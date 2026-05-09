Sugar: Ο πρώτος πιστοποιημένος σκύλος ειδοποίησης διαβήτη στην Ελλάδα

Η Sugar είναι ένας Labrador Retriever και ο πρώτος πιστοποιημένος σκύλος ειδοποίησης διαβήτη (Diabetic Alert Dog) στην Ελλάδα, εκπαιδευμένος να ανιχνεύει υπογλυκαιμίες και υπεργλυκαιμίες μέσω της όσφρησης.

Εκπαιδεύτηκε από τον Βασίλη Μπορομπόκα για την σύζυγό του, Σοφία, η οποία πάσχει από διαβήτη τύπου 1, προσφέροντας ασφάλεια και αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής της.

Η Sugar ειδοποιεί με ειδικό σινιάλο

Όταν τα επίπεδα σακχάρου της Σοφίας βγαίνουν εκτός ορίων.

Η εκπαίδευση της Sugar διήρκεσε περίπου 3 χρόνια και βασίστηκε σε 3 πυλώνες: βασική υπακοή/κοινωνικοποίηση, εξειδικευμένη όσφρηση (scent training) και εξοικείωση με το αστικό περιβάλλον.

Οι Σοφία Κατσάτος, Βασίλης Μπορομπόκας αλλά και η Sugar ήταν καλεσμένοι στο Buongiorno.

«Η δουλειά της αρχικά είναι ότι είναι ένα πολύ λατρεμένο μέλος της οικογένειάς μας. είμαστε ζευγάρι με τον Βασίλη. Ο Βασίλης – που είναι εκπαιδευτής σκύλων – την είχε εκπαιδεύσει, να μπορεί να ανιχνεύει σε συνεργασία με μένα γιατί εγώ έχω διαβήτη τύπου 1, πότε έχω χαμηλά σάκχαρα και πότε έχω ψηλά», είπε αρχικά η Σοφία Κατσάτος.

«Η Sugar ήταν η πρώτη. Η πρώτη ήταν μια ευκαιρία να δείξω στη Σοφία με αυτό τον τρόπο την αγάπη μου, εκπαιδεύοντας την ταξιδεύοντας στο εξωτερικό. Μετεκπαιδεύτηκα στην Ιταλία και στη Γερμανία.

Εχθές υπήρξε και κάτι άλλο εξόχως τιμητικό. Ένας δάσκαλός μου Γερμανός κυκλοφόρησε ένα βιβλίο το οποίο ουσιαστικά το εξώφυλλο είναι αφιερωμένο στη Sugar. Με έκανε πολύ χαρούμενο.

Η Sugar υπάρχει και στην επίσημη βιβλιογραφία

Είναι ένα σκυλί το οποίο ουσιαστικά αποτέλεσε το δεύτερο παιδί μας μετά τον Φοίβο. Και σιγά σιγά ξεκινήσαμε με τη Σοφία να εφαρμόζουμε στην πράξη αυτά τα οποία είχα διδαχτεί στο εξωτερικό.

Πώς μπορούμε να αρχίζουμε να τη διδάσκουμε; Να έχει το focus επάνω στη Σοφία, ανεξαρτήτως περιστάσεων, ανεξαρτήτως διασπάσεων. Νομίζω τα καταφέραμε πάρα πολύ καλά», υπογράμμισε ο Βασίλης Μπορομπόκας.

«Η Μέιμπελ το δεύτερο σκυλάκι που εκπαιδεύω είναι 6 μηνών. Ξεκινάμε από πολύ μικρή ηλικία. Ξεκινάμε περίπου από 2,5 μηνών.

Το κομμάτι της κοινωνικοποίησης και της έκθεσης σε πολλά ερεθίσματα. Γιατί το σκυλί πρέπει να είναι πολύ σίγουρο για τον εαυτό του Να μην φοβάται κάτι γιατί θα κληθεί κάποια στιγμή να ακολουθήσει τον διαβητικό χειριστή του σε πολλά περιβάλλοντα. Άρα πρέπει να νιώθει αυτοπεποίθηση και να δουλεύει απερίσπαστος κτλ. Εκπαιδεύεται για τον συγκεκριμένο άνθρωπο της οικογένειας.

Τώρα έχω ξεκινήσει άλλο ένα σκυλάκι εδώ στην Αθήνα, ένα κουταβάκι. Η οικογένεια που θα ήθελε, υιοθετεί ένα σκύλο και ένας εκπαιδευτής το καθοδηγεί. Ο σκύλος ειδοποιεί μυρίζοντας τις χημικές μεταβολές.

Δηλαδή η Σοφία όταν πάθαινε υπογλυκαιμία, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Ο σκύλος όμως μπορεί. Ο σκύλος έχει μια πραγματικά μαγική μύτη που μπορεί αν εκτεθεί σε αυτό στο οποίο πρέπει να ανακαλύψει, μπορεί να το προλάβει. Δηλαδή το σινιάλο της Sugar ήταν ότι πήγαινε κοντά στη Σοφία, την μύριζε και την είχαμε διδάξει να την σκουντάει», συνέχισε.

«Με σκούντηξε πολύ δυνατά»

Η Σοφία, έδωσε παράδειγμα από την καθημερινότητά της με την Sugar.

«Είχαμε ξεκινήσει να την εκπαιδεύουμε. Η αλήθεια είναι ότι έπρεπε να είμαι πάρα πολύ τυπική στους τρόπους που θα το κάνω. Αυτό που με άγχωνε λίγο ήταν η συλλογή του δείγματος.

Έπρεπε σε βαμβάκια που ξεβαφόμαστε να συλλέγω μέρος του σάλιου μου όταν είμαι λίγο πριν την υπογλυκαιμία ή όταν έχω υπογλυκαιμία, το οποίο με άγχωνε γιατί φοβόμουν μην πέσει κι άλλο μέχρι να το συλλέξω. Είναι όταν δε γνωρίζεις την πάθηση.

Και η Sugar αφού εκπαιδεύτηκε σε αυτή τη μυρωδιά και εκτέθηκε πάρα πολύ καλά, μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση που ήμουνα στο σαλόνι με τον Φοίβο και παίζαμε ένα επιτραπέζιο που βάζαμε σαν ντόμινο. Και μας είχε πάρει πάρα πολλή ώρα να το στήσουμε όλο αυτό το ντόμινο γιατί στο τέλος θα το ρίχναμε.

Και εκείνη τη στιγμή έρχεται η Sugar και μου δείχνει μια σπρωξιά στο πόδι και της λέω “ρε συ Sugar, τώρα ήρθες να σε χαϊδέψω;”. Και γυρνάει και μου κάνει ο Φοίβος: «Μαμά κάτι σου δείχνει», ανέφερε.

Και συνέχισε:

«Ο μικρός είναι συγκλονιστικός. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ με τον τρόπο του. Δηλαδή να κάνει ησυχία όταν την εκπαιδεύουμε να συνεργαστεί. Με σκούντηξε πολύ δυνατά η Sugar. Αυτός είναι ο τρόπος.

Και αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι πάντοτε τα σκυλιά ειδοποιούν δέκα λεπτά πριν ξεκινήσουν τα συμπτώματα να έρχονται οπότε και προλαβαίνεις να κρατήσεις και το δείγμα αλλά και προλαβαίνεις να μη ζήσεις κάποια δυσάρεστα συμπτώματα όπως είναι ταχυκαρδία, εφίδρωση, πονοκέφαλος έντονος, ένα αίσθημα σαν να είσαι μεθυσμένος.

Έχει πολλά διαφορετικά συμπτώματα ανάλογα στον άνθρωπο και πώς το ζει».