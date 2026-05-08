Γιώτα Τσιμπρικίδου: Γέννησε το πρώτο παιδί της – Το φύλο του νεογέννητου

Σε πελάγη ευτυχίας βρίσκεται η Γιώτα Τσιμπρικίδου, μετά τη γέννηση της πρώτης κόρης της. Η παρουσιάστρια γέννησε την Παρασκευή 8 Μαϊου ένα κοριτσάκι βάρους 2.870 γραμμάρια.

Στην εκπομπή «Super Κατερίνα» παρουσιάστηκε το ευχάριστο γεγονός.

Γιώτα Τσιμπρικίδου: Με την κόρη της αγκαλιά

«Μπήκε πολύ πρωί σε μαιευτήριο των βορείων προαστίων, γύρω στις 6, 6 και κάτι… γεννήθηκε το κοριτσάκι της, είναι υγιέστατο.

Έχει μιλήσει και είχε έρθει εδώ τα έχει πει και με την Κατερίνα μας. Το ήθελαν πάρα πολύ μαζί με τον Άγγελο τον άνδρα της. Πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, είναι όλη η οικογένεια εκεί», είπε η δημοσιογράφος του ΑLPHA.

Η ραδιοφωνική παραγωγός τον Δεκέμβριο του 2023 παντρεύτηκε τον άντρα της ζωής της, Άγγελο Ανδριανό. Εκείνη και ο τραγουδιστής έπειτα από 5,5 χρόνια σχέσης ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου σε κτήμα στην Παιανία.

Πώς είχε μάθει την εγκυμοσύνη

«Θυμάμαι την ημέρα που έμαθα ότι είμαι έγκυος. Ήμουν έξω από αυτό το μοναστήρι, που για μένα σημαίνει πάρα πολλά, είναι η Αγία Ειρήνη στην Παιανία.

Και ήμουν εκεί έξω, όταν με πήρε ο εξωσωματικός μου στο τηλέφωνο και μου είπε “Γιωτάκι μου, πάμε καλά”.

Δεν ήταν η πρώτη φορά βέβαια, γιατί και στην προηγούμενη εξωσωματική εγώ ήμουν έγκυος. Οπότε θέλω να πω το συναίσθημα ήταν “ουφ” στην αρχή και κλάματα, αλλά μετά ξεκίνησε η αγωνία του να ξεπεράσω το πρώτο στάδιο.

Δηλαδή αυτό που στην πρώτη εξωσωματική δεν πέτυχε, να πετύχει στη δεύτερη».