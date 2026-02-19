Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
19.02.2026 | 13:41
Νεκρός στον Ισθμό της Κορίνθου ο 26χρονος που είχε εξαφανιστεί από τη Γλυφάδα
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Συγκάλυψη και τριγμοί: «Συνεργός του Άντριου η Βασίλισσα Ελισάβετ. Τα ήξερε όλα»
Stories 19 Φεβρουαρίου 2026, 15:30

Συγκάλυψη και τριγμοί: «Συνεργός του Άντριου η Βασίλισσα Ελισάβετ. Τα ήξερε όλα»

Οι καταιγιστικές εξελίξεις μετά τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν αναγκάζουν τους πάντες να αναρωτητηθούν: Πόσο αθώα ήταν η Βασίλισσα Ελισάβετ;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί οι “Ta-Da” λίστες θεωρούνται το πιο ενθαρρυντικό hack παραγωγικότητας

Γιατί οι “Ta-Da” λίστες θεωρούνται το πιο ενθαρρυντικό hack παραγωγικότητας

Spotlight

Η Βασίλισσα Ελισάβετ γνώριζε τα πάντα για τη σχέση του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου και το δίκτυο του Τζέφρι Έπσταϊν και όμως επέλεξε να τον στηρίξει αποκαλύπτουν έγγραφα που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών καταγγέλλει σε άρθρο της η συγγραφέας και αρθρογράφος Ντανιέλα Έλσερ.

Η Βασίλισσα Ελισάβετ φέρεται να παρείχε πλήρη στήριξη στον γιο της, Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, ακόμη και μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων φωτογραφιών που τον συνέδεαν με τον καταδικασμένο παιδοβιαστή.

Τα έγγραφα που ήρθαν στο φως υποδηλώνουν ότι η Ελισάβετ, παρά τις έντονες πιέσεις και τις συμβουλές των ανακτόρων, επέλεξε να σταθεί στο πλευρό του Άντριου κατά τις πρώτες περιόδους του σκανδάλου.

Οι αποκαλύψεις αυτές προκαλούν νέες συζητήσεις για το αν η στάση της Βασίλισσας καθυστέρησε τις θεσμικές αντιδράσεις του Στέμματος, προσφέροντας στον γιο της μια προστατευτική ομπρέλα που απέτρεψε την άμεση λογοδοσία.

Η πληροφόρηση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που ο Άντριου βρίσκεται ήδη αντιμέτωπος με τη σύλληψη από τις βρετανικές αρχές, επιβαρύνοντας περαιτέρω τη δημόσια εικόνα της μοναρχίας.

«Πιστεύω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια τεράστια επιχείρηση συγκάλυψης, ότι το Παλάτι γνώριζε για τον Άντριου και αποφάσισε να μην κάνει τίποτα… έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια»

YouTube thumbnail

Η εμπλοκή του ονόματος της Ελισάβετ δεν περιορίζεται μόνο στην ηθική στήριξη. Τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι υπήρξαν εσωτερικές διαβουλεύσεις στις οποίες η ίδια φέρεται να εξέφραζε την εμπιστοσύνη της προς τον Άντριου, θεωρώντας τον θύμα μιας εκστρατείας λάσπης.

Η «τυφλή» εμπιστοσύνη φαίνεται πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην άρνηση του Άντριου να συνεργαστεί με τις αμερικανικές αρχές για χρόνια, καθώς ένιωθε προστατευμένος από την ανώτατη αρχή της χώρας.

Η δημοσιοποίηση αυτών των λεπτομερειών αναγκάζει το περιβάλλον του σημερινού Βασιλιά Καρόλου να πάρει ακόμη πιο σαφείς αποστάσεις από το παρελθόν.

«Η Βασίλισσα Ελισάβετ Β’ ήταν το μόνο πρόσωπο που θα μπορούσε να είχε βάλει τέλος στον επαίσχυντο ρόλο του Άντριου σε όλο αυτό και επέλεξε να μην το κάνει»

Η αποκάλυψη ότι η Βασίλισσα γνώριζε για τις επαφές και τις φωτογραφίες αλλά επέλεξε τη σιωπή, θέτει σε δοκιμασία την υστεροφημία της.

Ενώ μέχρι πρότινος η απόφασή της να του αφαιρέσει τους τίτλους το 2022 θεωρούνταν μια πράξη αποφασιστικότητας, τα νέα έγγραφα δείχνουν ότι αυτό ήταν το τελευταίο στάδιο μιας μακράς περιόδου ανοχής.

Οπως σημειώνει το ITV «η βρετανική κοινή γνώμη καλείται τώρα να επαναξιολογήσει τη στάση της μοναρχίας, την ώρα που οι έρευνες για την κατάχρηση δημοσίου αξιώματος από τον Άντριου συνεχίζονται, με τις αποδείξεις για τη διαρροή κρατικών εγγράφων προς τον Έπσταϊν να πληθαίνουν».

Ακολουθεί η ηχηρή παρέμβαση της ‘Ελσερ στο news.com.au

Μόλις πέρυσι, η Βασίλισσα Ελισάβετ κέρδισε την πρώτη θέση σε μια δημοσκόπηση για τους πιο δημοφιλείς βασιλιάδες και βασίλισσες στην βρετανική ιστορία, ξεπερνώντας όλους τους προκατόχους της.

Η εκλιπούσα Μεγαλειότητά της, με ύψος 1,60 μ. και κάτι, απολαμβάνει ακόμη και μετά το θάνατό της την εκτίμηση και αγάπη του Ηνωμένου Βασιλείου.

Όλα αυτά διακυβεύονται τώρα με την δημοσιοποίηση 3,5 εκατομμυρίων εγγράφων σχετικά με τον Τζέφρι Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DoJ) με πρωταγωνιστή τον γιο της, Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, έναν «απαίσιο άντρα» γράφει η Έλσερ.

Στα έγγραφα αποκαλύπτεται η έκταση της επαφής του με τον Έπσταϊν, με τον πρώην Δούκα της Υόρκης να αναφέρεται περισσότερες από 2.000 φορές και να φαίνεται ότι κάλεσε τον Έπσταϊν το 2010, τότε καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη, σε ένα οικείο δείπνο στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ μαζί με τους καλεσμένους του «Σάρα, Σου και Βέρα».

«Όταν ήρθε η ώρα για τον Άντριου να διευθετήσει την αστική αγωγή της Τζιούφρε για υποτιθέμενη σεξουαλική επίθεση και έπρεπε να βρει 22 εκατομμύρια δολάρια; Μαντέψτε ποιος τα πλήρωσε»

Στη συνέχεια, ήρθε ένα ακόμη βασιλικό χτύπημα – μια δεύτερη γυναίκα ισχυρίστηκε ότι είχε πέσει θύμα trafficking και είχε σταλεί στο Λονδίνο από τον Έπσταϊν για να κάνει σεξ με τον Άντριου. Ο έκπτωτος δεν έχει σχολιάσει τον ισχυρισμό και έχει αρνηθεί κατηγορηματικά κάθε ανάμειξη του με όσα τον έχουν κατηγορήσει.

Ωστόσο, η κληρονομιά της εκλιπούσας Βασίλισσας είναι εντελώς διαφορετικό θέμα και τώρα βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής για το πώς βλέπουμε την Ελισάβετ Β’ – από στοργική μητέρα της οποίας το χειρότερο αμάρτημα ήταν να πιστέψει τον άθλιο γιο της, σε έναν πιο ένοχο παράγοντα.

Πέρα από τις όποιες υποθέσεις, αυτό που επιβεβαιώνεται στα έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι ξεκάθαρο: ο Άντριου άνοιξε την πόρτα της επίσημης κατοικίας της μητέρας του σε έναν παιδοβιαστή.

Το προφανές ερώτημα λοιπόν είναι: πιστεύει κανείς ακόμα ότι η εκλιπούσα Βασίλισσα και το Παλάτι ήταν πραγματικά στο σκοτάδι; Πώς μπορεί το Παλάτι να υποστηρίζει ότι δεν είχαν ιδέα για όλα όσα έκανε ο πρώην πρίγκιπας με τον εκληματία Έπσταϊν; Και ποιες ήταν οι «Σάρα, Σου και Βέρα»;

Μετά από όλα αυτά εύλογα κάποιος πρέπει να συμφωνήσει πως η Βασίλισσα Ελισάβετ δεν δικαιούται πλέον καμία ασυλία όσον αφορά τον ρόλο της στον χειρισμό του Άντριου και του σκανδάλου Έπσταϊν· στην προσπάθειά της να προστατεύσει τον γιο της, τα χέρια της είναι βρώμικα

YouTube thumbnail

Το 2020, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν, ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ, φέρονται να έφεραν έναν φωτογράφο στο Παλάτι χωρίς άδεια, κάτι που καταγράφηκε από το βασιλικό προσωπικό και αποτέλεσε αντικείμενο γραπτής καταγγελίας.

Πόσο λογικό λοιπόν είναι να ενόχλησε το Παλάτι η εμφάνιση των Σάσεξ με έναν ήρεμο φωτογράφο και όχι ο Άντριου που διασκέδαζε τον καλεσμένο του, έναν σεξουαλικό εγκληματία και παιδοβιαστή;

Επιπλέον, υπάρχει και το δεύτερο υποτιθέμενο θύμα trafficking του Έπσταϊν. Η ίδια έχει δηλώσει ότι, αφού πέρασε τη νύχτα με τον Άντριου στην κατοικία του, το Royal Lodge, την επόμενη ημέρα την οδήγησαν στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ για τσάι – έναν χώρο όπου τα ονόματα των επισκεπτών καταγράφονται συστηματικά. (Το BBC δεν μπόρεσε να διασταυρώσει την επίσκεψη της γυναίκας στο Παλάτι χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά της.)

Και πάλι, θα μπορούσε η υποτιθέμενη παρουσία της εκεί να είχε περάσει απαρατήρητη;

Μετά τη γέννησή του Άντριου, η αείμνηστη Μεγαλειότητά της έγραψε σε έναν εξάδελφό της: «Το μωρό είναι αξιολάτρευτο. Είμαι σίγουρη ότι θα τον κακομάθουμε τρομερά, όλοι μας»

Το Παλάτι κατηγορήθηκε ότι έπαιξε βρώμικα όταν χρειάστηκε προκειμένου να αποσιωπήσει τις καταγγελίες κατά του Άντριου.

Το 2019 διέρρευσε ένα βίντεο της Αμερικανίδας τηλεοπτικής ρεπόρτερ Έιμι Ρόμπακ, στο οποίο έλεγε ότι το Στέμμα είχε ασκήσει πιέσεις για να ακυρωθεί μια συνέντευξη που είχε πάρει από την Βιρτζίνια Τζιούφρε. Η ίδια δήλωσε: «Το Παλάτι… μας απείλησε με ένα εκατομμύριο διαφορετικούς τρόπους».

Με την πάροδο των ετών η Βασίλισσα Ελισάβετ, έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της προσπαθώντας να συγκαλύψει τα ολισθήματα του Άντριου.

Το 2011, αφού ο Άντριου φωτογραφήθηκε να κάνει διακοπές με τον Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη και η Τζιούφρε αποκάλυψε τη διαβόητη φωτογραφία όπου ποζάρει μαζί του, τι έκανε η Βασίλισσα; Του απένειμε την ύψιστη τιμή που μπορούσε, ανακηρύσσοντάς τον Ιππότη του Βασιλικού Τάγματος της Βικτωρίας.

«Όταν ο Έπσταϊν πέθανε; Τον πήρε μαζί της στην εκκλησία. Μετά την καταστροφική του συνέντευξη στο Newsnight; Φωτογραφήθηκε να κάνει ιππασία μαζί του στο Ουίνδσορ»

Όταν ήρθε η ώρα για τον Άντριου να διευθετήσει την αστική αγωγή της Τζιούφρε για υποτιθέμενη σεξουαλική επίθεση και έπρεπε να βρει 22 εκατομμύρια δολάρια; Μαντέψτε ποιος τα πλήρωσε. (Ο Άντριου αρνιόταν πάντα τις κατηγορίες της κυρίας Τζιούφρε και ο συμβιβασμός δεν περιλάμβανε παραδοχή ενοχής.)

Και συνεχίζω. Σάντριγχαμ, Μπαλμόραλ, Κάστρο του Ουίνδσορ – η αείμνηστη Μεγαλειότητά της επέτρεψε στον Άντριου να φιλοξενήσει τον Έπσταϊν και την καταδικασμένη πλέον για σωματεμπορία Γκισλέιν Μάξγουελ σε όλες αυτές τις βασιλικές ιδιοκτησίες.

Αναρωτηθείτε, πότε ο στρουθοκαμηλισμός μετατρέπεται σε συνέργεια;

Σχετικά με τη συμπεριφορά του Άντριου, «η Βασίλισσα γνώριζε τι συνέβαινε», δήλωσε ο Άντριου Λόουνι στους Times πέρυσι.

Στο βιβλίο του Entitled ο έγκριτος Βρετανός ιστορικός και συγγραφέας που έχει γράψει σειρά βιβλίων για τη βασιλική οικογένεια, για τον Δούκα του Ουίνδσορ και τους δεσμούς του με τους Ναζί, και για τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, συμπεριλαμβανομένης της εμπλοκής του με τον Τζέφρι Έπσταϊν γράφει:

«Η Βασίλισσα παρέμενε ασυγκίνητη από τα παράπονα για τον γιο της και καθιστούσε σαφές ότι δεν ήθελε να γνωρίζει… Η Βασίλισσα Ελισάβετ Β’ ήταν το μόνο πρόσωπο που θα μπορούσε να είχε βάλει τέλος στον επαίσχυντο ρόλο του Άντριου σε όλο αυτό και επέλεξε να μην το κάνει».

Μιλώντας στο news.com.au την Τρίτη, ο Λόουνι ισχυρίστηκε: «Πιστεύω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια τεράστια επιχείρηση συγκάλυψης, ότι το Παλάτι γνώριζε για τον Άντριου και αποφάσισε να μην κάνει τίποτα… έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια».

Αυτές τις απόψεις συμμερίζεται και η καταξιωμένη βιογράφος της βασιλικής οικογένειας και πρώην διευθύντρια του New Yorker, Τίνα Μπράουν.

Η Βασίλισσα Ελισάβετ «έχει να δώσει πολλές εξηγήσεις για τον Άντριου», δήλωσε η Μπράουν στους New York Times στα τέλη του περασμένου έτους. «Η Βασίλισσα διευκόλυνε τον Άντριου τρομερά… Τον προστάτευε και η Μαμά ήταν το μόνο πρόσωπο, ο μοναδικός πελάτης του, ουσιαστικά».

Η Μπράουν είναι ευφυής στην επιλογή των λέξεων της. Η ακριβής φράση της είναι:The Queen enabled Andrew in a really terrible way … She protected him, and Mummy was the only person, his only client, essentially.

Όταν αποκαλεί τη Βασίλισσα ως «Μαμά» (Mummy) αντί για «Βασίλισσα» (Queen) αφαιρεί κάθε τίτλο, αναδεικνύοντας την παθογένεια στη δυναμική της σχέσης τους. Η Μπράουν υπονοεί ότι η Ελισάβετ λειτούργησε ως μητέρα και όχι ως αρχηγός κράτους. Αντί να τον κρίνει ως μονάρχης, τον προστάτευσε ως γονέας, γεγονός που αποδείχθηκε καταστροφικό («really terrible way») γιατί επέτρεψε στον Άντριου να παραμείνει ένας ανώριμος ενήλικας που θεωρούσε ότι η μαμά του θα διορθώνει πάντα τα πάντα.

Η Βασίλισσα Ελισάβετ «έχει να δώσει πολλές εξηγήσεις για τον Άντριου», είπε η Μπράουν στους New York Times για τη συγκάλυψη και τη λογοδοσία που δεν έγινε ποτέ

YouTube thumbnail

Όταν σημειώνει πως η Ελισάβετ ήταν ο μοναδικός «πελάτης» (client) του Άντριου, εννοεί ότι ο έκπτωτος πρίγκιπας ουσιαστικά δεν είχε καμία πραγματική υπόσταση, καριέρα ή αξία στην ελεύθερη αγορά ή την κοινωνία χωρίς τη στήριξη της μητέρας του.

Σε μια κανονική δουλειά, ένας επαγγελματίας έχει πελάτες στους οποίους λογοδοτεί για να επιβιώσει. Για τον Άντριου, η μόνη πηγή εισοδήματος, κύρους, προστασίας και «απασχόλησης» ήταν η Ελισάβετ. Ήταν ο άνθρωπος που «αγόραζε» τις δικαιολογίες του και χρηματοδοτούσε τον τρόπο ζωής του, χωρίς να απαιτεί πραγματικά αποτελέσματα ή ηθική συνέπεια.

Επιπλέον το ρήμα «enabled» στην ψυχολογία και την κοινωνιολογία αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο κάποιος βοηθά ακούσια (ή εκούσια) έναν άλλον να συνεχίσει μια αυτοκαταστροφική ή ανήθικη συμπεριφορά, προστατεύοντάς τον από τις συνέπειες των πράξεών του. Η Μπράουν υποστηρίζει ότι η Ελισάβετ, με το να καθαρίζει συνεχώς τα λάθη του, τον ενθάρρυνε να πιστεύει ότι είναι ανέγγιχτος.

Η λίστα με όλα όσα επέτρεψε η αείμνηστη Βασίλισσα στον Άντριου να κάνει εις βάρος του Στέμματος ή με την προστασία αυτού είναι μεγάλη.Το επιχειρηματικό του εγχείρημα Pitch@Palace είχε την έδρα του στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, πράγμα που σημαίνει ότι του δόθηκε η άδεια να χρησιμοποιεί τη βασιλική περιουσία για προσωπικό όφελος.

Το 2008, ο Άντριου έκανε τετραήμερες διακοπές στην Τυνησία, πληρωμένες από έναν καταδικασμένο Λίβυο λαθρέμπορο όπλων ονόματι Τάρεκ Καϊτούνι.

Στη συνέχεια, ο ίδιος και ο Καϊτούνι επισκέφθηκαν τον τότε δικτατορικό ηγέτη της Λιβύης, Καντάφι. (Ο Άντριου φέρεται να συνάντησε τον Καντάφι τρεις φορές, καμία εκ των οποίων δεν ήταν στο πλαίσιο των καθηκόντων του ως διεθνούς εμπορικού απεσταλμένου – παρ’ όλα αυτά συνοδευόταν από τη φρουρά του, η οποία χρηματοδοτούνταν από τους φορολογούμενους.)

«Πιστεύω ότι η αείμνηστη Βασίλισσα ήταν πραγματικά μεγαλοπρεπής, από πολλές απόψεις. Αλλά όσο περισσότερα έρχονται στο φως και καταγγέλλονται για τον Άντριου, τόσο περισσότερο διαβρώνεται η υστεροφημία και η μνήμη της»

Το 2011, ο Καϊτούνι καυχιόταν σε μυστικούς ρεπόρτερ για την επιρροή που ασκούσε στον Άντριου, όπως έχουν αναφέρει οι Times.

Επιπλέον όπως αποκαλύφθηκε, το 2013, ο Άντριου διοργάνωνε δείπνα και γεύματα στο Παλάτι για τραπεζίτες από ιδρύματα όπως η JP Morgan και η Barclays κάθε λίγους μήνες επί σειρά ετών, σύμφωνα με τον Λόουνι.

Θα μπορούσα να συνεχίσω να απαριθμώ τέτοια περιστατικά μέχρι να ανοίξουν πληγές στα δάχτυλά μου.

Η Ελισάβετ φέρεται επίσης να απέφευγε τις δύσκολες αποφάσεις. Αντί εκείνης, ήταν ο 98χρονος Πρίγκιπας Φίλιππος αυτός που, το 2019, μετά την καταστροφική συνέντευξή του στο Newsnight, φέρεται να είπε στον Άντριου ότι έπρεπε να παραιτηθεί από τα βασιλικά του καθήκοντα.

Πιστεύω ότι η αείμνηστη Βασίλισσα ήταν πραγματικά μεγαλοπρεπής, από πολλές απόψεις. Αλλά όσο περισσότερα έρχονται στο φως και καταγγέλλονται για τον Άντριου, τόσο περισσότερο διαβρώνεται η υστεροφημία και η μνήμη της.

Μετά τη γέννησή του, η αείμνηστη Μεγαλειότητά της έγραψε σε έναν εξάδελφό της: «Το μωρό είναι αξιολάτρευτο. Είμαι σίγουρη ότι θα τον κακομάθουμε τρομερά, όλοι μας».

Είχε δίκιο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Καθησυχάζει η AXIA – Alpha Finance για τη ΔΕΗ και το ιταλικό σχέδιο Ενέργειας

ΔΕΗ: Καθησυχάζει η AXIA – Alpha Finance για τη ΔΕΗ και το ιταλικό σχέδιο Ενέργειας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί οι “Ta-Da” λίστες θεωρούνται το πιο ενθαρρυντικό hack παραγωγικότητας

Γιατί οι “Ta-Da” λίστες θεωρούνται το πιο ενθαρρυντικό hack παραγωγικότητας

Business
ΔΕΣΦΑ: Νέα τρικλοποδιά στο FSRU «Διωρυγα GAS» – Τι κατεγγέλει η Motor Oil

ΔΕΣΦΑ: Νέα τρικλοποδιά στο FSRU «Διωρυγα GAS» – Τι κατεγγέλει η Motor Oil

inWellness
inTown
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Stories
Σκάνδαλο Playboy: «Ανήλικα θύματα στα κρυφά αρχεία» καταγγέλλει η χήρα του Χέφνερ – Nαρκωτικά, κτηνοβασία, όργια και «γουρούνια»
Ο άλλος Έπσταϊν 18.02.26

Σκάνδαλο Playboy: «Ανήλικα θύματα στα κρυφά αρχεία» καταγγέλλει η χήρα του Χέφνερ – Nαρκωτικά, κτηνοβασία, όργια και «γουρούνια»

Η Κρίσταλ Χέφνερ, χήρα του ιδρυτή του Playboy, εξαπολύει μια νομική επίθεση εναντίον του ιδρύματος που φέρει το όνομα του συζύγου της, εκφράζοντας σοβαρούς φόβους για την έκθεση ευαίσθητου υλικού

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σουρίγια Μπονάλι – Η σταρ του πατινάζ που τιμωρήθηκε επειδή έφερε πρώτη το απαγορευμένο backflip στον πάγο
Μπροστά από την εποχή 18.02.26

Σουρίγια Μπονάλι - Η σταρ του πατινάζ που τιμωρήθηκε επειδή έφερε πρώτη το απαγορευμένο backflip στον πάγο

Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο-Κορτίνα 2026, ο κόσμος χειροκρότησε το backflip του Ίλια Μαλίνιν. Αλλά πολύ πριν από αυτόν, η Σουρίγια Μπονάλι τόλμησε να αψηφήσει τη βαρύτητα και τους κανόνες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βασίλισσα Ελισάβετ, ετών 10: Στο σφυρί τα παιδικά χρόνια της Λίλιμπετ – Το σκάνδαλο, η γκουβερνάντα, η τιμωρία
Damnatio memoriae 17.02.26

Βασίλισσα Ελισάβετ, ετών 10: Στο σφυρί τα παιδικά χρόνια της Λίλιμπετ – Το σκάνδαλο, η γκουβερνάντα, η τιμωρία

Μια μοναδική, χειρόγραφη επιστολή της 10χρονης τότε Πριγκίπισσας Ελισάβετ, γεμάτη με τρυφερά σκίτσα και προσωπικές παρατηρήσεις, έρχεται στο φως της δημοσιότητας και ετοιμάζεται να δημοπρατηθεί στα τέλη Φεβρουαρίου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ηλιακή έκλειψη: Γιατί θεωρείται οιωνός για τη μοίρα ηγετών εδώ και χιλιάδες χρόνια;
Αστρολογία & Ιστορία 17.02.26

Ηλιακή έκλειψη: Γιατί θεωρείται οιωνός για τη μοίρα ηγετών εδώ και χιλιάδες χρόνια;

Από την αρχαία Μεσοποταμία έως τη σύγχρονη πολιτική σκηνή, η ηλιακή έκλειψη ερμηνεύεται ως οιωνός για την τύχη βασιλιάδων και προέδρων, τροφοδοτώντας φόβο, φήμες και ανησυχίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη: Τα όρια της ελευθερίας των δικαστών
Μια ενδιάμεση λύση 17.02.26

Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη: Σκέψεις για την ανεξαρτησία και το κύρος της Δικαιοσύνης

Ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη κλονίζονται όταν με τη ρητή ή σιωπηρή επίκληση της δικαστικής ιδιότητας χρησιμοποιείται το δικαστικό λειτούργημα για τη στήριξη μιας δημόσιας άποψης

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
«Με έδιωξαν» – Η Ολυμπιονίκης του πατινάζ Γκαμπριέλα Παπαδάκη και ο χειριστικός παρτενέρ που έβαλε τέλος στην καριέρα της
«Για να μη χαθώ» 17.02.26

«Με έδιωξαν» - Η Ολυμπιονίκης του πατινάζ Γκαμπριέλα Παπαδάκη και ο χειριστικός παρτενέρ που έβαλε τέλος στην καριέρα της

Αφού κέρδισε το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στο Πεκίνο, η ελληνικής καταγωγής Γαλλίδα χορεύτρια επί πάγου Γκαμπριέλα Παπαδάκη συνόδευσε τον πατέρα της στην Τήνο γιατί είχε υποσχεθεί να ανάψει ένα κερί στην εκκλησία της Ευαγγελίστριας εάν η κόρη του κέρδιζε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Εσύ, ειδικά, έχεις μια θέση στην ιστορία»: Τα τελευταία λόγια της Τζάκι Κένεντι Ωνάση στον τραγικό Τζον-Τζον
Η προφητεία 16.02.26

«Εσύ, ειδικά, έχεις μια θέση στην ιστορία»: Τα τελευταία λόγια της Τζάκι Κένεντι Ωνάση στον τραγικό Τζον-Τζον

Η νέα σειρά του Ράιαν Μέρφι, Love Story, στρέφει τους προβολείς της στην εμβληματική Τζάκι Κένεντι Ωνάση, αποκαλύπτοντας τις άγνωστες πτυχές της μάχης της με τον καρκίνο και την απόφασή της να φύγει από τη ζωή με τους δικούς της όρους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Όλοι προσπάθησαν να με σπάσουν – Η Ζιζέλ Πελικό στους New York Times
«Ύμνος» 15.02.26

Όλοι προσπάθησαν να με σπάσουν – Η Ζιζέλ Πελικό στους New York Times

Στην καρδιά της μεγαλύτερης δίκης για μαζικό βιασμό στη Γαλλία, η Ζιζέλ Πελικό στέκεται όρθια, περιγράφοντας πώς ο άνθρωπος που λάτρευε επί μισό αιώνα μετέτρεψε τη ζωή της σε ένα εφιαλτικό σκηνικό προδοσίας και κακοποίησης. Και όμως, έχει ελπίδα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μαρκήσιος, κατάσκοπος, αμφιλεγόμενος, βασιλιάς των prints: Η άγνωστη οδύσσεια του Εμίλιο Πούτσι στο φως
Βιογραφία 14.02.26

Μαρκήσιος, κατάσκοπος, αμφιλεγόμενος, βασιλιάς των prints: Η άγνωστη οδύσσεια του Εμίλιο Πούτσι στο φως

Πριν τα ψυχεδελικά μοτίβα του οίκου Pucci ντύσουν την παγκόσμια ελίτ, ο ιδρυτής τους, Μαρκήσιος Εμίλιο Πούτσι, επιβίωνε από τα βασανιστήρια της Γκεστάπο και τις αερομαχίες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, κουβαλώντας μυστικά που άλλαξαν τον ρου της Ιστορίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Όσκαρ Πιστόριους: Καμία προσευχή για το δολοφόνο της Ρίβα Στίνκαμπ – Που κρύβεται σήμερα ο Παραολυμπιονίκης γυναικοκτόνος
Σαν σήμερα 14.02.26

Όσκαρ Πιστόριους: Καμία προσευχή για το δολοφόνο της Ρίβα Στίνκαμπ – Που κρύβεται σήμερα ο Παραολυμπιονίκης γυναικοκτόνος

Σαν σήμερα, την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου του 2013, ο άλλοτε χρυσός Παραολυμπιονίκης Όσκαρ Πιστόριους πυροβόλησε και σκότωσε τη φίλη του Ρίβα Στίνκαμπ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Μια ερωτική επιστολή προς όλους τους καλούς άντρες που γνωρίζω» – Η πρώτη ρομαντική κωμωδία του Αφγανιστάν
Σαρμπαντού Σαντάτ 14.02.26

«Μια ερωτική επιστολή προς όλους τους καλούς άντρες που γνωρίζω» - Η πρώτη ρομαντική κωμωδία του Αφγανιστάν

Η ταινία No Good Men, που ανοίγει το φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου, συνδυάζει τρυφερότητα και εξέγερση, αποτυπώνοντας τον έρωτα, το χιούμορ και τη γυναικεία δράση στην Καμπούλ την παραμονή της επιστροφής των Ταλιμπάν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Με θες ή «τρίχες»; Έρωτας, φλερτ και τούφες στην Ιρλανδία του 18ου και 19ου αιώνα
Culture Live 14.02.26

Με θες ή «τρίχες»; Έρωτας, φλερτ και τούφες στην Ιρλανδία του 18ου και 19ου αιώνα

Τι σημαίνει να χαρίζεις ένα κομμάτι του εαυτού σου στον άνθρωπο που επιθυμείς; Για τους εραστές στην Ιρλανδία του 18ου και 19ου αιώνα, η απάντηση ήταν κυριολεκτική: μια τούφα μαλλιών, φυλαγμένη ως απόδειξη έρωτα, πόθου και παρουσίας μέσα στην απουσία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παρασκευή και 13: Όταν το Τέρας του Γούστερ στοίχειωσε τη Βρετανία – «Τρία παλουκωμένα νήπια»
True crime 13.02.26

Παρασκευή και 13: Όταν το Τέρας του Γούστερ στοίχειωσε τη Βρετανία – «Τρία παλουκωμένα νήπια»

Πριν ο κινηματογραφικός Τζέισον σκορπίσει τον τρόμο στις οθόνες με το επιτυχημένο εμπορικά αιματοβαμμένο franchise, η Παρασκευή και 13 είχε βρει το αληθινό Τέρας της στο γοτθικό Γούστερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στέγη: Το όνειρο της ιδιοκατοίκησης στην Ευρώπη ξεθωριάζει – Ένας στους δύο αμφιβάλλει ότι θα πάρει σπίτι
Στεγαστική κρίση 19.02.26

Το όνειρο της ιδιοκατοίκησης στην Ευρώπη ξεθωριάζει - Ένας στους δύο αμφιβάλλει ότι θα πάρει σπίτι

Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού ποσοστού (42%) όσων δεν αναμένουν να αποκτήσουν δική τους στέγη προέρχεται από οικονομική αδυναμία και όχι από έλλειψη ενδιαφέροντος

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Ελ. Βενιζέλος»: Νέα βλάβη σε ραντάρ – Τι λένε οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας
«Δεν συγκινείται κανείς» 19.02.26

Νέα βλάβη σε ραντάρ του «Ελ. Βενιζέλος» - Τι λένε οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

«Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης χωρητικότητας, για να προστατέψουμε την ασφάλεια του επιβατικού κοινού» αναφέρουν οι ελεγκτές μετά το πρόβλημα στο «Ελ. Βενιζέλος»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έπαιζε τα ρέστα της για τη Χατζηδάκη, λόγω των αποκαλύψεων για τον γαλάζιο Χιλετζάκη
Πυρά 19.02.26

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έπαιζε τα ρέστα της για τη Χατζηδάκη, λόγω των αποκαλύψεων για τον γαλάζιο Χιλετζάκη

«Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έρχεται τσουνάμι για το επιφανές 'γαλάζιο' στέλεχος στο Ηράκλειο Κρήτης, Μύρων Χιλεντζάκη, ο οποίος έλυνε και έδενε δίπλα στους υπουργούς της κυβέρνησης», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Βουλή: Αρση ασυλίας Πολάκη εν μέσω καταγγελιών για κυβερνητική αυθαιρεσία
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

Βουλή: Αρση ασυλίας Πολάκη εν μέσω καταγγελιών για κυβερνητική αυθαιρεσία

Η Ολομέλεια αποφάσισε με 169 θετικές ψήφους να άρει την ασυλία του κ. Πολάκη (73 καταψήφισαν και 10 δήλωσαν “παρών”), ο οποίος με τη σειρά του δεν δέχθηκε τις κατηγορίες

Σύνταξη
Data Centers και Data Lakes: η στρατηγική ανάγκη της νέας εποχής και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των οργανισμών που αξιοποιούν τα δεδομένα
Πρόκληση και ευκαιρία 19.02.26

Data Centers και Data Lakes: η στρατηγική ανάγκη της νέας εποχής και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των οργανισμών που αξιοποιούν τα δεδομένα

Η Ελλάδα έχει μπροστά της μια μοναδική ευκαιρία: να μετατραπεί σε κόμβο δεδομένων και τεχνολογίας εξηγεί ο κ. Γιώργος Πουλόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της BRIGHT GROUP

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Η πρώτη δήλωση του βασιλιά Καρόλου για τη σύλληψη του αδελφού του Άντριου
Σκάνδαλο Έπσταϊν 19.02.26

Η πρώτη δήλωση του βασιλιά Καρόλου για τη σύλληψη του αδελφού του Άντριου

Σε δήλωση για τη σύλληψη του αδελφού του, πρώην πρίγκιπα Άντριου, προχώρησε ο Βασιλιάς Κάρολος, ζητώντας την εφαρμογή του νόμου και τονίζοντας την υποστήριξή του στις αρχές.

