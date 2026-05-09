Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ 3-0: Στο «κυνήγι» της Άρσεναλ με «τριάρα» οι «Πολίτες»
«Ζωντανή» στη μάχη του τίτλου παρέμεινε η Μάντσεστερ Σίτι, καθώς επικράτησε στο «Ετιχαντ» με 3-0 της Μπρέντφορντ και πλησίασε στο -2 την πρωτοπόρο Άρσεναλ.
- Γιορτή σήμερα 10 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Επανέρχεται η αφρικανική σκόνη: Αυτές είναι οι επτά περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο
- Κοινωνικός Τουρισμός: Πώς θα δείτε εάν είστε δικαιούχος
- Άγγιξε του 32 βαθμούς ο υδράργυρος στην Κρήτη – Νέα άνοδος της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα την ερχόμενη εβδομάδα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Επιστροφή στις νίκες για τη Μάντσεστερ Σίτι η οποία επιβλήθηκε της Μπρέντφορντ με 3-0 στο «Etihad» για την 36η αγωνιστική της Premier League, και συνεχίζει να καταδιώκει την Άρσεναλ. Οι «πολίτες» είναι στο -2 από τους «κανονιέρηδες» έχοντας 74 βαθμούς έναντι 76 της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα.
Μετά από ένα… στείρο πρώτο ημίχρονο, το σύνολο του Πεπ Γκουαρντιόλα κατάφερε να διώξει το «βάρος» ανοίγοντας το σκορ με τον Ζερεμί Ντοκού στο 60ο λεπτό του αγώνα. Ένα τέταρτο αργότερα ο Έρλινγκ Χάαλαντ έκανε το 2-0, ενώ το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Ομάρ Μαρμούς στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.
Πλέον, το βάρος πέφτει στους Λονδρέζους, που την Κυριακή (10/5) θα έχουν πολύ δύσκολη αποστολή με την Γουέστ Χαμ, η οποία «καίγεται» για τη νίκη στη μάχη που δίνει για την αποφυγή του υποβιβασμού.
Μάντσεστερ Σίτι: Ντοναρούμα, Νούνες, Γκεΐ, Ακέ, Ο’Ράιλι, Μπερνάρντο Σίλβα, Ράιντερς (59’ Φόντεν), Σεμένιο, Σερκί (59’ Μαρμούς), Ντοκού (90′ Σαβίνιο), Χάαλαντ.
Μπρέντφορντ: Κέλεχερ, Χίκεϊ (62’ Γιάνελτ), Κόλινς, Αγέρ, Καγιόντε, Ντάμσγκααρντ (68’ Ουαταρά), Γιαρμόλιουκ (79’ Χ¨εντερσον), Γένσεν, Λιούις Πότερ, Σαντέ, Τιάγκο
To πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 36ης αγωνιστικής της Premier League
Σάββατο 09/05
Λίβερπουλ-Τσέλσι 1-1
(6′ Χράφενμπερχ-35′ Φερνάντες)
Μπράιτον-Γουλβς 3-0
(1′ Χίνσελγουντ, 5′ Ντανκ, 86′ Μίντε)
Φούλαμ-Μπόρνμουθ 0-1
(53′ Ράγιαν)
Σάντερλαντ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-0
(60′ Ντοκού, 75′ Χάαλαντ, 90’+2′ Μαρμούς)
Μάντσεστερ Σίτι-Μπρέντφορντ 3-0
(60′ Ντοκού, 75′,90’+2 Χάαλαντ)
Κυριακή 10/05
Μπέρνλι-Άστον Βίλα (16:00)
Κρίσταλ Πάλας-Έβερτον (16:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Νιούκαστλ (16:00)
Γουέστ Χαμ-Άρσεναλ (18:30)
Δευτέρα 11/05
Τότεναμ-Λιντς (22:00)
Η βαθμολογία της Premier League
Αναλυτικά το πρόγραμμα της επόμενης (37ης) αγωνιστικής:
Παρασκευή 15/05
Άστον Βίλα-Λίβερπουλ (22:00)
Κυριακή 17/05
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Νότιγχαμ Φόρεστ (14:30)
Μπρέντφορντ-Κρίσταλ Πάλας (17:00)
Έβερτον-Σάντερλαντ (17:00)
Λιντς-Μπράιτον (17:00)
Γουλβς-Φούλαμ (17:00)
Νιουκάστλ-Γουέστ Χαμ (19:30)
Δευτέρα 18/05
Άρσεναλ-Μπέρνλι (22:00)
Τρίτη 19/05
Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Σίτι (21:30)
Τσέλσι-Τότεναμ (22:15)
- Σάκοτα: «Είχα ένα προαίσθημα πως η διαφορά δεν ήταν αρκετή»
- Η Χρυσή Βίβλος του Basketball Champions League: Η Ρίτας σήκωσε την πρώτη κούπα της
- Σκάνδαλο στη Βρετανία: Ιδιοκτήτης ομάδας και ο σύζυγός του κατηγορούνται για βιασμούς και σεξουαλική εκμετάλλευση
- ΑΕΚ – Ρίτας 86-92: Έχασε «δικό» της τρόπαιο στην παράταση η «Ένωση»… (vids)
- Βόλφσμπουργκ – Μπάγερν Μονάχου 0-1: Οι Βαυαροί στέλνουν την ομάδα του Κουλιεράκη σε «τελικό παραμονής»
- Βαλένθια: «Αν δεν μετατεθεί ο αγώνας με την Μπασκόνια, θα αγωνιστούμε με την ομάδα Νέων»
- Συνεχίζεται το θρίλερ: Η βαθμολογία και το υπόλοιπο πρόγραμμα των playout της Super League (pic)
- Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ 3-0: Στο «κυνήγι» της Άρσεναλ με «τριάρα» οι «Πολίτες»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις