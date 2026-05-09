08.05.2026 | 18:49
Ανατίναξαν ATM στα Οινόφυτα – 100.000 ευρώ άρπαξαν οι δράστες
Σιδηρά κυρία του Μπάκιγχαμ: Πώς η Κέιτ Μίντλετον «εξόντωσε» τον Άντριου πριν από όλους
Fizz 09 Μαΐου 2026, 18:40

Σε μια αποφασιστική κίνηση για την προστασία του κύρους του Στέμματος, η Κέιτ Μίντλετον φέρεται να είναι το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που διέκοψε κάθε επαφή με τον Άντριου

Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

Η Κέιτ Μίντλετον αναδεικνύεται στην πιο αποφασιστική μορφή εντός του Παλατιού όσον αφορά τη διαχείριση της κρίσης που προκάλεσε ο Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ.

Αυτό υποστήριξε ο Κρίστοφερ Άντερσεν, συγγραφέας του βιβλίου Kate! The Courage, Grace, and Power of the Woman Who Will be Queen, σε αποκλειστική συνέντευξή του στην Page Six.

«H πριγκίπισσα της Ουαλίας ήταν το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που επέλεξε να βάλει στον πάγο τον Άντριου και να γυρίσει την πλάτη της σε αυτόν πριν από όλους» πρόσθεσε.

Η στάση της δεν περιορίστηκε σε ιδιωτικό επίπεδο, καθώς φέρεται να αρνήθηκε πεισματικά να του απευθύνει τον λόγο σε οικογενειακές εκδηλώσεις και εορταστικές περιόδους, χτίζοντας ένα «σιδηρούν παραπέτασμα» ανάμεσα στον ίδιο και τον πυρήνα της μοναρχίας.

Η αποφασιστικότητα της Κέιτ έγινε εμφανής όταν ο Άντριου επιχείρησε, μέσω διαμεσολαβητών, να παρευρεθεί στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της στο Αβαείο του Ουέστμινστερ.

Η απάντηση της Μίντλετον ήταν κατηγορηματική είπε ο Άντερσεν. H Mίντλετον απέρριψε ακόμη το αίτημά του Άντριου να εισέλθει από μια πλαϊνή πόρτα για να αποφύγει τη δημοσιότητα.

Για τον Άντερσεν η απόφαση της να βάλει βέτο στον Άντριου έχει πολύ συγκεκριμένη ατζέντα.«Η Κέιτ ανυπομονεί», είπε, σημειώνοντας ότι δεν θέλει η μοναρχία να αμαυρωθεί από άθλιες αποκαλύψεις και συσχετισμούς.

«Είναι η σύζυγος ενός μελλοντικού μονάρχη αλλά και μητέρα ενός μελλοντικού μονάρχη» πρόσθεσε για τους Γουίλιαμ και Τζορτζ. Ο 12χρονος είναι ο επόμενος στη σειρά διαδοχής μετά τον πατέρα του.

Η Μίντλετον θεωρεί «χρέος της να διασφαλίσει ότι ο θεσμός δεν θα υποστεί περαιτέρω πλήγματα από τις σκανδαλώδεις διασυνδέσεις του Άντριου με τον καταδικασμένο Τζέφρι Έπσταϊν».

Ο Άντριου, ο οποίος πλέον αναφέρεται επίσημα με το επώνυμο Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ, βιώνει μια πρωτοφανή κοινωνική και θεσμική απαξίωση. Τον Οκτώβριο του 2025, ο Βασιλιάς Κάρολος προχώρησε στην πλήρη αφαίρεση των βασιλικών του τίτλων, μια κίνηση που φέρεται να υποκινήθηκε από τις έντονες πιέσεις των Γουίλιαμ και Κέιτ.

Η πρόσφατη σύλληψή του τον Φεβρουάριο του 2026, ανήμερα των 66ων γενεθλίων του, με την κατηγορία της αποκάλυψης εμπιστευτικών εμπορικών πληροφοριών στον Έπσταϊν, ήρθε να επιβαρύνει τη θέση του, επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες της πριγκίπισσας της Ουαλίας για τη διατήρηση των αποστάσεων.

