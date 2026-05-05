Τουλάχιστον 12 ανθρακωρύχοι αγνοούνται έπειτα από έκρηξη σε στοά ανθρακωρυχείου, το οποίο λειτουργεί νόμιμα, στην κεντρική Κολομβία, κατά νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε ο νομάρχης στην Κουντιναμάρκα, χωρίς να είναι σαφής ως αυτό το στάδιο η κατάστασή τους (φωτογραφία, επάνω, από το Χ, @JorgeEmilioRey).

15 ανθρακωρύχοι κατελήφθησαν εξαπίνης όταν σημειώθηκε έκρηξη, και τρεις από αυτούς μπόρεσαν να βγουν από τη στοά

Al menos 12 mineros resultaron atrapados en la mina La Trinidad, ubicada en el municipio de Sutatausa, en el departamento de Cundinamarca, centro de #Colombia, tras una explosión, según informaron autoridades locales. “De acuerdo con el último reporte, son 15 los mineros… pic.twitter.com/hdtjeyP6Fn — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) May 5, 2026

Eκρηξη που θεωρείται ότι οφειλόταν σε «συγκέντρωση αερίου» είχε αποτέλεσμα να «παγιδευτούν 15 ανθρακωρύχοι», ενημέρωσε ο Χόρχε Εμίλιο Ρέι, ο νομάρχης, μέσω X, αφού αρχικά έκανε λόγο για 14 παγιδευμένους.

Εξήγησε ότι τρεις ανθρακωρύχοι «μπόρεσαν να βγουν με ίδια μέσα» και «ένας μεταφέρθηκε σε ιατρικό κέντρο» για εξετάσεις στη Σουτατάουσα, κάπου εβδομήντα χιλιόμετρα βόρεια από την κολομβιανή πρωτεύουσα Μπογοτά.

De acuerdo con el último reporte, son 15 los mineros involucrados en el incidente. De ellos, 3 lograron salir por sus propios medios y 1 ya fue trasladado a un centro médico para valoración. La situación se presenta en la mina La Trinidad, donde el accidente se habría originado… pic.twitter.com/WJAg2Kv1qd — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) May 4, 2026

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στις τοπικές αρχές επιβεβαίωσε πως 15 ανθρακωρύχοι κατελήφθησαν εξαπίνης όταν σημειώθηκε έκρηξη που οφειλόταν σε «συγκέντρωση αερίου», πάντως οι τρεις μπόρεσαν να βγουν από τη στοά, σε μεγάλο βάθος, σχετικά γρήγορα.

Επιχείρηση διάσωσης

Τα ατυχήματα σε ορυχεία στην Κολομβία είναι τραγικά συχνά, ιδίως σε αυτά που λειτουργούν παράνομα.

Ο νομάρχης Ρέι μοιράστηκε φωτογραφίες σωστικών συνεργείων στη μονάδα, διευκρινίζοντας πως αρχικά εξέταζαν στοιχεία για το επίπεδο συγκέντρωσης μεθανίου—του αερίου που προκάλεσε την έκρηξη—προτού προχωρήσουν στην έρευνα για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Πηγή: ΑΠΕ