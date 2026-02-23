Αυστραλία: Η κυβέρνηση υποστηρίζει τον αποκλεισμό του Άντριου από τη γραμμή διαδοχής του βρετανικού θρόνου
Συνεχίζεται ο σάλος με τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου - Η Αυστραλία δηλώνει ότι θα στηρίξει κάθε πρωτοβουλία για να αποκλειστεί από τη γραμμή διαδοχής
- Ορκίστηκε η νέα μειοψηφική κυβέρνηση της Ολλανδίας – Ο Γέτεν ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της χώρας
- Επισπεύδεται η συζήτηση για ένταξη της Ισλανδίας στην ΕΕ με φόντο τις απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία
- Τσεκούρι στις επενδύσεις της OpenAI για data center - Τα νούμερα δεν βγαίνουν
- Ρεθυμνιώτικο καρναβάλι: Δεκάδες τα περιστατικά μέθης – Τα 6 ήταν ανήλικοι
Η Αυστραλία μέσω του πρωθυπουργού της Αντονι Αλμπανέζι δήλωσε ότι υποστηρίζει τις εκκλήσεις για τον αποκλεισμό του πρώην πρίγκιπα από την γραμμή διαδοχής στον βρετανικό θρόνο έπειτα από την σύλληψή του την περασμένη εβδομάδα.
Σε επιστολή που απηύθυνε προς τον βρετανό ομόλογό του Κιρ Στάρμερ, ο αυστραλός πρωθυπουργός γράφει: «Η κυβέρνησή μου θα αποδεχόταν κάθε πρόταση που θα αποσκοπούσε στον αποκλεισμό του από την γραμμή διαδοχής».
«Πρόκειται για σοβαρές αιτιάσεις και οι Αυστραλοί τις παίρνουν σοβαρά υπ’ όψιν», γράφει ο Αντονι Αλμπανέζι σχετικά με τις σχέσεις του Άντριου με τον σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Επστιν.
Η βρετανική κυβέρνηση ετοιμάζεται να προωθήσει νόμο για την εξαίρεση του Άντριου Μάουνμπάτεν-Ουίνδσορ από την σειρά διαδοχής μετά τη σύλληψή του την περασμένη εβδομάδα βάσει της υποψίας για παράβαση καθήκοντος στην άσκηση δημοσίων καθηκόντων.
Η δικαιοσύνη να πάρει τον δρόμο της
Έπειτα από τις αποκαλύψεις που προέρχονται από το περιεχόμενο των φακέλων Έπστιν, ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ είχε ήδη αφαιρέσει τους πριγκιπικούς τίτλους από τον μικρότερο αδελφό του και στην συνέχεια τον απέκλεισε από την κατοικία του στο Ουίνδσορ.
Όμως, ο Άντριου παραμένει όγδοος στην γραμμή διαδοχής στον βρετανικό θρόνο, μετά την πριγκίπισσα Λίλιμπετ, κόρη του πρίγκιπα Χάρι.
Μετά την σύλληψη του Άντριου, ο βασιλιάς Κάρολος έδωσε στην δημοσιότητα ανακοίνωση στην οποία τονίζει ότι «η δικαιοσύνη πρέπει να πάρει τον δρόμο της».
Ο Αλμπανέζι δηλώνει στην επιστολή του προς τον Κιρ Στάρμερ ότι συμφωνεί με τον βασιλιά.
«Η δικαιοσύνη πρέπει πλέον να πάρει τον δρόμο της και μία πλήρης, δίκαιη και προσήκουσα έρευνα πρέπει να διεξαχθεί», γράφει.
Κατά το συνταγματικό δημοψήφισμα του 1999, οι Αυστραλοί απέρριψαν την μετατροπή της μοναρχίας σε κοινοβουλευτική δημοκρατία.
Η Αυστραλία υπήρξε βρετανική αποικία επί 100 χρόνια και απέκτησε την ανεξαρτησία της ντε φάκτο το 1901. Παραμένει συνταγματική μοναρχία στο πλαίσιο της οποίας οι εξουσίες του Καρόλου Γ’ ασκούνται από έναν γενικό κυβερνήτη.
- Αυστραλία: Η κυβέρνηση υποστηρίζει τον αποκλεισμό του Άντριου από τη γραμμή διαδοχής του βρετανικού θρόνου
- Τεχνητή Νοημοσύνη: Το επόμενο κεφάλαιο θα φέρει «πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί»
- Χαλκίδα: Ανήλικος χωρίς δίπλωμα, τραυμάτισε ανήλικο πεζό
- Αθήνα: Πόσα χρήματα χάνονται στο μποτιλιάρισμα κάθε χρόνο
- «Έκανα πέντε επεμβάσεις»: Ο Αντώνης Λουδάρος αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του δέρματος
- Αναβολές, βία στα γήπεδα και αγωνία για το Μουντιάλ – Χάος στο Μεξικό με τον θάνατο του «El Mencho»
- Σερβία: Πρόταση από τη Μόσχα για κατασκευή πυρηνικού σταθμού ρωσικής τεχνολογίας
- Νέα Υόρκη: Χιονοθύελλα παγώνει τα πάντα – «Η χειρότερη την τελευταία δεκαετία»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις