Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Κρυφή «βεντέτα» με τον Άντριου και εκδίκηση για την Κέιτ Μίντλετον – «Θέλει να τον τελειώσει»

Μια βαθιά και παλιά εχθρότητα φαίνεται να τροφοδοτεί την αποφασιστικότητα του Πρίγκιπα Γουίλιαμ να απομακρύνει οριστικά τον θείο του, Άντριου, από τους κόλπους της μοναρχίας.

Σύμφωνα με νέες αποκαλύψεις, η στάση του Πρίγκιπα της Ουαλίας δεν πηγάζει μόνο από τα πρόσφατα σκάνδαλα και τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις του Άντριου με τον παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν. Η εχθρότητα με τον θείο του μετράει χρόνια και είναι μια προσωπική του βεντέτα για την Κέιτ Μίντλετον.

Μπλεγμένος σε έναν ιστό που κανείς δεν μπορεί να ξέρει που θα οδηγήσει, ο διάδοχος γνωρίζει πως ο δρόμος προς τον θρόνο απαιτεί ένα «καθαρό» παλάτι. Ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ φαίνεται διατεθειμένος να πάρει την κατάσταση στα χέρια του.

Ο Γουίλιαμ επιθυμεί να έχει «τακτοποιηθεί» το ζήτημα του πρώην Πρίγκιπα Άντριου προτού έρθει η ώρα να ανέβει στον θρόνο, ισχυρίζεται βασιλικός βιογράφος που αποδίδει τη στάση σε μια μακροχρόνια βεντέτα.

Τον Αύγουστο του 2024, ο δημοσιογράφος Ρίτσαρντ Κέι μίλησε για την εχθρότητα στους Γουίνδσορ.

«Ο Γουίλιαμ κρατάει εδώ και καιρό κακία στον Άντριου επειδή δεν ήταν καθόλου φιλόξενος όταν πρωτοσύστησε την τότε Κέιτ Μίντλετον στη βασιλική οικογένεια και θεωρεί ότι ο πατέρας του ήταν πολύ επιεικής μαζί του», ανέφερε ο Κέι.

Ο βασιλικός βιογράφος Άντριου Λόουνι επιβεβαίωσε αυτή την άποψη, σημειώνοντας ότι ο Άντριου «δεν ήταν καθόλου ευγενικός όταν η Κέιτ μπήκε στην οικογένεια. Πίστευε ότι δεν ήταν αρκετά αριστοκρατική». Η καταγωγή της Πριγκίπισσας της Ουαλίας από τη μεσαία τάξη ήταν ενοχλητική για τον ατιμασμένο πρώην πρίγκιπα Άντριου.

«Η κοινωνική θέση είναι το παν για εκείνον — είναι η μοναδική αίσθηση ταυτότητας που διαθέτει» ξεκαθάρισε ο Λόουνι.

Το πρόσφατο σκάνδαλο του Άντριου —συνελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2026— κινητοποίησε για άλλη μια φορά τον Γουίλιαμ να ζητήσει μια πιο σκληρή προσέγγιση.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο έρευνας για ισχυρισμούς ότι ο Άντριου αποκάλυψε εμπιστευτικές πληροφορίες στον Τζέφρι Έπσταϊν ενώ υπηρετούσε ως εμπορικός απεσταλμένος.

«Ο Γουίλιαμ θέλει να τα έχει καθαρίσει όλα πριν ανέβει στον θρόνο», λέει ο Λόουνι. «Θέλει να διευθετηθεί το ζήτημα τώρα».

«Ο Γουίλιαμ ποτέ δεν συμπάθησε ιδιαίτερα τον θείο του και ήθελε να τον βγάλει από το κάδρο αμέσως, πριν η σήψη προχωρήσει περισσότερο»

Αν και ο Βασιλιάς Κάρολος φέρεται να παραμένει «πολύ στοργικός» με τις κόρες του Άντριου, τις Πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία, η στάση του απέναντι στον αδελφό του σκληραίνει υπό την πίεση του διαδόχου του.

Τον Οκτώβριο του 2025, ο Βασιλιάς ανακοίνωσε την αφαίρεση των βασιλικών τίτλων του αδελφού του και την έξωσή του από τη Royal Lodge στο Ουίνδσορ, καθώς το ενδιαφέρον για τις διασυνδέσεις του Άντριου με τον Έπσταϊν κορυφωνόταν.

Βρωμιά που πρέπει να σβήσει

Τον περασμένο μήνα, ο βασιλικός βιογράφος Ράσελ Μάγιερς μοιράστηκε ένα απόσπασμα από το νέο του βιβλίο, William and Catherine: The Monarchy’s New Era: The Inside Story, που κυκλοφορεί στις 10 Μαρτίου.

Σε αυτό ο Μάγιερς ισχυρίζεται ότι ο Γουίλιαμ ξεκίνησε την εκστρατεία για την εξορία του Άντριου από τη βασιλική οικογένεια μετά την καταστροφική συνέντευξη του πρώην πρίγκιπα στο Newsnight το 2019 σχετικά με τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν.

«Η άποψη του Γουίλιαμ ήταν ότι αυτός [ο Άντριου] μπλέχτηκε σε όλο αυτό το χάος, οπότε θα έπρεπε να αφεθεί στην τύχη του για να το τακτοποιήσει μακριά από την οικογένεια», πρόσθεσε η πηγή.

«Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας ήταν ανένδοτος ότι όλο το επεισόδιο δεν θα εξαφανιζόταν ποτέ και, παρά το πώς μπορεί να ένιωθαν άλλοι, δεν υπήρχε απολύτως κανένα συμφέρον για να προστατευτεί ο Άντριου από το παλάτι.

Η στάση του ήταν ξεκάθαρη: ο Άντριου δεν έπρεπε να βρίσκεται κοντά στην οικογένεια σε καμία περίπτωση, ούτε σε δημόσιες εμφανίσεις, ούτε σε οικογενειακές εκδηλώσεις, πουθενά… Κάθε φορά που υπήρχε μια νέα αποκάλυψη, κανείς δεν ήξερε πότε θα ερχόταν ή ποια θα ήταν η επόμενη. Ο Άντριου είναι ένας λεκές για όλη την οικογένεια.

Από τη στιγμή που καταλαβαίνεις ότι ό,τι συμβαίνει στο «εδώ και τώρα» επηρεάζει τα πάντα στο μέλλον, το μέλλον του Γουίλιαμ, είναι πολύ εύκολο να μπει κανείς στη θέση του» πρόσθεσε η πηγή.

Ο Γουίλιαμ ουσιαστικά θέλει να «θάψει ζωντανό» τον θείο του στη λήθη. Η στάση του είναι ανένδοτη και δεν θα διαπραγματευτεί ό,τι απειλεί το κύρος του Στέμματος.