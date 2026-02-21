«Οι θεοί ήταν με το μέρος μου» – Ο φωτογράφος του Reuters πίσω από τo viral κλικ της σύλληψης του Άντριου

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του Reuters στο Instagram την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, ο Φιλ Νομπλ (Phil Noble), ανώτερος φωτογράφος του πρακτορείου ειδήσεων, έδωσε μια εικόνα για το πώς δημιουργήθηκε η ιστορική φωτογραφία με τον Άντριου μετά τη σύλληψή του, η οποία απεικονίζει πλήρως την τρομαγμένη ψυχολογία του.

«Ένα φοβισμένο ανθρωπάκι» όπως έσπευσαν πολλοί να σχολιάσουν στα σόσιαλ μίντια.

Ο Νομπλ αποκάλυψε ότι ταξίδεψε σε «τέσσερα ή πέντε» διαφορετικά αστυνομικά τμήματα την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, αφού έμαθε για τη σύλληψη του Άντριου εκείνο το πρωί, ελπίζοντας να δει τον πρώην πρίγκιπα να φεύγει από το τμήμα μετά την αστυνομική κράτηση.

Τα ρολά του γκαράζ άνοιξαν

«Όταν έφτασα, δεν φαινόταν τίποτα ασυνήθιστο. Δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, δεν υπήρχε αυξημένη δραστηριότητα» είπε ο Νομπλ. «Και για να είμαι ειλικρινής, λίγο πριν εμφανιστεί, είχα φύγει για να επιστρέψω στο ξενοδοχείο».

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Νομπλ είπε ότι έλαβε ένα μήνυμα από έναν συνάδελφό του που του έλεγε ότι δύο αυτοκίνητα μόλις είχαν φτάσει στο αστυνομικό τμήμα και ότι έπρεπε να επιστρέψει.

«Μέσα σε μόλις ένα λεπτό από την άφιξή μου, τα ρολά του γκαράζ του αστυνομικού τμήματος άνοιξαν και δύο αυτοκίνητα εμφανίστηκαν. Σε ένα από αυτά βρισκόταν αυτός» συνέχισε ο Νομπλ.

Μισή ώρα πριν τραβήξει τη φωτογραφία, ο Νομπλ είπε ότι έκανε δοκιμαστικές λήψεις άλλων αστυνομικών οχημάτων στο τμήμα για να ρυθμίσει το φλας και άλλες παραμέτρους.

Σημείωσε επίσης ότι, παρά την εμπειρία και την προετοιμασία του, η λήψη της ιστορικής φωτογραφίας ήταν «περισσότερο θέμα τύχης παρά κρίσης».

«Υπάρχουν τόσα πολλά σημεία που δεν ξέρεις από πού θα έρθει το αυτοκίνητο, πού θα κάθεται ο οδηγός. Ο Άντριου είχε προσπαθήσει να κρυφτεί» είπε ο Νομπλ. «Οι θεοί της φωτογραφίας ήταν με το μέρος μου»

Εκατομμύρια προβολές σε πλατφόρμες όπως το X και το Instagram

«Υπάρχουν τόσα πολλά σημεία που δεν ξέρεις από πού θα έρθει το αυτοκίνητο, πού θα κάθεται ο οδηγός. Ο Άντριου είχε προσπαθήσει να κρυφτεί» είπε ο Νομπλ. «Οι θεοί της φωτογραφίας ήταν με το μέρος μου».

Η φωτογραφία που προέκυψε, στην οποία ο 66χρονος Άντριου φαίνεται να κάθεται στο πίσω μέρος ενός αστυνομικού οχήματος, έγινε viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές σε πλατφόρμες όπως το X και το Instagram. Περιλήφθηκε επίσης σε πολλά ειδησεογραφικά άρθρα σχετικά με τη σύλληψή του για κατηγορίες κακοδιαχείρισης δημόσιου αξιώματος στις 19 Φεβρουαρίου.

Η σύλληψη έγινε μετά από καταγγελία της αντιμοναρχικής οργάνωσης Republic, η οποία ισχυρίστηκε ότι ο Άντριου εμπλέκεται σε «υποψία παράβασης καθήκοντος και παραβίασης επίσημων μυστικών» όπως μετέδωσε το BBC στις 9 Φεβρουαρίου.

Η οργάνωση ισχυρίστηκε ότι ο Άντριου αποκάλυψε εμπιστευτικά έγγραφα στον καταδικασμένο για σεξουαλική εκμετάλλευση Τζέφρι Έπσταϊν, στο πλαίσιο του ρόλου του ως εμπορικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου ο Άντριου εποπτεύει την προώθηση βρετανικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Apple News (@applenews)



*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Phil Noble