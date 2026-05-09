Επανέρχεται η αφρικανική σκόνη: Αυτές είναι οι επτά περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο

Έντονη είναι η παρουσία αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα τις τελευταίες ημέρες, με τους ειδικούς να απευθύνουν συστάσεις προς τους πολίτες για περιορισμό των μετακινήσεων και αποφυγή της σωματικής άσκησης σε εξωτερικούς χώρους.

Το φαινόμενο αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Αυξημένες συγκεντρώσεις σωματιδίων στην Κρήτη

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η ατμόσφαιρα κοντά στην επιφάνεια του εδάφους θα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη στην Κρήτη και κυρίως στον νομό Χανίων.

Οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 100 μg/m³, επίπεδα που μπορούν να προκαλέσουν δυσφορία και αναπνευστικά προβλήματα, ειδικά σε άτομα με άσθμα, καρδιοαναπνευστικά νοσήματα, ηλικιωμένους και παιδιά.

Οι ειδικοί συνιστούν την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, την παραμονή σε κλειστούς χώρους όσο είναι δυνατόν και τη χρήση προστατευτικής μάσκας σε περιπτώσεις έντονης έκθεσης.

Οι περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο

Η μεταφορά σαχαριανής σκόνης αναμένεται να επηρεάσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, με μεγαλύτερη ένταση στις εξής περιοχές:

Κρήτη

Πελοπόννησος

Αττική

Στερεά Ελλάδα

Δυτική Ελλάδα

Ήπειρος

Θεσσαλία

Το φαινόμενο αναμένεται να παρουσιάσει προσωρινή εξασθένηση από το απόγευμα του Σαββάτου, καθώς οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, συμβάλλοντας στον καθαρισμό της ατμόσφαιρας.

Παρά τη σύντομη βελτίωση, από την Κυριακή και κυρίως από τη Δευτέρα οι νότιοι άνεμοι θα επαναφέρουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη χώρα. Αν και το φαινόμενο αναμένεται σε πιο ήπια μορφή, η επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα ενδέχεται να διατηρηθεί έως και την Τρίτη.

Το AtmoHub επισημαίνει ότι η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς, ενώ δεν αποκλείεται η παρουσία σκόνης να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.

Καλοκαιρινό σκηνικό με θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών

Παράλληλα με τη μεταφορά σκόνης, θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική θα οδηγήσουν σε αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας. Από τη Δευτέρα, αρκετές περιοχές της χώρας θα δουν τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Η Τρίτη αναμένεται να είναι η θερμότερη ημέρα του διαστήματος, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να φτάνουν τοπικά ακόμη και τους 33 με 34 βαθμούς, κυρίως στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, τη Θεσσαλία, τη βόρεια Κρήτη και την ανατολική Πελοπόννησο.