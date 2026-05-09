magazin
Σάββατο 09 Μαϊου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Sugar: Ο πρώτος πιστοποιημένος σκύλος ειδοποίησης διαβήτη στην Ελλάδα
Fizz 09 Μαΐου 2026, 10:50

Sugar: Ο πρώτος πιστοποιημένος σκύλος ειδοποίησης διαβήτη στην Ελλάδα

Οι Σοφία Κατσάτος, Βασίλης Μπορομπόκας αλλά και η Sugar ήταν καλεσμένοι στο Buongiorno.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καρδιά: Είναι όντως πιο υγιής όταν χτυπάει αργά;

Καρδιά: Είναι όντως πιο υγιής όταν χτυπάει αργά;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Sugar είναι ένας Labrador Retriever και ο πρώτος πιστοποιημένος σκύλος ειδοποίησης διαβήτη (Diabetic Alert Dog) στην Ελλάδα, εκπαιδευμένος να ανιχνεύει υπογλυκαιμίες και υπεργλυκαιμίες μέσω της όσφρησης.

Εκπαιδεύτηκε από τον Βασίλη Μπορομπόκα για την σύζυγό του, Σοφία, η οποία πάσχει από διαβήτη τύπου 1, προσφέροντας ασφάλεια και αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής της.

Η Sugar ειδοποιεί με ειδικό σινιάλο

Όταν τα επίπεδα σακχάρου της Σοφίας βγαίνουν εκτός ορίων.

Η εκπαίδευση της Sugar διήρκεσε περίπου 3 χρόνια και βασίστηκε σε 3 πυλώνες: βασική υπακοή/κοινωνικοποίηση, εξειδικευμένη όσφρηση (scent training) και εξοικείωση με το αστικό περιβάλλον.

Οι Σοφία Κατσάτος, Βασίλης Μπορομπόκας αλλά και η Sugar ήταν καλεσμένοι στο Buongiorno.

«Η δουλειά της αρχικά είναι ότι είναι ένα πολύ λατρεμένο μέλος της οικογένειάς μας. είμαστε ζευγάρι με τον Βασίλη. Ο Βασίλης – που είναι εκπαιδευτής σκύλων – την είχε εκπαιδεύσει, να μπορεί να ανιχνεύει σε συνεργασία με μένα γιατί εγώ έχω διαβήτη τύπου 1, πότε έχω χαμηλά σάκχαρα και πότε έχω ψηλά», είπε αρχικά η Σοφία Κατσάτος.

«Η Sugar ήταν η πρώτη. Η πρώτη ήταν μια ευκαιρία να δείξω στη Σοφία με αυτό τον τρόπο την αγάπη μου, εκπαιδεύοντας την ταξιδεύοντας στο εξωτερικό. Μετεκπαιδεύτηκα στην Ιταλία και στη Γερμανία.

Εχθές υπήρξε και κάτι άλλο εξόχως τιμητικό. Ένας δάσκαλός μου Γερμανός κυκλοφόρησε ένα βιβλίο το οποίο ουσιαστικά το εξώφυλλο είναι αφιερωμένο στη Sugar. Με έκανε πολύ χαρούμενο.

Η Sugar υπάρχει και στην επίσημη βιβλιογραφία

Είναι ένα σκυλί το οποίο ουσιαστικά αποτέλεσε το δεύτερο παιδί μας μετά τον Φοίβο. Και σιγά σιγά ξεκινήσαμε με τη Σοφία να εφαρμόζουμε στην πράξη αυτά τα οποία είχα διδαχτεί στο εξωτερικό.

Πώς μπορούμε να αρχίζουμε να τη διδάσκουμε; Να έχει το focus επάνω στη Σοφία, ανεξαρτήτως περιστάσεων, ανεξαρτήτως διασπάσεων. Νομίζω τα καταφέραμε πάρα πολύ καλά», υπογράμμισε ο Βασίλης Μπορομπόκας.

