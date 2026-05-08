newspaper
Παρασκευή 08 Μαϊου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
07.05.2026 | 20:00
Τραγωδία στην Κηφισιά - Νεκρή η 85χρονη που εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αφρικανική σκόνη, μικρή πτώση της θερμοκρασίας και… καταιγίδες σήμερα
Ελλάδα 08 Μαΐου 2026, 06:20

Αφρικανική σκόνη, μικρή πτώση της θερμοκρασίας και… καταιγίδες σήμερα

Διαφορετικός θα είναι ο καιρός σήμερα στα κεντρικά και τα νότια της χώρας, σε σχέση με τα δυτικά.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αυτοπεποίθηση: Πώς δείχνει το σώμα την έλλειψή της;

Αυτοπεποίθηση: Πώς δείχνει το σώμα την έλλειψή της;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Επιστρέφει σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου η αφρικανική σκόνη στην Ελλάδα, μετατρέποντας αρκετές περιοχές -κυρίως την Κρήτη και τα νότια- σε… Σαχάρα.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν νεφώσεις πρόσκαιρα μέχρι το απόγευμα αυξημένες.

Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο, τα δυτικά και κεντρικά ηπειρωτικά και την Κρήτη και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση στα πελάγη 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ, ευνοώντας  τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και τη νότια χώρα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 25, κατά τόπους στα Δωδεκάνησα τους 26 και στη βόρεια Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις αρχικά στη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Ασθενείς μεταβλητοί, από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη δυτική Πελοπόννησο θα είναι μικρής διάρκειας.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 και τοπικά στα νότια τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Νωρίς το βράδυ τα φαινόμενα στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο θα σταματήσουν, ενώ στη Θεσσαλία είναι πιθανό να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, πρόσκαιρα στην ανατολική Πελοπόννησο και τη νότια Εύβοια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 24 και τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες και στην Κρήτη μέχρι και το απόγευμα τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στη δυτική Κρήτη τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 και τοπικά στη βόρεια Κρήτη έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και τις βραδινές ώρες στα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στα βόρεια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 με 25 και τοπικά στα νότια 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις. Τοπικές βροχές μικρής διάρκειας θα σημειωθούν τις απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Νότιοι 3 με 5, πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3, από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο ραντάρ διεθνών funds μετά την επενδυτική βαθμίδα

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο ραντάρ διεθνών funds μετά την επενδυτική βαθμίδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Αυτοπεποίθηση: Πώς δείχνει το σώμα την έλλειψή της;

Αυτοπεποίθηση: Πώς δείχνει το σώμα την έλλειψή της;

Κόσμος
Τραμπ: Σε ισχύ η κατάπαυση πυρός

Τραμπ: Σε ισχύ η κατάπαυση πυρός

inWellness
inTown
Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για τον 12χρονο μετά το πολύωρο χειρουργείο – Πώς συνέβη το ατύχημα με το πατίνι
Ελλάδα 07.05.26

Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για τον 12χρονο μετά το πολύωρο χειρουργείο – Πώς συνέβη το ατύχημα με το πατίνι

Η επέμβαση διήρκησε περίπου 3,5 ώρες, με τους νευροχειρουργούς να αντιμετωπίζουν τις σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη το παιδί μετά τη σφοδρή σύγκρουση με το αυτοκίνητο

Σύνταξη
Χανταϊός στην Ελλάδα: Από την επιδημία του 1985 μέχρι σήμερα
Ο ιός των τρωκτικών 07.05.26

Όταν ο χανταϊός χτύπησε τα Ιωάννινα

Παρότι η Ήπειρος γνώρισε μια ανησυχητική επιδημία χανταϊού τη δεκαετία του '80, τα σημερινά στοιχεία είναι καθησυχαστικά, αποδεικνύοντας πως ο επικίνδυνος ιός των τρωκτικών καταγράφεται πλέον εξαιρετικά σπάνια στην Ελλάδα

Σύνταξη
Στον Αστακό το θαλάσσιο drone «φάντασμα» που εντοπίστηκε στη Λευκάδα – Η προέλευση του και η άγνωστη αποστολή του
Ελλάδα 07.05.26

Στον Αστακό το θαλάσσιο drone «φάντασμα» που εντοπίστηκε στη Λευκάδα – Η προέλευση του και η άγνωστη αποστολή του

Ο ψαράς που το εντόπισε στη Λευκάδα κάλεσε αμέσως το Λιμενικό Σώμα που περισυνέλεξε το σκάφος «φάντασμα» προκειμένου να το παραδώσει στο Πολεμικό Ναυτικό.

