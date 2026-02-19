Συγκάλυψη και τριγμοί: «Συνεργός του Άντριου η Βασίλισσα Ελισάβετ. Τα ήξερε όλα»

Η Βασίλισσα Ελισάβετ γνώριζε τα πάντα για τη σχέση του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου και το δίκτυο του Τζέφρι Έπσταϊν και όμως επέλεξε να τον στηρίξει αποκαλύπτουν έγγραφα που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών καταγγέλλει σε άρθρο της η συγγραφέας και αρθρογράφος Ντανιέλα Έλσερ.

Η Βασίλισσα Ελισάβετ φέρεται να παρείχε πλήρη στήριξη στον γιο της, Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, ακόμη και μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων φωτογραφιών που τον συνέδεαν με τον καταδικασμένο παιδοβιαστή.

Τα έγγραφα που ήρθαν στο φως υποδηλώνουν ότι η Ελισάβετ, παρά τις έντονες πιέσεις και τις συμβουλές των ανακτόρων, επέλεξε να σταθεί στο πλευρό του Άντριου κατά τις πρώτες περιόδους του σκανδάλου.

Οι αποκαλύψεις αυτές προκαλούν νέες συζητήσεις για το αν η στάση της Βασίλισσας καθυστέρησε τις θεσμικές αντιδράσεις του Στέμματος, προσφέροντας στον γιο της μια προστατευτική ομπρέλα που απέτρεψε την άμεση λογοδοσία.

Η πληροφόρηση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που ο Άντριου βρίσκεται ήδη αντιμέτωπος με τη σύλληψη από τις βρετανικές αρχές, επιβαρύνοντας περαιτέρω τη δημόσια εικόνα της μοναρχίας.

«Πιστεύω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια τεράστια επιχείρηση συγκάλυψης, ότι το Παλάτι γνώριζε για τον Άντριου και αποφάσισε να μην κάνει τίποτα… έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια»

Η εμπλοκή του ονόματος της Ελισάβετ δεν περιορίζεται μόνο στην ηθική στήριξη. Τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι υπήρξαν εσωτερικές διαβουλεύσεις στις οποίες η ίδια φέρεται να εξέφραζε την εμπιστοσύνη της προς τον Άντριου, θεωρώντας τον θύμα μιας εκστρατείας λάσπης.

Η «τυφλή» εμπιστοσύνη φαίνεται πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην άρνηση του Άντριου να συνεργαστεί με τις αμερικανικές αρχές για χρόνια, καθώς ένιωθε προστατευμένος από την ανώτατη αρχή της χώρας.

Η δημοσιοποίηση αυτών των λεπτομερειών αναγκάζει το περιβάλλον του σημερινού Βασιλιά Καρόλου να πάρει ακόμη πιο σαφείς αποστάσεις από το παρελθόν.

«Η Βασίλισσα Ελισάβετ Β’ ήταν το μόνο πρόσωπο που θα μπορούσε να είχε βάλει τέλος στον επαίσχυντο ρόλο του Άντριου σε όλο αυτό και επέλεξε να μην το κάνει»

Η αποκάλυψη ότι η Βασίλισσα γνώριζε για τις επαφές και τις φωτογραφίες αλλά επέλεξε τη σιωπή, θέτει σε δοκιμασία την υστεροφημία της.

Ενώ μέχρι πρότινος η απόφασή της να του αφαιρέσει τους τίτλους το 2022 θεωρούνταν μια πράξη αποφασιστικότητας, τα νέα έγγραφα δείχνουν ότι αυτό ήταν το τελευταίο στάδιο μιας μακράς περιόδου ανοχής.

Οπως σημειώνει το ITV «η βρετανική κοινή γνώμη καλείται τώρα να επαναξιολογήσει τη στάση της μοναρχίας, την ώρα που οι έρευνες για την κατάχρηση δημοσίου αξιώματος από τον Άντριου συνεχίζονται, με τις αποδείξεις για τη διαρροή κρατικών εγγράφων προς τον Έπσταϊν να πληθαίνουν».

Ακολουθεί η ηχηρή παρέμβαση της ‘Ελσερ στο news.com.au

–

Μόλις πέρυσι, η Βασίλισσα Ελισάβετ κέρδισε την πρώτη θέση σε μια δημοσκόπηση για τους πιο δημοφιλείς βασιλιάδες και βασίλισσες στην βρετανική ιστορία, ξεπερνώντας όλους τους προκατόχους της.

Η εκλιπούσα Μεγαλειότητά της, με ύψος 1,60 μ. και κάτι, απολαμβάνει ακόμη και μετά το θάνατό της την εκτίμηση και αγάπη του Ηνωμένου Βασιλείου.

Όλα αυτά διακυβεύονται τώρα με την δημοσιοποίηση 3,5 εκατομμυρίων εγγράφων σχετικά με τον Τζέφρι Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DoJ) με πρωταγωνιστή τον γιο της, Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, έναν «απαίσιο άντρα» γράφει η Έλσερ.

Στα έγγραφα αποκαλύπτεται η έκταση της επαφής του με τον Έπσταϊν, με τον πρώην Δούκα της Υόρκης να αναφέρεται περισσότερες από 2.000 φορές και να φαίνεται ότι κάλεσε τον Έπσταϊν το 2010, τότε καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη, σε ένα οικείο δείπνο στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ μαζί με τους καλεσμένους του «Σάρα, Σου και Βέρα».

«Όταν ήρθε η ώρα για τον Άντριου να διευθετήσει την αστική αγωγή της Τζιούφρε για υποτιθέμενη σεξουαλική επίθεση και έπρεπε να βρει 22 εκατομμύρια δολάρια; Μαντέψτε ποιος τα πλήρωσε»

Epstein and Ghislaine at Queen Elizabeth’s log cabin. pic.twitter.com/YowJlQGugF — Creepy.org (@creepydotorg) May 31, 2024

Στη συνέχεια, ήρθε ένα ακόμη βασιλικό χτύπημα – μια δεύτερη γυναίκα ισχυρίστηκε ότι είχε πέσει θύμα trafficking και είχε σταλεί στο Λονδίνο από τον Έπσταϊν για να κάνει σεξ με τον Άντριου. Ο έκπτωτος δεν έχει σχολιάσει τον ισχυρισμό και έχει αρνηθεί κατηγορηματικά κάθε ανάμειξη του με όσα τον έχουν κατηγορήσει.

Ωστόσο, η κληρονομιά της εκλιπούσας Βασίλισσας είναι εντελώς διαφορετικό θέμα και τώρα βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής για το πώς βλέπουμε την Ελισάβετ Β’ – από στοργική μητέρα της οποίας το χειρότερο αμάρτημα ήταν να πιστέψει τον άθλιο γιο της, σε έναν πιο ένοχο παράγοντα.

Πέρα από τις όποιες υποθέσεις, αυτό που επιβεβαιώνεται στα έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι ξεκάθαρο: ο Άντριου άνοιξε την πόρτα της επίσημης κατοικίας της μητέρας του σε έναν παιδοβιαστή.

Το προφανές ερώτημα λοιπόν είναι: πιστεύει κανείς ακόμα ότι η εκλιπούσα Βασίλισσα και το Παλάτι ήταν πραγματικά στο σκοτάδι; Πώς μπορεί το Παλάτι να υποστηρίζει ότι δεν είχαν ιδέα για όλα όσα έκανε ο πρώην πρίγκιπας με τον εκληματία Έπσταϊν; Και ποιες ήταν οι «Σάρα, Σου και Βέρα»;

Μετά από όλα αυτά εύλογα κάποιος πρέπει να συμφωνήσει πως η Βασίλισσα Ελισάβετ δεν δικαιούται πλέον καμία ασυλία όσον αφορά τον ρόλο της στον χειρισμό του Άντριου και του σκανδάλου Έπσταϊν· στην προσπάθειά της να προστατεύσει τον γιο της, τα χέρια της είναι βρώμικα

Το 2020, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν, ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ, φέρονται να έφεραν έναν φωτογράφο στο Παλάτι χωρίς άδεια, κάτι που καταγράφηκε από το βασιλικό προσωπικό και αποτέλεσε αντικείμενο γραπτής καταγγελίας.

Πόσο λογικό λοιπόν είναι να ενόχλησε το Παλάτι η εμφάνιση των Σάσεξ με έναν ήρεμο φωτογράφο και όχι ο Άντριου που διασκέδαζε τον καλεσμένο του, έναν σεξουαλικό εγκληματία και παιδοβιαστή;

Επιπλέον, υπάρχει και το δεύτερο υποτιθέμενο θύμα trafficking του Έπσταϊν. Η ίδια έχει δηλώσει ότι, αφού πέρασε τη νύχτα με τον Άντριου στην κατοικία του, το Royal Lodge, την επόμενη ημέρα την οδήγησαν στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ για τσάι – έναν χώρο όπου τα ονόματα των επισκεπτών καταγράφονται συστηματικά. (Το BBC δεν μπόρεσε να διασταυρώσει την επίσκεψη της γυναίκας στο Παλάτι χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά της.)

Και πάλι, θα μπορούσε η υποτιθέμενη παρουσία της εκεί να είχε περάσει απαρατήρητη;

Μετά τη γέννησή του Άντριου, η αείμνηστη Μεγαλειότητά της έγραψε σε έναν εξάδελφό της: «Το μωρό είναι αξιολάτρευτο. Είμαι σίγουρη ότι θα τον κακομάθουμε τρομερά, όλοι μας»

Το Παλάτι κατηγορήθηκε ότι έπαιξε βρώμικα όταν χρειάστηκε προκειμένου να αποσιωπήσει τις καταγγελίες κατά του Άντριου.

Το 2019 διέρρευσε ένα βίντεο της Αμερικανίδας τηλεοπτικής ρεπόρτερ Έιμι Ρόμπακ, στο οποίο έλεγε ότι το Στέμμα είχε ασκήσει πιέσεις για να ακυρωθεί μια συνέντευξη που είχε πάρει από την Βιρτζίνια Τζιούφρε. Η ίδια δήλωσε: «Το Παλάτι… μας απείλησε με ένα εκατομμύριο διαφορετικούς τρόπους».

Με την πάροδο των ετών η Βασίλισσα Ελισάβετ, έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της προσπαθώντας να συγκαλύψει τα ολισθήματα του Άντριου.

Το 2011, αφού ο Άντριου φωτογραφήθηκε να κάνει διακοπές με τον Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη και η Τζιούφρε αποκάλυψε τη διαβόητη φωτογραφία όπου ποζάρει μαζί του, τι έκανε η Βασίλισσα; Του απένειμε την ύψιστη τιμή που μπορούσε, ανακηρύσσοντάς τον Ιππότη του Βασιλικού Τάγματος της Βικτωρίας.

«Όταν ο Έπσταϊν πέθανε; Τον πήρε μαζί της στην εκκλησία. Μετά την καταστροφική του συνέντευξη στο Newsnight; Φωτογραφήθηκε να κάνει ιππασία μαζί του στο Ουίνδσορ»

Όταν ήρθε η ώρα για τον Άντριου να διευθετήσει την αστική αγωγή της Τζιούφρε για υποτιθέμενη σεξουαλική επίθεση και έπρεπε να βρει 22 εκατομμύρια δολάρια; Μαντέψτε ποιος τα πλήρωσε. (Ο Άντριου αρνιόταν πάντα τις κατηγορίες της κυρίας Τζιούφρε και ο συμβιβασμός δεν περιλάμβανε παραδοχή ενοχής.)

Και συνεχίζω. Σάντριγχαμ, Μπαλμόραλ, Κάστρο του Ουίνδσορ – η αείμνηστη Μεγαλειότητά της επέτρεψε στον Άντριου να φιλοξενήσει τον Έπσταϊν και την καταδικασμένη πλέον για σωματεμπορία Γκισλέιν Μάξγουελ σε όλες αυτές τις βασιλικές ιδιοκτησίες.

Αναρωτηθείτε, πότε ο στρουθοκαμηλισμός μετατρέπεται σε συνέργεια;

Σχετικά με τη συμπεριφορά του Άντριου, «η Βασίλισσα γνώριζε τι συνέβαινε», δήλωσε ο Άντριου Λόουνι στους Times πέρυσι.

Στο βιβλίο του Entitled ο έγκριτος Βρετανός ιστορικός και συγγραφέας που έχει γράψει σειρά βιβλίων για τη βασιλική οικογένεια, για τον Δούκα του Ουίνδσορ και τους δεσμούς του με τους Ναζί, και για τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, συμπεριλαμβανομένης της εμπλοκής του με τον Τζέφρι Έπσταϊν γράφει:

«Η Βασίλισσα παρέμενε ασυγκίνητη από τα παράπονα για τον γιο της και καθιστούσε σαφές ότι δεν ήθελε να γνωρίζει… Η Βασίλισσα Ελισάβετ Β’ ήταν το μόνο πρόσωπο που θα μπορούσε να είχε βάλει τέλος στον επαίσχυντο ρόλο του Άντριου σε όλο αυτό και επέλεξε να μην το κάνει».

Μιλώντας στο news.com.au την Τρίτη, ο Λόουνι ισχυρίστηκε: «Πιστεύω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια τεράστια επιχείρηση συγκάλυψης, ότι το Παλάτι γνώριζε για τον Άντριου και αποφάσισε να μην κάνει τίποτα… έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια».

Αυτές τις απόψεις συμμερίζεται και η καταξιωμένη βιογράφος της βασιλικής οικογένειας και πρώην διευθύντρια του New Yorker, Τίνα Μπράουν.

Η Βασίλισσα Ελισάβετ «έχει να δώσει πολλές εξηγήσεις για τον Άντριου», δήλωσε η Μπράουν στους New York Times στα τέλη του περασμένου έτους. «Η Βασίλισσα διευκόλυνε τον Άντριου τρομερά… Τον προστάτευε και η Μαμά ήταν το μόνο πρόσωπο, ο μοναδικός πελάτης του, ουσιαστικά».

–

Η Μπράουν είναι ευφυής στην επιλογή των λέξεων της. Η ακριβής φράση της είναι:The Queen enabled Andrew in a really terrible way … She protected him, and Mummy was the only person, his only client, essentially.

Όταν αποκαλεί τη Βασίλισσα ως «Μαμά» (Mummy) αντί για «Βασίλισσα» (Queen) αφαιρεί κάθε τίτλο, αναδεικνύοντας την παθογένεια στη δυναμική της σχέσης τους. Η Μπράουν υπονοεί ότι η Ελισάβετ λειτούργησε ως μητέρα και όχι ως αρχηγός κράτους. Αντί να τον κρίνει ως μονάρχης, τον προστάτευσε ως γονέας, γεγονός που αποδείχθηκε καταστροφικό («really terrible way») γιατί επέτρεψε στον Άντριου να παραμείνει ένας ανώριμος ενήλικας που θεωρούσε ότι η μαμά του θα διορθώνει πάντα τα πάντα.

Η Βασίλισσα Ελισάβετ «έχει να δώσει πολλές εξηγήσεις για τον Άντριου», είπε η Μπράουν στους New York Times για τη συγκάλυψη και τη λογοδοσία που δεν έγινε ποτέ

Όταν σημειώνει πως η Ελισάβετ ήταν ο μοναδικός «πελάτης» (client) του Άντριου, εννοεί ότι ο έκπτωτος πρίγκιπας ουσιαστικά δεν είχε καμία πραγματική υπόσταση, καριέρα ή αξία στην ελεύθερη αγορά ή την κοινωνία χωρίς τη στήριξη της μητέρας του.

Σε μια κανονική δουλειά, ένας επαγγελματίας έχει πελάτες στους οποίους λογοδοτεί για να επιβιώσει. Για τον Άντριου, η μόνη πηγή εισοδήματος, κύρους, προστασίας και «απασχόλησης» ήταν η Ελισάβετ. Ήταν ο άνθρωπος που «αγόραζε» τις δικαιολογίες του και χρηματοδοτούσε τον τρόπο ζωής του, χωρίς να απαιτεί πραγματικά αποτελέσματα ή ηθική συνέπεια.

Επιπλέον το ρήμα «enabled» στην ψυχολογία και την κοινωνιολογία αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο κάποιος βοηθά ακούσια (ή εκούσια) έναν άλλον να συνεχίσει μια αυτοκαταστροφική ή ανήθικη συμπεριφορά, προστατεύοντάς τον από τις συνέπειες των πράξεών του. Η Μπράουν υποστηρίζει ότι η Ελισάβετ, με το να καθαρίζει συνεχώς τα λάθη του, τον ενθάρρυνε να πιστεύει ότι είναι ανέγγιχτος.

–

Η λίστα με όλα όσα επέτρεψε η αείμνηστη Βασίλισσα στον Άντριου να κάνει εις βάρος του Στέμματος ή με την προστασία αυτού είναι μεγάλη.Το επιχειρηματικό του εγχείρημα Pitch@Palace είχε την έδρα του στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, πράγμα που σημαίνει ότι του δόθηκε η άδεια να χρησιμοποιεί τη βασιλική περιουσία για προσωπικό όφελος.

Το 2008, ο Άντριου έκανε τετραήμερες διακοπές στην Τυνησία, πληρωμένες από έναν καταδικασμένο Λίβυο λαθρέμπορο όπλων ονόματι Τάρεκ Καϊτούνι.

Στη συνέχεια, ο ίδιος και ο Καϊτούνι επισκέφθηκαν τον τότε δικτατορικό ηγέτη της Λιβύης, Καντάφι. (Ο Άντριου φέρεται να συνάντησε τον Καντάφι τρεις φορές, καμία εκ των οποίων δεν ήταν στο πλαίσιο των καθηκόντων του ως διεθνούς εμπορικού απεσταλμένου – παρ’ όλα αυτά συνοδευόταν από τη φρουρά του, η οποία χρηματοδοτούνταν από τους φορολογούμενους.)

«Πιστεύω ότι η αείμνηστη Βασίλισσα ήταν πραγματικά μεγαλοπρεπής, από πολλές απόψεις. Αλλά όσο περισσότερα έρχονται στο φως και καταγγέλλονται για τον Άντριου, τόσο περισσότερο διαβρώνεται η υστεροφημία και η μνήμη της»

Το 2011, ο Καϊτούνι καυχιόταν σε μυστικούς ρεπόρτερ για την επιρροή που ασκούσε στον Άντριου, όπως έχουν αναφέρει οι Times.

Επιπλέον όπως αποκαλύφθηκε, το 2013, ο Άντριου διοργάνωνε δείπνα και γεύματα στο Παλάτι για τραπεζίτες από ιδρύματα όπως η JP Morgan και η Barclays κάθε λίγους μήνες επί σειρά ετών, σύμφωνα με τον Λόουνι.

Θα μπορούσα να συνεχίσω να απαριθμώ τέτοια περιστατικά μέχρι να ανοίξουν πληγές στα δάχτυλά μου.

Η Ελισάβετ φέρεται επίσης να απέφευγε τις δύσκολες αποφάσεις. Αντί εκείνης, ήταν ο 98χρονος Πρίγκιπας Φίλιππος αυτός που, το 2019, μετά την καταστροφική συνέντευξή του στο Newsnight, φέρεται να είπε στον Άντριου ότι έπρεπε να παραιτηθεί από τα βασιλικά του καθήκοντα.

Πιστεύω ότι η αείμνηστη Βασίλισσα ήταν πραγματικά μεγαλοπρεπής, από πολλές απόψεις. Αλλά όσο περισσότερα έρχονται στο φως και καταγγέλλονται για τον Άντριου, τόσο περισσότερο διαβρώνεται η υστεροφημία και η μνήμη της.

Μετά τη γέννησή του, η αείμνηστη Μεγαλειότητά της έγραψε σε έναν εξάδελφό της: «Το μωρό είναι αξιολάτρευτο. Είμαι σίγουρη ότι θα τον κακομάθουμε τρομερά, όλοι μας».

Είχε δίκιο.