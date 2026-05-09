Άννα Μαρία Βέλλη: Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Άκη Σβολάκη – Οι φωτογραφίες του γάμου
Η Άννα Μαρία Βέλλη ζει μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της προσωπικής ζωής της.
Η γνωστή youtuber και ο εκλεκτός της καρδιάς της παντρεύτηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής 8 Μαϊου, με πολιτικό γάμο στον Πειραιά και καλεσμένους τα αγαπημένα τους πρόσωπα.
Η Άννα Μαρία Βέλλη μοιράστηκε τα πρώτα στιγμιότυπα από τον γάμο της στο Instagram. Η ευτυχισμένη νύφη επέλεξε να φορέσει ένα λιτό νυφικό και ίσια γραμμή και είχε πιασμένα τα μαλλιά της σε μία σικ αλογοουρά.
Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2020 και κρατά τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Η ρομαντική πρόταση γάμου
Πριν λίγους μήνες τον Ιανουάριο, η Άννα Μαρία Βέλλη είχε αποκαλύψει με μία ανάρτησή της στο προφίλ της στο Instagram, πως δέχτηκε πρόταση γάμου από τον συνοδοιπόρο της σε αυτή τη ζωή.
Ακόμα, η δημιουργός περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχε ανεβάσει ένα βίντεο στο κανάλι της στο YouTube, στο οποίο είχε μοιραστεί κάποιες πληροφορίες με το κοινό της.
Σε βίντεό της στο YouTube, η Άννα Μαρία Βέλλη είχε μιλήσει για την πρόταση γάμου που έγινε στη Ρουάντα.
«Η πρόταση έγινε στη Ρουάντα, κάποιοι το καταλάβατε γιατί δυστυχώς το ξεχνούσα και σε κάποια πλάνα από το vlog φαίνεται το δαχτυλίδι.
Υπάρχει ένα σχόλιο αλλά δεν έγινε πολύ μεγάλο θέμα».