Σύνταξη
Όσα είδε η Left στις ελληνικές φυλακές «δεν αρμόζουν σε κράτος δικαίου»
Ελλάδα 07.05.26

Όσα είδε η Left στις ελληνικές φυλακές «δεν αρμόζουν σε κράτος δικαίου»

Οι συνθήκες που αντιμετώπισαν οι ευρωβουλευτές στις ελληνικές φυλακές προκάλεσαν αλγεινή εντύπωση. Κοινό συμπέρασμα είναι ότι «η διόγκωση του προβλήματος είναι αποτέλεσμα πλήρως ανορθολογικών επιλογών της κυβέρνησης».

Σύνταξη
Εντός τριών μηνών η εκδίκαση υποθέσεων που εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα – Τι προβλέπει η ρύθμιση
Αναδρομική ισχύ 07.05.26

Εντός τριών μηνών η εκδίκαση υποθέσεων που εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα - Τι προβλέπει η ρύθμιση

Σε περίπτωση άσκησης δίωξης σε βαθμό κακουργήματος η κύρια ανάκριση, δεν θα διενεργείται από πρωτοδίκη ανακριτή, όπως συμβαίνει για τέτοιου είδους αδικήματα, αλλά η διερεύνησή τους θα ανατίθεται σε εφέτη - ειδικό ανακριτή.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τελευταίο αντίο στον παπά-Τσάκαλο – Εφερε την ανατροπή με το ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ, είπε ο γιος του
Ελλάδα 07.05.26

Τελευταίο αντίο στον παπά-Τσάκαλο – Εφερε την ανατροπή με το ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ, είπε ο γιος του

«Με το σύνθημα ‘Ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ!’ ξεκίνησε τη δεκαετία του '80 και έφερε την ανατροπή τόσο στην Εκκλησία όσο και στην ελληνική κοινωνία», είπε ο γιος του Παπα - Τσάκαλου

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Υποκλοπές: Τα επίμονα ερωτήματα που επαναλαμβάνονται προς τον Άρειο Πάγο και η ώρα των ευθυνών
Πολιτική 08.05.26

Υποκλοπές: Τα επίμονα ερωτήματα που επαναλαμβάνονται προς τον Άρειο Πάγο και η ώρα των ευθυνών

Η κατάθεση των αιτημάτων του Χρήστου Σπίρτζη ξαναφέρνει ψηλά τις υποκλοπές, στην πτυχή της υπόθεσης κατασκοπείας. Οι αποκαλύψεις του In για τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα και τις ευθύνες του στην έρευνα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Σε ισχύ η κατάπαυση πυρός», λέει ο Τραμπ μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ και Ιράν στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 08.05.26

«Σε ισχύ η κατάπαυση πυρός», λέει ο Τραμπ μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ και Ιράν στα Στενά του Ορμούζ

Ενώ το Ιράν επεξεργάζεται την απάντησή του στο μνμημόνιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ η κατάσταση παραμένει τεταμένη και η εκεχειρία εύθραυστη όπως φάνηκε με τις ανταλλαγές πυρών στα Στενά του Ορμούζ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Eνεργειακή ακρίβεια και ενεργειακή φτώχεια: Διπλό πρωτάθλημα για την Ελλάδα
Ανοχύρωτα νοικοκυριά 08.05.26

Eνεργειακή ακρίβεια και ενεργειακή φτώχεια: Διπλό πρωτάθλημα για την Ελλάδα

Η ενεργειακή φτώχεια πλήττει σχεδόν δύο στα δέκα νοικοκυριά στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, τον Απρίλιο ήμασταν πρωταθλητές στην ενεργειακή ακρίβεια, με αυξήσεις 7% στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το χάος του Ντόναλντ Τραμπ: Όταν η εξουσία των ΗΠΑ υπηρετεί τον «σουλτάνο», οι παγκόσμιοι κανόνες καταρρέουν
Κόσμος 08.05.26

Το χάος του Ντόναλντ Τραμπ: Όταν η εξουσία των ΗΠΑ υπηρετεί τον «σουλτάνο», οι παγκόσμιοι κανόνες καταρρέουν

Οι ΗΠΑ είναι πλέον ένα σύστημα διακυβέρνησης στο οποίο ένας ηγέτης αντιμετωπίζει το κράτος ως προσωπική του ιδιοκτησία, κυβερνά κατά το δοκούν και χρησιμοποιεί τους πόρους του κράτους όπως επιθυμεί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Αποκρουστικές» – Ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο που σόκαρε το Παρίσι και η «μαύρη» απάντηση του Χένρι Τέιλορ
Demoiselles d'Avignon 08.05.26

«Αποκρουστικές» – Ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο που σόκαρε το Παρίσι και η «μαύρη» απάντηση του Χένρι Τέιλορ

Πάνω από έναν αιώνα μετά τις «Δεσποινίδες της Αβινιόν», ο Χένρι Τέιλορ επανέρχεται στον εμβληματικό πίνακα του Πικάσο, φωτίζοντας την αφρικανική επιρροή που ο δημιουργός δεν αναγνώρισε ποτέ ανοιχτά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δημοσκοπήσεις: To «άλλο κόμμα» που κερδίζει έδαφος και οι αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό
Δημοσκοπήσεις 08.05.26

To «άλλο κόμμα» που κερδίζει έδαφος και οι αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό

«Κινούμενη άμμος» το πολιτικό σκηνικό με τη Νέα Δημοκρατία να υποχωρεί δημοσκοπικά, το ΠΑΣΟΚ να ενισχύεται ελαφρώς και το «άλλο κόμμα» να καταγράφει μια υπολογίσιμη δυναμική πριν τις επίσημες ανακοινώσεις από τα υπό ίδρυση κόμματα.

Σύνταξη
Πού συγκεντρώνονται οι «υπερπλούσιοι» στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στον πάτο, αλλά μπαίνει δυναμικά στον χάρτη
Διεθνής Οικονομία 08.05.26

Πού συγκεντρώνονται οι «υπερπλούσιοι» στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στον πάτο, αλλά μπαίνει δυναμικά στον χάρτη

Σχεδόν το ένα τέταρτο των υπερπλουσίων του κόσμου, το 25,8%, ζει στην Ευρώπη. Όμως η γηραιά ήπειρος είναι γεμάτη αποκλίσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αιχμές, «καρφιά» και «μαχαιρώματα» – Όλα όσα έγιναν στην Κ.Ο. της ΝΔ – Η δυσαρέσκεια προς το Μαξίμου παραμένει
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Αιχμές, «καρφιά» και «μαχαιρώματα» – Όλα όσα έγιναν στην Κ.Ο. της ΝΔ – Η δυσαρέσκεια προς το Μαξίμου παραμένει

Το κλίμα, η έντονη κριτική βουλευτών προς το Μαξίμου, αλλά και τα εσωκομματικά «μαχαιρώματα» στη συνεδρίαση της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όπου η διάχυτη δυσαρέσκεια καλά κρατεί.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σιρίν Αμπού Ακλεχ: Η CPJ καλεί τις ΗΠΑ να συνεχίσουν την έρευνα για τη δολοφονία της από τον ισραηλινό στρατό
CPJ 08.05.26

Παγωμένη επί 4 χρόνια η έρευνα για τη δολοφονία της Σιρίν Αμπού Ακλεχ από τον ισραηλινό στρατό

Η ανησυχητική απουσία απτής προόδου επί τέσσερα χρόνια στην έρευνα για τη δολοφονία της Σιρίν Αμπού Ακλεχ από τον ισραηλινό στρατό «σηματοδοτεί σοβαρή αποτυχία της κυβέρνησης των ΗΠΑ».

Σύνταξη
Ουκρανία: «Ανεύθυνη» η προτροπή της Ρωσίας για απομάκρυνση των διπλωματών από το Κίεβο, λέει η Βρετανία
Ουκρανία 08.05.26

Βρετανία κατά Ρωσίας για την... απομάκρυνση διπλωματών από το Κίεβο

«Ανεύθυνη» χαρακτηρίζει η Βρετανία την προτροπή της Ρωσίας να εγκαταλείψουν οι διπλωματικές αποστολές το Κίεβο, εάν ο στρατός της Ουκρανίας εμποδίσει τις εορταστικές εκδηλώσεις στη Μόσχα.

Σύνταξη
Ιράν: Να υπογράψει «γρήγορα» συμφωνία, απαιτεί ο Τραμπ, ειδάλλως θα διατάξει «βίαια» αντίποινα
Ουάσιγκτον 08.05.26

Συμφωνία «γρήγορα» απαιτεί ο Τραμπ από το Ιράν, απειλώντας με «βίαια» αντίποινα

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ πιο σκληρά και πολύ πιο βίαια στο μέλλον, αν δεν υπογράψουν συμφωνία, και γρήγορα!», προειδοποιεί ο Τραμπ το Ιράν, έπειτα από τις επιθέσεις του κατά αντιτορπιλικών των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Λίβανος: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ, αναμεσά τους παιδιά και πλήρωμα ασθενοφόρου
Λίβανος 08.05.26

Παιδιά και πλήρωμα ασθενοφόρου μεταξύ των νεκρών σε ισραηλινά πλήγματα

Δυο παιδιά και μέλος πληρώματος ασθενοφόρου βρίσκονται ανάμεσα στους ανθρώπους που σκότωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις στον Λίβανο, όπου υποτίθεται πως έχει συμφωνήσει κατάπαυση του πυρός.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 08 Μαϊου 2026
Cookies