«Η Μέιμπελ το δεύτερο σκυλάκι που εκπαιδεύω είναι 6 μηνών. Ξεκινάμε από πολύ μικρή ηλικία. Ξεκινάμε περίπου από 2,5 μηνών.

Το κομμάτι της κοινωνικοποίησης και της έκθεσης σε πολλά ερεθίσματα. Γιατί το σκυλί πρέπει να είναι πολύ σίγουρο για τον εαυτό του Να μην φοβάται κάτι γιατί θα κληθεί κάποια στιγμή να ακολουθήσει τον διαβητικό χειριστή του σε πολλά περιβάλλοντα. Άρα πρέπει να νιώθει αυτοπεποίθηση και να δουλεύει απερίσπαστος κτλ. Εκπαιδεύεται για τον συγκεκριμένο άνθρωπο της οικογένειας.

Τώρα έχω ξεκινήσει άλλο ένα σκυλάκι εδώ στην Αθήνα, ένα κουταβάκι. Η οικογένεια που θα ήθελε, υιοθετεί ένα σκύλο και ένας εκπαιδευτής το καθοδηγεί. Ο σκύλος ειδοποιεί μυρίζοντας τις χημικές μεταβολές.

Δηλαδή η Σοφία όταν πάθαινε υπογλυκαιμία, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Ο σκύλος όμως μπορεί. Ο σκύλος έχει μια πραγματικά μαγική μύτη που μπορεί αν εκτεθεί σε αυτό στο οποίο πρέπει να ανακαλύψει, μπορεί να το προλάβει. Δηλαδή το σινιάλο της Sugar ήταν ότι πήγαινε κοντά στη Σοφία, την μύριζε και την είχαμε διδάξει να την σκουντάει», συνέχισε.

«Με σκούντηξε πολύ δυνατά»

Η Σοφία, έδωσε παράδειγμα από την καθημερινότητά της με την Sugar.

«Είχαμε ξεκινήσει να την εκπαιδεύουμε. Η αλήθεια είναι ότι έπρεπε να είμαι πάρα πολύ τυπική στους τρόπους που θα το κάνω. Αυτό που με άγχωνε λίγο ήταν η συλλογή του δείγματος.

Έπρεπε σε βαμβάκια που ξεβαφόμαστε να συλλέγω μέρος του σάλιου μου όταν είμαι λίγο πριν την υπογλυκαιμία ή όταν έχω υπογλυκαιμία, το οποίο με άγχωνε γιατί φοβόμουν μην πέσει κι άλλο μέχρι να το συλλέξω. Είναι όταν δε γνωρίζεις την πάθηση.

Και η Sugar αφού εκπαιδεύτηκε σε αυτή τη μυρωδιά και εκτέθηκε πάρα πολύ καλά, μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση που ήμουνα στο σαλόνι με τον Φοίβο και παίζαμε ένα επιτραπέζιο που βάζαμε σαν ντόμινο. Και μας είχε πάρει πάρα πολλή ώρα να το στήσουμε όλο αυτό το ντόμινο γιατί στο τέλος θα το ρίχναμε.

Και εκείνη τη στιγμή έρχεται η Sugar και μου δείχνει μια σπρωξιά στο πόδι και της λέω “ρε συ Sugar, τώρα ήρθες να σε χαϊδέψω;”. Και γυρνάει και μου κάνει ο Φοίβος: «Μαμά κάτι σου δείχνει», ανέφερε.

Και συνέχισε:

«Ο μικρός είναι συγκλονιστικός. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ με τον τρόπο του. Δηλαδή να κάνει ησυχία όταν την εκπαιδεύουμε να συνεργαστεί. Με σκούντηξε πολύ δυνατά η Sugar. Αυτός είναι ο τρόπος.

Και αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι πάντοτε τα σκυλιά ειδοποιούν δέκα λεπτά πριν ξεκινήσουν τα συμπτώματα να έρχονται οπότε και προλαβαίνεις να κρατήσεις και το δείγμα αλλά και προλαβαίνεις να μη ζήσεις κάποια δυσάρεστα συμπτώματα όπως είναι ταχυκαρδία, εφίδρωση, πονοκέφαλος έντονος, ένα αίσθημα σαν να είσαι μεθυσμένος.

Έχει πολλά διαφορετικά συμπτώματα ανάλογα στον άνθρωπο και πώς το ζει».

Headlines:
Business
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσαν το μήνυμα της ανθεκτικότητας οι «μεγάλοι»

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσαν το μήνυμα της ανθεκτικότητας οι «μεγάλοι»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Καρδιά: Είναι όντως πιο υγιής όταν χτυπάει αργά;

Καρδιά: Είναι όντως πιο υγιής όταν χτυπάει αργά;

Κόσμος
Εν αναμονή της απάντησης του Ιράν οι ΗΠΑ – Πάνω από 30 νεκροί στον Λίβανο και ισραηλινές επιδρομές στη Δ. Όχθη

Εν αναμονή της απάντησης του Ιράν οι ΗΠΑ – Πάνω από 30 νεκροί στον Λίβανο και ισραηλινές επιδρομές στη Δ. Όχθη

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Μόνο τρεις εβδομάδες έκατσε σε κέντρο θεραπείας η ποπ σταρ μετά τη σύλληψή της
Οδήγηση & αλκοόλ 08.05.26

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Μόνο τρεις εβδομάδες έκατσε σε κέντρο θεραπείας η ποπ σταρ μετά τη σύλληψή της

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς φέρεται να μπήκε σε ιδιωτικό κέντρο θεραπείας μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά αποχώρησε σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες

Σύνταξη
Ο Γουίλιαμ έζησε σαν «οργανωμένος» την πρόκριση της Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League
Χουλιγκάνι 08.05.26

Υψωμένες γροθιές, φωνές, χορός - Ο Γουίλιαμ έζησε σαν «οργανωμένος» την πρόκριση της Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League

Ο Γουίλιαμ, πρίγκιπας της Ουαλίας και μελλοντικός βασιλιάς της Αγγλίας, βρέθηκε στις κερκίδες του Βίλα Παρκ και πανηγύρισε με την ψυχή του την πρόκριση της Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ηνωμένο Βασίλειο: Συνελήφθη κουκουλοφόρος που φέρεται να κινήθηκε απειλητικά προς τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
Σάντρινγκχαμ 07.05.26

Ηνωμένο Βασίλειο: Συνελήφθη κουκουλοφόρος που φέρεται να κινήθηκε απειλητικά προς τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

Ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ φέρεται να έφυγε άρον άρον με την ασφάλειά του, όταν κουκουλοφόρος άνδρας τον πλησίασε απειλητικά κοντά στο νέο του σπίτι στο Νόρφολκ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο έρωτας της Τζέιν Φόντα και του Τεντ Τέρνερ – «Η ζωή είναι πολύ σύντομη για τσακωμούς»
Παρελθόν 07.05.26

Ο έρωτας της Τζέιν Φόντα και του Τεντ Τέρνερ - «Η ζωή είναι πολύ σύντομη για τσακωμούς»

Η ηθοποιός, Τζέιν Φόντα, και ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης, Τεντ Τέρνερ, ο οποίος απεβίωσε στις 6 Μαΐου σε ηλικία 87 ετών, ήταν παντρεμένοι από το 1991 έως το 2001. Αλλά ο Τεντ ήταν άπιστος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ισόβια για τη δολοφονία 34χρονου στις Σέρρες, ανήμερα Πρωτοχρονιάς – Βαριές ποινές και σε τρεις συνεργούς
Ελλάδα 09.05.26

Ισόβια για τη δολοφονία 34χρονου στις Σέρρες, ανήμερα Πρωτοχρονιάς – Βαριές ποινές και σε τρεις συνεργούς

Το φονικό επεισόδιο ξεκίνησε έπειτα από καβγά μεταξύ του θύματος και εργαζόμενου στην είσοδο νυχτερινού μαγαζιού, όταν ο 34χρονος ζήτησε να παρακάμψει τη σειρά αναμονής. Λίγη ώρα αργότερα, ο εργαζόμενος μαζί με άλλα άτομα εντόπισαν τον 34χρονο, έξω από ψητοπωλείο, και του επιτέθηκαν με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός.

