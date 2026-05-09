Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ 3-0: Στο «κυνήγι» της Άρσεναλ με «τριάρα» οι «Πολίτες»

Επιστροφή στις νίκες για τη Μάντσεστερ Σίτι η οποία επιβλήθηκε της Μπρέντφορντ με 3-0 στο «Etihad» για την 36η αγωνιστική της Premier League, και συνεχίζει να καταδιώκει την Άρσεναλ. Οι «πολίτες» είναι στο -2 από τους «κανονιέρηδες» έχοντας 74 βαθμούς έναντι 76 της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα.

Μετά από ένα… στείρο πρώτο ημίχρονο, το σύνολο του Πεπ Γκουαρντιόλα κατάφερε να διώξει το «βάρος» ανοίγοντας το σκορ με τον Ζερεμί Ντοκού στο 60ο λεπτό του αγώνα. Ένα τέταρτο αργότερα ο Έρλινγκ Χάαλαντ έκανε το 2-0, ενώ το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Ομάρ Μαρμούς στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.

Πλέον, το βάρος πέφτει στους Λονδρέζους, που την Κυριακή (10/5) θα έχουν πολύ δύσκολη αποστολή με την Γουέστ Χαμ, η οποία «καίγεται» για τη νίκη στη μάχη που δίνει για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Μάντσεστερ Σίτι: Ντοναρούμα, Νούνες, Γκεΐ, Ακέ, Ο’Ράιλι, Μπερνάρντο Σίλβα, Ράιντερς (59’ Φόντεν), Σεμένιο, Σερκί (59’ Μαρμούς), Ντοκού (90′ Σαβίνιο), Χάαλαντ.

Μπρέντφορντ: Κέλεχερ, Χίκεϊ (62’ Γιάνελτ), Κόλινς, Αγέρ, Καγιόντε, Ντάμσγκααρντ (68’ Ουαταρά), Γιαρμόλιουκ (79’ Χ¨εντερσον), Γένσεν, Λιούις Πότερ, Σαντέ, Τιάγκο

To πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 36ης αγωνιστικής της Premier League

Σάββατο 09/05

Λίβερπουλ-Τσέλσι 1-1

(6′ Χράφενμπερχ-35′ Φερνάντες)

Μπράιτον-Γουλβς 3-0

(1′ Χίνσελγουντ, 5′ Ντανκ, 86′ Μίντε)

Φούλαμ-Μπόρνμουθ 0-1

(53′ Ράγιαν)

Σάντερλαντ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-0

(60′ Ντοκού, 75′ Χάαλαντ, 90’+2′ Μαρμούς)

Μάντσεστερ Σίτι-Μπρέντφορντ 3-0

(60′ Ντοκού, 75′,90’+2 Χάαλαντ)

Κυριακή 10/05

Μπέρνλι-Άστον Βίλα (16:00)

Κρίσταλ Πάλας-Έβερτον (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Νιούκαστλ (16:00)

Γουέστ Χαμ-Άρσεναλ (18:30)

Δευτέρα 11/05

Τότεναμ-Λιντς (22:00)



Η βαθμολογία της Premier League

Αναλυτικά το πρόγραμμα της επόμενης (37ης) αγωνιστικής:



Παρασκευή 15/05

Άστον Βίλα-Λίβερπουλ (22:00)

Κυριακή 17/05

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Νότιγχαμ Φόρεστ (14:30)

Μπρέντφορντ-Κρίσταλ Πάλας (17:00)

Έβερτον-Σάντερλαντ (17:00)

Λιντς-Μπράιτον (17:00)

Γουλβς-Φούλαμ (17:00)

Νιουκάστλ-Γουέστ Χαμ (19:30)

Δευτέρα 18/05

Άρσεναλ-Μπέρνλι (22:00)

Τρίτη 19/05

Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Σίτι (21:30)

Τσέλσι-Τότεναμ (22:15)