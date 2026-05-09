Σιδηρά κυρία του Μπάκιγχαμ: Πώς η Κέιτ Μίντλετον «εξόντωσε» τον Άντριου πριν από όλους

Η Κέιτ Μίντλετον αναδεικνύεται στην πιο αποφασιστική μορφή εντός του Παλατιού όσον αφορά τη διαχείριση της κρίσης που προκάλεσε ο Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ.

Αυτό υποστήριξε ο Κρίστοφερ Άντερσεν, συγγραφέας του βιβλίου Kate! The Courage, Grace, and Power of the Woman Who Will be Queen, σε αποκλειστική συνέντευξή του στην Page Six.

«H πριγκίπισσα της Ουαλίας ήταν το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που επέλεξε να βάλει στον πάγο τον Άντριου και να γυρίσει την πλάτη της σε αυτόν πριν από όλους» πρόσθεσε.

Η στάση της δεν περιορίστηκε σε ιδιωτικό επίπεδο, καθώς φέρεται να αρνήθηκε πεισματικά να του απευθύνει τον λόγο σε οικογενειακές εκδηλώσεις και εορταστικές περιόδους, χτίζοντας ένα «σιδηρούν παραπέτασμα» ανάμεσα στον ίδιο και τον πυρήνα της μοναρχίας.

Η αποφασιστικότητα της Κέιτ έγινε εμφανής όταν ο Άντριου επιχείρησε, μέσω διαμεσολαβητών, να παρευρεθεί στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της στο Αβαείο του Ουέστμινστερ.

Η απάντηση της Μίντλετον ήταν κατηγορηματική είπε ο Άντερσεν. H Mίντλετον απέρριψε ακόμη το αίτημά του Άντριου να εισέλθει από μια πλαϊνή πόρτα για να αποφύγει τη δημοσιότητα.

Για τον Άντερσεν η απόφαση της να βάλει βέτο στον Άντριου έχει πολύ συγκεκριμένη ατζέντα.«Η Κέιτ ανυπομονεί», είπε, σημειώνοντας ότι δεν θέλει η μοναρχία να αμαυρωθεί από άθλιες αποκαλύψεις και συσχετισμούς.

«Είναι η σύζυγος ενός μελλοντικού μονάρχη αλλά και μητέρα ενός μελλοντικού μονάρχη» πρόσθεσε για τους Γουίλιαμ και Τζορτζ. Ο 12χρονος είναι ο επόμενος στη σειρά διαδοχής μετά τον πατέρα του.

Η Μίντλετον θεωρεί «χρέος της να διασφαλίσει ότι ο θεσμός δεν θα υποστεί περαιτέρω πλήγματα από τις σκανδαλώδεις διασυνδέσεις του Άντριου με τον καταδικασμένο Τζέφρι Έπσταϊν».

Ο Άντριου, ο οποίος πλέον αναφέρεται επίσημα με το επώνυμο Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ, βιώνει μια πρωτοφανή κοινωνική και θεσμική απαξίωση. Τον Οκτώβριο του 2025, ο Βασιλιάς Κάρολος προχώρησε στην πλήρη αφαίρεση των βασιλικών του τίτλων, μια κίνηση που φέρεται να υποκινήθηκε από τις έντονες πιέσεις των Γουίλιαμ και Κέιτ.

Η πρόσφατη σύλληψή του τον Φεβρουάριο του 2026, ανήμερα των 66ων γενεθλίων του, με την κατηγορία της αποκάλυψης εμπιστευτικών εμπορικών πληροφοριών στον Έπσταϊν, ήρθε να επιβαρύνει τη θέση του, επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες της πριγκίπισσας της Ουαλίας για τη διατήρηση των αποστάσεων.

Οριστική ρήξη

Η στάση της φαίνεται να είναι μη αναστρέψιμη. Κατά τη διάρκεια της επιμνημόσυνης δέησης για τη Δούκισσα του Κεντ τον Σεπτέμβριο του 2025, τόσο ο Γουίλιαμ όσο και η Κέιτ «αγνόησαν επιδεικτικά κάθε προσπάθεια του Άντριου να πιάσει κουβέντα μαζί τους».

Με την αποκάλυψη νέων στοιχείων που δείχνουν ότι ο Άντριου διατηρούσε επαφή με τον Έπσταϊν για πολύ μεγαλύτερο διάστημα από όσο αρχικά ισχυριζόταν, η στρατηγική της Κέιτ να τον θέσει στο περιθώριο δικαιώνεται στα μάτια της κοινής γνώμης.

«Με τη στάση της η Κέιτ έχει ενισχύσει το προφίλ της ως μια πραγματικά αποφασισμένη και διορατική μελλοντική βασίλισσα που θα προστατέψει το θεσμό της μοναρχίας από κακοτοπιές» σημειώνει η Daily Mail.