Σύνταξη
«Η Ολυμπία αυτή δούλευε σε τουριστικό πρακτορείο» – Έρευνα στη Σαντορίνη για την εξαφάνιση θρίλερ στη Νέα Ιωνία
Φως στο Τούνελ 09.05.26

«Η Ολυμπία αυτή δούλευε σε τουριστικό πρακτορείο» - Έρευνα στη Σαντορίνη για την εξαφάνιση θρίλερ στη Νέα Ιωνία

Η έρευνα του «Τούνελ» έφτασε μέχρι τη Σαντορίνη έπειτα από μαρτυρία από το οικογενειακό περιβάλλον ότι η Ολυμπία Κηρύκου ζει στη Σαντορίνη, έχει παντρευτεί και έχει δύο παιδιά

Σύνταξη
Δένδιας: Σε μια περίοδο πολλαπλών προκλήσεων, η ΕΕ οφείλει να είναι «ασπίδα» απέναντι σε κάθε απειλή κατά των μελών της
Επικαιρότητα 09.05.26

Δένδιας: Σε μια περίοδο πολλαπλών προκλήσεων, η ΕΕ οφείλει να είναι «ασπίδα» απέναντι σε κάθε απειλή κατά των μελών της

«Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα ασφάλειας στα νοτιοανατολικά σύνορα της ΕΕ και στηρίζει ενεργά το εγχείρημα δημιουργίας ενιαίου αμυντικού βραχίονα και την ενδυνάμωση του γεωπολιτικού της ρόλου», τονίζει ο Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Κώστας Μπακογιάννης στο in: Η υποψηφιότητα για τον Δήμο Αθηναίων, το «ψυγείο» και η πολιτική
InTalks 09.05.26

Κώστας Μπακογιάννης στο in: Η υποψηφιότητα για τον Δήμο Αθηναίων, το «ψυγείο» και η πολιτική

Σε συνέντευξή του στο in, μιλά για το βάρος του ονόματος «Μπακογιάννης», τη Νέα Δημοκρατία, τη Λάουρα Κοβέσι, την αυτοδιοίκηση και την Αθήνα. Αιχμές για τον Δήμαρχο Χαρη Δούκα.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Τελευταίο σταθμός σήμερα η Θεσσαλονίκη πριν το Συνέδριο της ΝΔ – Ομιλίες Μητσοτάκη και Δένδια
Πολιτική 09.05.26

Τελευταίο σταθμός σήμερα η Θεσσαλονίκη πριν το Συνέδριο της ΝΔ – Ομιλίες Μητσοτάκη και Δένδια

Στο πρώτο μέρος του προσυνεδρίου που θα διεξαχθεί στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της ΔΕΘ, θα μιλήσουν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου ενώ το προσυνέδριο θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Μήνυμα Τασούλα για την Ημέρα της Ευρώπης: Η ΕΕ παραμένει κορυφαίο εγχείρημα ειρηνικής συνεργασίας και προόδου των λαών
Πολιτική 09.05.26

Μήνυμα Τασούλα για την Ημέρα της Ευρώπης: Η ΕΕ παραμένει κορυφαίο εγχείρημα ειρηνικής συνεργασίας και προόδου των λαών

«Ας εργαστούμε για μια Ευρώπη πιο ισχυρή, πιο δίκαιη, πιο συνεκτική. Μια Ευρώπη του μέλλοντος, αντάξια των αξιών που τη θεμελίωσαν», αναφέρει ο ΠτΔ, Κωνστανίνος Τασούλας, στο μήνυμά του για την Ημέρα της Ευρώπης

Σύνταξη
Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: Στα Κανάρια μεταβαίνει ο ΠΟΥ για την απομάκρυνση των επιβατών του MV Hondius
Συντονισμός επιχείρησης 09.05.26

Στα Κανάρια μεταβαίνει ο ΠΟΥ για την απομάκρυνση των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius

Αφού φτάσει το κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι την Κυριακή, ο επικεφαλής του ΠΟΥ θα διασφαλίσει τον συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών, τον υγειονομικό έλεγχο και την εφαρμογή των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων

Σύνταξη
KKE για τα 81 χρόνια από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου: Βαδίζουμε στις αναμετρήσεις τού αύριο πιο έμπειροι
Επικαιρότητα 09.05.26

KKE για τα 81 χρόνια από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου: Βαδίζουμε στις αναμετρήσεις τού αύριο πιο έμπειροι

«Στην ήττα του φασισμού-ναζισμού καθοριστική ήταν η συμβολή και των λαϊκών εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων», τονίζει το ΚΚΕ, δηλώνοντας υπερήφανο «που αποτέλεσε τον εμπνευστή, οργανωτή και κύριο αιμοδότη της μεγάλης ΕΑΜικής Αντίστασης»

Σύνταξη
Η αποξένωση και η σύνδεση – Μια ματιά στη σύντομη αλλά σημαντική ζωή του Ίαν Κέρτις των Joy Division
Post-punk ποιητής 09.05.26

Η αποξένωση και η σύνδεση – Μια ματιά στη σύντομη αλλά σημαντική ζωή του Ίαν Κέρτις των Joy Division

Η έκθεση «Ian Curtis: Insight» εξερευνά τη ζωή του frontman των Joy Division και στο πώς συνέβαλε στη διαμόρφωση του πολιτιστικού τοπίου του Μάντσεστερ στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Μπορείς να κερδίσεις τον Τραμπ σε έναν καβγά;» – Τι απαντούν οι Αμερικάνοι
Κόσμος 09.05.26

«Μπορείς να κερδίσεις τον Τραμπ σε έναν καβγά;» – Τι απαντούν οι Αμερικάνοι

Η κομματική ταυτότητα φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στις απαντήσεις, καθώς οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται πολύ πιο βέβαιοι ότι θα μπορούσαν να νικήσουν τον Τραμπ σε σχέση με τους Ρεπουμπλικάνους

Σύνταξη
Από τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα έως τον Λίβανο και τα Υψίπεδα του Γκολάν – Το Ισραήλ και το «μοτίβο» κατοχής
Άκρατος επεκτατισμός 09.05.26

Από τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα έως τον Λίβανο και τα Υψίπεδα του Γκολάν – Το Ισραήλ και το «μοτίβο» κατοχής

Στο φόντο της κρίσης στο Ιράν και των «κίτρινων γραμμών» του Ισραήλ σε Γάζα και νότιο Λίβανο, η κυβέρνηση Νετανιάχου εντείνει προεκλογικά τον εποικισμό στα κατεχόμενα παλαιστινιακά και συριακά εδάφη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ποιοτικός χρόνος με τον σκύλο: Πώς 45 λεπτά μπορούν να αποτρέψουν προβλήματα συμπεριφοράς
Επίλυση προβλημάτων 09.05.26

Σκύλος και καταστροφές στο σπίτι: Το «κλειδί» που θα φέρει την ισορροπία

Η καθημερινότητα των περισσότερων κηδεμόνων σκύλων είναι ένας αγώνας δρόμου. Η φράση «θέλω το καλύτερο για τον σκύλο μου, αλλά δεν προλαβαίνω» είναι πραγματικότητα.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
«Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου»: Μια παράσταση για τη ζωή της πεζογράφου στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης
Culture Live 09.05.26

«Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου»: Μια παράσταση για τη ζωή της πεζογράφου στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης

Οι «Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου» της Εύας Νικολαΐδου θα παρουσιαστούν σε μορφή σκηνικής ανάγνωσης, σε ερμηνεία της Αλεξάνδρας Σακελλαροπούλου.

