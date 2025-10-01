Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
01.10.2025 | 12:36
Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Διαβήτης, Υπέρταση, Alzheimer είναι φλεγμονές: Η απάντηση της ελαιοκανθάλης
Τα Νέα της Αγοράς 01 Οκτωβρίου 2025 | 14:55

Διαβήτης, Υπέρταση, Alzheimer είναι φλεγμονές: Η απάντηση της ελαιοκανθάλης

Γιατί η καρδιά σου δεν χρειάζεται μόνο αγάπη, χρειάζεται και αντιφλεγμονώδη προστασία από τη φύση.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τι έτρωγε κάθε μέρα η γυναίκα που έζησε μέχρι τα 117;

Τι έτρωγε κάθε μέρα η γυναίκα που έζησε μέχρι τα 117;

Spotlight

Διαβήτης τύπου 2, υπέρταση, Alzheimer, αθηροσκλήρωση, μεταβολικό σύνδρομο…
Όλες οι χρόνιες παθήσεις που ταλαιπωρούν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο έχουν έναν κοινό παρονομαστή: τη φλεγμονή. Αυτός ο «σιωπηλός εχθρός» δεν δίνει πάντα συμπτώματα, αλλά δρα ύπουλα, υπονομεύοντας την υγεία των αγγείων και της καρδιάς μας. Σήμερα, η επιστήμη γνωρίζει καλά ότι η χρόνια χαμηλού βαθμού φλεγμονή βρίσκεται στη ρίζα των περισσότερων καρδιαγγειακών και εκφυλιστικών νοσημάτων.

Φλεγμονή: ο σιωπηλός εχθρός πίσω από τα καρδιαγγειακά

Δεν φαίνεται, δεν πονάει, αλλά υποσκάπτει την υγεία σου καθημερινά. Μπορεί να νιώθεις καλά, αλλά μέσα στο σώμα σου δημιουργείται “υπόβαθρο” που αργότερα φέρνει σοβαρές παθήσεις.

Η φλεγμονή, ειδικά όταν είναι χαμηλού βαθμού και χρόνια, είναι σήμερα ο βασικός παράγοντας κινδύνου για:

  • αθηροσκλήρωση και έμφραγμα
  • Υπέρταση
  • διαβήτη τύπου 2
  • μεταβολικό σύνδρομο
  • Alzheimer και άλλες νευροεκφυλιστικές νόσους

Τι λέει η επιστήμη;

Η αθηροσκλήρωση είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος των αγγείων
Nature (Libby et al., 2002) Η φλεγμονή είναι κεντρική στη στεφανιαία νόσο”
Göran K. Hansson, New England Journal of Medicine (2005)

Πιο συγκεκριμένα:

Η φλεγμονή θεωρείται κεντρικός παράγοντας στην ανάπτυξη της αθηροσκλήρωσης και της στεφανιαίας νόσου. Το άρθρο περιγράφει πώς τα ανοσοκύτταρα (Τ-κύτταρα, μακροφάγα) συσσωρεύονται μέσα στις αρτηριακές πλάκες, παράγουν φλεγμονώδεις κυτταροκίνες (π.χ. TNF-α, IL‑1), καθώς και ενζυματικές πρωτεΐνες που αποσταθεροποιούν τις πλάκες – καθιστώντας τις πιο επιρρεπείς στο ρήγμα και στην πρόκληση εμφράγματος. Μελέτη:(nejm.org). Inflammation, Atherosclerosis, and Coronary Artery Disease (N Engl J Med 2005;352:1685‑1695)

Γιατί αυτό έχει σημασία για σένα;

  • Το οξειδωτικό στρες και η φλεγμονή συνδέονται στενά. Μειώνοντας τη φλεγμονή, προστατεύεις το καρδιαγγειακό σου σύστημα.
  • Η ελαιοκανθάλη, με ισχυρή αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση, μπορεί να συμβάλει φυσικά στην πρόληψη τέτοιων διαδικασιών.
  • Με καθημερινή λήψη μόνο μιας κάψουλας που περιέχει με υψηλή συγκέντρωση ελαιοκαναθάλης, μπορείς να υποστηρίξεις το αγγειακό σύστημά σου με έξυπνο, φυσικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο.

Ελαιοκανθάλη: Το αντιφλεγμονώδες που γεννήθηκε από το ελαιόδεντρο

Η ελαιοκανθάλη  είναι μία από τις πιο ισχυρές πολυφαινόλες του αγουρέλαιου. Πρόκειται για φυσική ένωση με αντιφλεγμονώδη, αντιοξειδωτική, και καρδιοπροστατευτική δράση.

Δρα όπως η ιβουπροφαίνη, αλλά φυσικά.

Η ελαιοκανθάλη αναστέλλει τα ένζυμα COX-1 και COX-2, όπως κάνουν τα ΜΣΑΦ (μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα). Γι’ αυτό χαρακτηρίστηκε από τη διεθνή βιβλιογραφία ως «φυσική ιβουπροφαίνη» .

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα: Beauchamp GK et al., Nature (2005)
  Phytochemistry: Ibuprofen-like activity in extra-virgin olive oil

Αντι – αθηρωματική δράση 

Είναι γνωστό πλέον, από πολλαπλές μελέτες, ότι η Μεσογειακή διατροφή σχετίζεται με μειωμένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Η μελέτη των Carluccio et al. (2003) με τίτλο: “Olive oil and red wine antioxidant polyphenols inhibit endothelial activation: antiatherogenic properties of Mediterranean diet phytochemicals”, εστιάζει στην επίδραση των πολυφαινολικών ενώσεων από ελαιόλαδο και κόκκινο κρασί στο ενδοθήλιο. Πρόκειται για το εσωτερικό στρώμα των αγγείων, εκεί ακριβώς που δημιουργείται η αθηρωματική πλάκα.
Με απλά λόγια η μελέτη αυτή δείχνει πως συγκεκριμένα συστατικά του ελαιολάδου μειώνουν τις διεργασίες αυτές που δημιουργούν φλεγμονές και στις οποίες οφείλονται οι καρδιαγγειακές νόσοι. Πιο συγκεκριμένα, η ελαιοκανθάλη, που βρίσκεται στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, είναι η ασπίδα προστασίας των αγγείων από τη φθορά του χρόνου και των επιβλαβών συνηθειών.

Σύνοψη μελέτης: Σε ανθρώπινα ενδοθηλιακά κύτταρα της ομφαλικής φλέβας (HUVEC), οι πολυφαινόλες του ελαιολάδου — συμπεριλαμβανομένης της ελαιοκανθάλης — μείωσαν τη μεταγραφή και την έκφραση των μορίων πρόσδεσης (VCAM‑1) που απαιτούνται για το σύμπλεγμα μονοκυττάρων στο ενδοθήλιο, γεγονός σημαντικό για την πρόληψη αθηρωματικής φλεγμονής και την ανάπτυξη αθηροσκλήρωσης.

Μπορείτε να διαβάσετε τη μελέτη εδώ:journals.plos.org+6pubmed.ncbi.nlm.nih.gov+6en.wikipedia.org+6.

Μείωση αρτηριακής υπέρτασης 

Τη θετική επίδραση των πολυφαινολών του ελαιολάδου στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης αναδεικνύει η μελέτη των  Moreno‑Luna et al. (2012) με τίτλο: Olive Oil Polyphenols Decrease Blood Pressure and Improve Endothelial Function in Young Women with Mild Hypertension (Aug 2012). Σύμφωνα με το κύριο εύρημα της μελέτης σε 24 νέες γυναίκες με ήπια υπέρταση, το πλούσιο σε πολυφαινόλες ελαιόλαδο αύξησε τη βιοδιαθεσιμότητα του NO (ολιγαμμυρίων νιτριδών/νιτρικών), βελτιώνοντας έτσι τη διαστολή των αγγείων και μειώνοντας την αρτηριακή πίεση σύμφωνα με μετρήσεις υπερηχογραφίας. (researchgate.net)

Πιο απλά η μελέτη απέδειξε ότι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λειτούργησε ως “ρυθμιστής” της πίεσης ακόμη και σε νεαρές γυναίκες και η συμπερίληψή του στην καθημερινή διατροφή μπορεί να προσφέρει μετρήσιμα και ευεργετικά οφέλη για την καρδιά και το κυκλοφορικό σύστημα.
Τρεις Μικρές «Ιστορίες» από τη Βιβλιογραφία

  1. Η μελέτη που συνέδεσε το ελαιόλαδο με τη φαρμακολογία
    Σε ένα πείραμα του Πανεπιστημίου της Pennsylvania, οι ερευνητές απομόνωσαν την ελαιοκανθάλη από εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο και διαπίστωσαν ότι προκαλεί στον λάρυγγα την ίδια αίσθηση με την ιβουπροφαίνη – οδηγώντας στη δημοσίευση στο Nature. Η δράση ήταν τόσο παρόμοια, που χαρακτηρίστηκε “φυσικό αντιφλεγμονώδες”.
  2. Η φλεγμονή των αγγείων αρχίζει στα νεανικά χρόνια
    Η μελέτη του Libby στο Nature απέδειξε ότι οι πρώτες φλεγμονώδεις βλάβες στα αγγεία εμφανίζονται ακόμα και στην παιδική ηλικία. Η συστηματική φλεγμονή αυξάνει τη διήθηση λιποπρωτεϊνών και ανοσοκυττάρων – το πρώτο βήμα για δημιουργία αθηρωματικής πλάκας.
  3. Η ελαιοκανθάλη επηρεάζει τα ίδια γονίδια με τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα
    Μελέτη in vitro (Cicerale et al.) έδειξε ότι η ελαιοκανθάλη ρυθμίζει την έκφραση των φλεγμονωδών γονιδίων NF-κB και COX-2, όπως και τα συνθετικά φάρμακα, αλλά με φυσικό τρόπο.

Thousand Olives – Καθημερινή φυσική ασπίδα

Το Thousand Olives το πρώτο ελληνικό συμπλήρωμα με δόση 5 mg στις συγκεκριμένες ευεργετικές πολυφαινόλες ελαιολάδου πρώιμης συγκομιδής με μεγάλη ποσότητα ελαιοκανθάλης  50 % ανά κάψουλα,  η ποσότητα δηλαδή που αντιστοιχεί σε 30 – 50 ml πολύ υψηλής ποιότητας αγουρέλαιου. Προέρχεται αποκλειστικά από ελληνικές ποικιλίες άγουρης ελιάς, με εξειδικευμένη τεχνολογία εκχύλισης που διατηρεί την πλήρη βιοδιαθεσιμότητα των πολυφαινολών.

  •  Τεκμηριωμένη αντιφλεγμονώδης δράση
  •  Καθημερινή προστασία του καρδιαγγειακού
  •  Συμβατό με τη Μεσογειακή διατροφή
  •  Κατάλληλο για μακροχρόνια χρήση χωρίς παρενέργειες

Δοσολογία Thousand Olives 

  • 1 κάψουλα / ημέρα για διατήρηση της υγείας των αγγείων
  • 2 κάψουλες / ημέρα για ενίσχυση της προστασίας από την οξειδωμένη χοληστερόλη και συνεισφορά στην καλή υγεία των αγγείων.

Συνιστάται πάντοτε για την λήψη των συμπληρωμάτων διατροφής να συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας .

Τώρα πλέον μπορείτε να προσφέρετε στον οργανισμό σας τα οφέλη της Μεσογειακής διατροφής – με ακρίβεια, ασφάλεια και συνέπεια.

Μάθε περισσότερα στο επίσημο site του προϊόντος και ενσωμάτωσε τη δύναμη της φύσης στην καθημερινότητά σου

Από σήμερα, φρόντισε  την καρδιά σου όπως της αξίζει.

Thousand Olives

Κάθε μέρα, ένας καρδιοπροστατευτικός σύμμαχος.

Παράγεται στην Ελλάδα.

*Συνιστάται πάντοτε για την λήψη των συμπληρωμάτων διατροφής να συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας

*Τα παραπάνω στοιχεία, προέρχονται από πληθώρα κλινικών και εργαστηριακών μελετών

Πηγές:

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Tax
Κοβέσι: Στο μικροσκόπιο οι «τρύπες» στα ελληνικά τελωνεία

Κοβέσι: Στο μικροσκόπιο οι «τρύπες» στα ελληνικά τελωνεία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι έτρωγε κάθε μέρα η γυναίκα που έζησε μέχρι τα 117;

Τι έτρωγε κάθε μέρα η γυναίκα που έζησε μέχρι τα 117;

Economy
Θεοδωρικάκος: Στο πρώτο 15ήμερο Οκτωβρίου η μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς

Θεοδωρικάκος: Στο πρώτο 15ήμερο Οκτωβρίου η μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Τα Νέα της Αγοράς
ΒορΟινά στη Θεσσαλονίκη
Τα Νέα της Αγοράς 30.09.25

ΒορΟινά στη Θεσσαλονίκη

Τα αγαπημένα ΒορΟινά, η κορυφαία οινική εκδήλωση της Θεσσαλονίκης, στο ετήσιο ραντεβού του Φθινοπώρου!!!

Σύνταξη
Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: Προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα διαδραστικό «ταξίδι» μάθησης, φαντασίας και καινοτομίας
Τα Νέα της Αγοράς 26.09.25

Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: Προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα διαδραστικό «ταξίδι» μάθησης, φαντασίας και καινοτομίας

Έως τον Μάιο του 2026 προσφέρει περισσότερα από 300 δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, εκπαιδευτικούς, οικογένειες, για ειδικά σχολεία και ομάδες.

Σύνταξη
Eurolife FFH: 3ος κύκλος εκπαίδευσης για στελέχη ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στη Βόρεια Ελλάδα
Τα Νέα της Αγοράς 25.09.25

Eurolife FFH: 3ος κύκλος εκπαίδευσης για στελέχη ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στη Βόρεια Ελλάδα

Μια πρωτοβουλία-ορόσημο για τον ασφαλιστικό κλάδο υλοποιείται για άλλη μια χρονιά στη Θεσσαλονίκη, με την ακαδημαϊκή υπογραφή του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στο πρώτο τρέιλερ του «Mr. Scorsese», ο Μάρτιν Σκορσέζε αναρωτιέται αν οι άνθρωποι είμαστε εγγενώς καλοί ή κακοί
Αίνιγμα 01.10.25

Στο πρώτο τρέιλερ του «Mr. Scorsese», ο Μάρτιν Σκορσέζε αναρωτιέται αν οι άνθρωποι είμαστε εγγενώς καλοί ή κακοί

«Ήξερα ότι μπορούσα να εκφραστώ με εικόνες, αλλά έπρεπε να βρω τον δικό μου τρόπο», αναλογίζεται ο οραματιστής σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε στο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης σειράς ντοκιμαντέρ «Mr. Scorsese».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συνάντηση Δημάρχων στην Παιανία για κοινή δράση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Ενέργεια 01.10.25

Συνάντηση Δημάρχων στην Παιανία για κοινή δράση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Οι Δήμαρχοι συμφώνησαν στην ανάγκη για διαδημοτική συνεργασία με σκοπό τη διερεύνηση και προώθηση της δημιουργίας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
H Belharra φέρνει «τρικυμία» στον ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 01.10.25

H Belharra φέρνει «τρικυμία» στον ΣΥΡΙΖΑ

Νέα εσωκομματική κρίση φαίνεται πως φέρνει στον ΣΥΡΙΖΑ η στάση που θα κληθεί να τηρήσει στην ψηφοφορία για την φρεγάτα Belhara.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΦΠΑ: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια – Ζημιά 12 εκατ. για το Δημόσιο
370 εταιρείες-φαντάσματα 01.10.25

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια - Ζημιά 12 εκατ. για το Δημόσιο από τις απάτες με τον ΦΠΑ

Τα μέλη του κυκλώματος προέβαιναν σε συστηματικές απάτες εις βάρος του Δημοσίου μέσα από εταιρείες «φαντάσματα» - Ακολουθούσαν διαφορετική μεθοδολογία προκειμένου να καρπώνονται ποσά από ΦΠΑ

Σύνταξη
Ποιες είναι οι «Ροζ Κυρίες» που διαδηλώνουν σήμερα στο Λονδίνο κατά των αιτούντων άσυλο;
Trash 01.10.25

Ποιες είναι οι «Ροζ Κυρίες» που διαδηλώνουν σήμερα στο Λονδίνο κατά των αιτούντων άσυλο;

Στο Γουέστμινστερ κορυφώνεται η ένταση γύρω από το μεταναστευτικό, με τη «Ροζ Διαμαρτυρία» και την αντισυγκέντρωση του Stand Up To Racism να βάζουν ξανά στο επίκεντρο το ζήτημα της μετανάστευσης

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Ο Ντιλικινά μπήκε κατευθείαν στο κλίμα της ομάδας – Ο Ντόρσεϊ έχει άλλη προσέγγιση φέτος»
Euroleague 01.10.25

Μπαρτζώκας: «Ο Ντιλικινά μπήκε κατευθείαν στο κλίμα της ομάδας – Ο Ντόρσεϊ έχει άλλη προσέγγιση φέτος»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε ενόψει της αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αναφερόμενος τόσο στην εικόνα της ομάδας όσο και στους Ντιλικινά, Ντόρσεϊ και Γουόκαπ.

Σύνταξη
Κόντης: «Μεγάλη ευθύνη απέναντι στην ιστορία – Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει ψηλά τις αξίες του»
Europa League 01.10.25

Κόντης: «Μεγάλη ευθύνη απέναντι στην ιστορία – Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει ψηλά τις αξίες του»

Ο Χρήστος Κόντης μίλησε ενόψει της αναμέτρησης με τη Γκοου Αχέντ Ίγκλς για το Europa League, στέλνοντας μήνυμα σοβαρότητας και πίστης στην ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού.

Σύνταξη
«Ύπουλη και επικίνδυνη» – Καμπανάκι Τσατραφύλλια για την επερχόμενη κακοκαιρία
Έκτακτο ΕΜΥ 01.10.25

«Ύπουλη και επικίνδυνη» - Καμπανάκι Τσατραφύλλια για την επερχόμενη κακοκαιρία

Η ζεστή θάλασσα παίζει σημαντικό ρόλο στο πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία και μπορεί να επηρεάσει τόσο την ένταση όσο και την πορεία της, τονίζει σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

Σύνταξη
Greece’s Waste Battle: The High-Stakes Gamble on Incineration
English edition 01.10.25

Greece’s Waste Battle: The High-Stakes Gamble on Incineration

With landfills overflowing, Greece plans six waste-to-energy plants by 2035 to cut burial rates from 80% to 10%. But delays in infrastructure, especially in Athens, and local opposition threaten to derail the ambitious strategy

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ Κ19 – Ολυμπιακός Κ19
Youth League 01.10.25

LIVE: Άρσεναλ Κ19 – Ολυμπιακός Κ19

LIVE: Άρσεναλ Κ19 – Ολυμπιακός Κ19. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Ολυμπιακός για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Youth League.

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο