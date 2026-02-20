Η επόμενη μέρα: «Ο νόμος που πρέπει να εφαρμοστεί» για τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου, η ικανοποίηση και η χειρότερη κρίση

Το πρωινό της 19ης Φεβρουαρίου στην Αγγλία έμοιαζε όπως όλα τα προηγούμενα των τελευταίων εβδομάδων – ψιλόβροχο, ομίχλη, χαμηλές θερμοκρασίες και πολλά ρεπορτάζ για τη σχέση μελών της βασιλικής οικογένειας με τον Τζέφρι Επστάιν. Μέχρι που η επιχείρηση της αστυνομίας για τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου, θα αλλάξει όλα τα δεδομένα και θα «ρίξει» το Παλάτι στη χειρότερο κρίση όλων των εποχών.

Ανήμερα των 66ων γενεθλίων του, οι βρετανικές Αρχές με μια επιχείρηση που θύμιζε παραγωγή του Χόλιγουντ, εισέβαλαν στην εξοχική κατοικία Wood Farm στην οικία Σάντρινγκχαμ, συλλαμβάνοντας τον μικρό αδερφό του βασιλιά Καρόλου και πρώην πρίγκιπα Άντριου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Economic Times (@economictimes)

Παράβαση καθήκοντας

Το όνομα του Άντριου είναι μπλεγμένο σε σκάνδαλα εδώ και χρόνια. Ωστόσο οι συνεχόμενες αποκαλύψεις γύρω από τη σχέση του με τον Τζέφρι Επστάιν, κάποια στιγμή εξάντλησαν την υπομονή της βασιλικής οικογένειας. Έχασε τους τίτλους του, εκδιώχθηκε από το σπίτι του στο Ουίνδσορ και ουσιαστικά «εξορίστικε» στην εξοχική κατοικία στο Σάντρινγκχαμ.

Μια κίνηση που έγινε ουσιαστικά ώστε να κρατηθεί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μέχρι να «κάτσει η σκόνη» των φακέλων Επστάιν – αν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Ωστόσο η αποκάλυψη του BBC ότι ο έκπτωτος πρίγκιπας έδινε στον καταδικασμένο για σεξουαλική εγκλήματα και πρώην χρηματοοικονομικό σύμβουλο, εμπιστευτικές πληροφορίες Βρετανών αξιωματούχων, ήταν αυτό που ξεχείλισε το ποτήρι.

Ένα μείγμα χρημάτων, σεξουαλικών κακοποιήσεων και «προδοσίας», ήταν κάτι που δεν μπορούσε κανείς να κρύψει κάτω από το χάλι. Ο Τύπος της χώρας έφτασε στο σημείο να αναρωτιέται «γιατί δεν τον συλλαμβάνουν;».

Και αυτό συνέβη το πρωί της Πέμπτης, βυθίζοντας το βρετανικό Στέμμα στη χειρότερη κρίση όλων των εποχών.

Ο Άντριου μπορεί να αφέθηκε ελεύθερος μετά από 12 ώρες, ωστόσο το νερό έχει μπει στο αυλάκι, η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και πλέον φαίνεται ότι τίποτα δεν μπορεί να τον γλιτώσει.

«Κανείς υπεράνω του νόμου»

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η σύλληψή του, οι αντιδράσεις ήταν άμεσες. Η οικογένεια της Βιρτζίνια Τζουφρέ, της γυναίκας που είχε καταγγείλει δημόσια τον Άντριου για βιασμό και έβαλε τέλος στη ζωή της την περασμένη άνοιξη, ήταν η πρώτη που εξέφρασε την ικανοποίησή της για τις εξελίξεις.

«Επιτέλους, σήμερα, οι ραγισμένες καρδιές μας ένιωσαν ανακούφιση στο άκουσμα της είδησης ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου, ούτε καν οι γαλαζοαίματοι» τόνισε σε δήλωσή της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη People Magazine (@people)

«Εκ μέρους της αδερφής μας, Βιρτζίνια Ρόμπερτς Τζουφρέ, εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στην Αστυνομία του Ηνωμένου Βασιλείου για την έρευνά τους και τη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ. Δεν ήταν ποτέ πρίγκιπας. Για τις επιζώσες παντού, η Βιρτζίνια το έκανε αυτό για εσάς».

Ωστόσο, και στους βρετανικούς δρόμους επικρατούσε κλίμα ικανοποίησης για τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα.

«Είμαι χαρούμενη. Ειλικρινά, θα έπρεπε να τον είχαν συλλάβει εδώ και πολύ καιρό. Η σύλληψή του στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα. Του αξίζει» δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η δικηγόρος Έμμα Κάρτερ.

«Νόμιζα ότι κανείς δεν αγγίζει τη βασιλική οικογένεια. Είναι καλό να γνωρίζουμε ότι δεν είναι υπεράνω του νόμου. Τουλάχιστον η βρετανική δικαιοσύνη λειτουργεί» είπε η Μάγκι Γέο.

Η επόμενη μέρα στο Παλάτι

Την ίδια ώρα οι αναλυτές στη Βρετανία βλέπουν τη χειρότερη κρίση όλων των εποχών για το Στέμμα έστω κι αν είναι μαθημένο στα σκάνδαλα.

Από τον θάνατο της Νταϊάνα έως τη κόντρα του πρίγκιπα Χάρι με τον αδερφό του και μελλοντικό βασιλιά Γουίλιαμ, η βασιλική οικογένεια έχει δει πολλά από τα… άπλυτά της να βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες δεκαετίες. Ωστόσο, πάντα, έδειχνε ικανή να το διαχειριστεί.

Οι αναλυτές και βασιλικοί ρεπόρτερ, πιστεύουν ότι αυτή τη φορά δεν θα καταφέρουν να αλλάξουν την κατάσταση. Όπως έγραψε ο Ρίτσαρντ Κέι στην Daily Mail «όσα χρόνια κι αν μείνει ο Κάρολος στον θρόνο, το όνομά του πάντα θα συνδέεται με τη χειρότερη στιγμή της βασιλικής οικογένειας».

RICHARD KAY: Andrew’s fall may now be complete. The question is: Will he bring down the House of Windsor with him? https://t.co/v4dOSmuKi2 — Daily Mail (@DailyMail) February 20, 2026

Ο βασιλιάς Κάρολος σε δηλώσεις του το βράδυ της Πέμπτης ξεκαθάρισε πως «ο νόμος πρέπει να εφαρμοστεί. Αυτό που ακολουθεί τώρα είναι η πλήρης, δίκαιη και ορθή διαδικασία μέσω της οποίας το ζήτημα αυτό θα διερευνηθεί με τον κατάλληλο τρόπο από τις αρμόδιες αρχές. Σε αυτό, όπως έχω πει και στο παρελθόν, έχουν την πλήρη και ειλικρινή υποστήριξη και συνεργασία μας».

Όσο για τις βρετανικές Αρχές, έως αυτή την ώρα δεν έχουν προχωρήσει σε κάποια νέα ανακοίνωση. Όπως επιβεβαίωσε το BBC, οι έρευνές τους συνεχίζονται για δεύτερη μέρα στις κατοικίες του Άντριου.