Σύνταξη
Από το Σίδνεϊ βρέθηκε άστεγος στη Μεταμόρφωση – Το τελευταίο μήνυμα του Ηλία Πανταζή πριν χαθούν τα ίχνη του
Φως στο Τούνελ 09.05.26

Από το Σίδνεϊ βρέθηκε άστεγος στη Μεταμόρφωση - Το τελευταίο μήνυμα του Ηλία Πανταζή πριν χαθούν τα ίχνη του

Ο Ηλίας Πανταζής συνήθιζε να πηγαίνει σχεδόν καθημερινά στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στη Μεταμόρφωση, αναζητώντας στήριξη και λίγη ανθρώπινη ζεστασιά από την Ενορία

Σύνταξη
Θρίλερ με το drone που βρέθηκε στη Λευκάδα – Στις Ένοπλες Δυνάμεις η έρευνα για την κινητή βόμβα με τα εκρηκτικά
Ελλάδα 09.05.26

Θρίλερ με το drone που βρέθηκε στη Λευκάδα – Στις Ένοπλες Δυνάμεις η έρευνα για την κινητή βόμβα με τα εκρηκτικά

Σε συναγερμό οι ελληνικές αρχές, μετά τον εντοπισμό του θαλάσσιου drone φορτωμένου με 300 κιλά εκρηκτικά που εντόπισαν ψαράδες στην Λευκάδα - Οι Ένοπλες Δυνάμεις ανέλαβαν τις έρευνες - Ουκρανικής κατασκευής το USV - Πώς βρέθηκε στο Ιόνιο;

Σύνταξη
«Tο μπολάκι με τα κοσμήματα που το έχετε;» – Οι διάλογοι από τη δράση της σπείρας που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ
Ελλάδα 09.05.26

«Tο μπολάκι με τα κοσμήματα που το έχετε;» - Οι διάλογοι από τη δράση της σπείρας που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Μετά από επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν 7 μέλη της, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 20 άτομα. Εξιχνιάστηκαν 117 περιπτώσεις με το  παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν να υπερβαίνει τα 3.400.000 ευρώ

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Υπάρχουν και κερδισμένοι στον πόλεμο στο Ιράν: Εταιρείες και τράπεζες είδαν την κρίση ως ευκαιρία
Πόλεμος στο Ιράν 09.05.26

Υπάρχουν και κερδισμένοι στον πόλεμο στο Ιράν: Εταιρείες και τράπεζες είδαν την κρίση ως ευκαιρία

Είναι πολλές οι εταιρείες που κερδίζουν δισεκατομμύρια από τον πόλεμο του Ιράν. Πολλές επιχειρήσεις είναι πιο κερδοφόρες στον πόλεμο ή επωφελούνται από τις ασταθείς τιμές ενέργειας και έχουν δει κέρδη ρεκόρ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Εν αναμονή της απάντησης του Ιράν οι ΗΠΑ – Πάνω από 30 νεκροί στον Λίβανο και ισραηλινές επιδρομές στη Δ. Όχθη
Κόσμος 09.05.26 Upd: 10:33

Εν αναμονή της απάντηση του Ιράν οι ΗΠΑ - Τουλάχιστον 30 νεκροί στον Λίβανο και ισραηλινές επιδρομές στη Δ. Όχθη

Ο Τραμπ περιμένει σήμερα την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ ενώ η Τεχεράνη αποφεύγει τα σχόλια σχετικά με τη συμφωνία - Το Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις στον Λίβανο και τη Δ. Όχθη

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 09 Μαϊου 2026
Cookies