Οριστική ρήξη

Η στάση της φαίνεται να είναι μη αναστρέψιμη. Κατά τη διάρκεια της επιμνημόσυνης δέησης για τη Δούκισσα του Κεντ τον Σεπτέμβριο του 2025, τόσο ο Γουίλιαμ όσο και η Κέιτ «αγνόησαν επιδεικτικά κάθε προσπάθεια του Άντριου να πιάσει κουβέντα μαζί τους».

Με την αποκάλυψη νέων στοιχείων που δείχνουν ότι ο Άντριου διατηρούσε επαφή με τον Έπσταϊν για πολύ μεγαλύτερο διάστημα από όσο αρχικά ισχυριζόταν, η στρατηγική της Κέιτ να τον θέσει στο περιθώριο δικαιώνεται στα μάτια της κοινής γνώμης.

«Με τη στάση της η Κέιτ έχει ενισχύσει το προφίλ της ως μια πραγματικά αποφασισμένη και διορατική μελλοντική βασίλισσα που θα προστατέψει το θεσμό της μοναρχίας από κακοτοπιές» σημειώνει η Daily Mail.

Commodities
Αγορές: Το μεγάλο κόλπο με τις τιμές του πετρελαίου – Ποιοι πλούτισαν

Πρώτη ενημέρωση για την υγεία του Χαμενεΐ – Αδιάκοπο το ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Μόνο τρεις εβδομάδες έκατσε σε κέντρο θεραπείας η ποπ σταρ μετά τη σύλληψή της
Οδήγηση & αλκοόλ 08.05.26

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς φέρεται να μπήκε σε ιδιωτικό κέντρο θεραπείας μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά αποχώρησε σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες

Σύνταξη
Ο Γουίλιαμ έζησε σαν «οργανωμένος» την πρόκριση της Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League
Χουλιγκάνι 08.05.26

Ο Γουίλιαμ, πρίγκιπας της Ουαλίας και μελλοντικός βασιλιάς της Αγγλίας, βρέθηκε στις κερκίδες του Βίλα Παρκ και πανηγύρισε με την ψυχή του την πρόκριση της Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League

Φροίξος Φυντανίδης
Ηνωμένο Βασίλειο: Συνελήφθη κουκουλοφόρος που φέρεται να κινήθηκε απειλητικά προς τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
Σάντρινγκχαμ 07.05.26

Ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ φέρεται να έφυγε άρον άρον με την ασφάλειά του, όταν κουκουλοφόρος άνδρας τον πλησίασε απειλητικά κοντά στο νέο του σπίτι στο Νόρφολκ

Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Δένδιας, ο Άδωνης και η συζήτηση για ενδεχόμενες επισκέψεις στο… διάστημα
Πολιτική 09.05.26

Η απουσία Δένδια στην Πορτογαλία κατά την συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, άνοιξε τη συζήτηση από πλευράς Γεωργιάδη για το ποιοι μπορούν να φτάσουν στη... Σελήνη για να να αποφύγουν τα δύσκολα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τραγωδία στην Κω – Νεκρός αγρότης που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του
Ελλάδα 09.05.26

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο χειριστής του τρακτέρ επιχείρησε να περάσει τμήμα ρεματιάς, με αποτέλεσμα το όχημά του αναποδογυρίσει και να τον εγκλωβίσει, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Κουρασμένη, τραυματισμένη, πελαγωμένη: Κυβέρνηση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κόμμα σε κρίση
Πολιτική 09.05.26

Όσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύψει τα πολλά προβλήματα κάτω απ' το χαλί. Μπροστά στη δημοσκοπική κατάρρευση πληθαίνουν οι φήμες για πρόωρες κάλπες το Φθινόπωρο.

Δημήτρης Τερζής
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ
Ποδόσφαιρο 09.05.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ για την 36η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Στο μικροσκόπιο της Κοβέσι πρώην υπουργός και βουλευτές της ΝΔ – Νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ηχητικές καταγραφές 09.05.26

Καταγεγραμμένες συνομιλίες αποκαλύπτουν βουλευτές και υπουργούς σε επικοινωνία με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, απαιτώντας ρουσφέτια για ψηφοφόρους, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA.

LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 09.05.26

LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Παναιτωλικός για την 7η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Επανέρχεται η αφρικανική σκόνη: Αυτές είναι οι επτά περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο
Ελλάδα 09.05.26

Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τη σωματική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους, λόγω της αυξημένης παρουσίας αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα

Άγγιξε του 32 βαθμούς ο υδράργυρος στην Κρήτη – Νέα άνοδος της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα την ερχόμενη εβδομάδα
Ελλάδα 09.05.26

Από τις αρχές της νέας εβδομάδας ο καιρός θα αποκτήσει έντονα καλοκαιρινά χαρακτηριστικά, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σημαντικά και σε αρκετές περιοχές να αγγίζει ή και να ξεπερνά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Στεγαστικός εφιάλτης για τους νέους Έλληνες: Ενοίκια που καταβροχθίζουν τον βασικό μισθό
Πανευρωπαϊκή έρευνα 09.05.26

Οι νέοι στην Ευρώπη πλήττονται δυσανάλογα από τη στεγαστική κρίση, σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, σύμφωνα με νέα έρευνα. Τι ισχύει στην Ελλάδα

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΑΕΛ-Αστέρας Τρίπολης 1-1: Χαμογέλασαν μόνο οι Πελοποννήσιοι στον τελικό παραμονής (vid)
Ποδόσφαιρο 09.05.26

Το ντέρμπι ουραγών στη Λάρισα δεν ανέδειξε νικητή, όμως ο Αστέρας με την ισοπαλία κατάφερε να βυθίσει περισσότερο την ΑΕΛ. Παράλληλα, οι Πελοποννήσιοι ανέβηκαν πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.

LIVE: Λάτσιο – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 09.05.26

LIVE: Λάτσιο – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λάτσιο – Ίντερ για την 36η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη του «τα πάντα στα χέρια του τραπεζίτη» κατηγορεί πάλι τον Τσίπρα για το 2015
Πολιτική Γραμματεία 09.05.26

Με τη γνωστή καραμέλα του 2015 και ανακρίβειες απαντά ο Παύλος Μαρινάκης στην καίρια παρέμβαση Τσίπρα για τις τράπεζες. Διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα για τα μέτρα της κυβέρνησης λέει ότι κάθε φορά που μιλά ο Τσίπρας «η μόνη του συνεισφορά στο δημόσιο διάλογο είναι να αναλογιζόμαστε από τι γλιτώσαμε» με τις δημοσκοπήσει να δείχνουν ότι κάθε φορά που μιλά ο ίδιος «αναλογιζόμαστε που μπλέξαμε».

New York Times: Η Κασπία γίνεται «σκιώδης διάδρομος» για ρωσική στρατιωτική βοήθεια στο Ιράν – Παρακάμπτονται τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 09.05.26

Η Ρωσία παρέχει επίσης αγαθά που κανονικά θα διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία πλέον έχουν αποκλειστεί από το αμερικανικό ναυτικό, στο πλαίσιο του παγκόσμιου εμπορίου.

Πανσερραϊκός – Κηφισιά 1-2: Οι φιλοξενούμενοι αγκάλιασαν την παραμονή με ανατροπή (vid)
Ποδόσφαιρο 09.05.26

Η Κηφισιά έκανε την ανατροπή με δυο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο καθώς πήρε μπρος με τις αλλαγές του Λέτο και το γκολ της νίκης πέτυχε ο Μπένι στο 85’. Μόνο αν έρθουν τα πάνω κάτω θα υποβιβαστεί η Κηφισιά

Δυτική Όχθη: Ένοπλοι Ισραηλινοί έποικοι ανάγκασαν Παλαιστίνιους να ξεθάψουν τη σορό του 80χρονου πατέρα τους
Δυτική Όχθη 09.05.26

Το Σα-Νουρ, ένας από τους 19 παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη εκκενώθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου αποχώρησης του 2005. Η κυβέρνηση Νετανιάχου ενέκρινε την επανίδρυση του

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

