που έπεσαν θύματα βίας Ισραηλινών εποίκων
Ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμεντ Μουστάφα δήλωσε σήμερα ότι η ΕΕ, σε συντονισμό με την κυβέρνηση, θα ξεκινήσει «ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη των θυμάτων της τρομοκρατίας των εποίκων»

Ισπανία: Η ακτοφυλακή κατάσχεσε στον Ατλαντικό ποσότητα κοκαΐνης ρεκόρ – Σχεδόν 40 τόνους
Οι ισπανικές αρχές αναχαίτισαν πλοίο στα διεθνή ύδατα στον Ατλαντικό. Εκτός από τους 40 τόνους κοκαΐνης που κατέσχεσαν, στην επιχείρηση συνέλαβαν 20 άτομα. Αποδίδουν την επιχείρηση σε διεθνές δίκτυο.

Το νέο trailer της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν είναι επικό
Κάτι περισσότερο από δύο μήνες έμειναν μέχρι να βγει στις σκοτεινές αίθουσες η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν και ο γνωστός δημιουργός μας έδωσε μια γεύση από όλα όσα θα δούμε

Φροίξος Φυντανίδης
Δύο τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό – «Θέλουμε να πάμε σπίτι μας»
Ιαπωνία: Παρέλαβε ρωσικό πετρέλαιο μετά το κλείσιμο της στρόφιγγας στη Μέση Ανατολή – «Αναθέρμανση σχέσεων με Μόσχα»
Η Ιαπωνία όπως και άλλες χώρες της Ασίας αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ καθώς εφοδιάζονται πετρέλαιο κατά κύριο λόγο από τον Περσικό

Άφαντοι οι δράστες της διπλής επίθεσης σε Νέο Κόσμο και Παγκράτι – Στο νοσοκομείο 14χρονος και 15χρονος
Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο τα δύο περιστατικά σε Νέο Κόσμο και Παγκράτι να συνδέονται μεταξύ τους, καθώς παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο προσέγγισης και την εξέλιξη των επιθέσεων

«Σ’ αγαπώ, πατέρα, αλλά μισώ όσα εκπροσωπείς»: Από την ελίτ στον IRA η «περήφανα ένοχη» Ρόουζ Ντάγκντεϊλ
Από τα σαλόνια της ελίτ στον IRA, η Ρόουζ Ντάγκντεϊλ γύρισε την πλάτη στην τάξη της και βρέθηκε σε βομβιστικές επιθέσεις και μια ιστορική ληστεία τέχνης

Το φιλμ Electroma των Daft Punk γιορτάζει 20 χρόνια ζωής
Δύο δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της, η ταινία Electroma των Daft Punk απέκτησε μια βελτιωμένη έκδοση που θα προβληθεί στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

