Έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Κίνα – Τουλάχιστον 21 νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Γιγαντιαία έκρηξη σε βιομηχανία παραγωγής πυροτεχνημάτων στην κεντρική Κίνα χθες Δευτέρα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 21 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 61, μεταδίδουν σήμερα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους η δημόσια τηλεόραση CCTV, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα και η εφημερίδα Ημερησία της Κίνας.

Η καταστροφή εκτυλίχθηκε χθες περί τις 16:43 (τοπική ώρα· 11:43 ώρα Ελλάδας) στο εργοστάσιο της εταιρείας Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company, στον δήμο της Λιουγιάνγκ, στην επαρχία Χουνάν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

The fireworks plant explosion on Monday in central China’s Hunan Province has left 21 people dead and 61 others injured, authorities said Tuesday. More than 480 rescuers in five teams have been mobilized for the rescue, with three rescue robots deployed https://t.co/2SAbg4wmYH pic.twitter.com/z0U5Y97Fsk — China Xinhua News (@XHNews) May 5, 2026

Η Λιουγιάνγκ θεωρείται κέντρο της βιομηχανίας παραγωγής πυροτεχνημάτων της Κίνας· πολλές από τις κατασκευάστριες είναι εγκατεστημένες εκεί.

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε εντολή να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό όσων εργαζομένων αγνοούνται και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για την καταστροφή.

Στο παρελθόν είχε σημειωθεί σειρά καταστροφών σε μονάδες του τομέα. Οι αρχές επέβαλαν την τήρηση πολύ πιο αυστηρών μέτρων ασφαλείας σε εργασιακούς χώρους τα τελευταία χρόνια, αλλά τα δυστυχήματα δεν έχουν σταματήσει.

Τον Ιούνιο του 2025, τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας έκρηξης σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη Χουνάν.

Η Κίνα παράγει το μεγαλύτερο μέρος των πυροτεχνημάτων που διατίθενται σε παγκόσμια κλίμακα.