Σύνταξη
Φωτογραφίες κομμουνιστών από την Καισαριανή: Μουσείο Εθνικής Αντίστασης προτείνει η Ελληνική Ένωση Ιστορικών
Ελλάδα 19.02.26

Φωτογραφίες κομμουνιστών από την Καισαριανή: Μουσείο Εθνικής Αντίστασης προτείνει η Ελληνική Ένωση Ιστορικών

Η Ελληνική Ένωση Ιστορικών προτείνει να δημιουργηθεί ένα κεντρικό μουσείο Εθνικής Αντίστασης, το οποίο θα τιμά τη μνήμη όσων αγωνίστηκαν κατά των κατακτητών στα χρόνια 1941-1944

Σύνταξη
ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 19.02.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί στις 22 Φεβρουαρίου μαζί με το Σημειωματάριο της Άνοιξης από τον Αρκά, το τελικό σενάριο της ταινίας Καποδίστριας, το περιοδικό Vita, τη μαθητική εφημερίδα της Κατερίνης, την εφημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
«Θλιβερός πρωταγωνιστής ο Άδωνις Γεωργιάδης σκηνικών αστυνομικής βίας εναντίον γιατρών», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

«Θλιβερός πρωταγωνιστής ο Άδωνις Γεωργιάδης σκηνικών αστυνομικής βίας εναντίον γιατρών», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει πως «ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι σε θέση να ακούσει τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις των ανθρώπων που παλεύουν καθημερινά να κρατήσουν όρθιο το ΕΣΥ, εδώ δεν ανέχεται να ακούει ερωτήσεις από δημοσιογράφους»

Σύνταξη
Ιταλία: Παραιτήθηκε ο αθλητικός διευθυντής της δημόσιας τηλεόρασης μετά τα λάθη στην έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
Κόσμος 19.02.26

Παραιτήθηκε ο διευθυντής του αθλητικού τμήματος της Rai μετά τις γκάφες στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων

Μεταξύ των άλλων, είχε μπερδέψει την κόρη του προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας με την πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, όπως και την Μαράια Κάρεϊ, με την ηθοποιό Ματίλντα Ντε Ανζτελις

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Η ΑΙ αποτελεί μέρος της εθνικής ισχύος – Προτεραιότητα η προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό
Από Ινδία 19.02.26

Μητσοτάκης: Η ΑΙ αποτελεί μέρος της εθνικής ισχύος – Προτεραιότητα η προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό

«Η  Ελλάδα θα ανακοινώσει πολύ σύντομα τη δική της απόφαση όσον αφορά την απαγόρευση της πρόσβασης ανηλίκων και εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», προανήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης στην παρέμβασή του στο «AI Impact Summit»

Σύνταξη
Δήμος Τήνου: Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης η Τήνος μετά από κατεπείγον αίτημα του Δημάρχου
Πολιτική προστασία 19.02.26

Δήμος Τήνου: Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης η Τήνος μετά από κατεπείγον αίτημα του Δημάρχου

Η κήρυξη κρίθηκε επιβεβλημένη για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών οι οποίες προέκυψαν από τα σφοδρά καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τον Δήμο Τήνου.

Σύνταξη
Ο χορός των Κουνγκ Φου ρομπότ: Πρέπει να φοβόμαστε τον στρατό των κινεζικών ανθρωποειδών;
Το αύριο 19.02.26

Ο χορός των Κουνγκ Φου ρομπότ: Πρέπει να φοβόμαστε τον στρατό των κινεζικών ανθρωποειδών;

Η εντυπωσιακή εμφάνιση ανθρωποειδών ρομπότ στο ετήσιο γκαλά της Κίνας προκάλεσε θαυμασμό, αλλά και έντονο προβληματισμό για το πόσο κοντά βρίσκεται η στιγμή που οι μηχανές θα κυριαρχήσουν στην παγκόσμια παραγωγή.

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νέα Αριστερά: Όταν οι υγειονομικοί ζητούν ενίσχυση, η κυβέρνηση στέλνει ΜΑΤ και συλλαμβάνει γιατρούς
Πυρά σε Γεωργιάδη 19.02.26

Νέα Αριστερά: Όταν οι υγειονομικοί ζητούν ενίσχυση, η κυβέρνηση στέλνει ΜΑΤ και συλλαμβάνει γιατρούς

«Ο κ. Γεωργιάδης έχει αποδείξει πολλές φορές άλλωστε ότι ποσώς τον ενδιαφέρουν οι ανάγκες των δημόσιων νοσοκομείων. Πήγε για να δείξει ότι 'όλα λειτουργούν'», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Νέο Μεξικό: Έρευνα κοντά στο ράντσο του Έπσταϊν μετά από καταγγελία για θαμμένες σορούς δύο κοριτσιών
ΗΠΑ 19.02.26

Νέο Μεξικό: Έρευνα κοντά στο ράντσο του Έπσταϊν μετά από καταγγελία για θαμμένες σορούς δύο κοριτσιών

Ένας φερόμενος ως εργαζόμενος στο Ράντσο Ζόρο δήλωσε ότι, με αντάλλαγμα ένα bitcoin, θα έδινε επτά βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης με τον Έπσταϊν και τον τόπο όπου τάφηκαν δύο αλλοδαπές κοπέλες

Σύνταξη
Για κίνδυνο κατάρρευσης πρανούς σε ρέμα κάνει λόγο ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκιδόνας
Αυτοδιοίκηση 19.02.26

Για κίνδυνο κατάρρευσης πρανούς σε ρέμα κάνει λόγο ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκιδόνας

Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας ανακοίνωσε την ύπαρξη σοβαρού και άμεσου κινδύνου αστάθειας και κατάρρευσης του πρανούς στο ρέμα Γιαμπουρλά.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο