Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
19.02.2026 | 20:38
Επιχείρηση διάσωσης δύο ορειβατών στον Παρνασσό - Χάθηκαν λόγω ομίχλης
Ελεύθερος ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου – Η πρώτη φωτογραφία μετά από τη σύλληψή του
Κόσμος 19 Φεβρουαρίου 2026, 21:55

Ελεύθερος ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου – Η πρώτη φωτογραφία μετά από τη σύλληψή του

Στους δρόμους του Λονδίνου, Βρετανοί δεν κρύβουν την ικανοποίησή τους για τη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ.

Σύνταξη
Spotlight

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, που συνελήφθη νωρίτερα σήμερα ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος, αφέθηκε πριν από λίγο ελεύθερος από το αστυνομικό τμήμα όπου κρατείτο.

Στο φως της δημοσιότητας ήλθε και η πρώτη σχετική φωτογραφία:

Η παράβαση καθήκοντος αφορά τις κατηγορίες της προώθησης διαβαθμισμένων κυβερνητικών εγγράφων στον Τζέφρι Έπστιν το διάστημα 2001-2011 κατά το οποίο ήταν ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις.

Ο Άντριου καταγγέλθηκε στην αστυνομία από την οργάνωση κατά της μοναρχίας Republic μετά τη δημοσιοποίηση περισσοτέρων από τριών εκατομμυρίων σελίδων από μια σειρά εγγράφων που σχετίζονται με τον Αμερικανό χρηματιστή, ο οποίος καταδικάστηκε το 2008 για εξώθηση ανηλίκου στην πορνεία και το 2019 βρέθηκε νεκρός μέσα στο κελί του.

Το γεγονός ότι ο Άντριου αφέθηκε ελεύθερος, δεν αλλάζει κάτι ως προς τις την έρευνα που έχει ξεκινήσει. Αυτή θα συνεχιστεί κανονικά.

«Ένα ισχυρό μήνυμα»

«Του αξίζει!». Στους δρόμους του Λονδίνου, Βρετανοί δεν κρύβουν την ικανοποίησή τους για τη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, βλέποντας σε αυτή «ένα ισχυρό μήνυμα» ότι ο νεότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου και η βασιλική οικογένεια δεν είναι υπεράνω του νόμου.

«Είμαι χαρούμενη», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο χαμογελώντας η Έμμα Κάρτερ, δικηγόρος στο επάγγελμα. «Ειλικρινά, θα έπρεπε να τον είχαν συλλάβει εδώ και πολύ καιρό», συνέχισε η 55χρονη, μιλώντας από το Σίτι του Λονδίνου.

Η σύλληψή του στέλνει «ένα ισχυρό μήνυμα. Του αξίζει!», πρόσθεσε.

Για την ίδια, ο πρώην πρίγκιπας «κρυβόταν για χρόνια πίσω από τα προνόμιά του και τη δημοτικότητα της μητέρας του, της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄», η οποία πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2022.

Η Μάγκι Γέο, μια 59χρονη συνταξιούχος, υποδέχτηκε επίσης την είδηση ​με ένα πλατύ χαμόγελο. «Νόμιζα ότι κανείς δεν αγγίζει (σ.σ. τη βασιλική οικογένεια)», είπε. «Είναι καλό να γνωρίζουμε ότι δεν είναι υπεράνω του νόμου. Τουλάχιστον η βρετανική δικαιοσύνη λειτουργεί».

Η Τζένιφερ Τίσο, μια 39χρονη αναλύτρια δεδομένων, εξέφρασε τη χαρά της που μετά τις συλλήψεις «ροκ σταρ και σούπερ σταρ, τώρα αυτές φτάνουν σε υψηλότερα κλιμάκια, όπως η βασιλική οικογένεια».

Πολλοί Βρετανοί φάνηκαν να στοιχηματίζουν στην ατιμωρησία της βασιλικής οικογένειας: μια δημοσκόπηση της YouGov που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα έδειξε ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των Βρετανών (62%) θεωρούσαν «απίθανο» να απαγγελθούν κατηγορίες κατά του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ο οποίος εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες σε βάρος του.

Η ικανοποίηση που ήταν πρόδηλη στους δρόμους του Λονδίνου σήμερα μετά την ανακοίνωση της σύλληψης του Άντριου καταδεικνύει επίσης την υψηλή αντιδημοτικότητα γύρω από τον αδελφό του βασιλιά, για το σκάνδαλο των σχέσεών του με τον Έπσταϊν.

Είχε σεξουαλικές σχέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο με νεαρές κοπέλες που του έστελνε ο Έπσταϊν

Ο Κέβιν, συνταξιούχος από το Σόλσμπερι, ο οποίος επίσης δεν έκρυψε τη χαρά του μετά τη σύλληψη, τόνισε ότι «δεν συμπαθεί καθόλου τον Άντριου», τον οποίο θεωρεί «αλαζόνα» και «καθόλου έξυπνο».

«Δεν έχω τίποτα εναντίον της βασιλικής οικογένειας. Αλλά πραγματικά δεν αποτελεί καλό παράδειγμα», είπε ο άνδρας, ο οποίος αρνήθηκε να δώσει το επώνυμό του.

Για αυτόν, ο Άντριου, ο οποίος ήταν ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το Διεθνές Εμπόριο από το 2001 έως το 2011, «πρέπει να ερωτηθεί για αυτό· είναι σημαντικό», πιστεύει ο Κέβιν. Καθώς η θέση αυτή «περιλαμβάνει συμβόλαια, χρήματα και διπλωματικές σχέσεις με άλλες χώρες», είπε.

Το γεγονός παραμένει ότι ο Άντριου συνελήφθη σήμερα για τις καταγγελίες για προώθηση διαβαθμισμένων κυβερνητικών εγγράφων. Και όχι για άλλες υποψίες που τον βαραίνουν εδώ και χρόνια, οι οποίες «αξιολογούνται» επί του παρόντος από τη βρετανική αστυνομία, σύμφωνα με τις οποίες φέρεται να είχε σεξουαλικές σχέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο με νεαρές κοπέλες που του έστελνε ο Έπσταϊν.

Η Έμμα Κάρτερ είπε ότι σκέφτεται «αυτά τα θύματα», εκτιμώντας ωστόσο ότι η σύλληψη ήταν «καλό γι’ αυτά». Η Λονδρέζα αυτή είπε επίσης ότι «λυπάται για τον βασιλιά Κάρολο Γ’, ο οποίος πάσχει από καρκίνο και πιθανότατα δεν γνώριζε πλήρως το παρελθόν του αδελφού του».

World
Ανεπτυγμένες χώρες: Βροχή οι χρεοκοπίες επιχειρήσεων

Ανεπτυγμένες χώρες: Βροχή οι χρεοκοπίες επιχειρήσεων

Τράπεζες
CrediaBank: Σε αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ προχωρά – ΓΣ στις 16/3

CrediaBank: Σε αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ προχωρά – ΓΣ στις 16/3

inWellness
inTown
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ρωσία: Στρατολόγησε 1.000 Κενυάτες για να πολεμήσουν για λογαριασμό της στην Ουκρανία
Νέες εκτιμήσεις 19.02.26

Η Ρωσία στρατολόγησε 1.000 Κενυάτες για να πολεμήσουν για λογαριασμό της στην Ουκρανία

Οι στρατολόγοι στόχευαν πρώην στρατιώτες και αστυνομικούς, καθώς και ανέργους, με τις υποσχέσεις ότι θα κέρδιζαν περίπου 350.000 σελίνια Κένυας - Τι λέει η Ρωσία

Σύνταξη
Χιλή: Τέσσερις νεκροί και 17 τραυματίες από έκρηξη βυτιοφόρου στην πρωτεύουσα Σαντιάγο
Τρομακτικές εικόνες 19.02.26

Τέσσερις νεκροί και 17 τραυματίες από έκρηξη βυτιοφόρου στην πρωτεύουσα Σαντιάγο της Χιλής

Η εισαγγελία ερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος στη Χιλή - Η έκρηξη έγινε αισθητή σε ακτίνα 150-200 μέτρων και είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν τουλάχιστον 50 οχήματα

Σύνταξη
ΕΕ: Το σχέδιο «Made in Europe» πυροδοτεί έντονο λόμπινγκ στις Βρυξέλλες
Διεθνής Οικονομία 19.02.26

ΕΕ: Το σχέδιο «Made in Europe» πυροδοτεί έντονο λόμπινγκ στις Βρυξέλλες

Η στρατηγική ευρωπαϊκής προτίμησης αντιμετωπίζει έντονο λόμπινγκ τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ.. Η πρόταση καθυστέρησε ήδη μια φορά και τώρα κινδυνεύει να αναβληθεί ξανά

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Συμβούλιο Ειρήνης»: Η Ινδονησία αναλαμβάνει την υποδιοίκηση της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης για τη Γάζα
Επίσημη ανακοίνωση 19.02.26

Η Ινδονησία αναλαμβάνει την υποδιοίκηση της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης για τη Γάζα

Όπως ανακοινώθηκε στο «Συμβούλιο Ειρήνης», πέντε χώρες έχουν ήδη δεσμευτεί να στείλουν στρατιώτες στην ISF - Η Ινδονησία, το Μαρόκο, το Καζακστάν, το Κόσοβο και η Αλβανία

Σύνταξη
Ουκρανία: «Βόμβες» από τις ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες – «Δεν τελειώνει ο πόλεμος, η οικονομία της Ρωσίας κρατάει»
Reuters 19.02.26

«Βόμβες» από τις ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες - «Δεν τελειώνει ο πόλεμος στην Ουκρανία, η οικονομία της Ρωσίας κρατάει»

Κορυφαίοι ευρωπαίοι επικεφαλής μυστικών υπηρεσιών αμφιβάλλουν ότι οι ΗΠΑ θα καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία φέτος και αμφισβητούν την «κόπωση» της ρωσικής οικονομίας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Κανείς υπεράνω του νόμου. Δεν ήταν πρίγκιπας ποτέ» – H οικογένεια της Βιρτζίνια Τζουφρέ για τη σύλληψη του Άντριου
«Για τις επιζώσες παντού» 19.02.26

«Κανείς υπεράνω του νόμου. Δεν ήταν πρίγκιπας ποτέ» – H οικογένεια της Βιρτζίνια Τζουφρέ για τη σύλληψη του Άντριου

Οι καταιγιστικές εξελίξεις γύρω από τη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της οικογένειας της Βιρτζίνια Τζουφρέ, η οποία έβαλε τέλος στη ζωή της τον περασμένο Απρίλιο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Στα τάρταρα» η εμπιστοσύνη των Ελλήνων στους θεσμούς – Τι γίνεται στην υπόλοιπη ΕΕ
Κόσμος 19.02.26

«Στα τάρταρα» η εμπιστοσύνη των Ελλήνων στους θεσμούς – Τι γίνεται στην υπόλοιπη ΕΕ

Μια νέα έρευνα σε 27.000 άτομα που ζουν σε ολόκληρη την ΕΕ αποκαλύπτει βαθιές ανισότητες στα επίπεδα εμπιστοσύνης προς τις τοπικές, εθνικές και ευρωπαϊκές θεσμικές αρχές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τραμπ: Νέες απειλές κατά Ιράν στην πρώτη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης»
Δείτε βίντεο 19.02.26

Νέες απειλές Τραμπ κατά Ιράν στην πρώτη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης»

Δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί «ουσιαστική συμφωνία» με το Ιράν, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ - «Διαφορετικά θα συμβούν άσχημα πράγματα» - «Θα το μάθετε πιθανότατα μέσα στις επόμενες 10 ημέρες»

Σύνταξη
Ιράν: Η Γαλλία απεθύνει έκκληση σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις
Παγκόσμιος συναγερμός 19.02.26

Ιράν: Η Γαλλία απεθύνει έκκληση σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις

Ο εκπρόσωπος του γαλλικού ΥΠΕΞ τόνισε πως το Παρίσι εκτιμά ότι η αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν δεν θα μπορούσε να γίνει μέσω μιας εξωτερικής παρέμβασης

Σύνταξη
Ιράν: Ο στρατός των ΗΠΑ ετοιμάζεται να χτυπήσει ακόμη κι αυτό το Σαββατοκύριακο – Οι θέσεις του, δείτε χάρτη
Ανάλυση CNN 19.02.26

Ο στρατός των ΗΠΑ ετοιμάζεται να χτυπήσει ακόμη κι αυτό το Σαββατοκύριακο το Ιράν - Οι θέσεις του, δείτε χάρτη

Πώς εξελίχθηκαν οι έμμεσες συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν - Πού σταθμεύουν οι αμερικάνικες δυνάμεις - Η Τεχεράνη οχυρώνει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΗΠΑ: Μεθυσμένη οδηγός έπεσε πάνω σε μητέρα και δύο παιδιά έξω από νηπιαγωγείο – Σοκαριστικό βίντεο
Στις ΗΠΑ 19.02.26

Μεθυσμένη οδηγός έπεσε πάνω σε μητέρα και δύο παιδιά έξω από νηπιαγωγείο - Σοκαριστικό βίντεο

Στα πλάνα του βίντεο φαίνεται η μητέρα να βγαίνει από το νηπιαγωγείο του Νιου Τζέρσεϊ στις ΗΠΑ κρατώντας τα δύο παιδιά τους και δευτερόλεπτα μετά το SUV να πέφτει επάνω τους

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Η πρώτη δήλωση του βασιλιά Καρόλου για τη σύλληψη του αδελφού του Άντριου
Σκάνδαλο Έπσταϊν 19.02.26

Η πρώτη δήλωση του βασιλιά Καρόλου για τη σύλληψη του αδελφού του Άντριου

Σε δήλωση για τη σύλληψη του αδελφού του, πρώην πρίγκιπα Άντριου, προχώρησε ο Βασιλιάς Κάρολος, ζητώντας την εφαρμογή του νόμου και τονίζοντας την υποστήριξή του στις αρχές.

Σύνταξη
Πέδρο Πασκάλ: Είναι ο Ραφαέλ Ολάρα ο νέος του σύντροφος; Οι φήμες, η σιωπή, η ιδιωτικότητα
«Όχι ταμπέλες» 19.02.26

Πέδρο Πασκάλ: Είναι ο Ραφαέλ Ολάρα ο νέος του σύντροφος; Οι φήμες, η σιωπή, η ιδιωτικότητα

Οι φήμες για τη νέα σχέση του Πέδρο Πασκάλ οργιάζουν, καθώς ο φωτογραφικός φακός τον συνέλαβε σε τρυφερές στιγμές με τον πρώην σύντροφο του Λιουκ Έβανς, Ραφαέλ Ολάρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Σέλτικ – Στουτγκάρδη
Europa League 19.02.26

LIVE: Σέλτικ – Στουτγκάρδη

LIVE: Σέλτικ – Στουτγκάρδη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σέλτικ – Στουτγκάρδη για τα playoffs του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Γιαγκελόνια – Φιορεντίνα
Conference League 19.02.26

LIVE: Γιαγκελόνια – Φιορεντίνα

LIVE: Γιαγκελόνια – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γιαγκελόνια – Φιορεντίνα για τα playoffs του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν
Europa League 19.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν

LIVE: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν για τα playoffs του Europa League. Τηλεοπτικά από ANT1 και COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
Αγνοείται η Σάρα Φέργκιουσον: Πού βρίσκεται η πρώην σύζυγος του Άντριου μετά τη σύλληψή του;
Ερωτήματα 19.02.26

Αγνοείται η Σάρα Φέργκιουσον: Πού βρίσκεται η πρώην σύζυγος του Άντριου μετά τη σύλληψή του;

Ενώ η βρετανική κοινή γνώμη παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις γύρω από τη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, ένα νέο μυστήριο καλύπτει την πρώην σύζυγό του, Σάρα Φέργκιουσον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΠΑΟΚ-Θέλτα 1-2: Οι Θεσσαλονικείς μείωσαν και γλίτωσαν τα χειρότερα
Europa League 19.02.26

ΠΑΟΚ-Θέλτα 1-2: Οι Θεσσαλονικείς μείωσαν και γλίτωσαν τα χειρότερα

Κακός ο ΠΑΟΚ ξύπνησε μετά το 60’ στο παιχνίδι με την Θέλτα, όμως γνώρισε την ήττα. Όπως φάνηκε ήταν επηρεασμένος από τις απουσίες. Μείωσε και έχει κάποιες ελπίδες ενόψει της ρεβάνς στην Ισπανία.

Σύνταξη
Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα για τις δεξαμενές προπανίου- «Δεν γνώριζα» λέει ο ιδιοκτήτης και «δείχνει» Παπαστεργίου
Ελλάδα 19.02.26

Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα για τις δεξαμενές προπανίου- «Δεν γνώριζα» λέει ο ιδιοκτήτης και «δείχνει» Παπαστεργίου

Οι ισχυρισμοί του ιδιοκτήτη του εργοστασίου Βιολάντα ότι δεν γνώριζε για το πρόβλημα που υπήρχαν με τις δεξαμενές προπανίου καταρρίπτονται από τα νέα ντοκουμέντα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας

Σύνταξη
Ρωσία: Στρατολόγησε 1.000 Κενυάτες για να πολεμήσουν για λογαριασμό της στην Ουκρανία
Νέες εκτιμήσεις 19.02.26

Η Ρωσία στρατολόγησε 1.000 Κενυάτες για να πολεμήσουν για λογαριασμό της στην Ουκρανία

Οι στρατολόγοι στόχευαν πρώην στρατιώτες και αστυνομικούς, καθώς και ανέργους, με τις υποσχέσεις ότι θα κέρδιζαν περίπου 350.000 σελίνια Κένυας - Τι λέει η Ρωσία

Σύνταξη
Φάμελλος: Η κυβέρνηση εξαπάτησε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τώρα την εκδικείται με λουκέτα
Αγορά Παγκρατίου 19.02.26

Φάμελλος: Η κυβέρνηση εξαπάτησε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τώρα την εκδικείται με λουκέτα

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανέδειξε τη βαθιά κρίση που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σημειώνοντας ότι πάνω από το 80% καταγράφει μείωση τζίρου, ενώ στο 40% η πτώση ξεπερνά το 20%

Σύνταξη
Χιλή: Τέσσερις νεκροί και 17 τραυματίες από έκρηξη βυτιοφόρου στην πρωτεύουσα Σαντιάγο
Τρομακτικές εικόνες 19.02.26

Τέσσερις νεκροί και 17 τραυματίες από έκρηξη βυτιοφόρου στην πρωτεύουσα Σαντιάγο της Χιλής

Η εισαγγελία ερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος στη Χιλή - Η έκρηξη έγινε αισθητή σε ακτίνα 150-200 μέτρων και είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν τουλάχιστον 50 οχήματα

Σύνταξη
Ξέσπασε γιος θύματος της «Βιολάντα» – «Κάποια στιγμή θα συναντηθούν με τα μάτια των οικογενειών των θυμάτων»
Ελλάδα 19.02.26

Ξέσπασε γιος θύματος της «Βιολάντα» – «Κάποια στιγμή θα συναντηθούν με τα μάτια των οικογενειών των θυμάτων»

«Από καθαρή τύχη δεν ήταν κι αυτοί στη θέση των θυμάτων», αναφέρει σε ανάρτησή του ο γιος μιας από τις πέντε εργάτριες που σκοτώθηκε στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα.

Σύνταξη
Ν. Δένδιας: Δεν μας αξίζει αυτό το ποσοστό – Σαφείς αιχμές προς Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

Ν. Δένδιας: Δεν μας αξίζει αυτό το ποσοστό – Σαφείς αιχμές προς Μητσοτάκη

Επιστροφή στις αρχές και τις αξίες της παράταξης ζήτησε ο Νίκος Δένδιας, διατυπώνοντας νέες αιχμές προς το μέγαρο Μαξίμου και εμφανιζόμενος με καθαρό τρόπο ως δεύτερος πόλος εντός της ΝΔ, απέναντι στον Κυρ. Μητσοτάκη

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Peaky Blinders: Ο αλύγιστος Κίλιαν Μέρφι κηρύσσει πόλεμο στον «γιο» του, Μπάρι Κέογκαν
Άνομοι δρόμοι 19.02.26

Peaky Blinders: Ο αλύγιστος Κίλιαν Μέρφι κηρύσσει πόλεμο στον «γιο» του, Μπάρι Κέογκαν

Όπως αποκαλύπτεται στο νέο τρέιλερ, ο Μπάρι Κέογκαν υποδύεται τον Ντουκ Σέλμπι, τον τηλεοπτικό γιο του Κίλιαν Μέρφι που τώρα ηγείται της συμμορίας Peaky Blinders.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δημοσκόπηση: Μια απαισιόδοξη κοινωνία αναζητά διέξοδο σε ένα πολιτικό τοπίο που δεν πρόκειται να παραμείνει ίδιο
Ψάχνοντας πυξίδα 19.02.26

Δημοσκόπηση: Μια απαισιόδοξη κοινωνία αναζητά διέξοδο σε ένα πολιτικό τοπίο που δεν πρόκειται να παραμείνει ίδιο

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis επιβεβαιώνει ότι η κοινωνία αισθάνεται ότι τα πράγματα πάνε προς τη λάθος κατεύθυνση και αναζητά αυτόν που θα εκπροσωπήσει την εναλλακτική

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
ΕΕ: Το σχέδιο «Made in Europe» πυροδοτεί έντονο λόμπινγκ στις Βρυξέλλες
Διεθνής Οικονομία 19.02.26

ΕΕ: Το σχέδιο «Made in Europe» πυροδοτεί έντονο λόμπινγκ στις Βρυξέλλες

Η στρατηγική ευρωπαϊκής προτίμησης αντιμετωπίζει έντονο λόμπινγκ τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ.. Η πρόταση καθυστέρησε ήδη μια φορά και τώρα κινδυνεύει να αναβληθεί ξανά

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

