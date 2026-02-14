magazin
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«15 χρόνια συγκάλυψης»: ‘Ενοχη σιωπή του Παλατιού για Άντριου-Έπσταϊν καταγγέλλουν οι Times
Fizz 14 Φεβρουαρίου 2026, 19:40

«15 χρόνια συγκάλυψης»: ‘Ενοχη σιωπή του Παλατιού για Άντριου-Έπσταϊν καταγγέλλουν οι Times

Η βασιλική οικογένεια κατηγορείται ότι συγκάλυπτε την υπόθεση Επστάιν για 15 χρόνια, χρησιμοποιώντας ακόμη και νομικές απειλές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Spotlight

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στους The Times, ο ιστορικός και βιογράφος Άντριου Λόουνι ξετυλίγει το κουβάρι μιας συστηματικής προσπάθειας του Παλατιού να καταπνίξει κάθε πληροφορία που συνέδεε τον πρίγκιπα Άντριου με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύμφωνα με τον διακεκριμένο Λόουνι, η βρετανική βασιλική οικογένεια έχει εμπλακεί σε μια συστηματική επιχείρηση συγκάλυψης της σχέσης του πρίγκιπα Άντριου με τον Τζέφρι Επστάιν, η οποία διαρκεί πάνω από 15 χρόνια.

Στη συνέντευξή του ο Λόουνι υποστηρίζει ότι το Παλάτι χρησιμοποίησε «τακτικές ισχυρού χεριού», νομικές απειλές και άρνηση πρόσβασης σε δημοσιογράφους που δεν συμμορφώνονταν με τις υποδείξεις του.

Παρά το γεγονός ότι υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών και αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών είχαν εκφράσει τις έντονες ανησυχίες τους στο παρελθόν, οι προειδοποιήσεις τους αγνοήθηκαν επιδεικτικά υποστηρίζει ο Λόουνι.

Αυτή η κουλτούρα μυστικότητας συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με την κυβέρνηση να μπλοκάρει την πρόσβαση σε έγγραφα που αφορούν τη θητεία του Άντριου ως εμπορικού απεσταλμένου (2001-2011).

Η επίσημη δικαιολογία που προβάλλεται είναι ότι η δημοσιοποίηση των αρχείων θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη σωματική ή ψυχική υγεία και την ασφάλεια τρίτων προσώπων.

Ο Λόουνι, ο οποίος έχει υποβάλει εκατοντάδες αιτήματα ενημέρωσης, επισημαίνει ότι τα αρχεία αυτά θα έπρεπε ήδη να βρίσκονται στα Εθνικά Αρχεία βάσει του κανόνα της 20ετίας, αλλά παραμένουν κρυμμένα, τροφοδοτώντας θεωρίες συνωμοσίας.

«Είναι ξεκάθαρο ότι η βασιλική οικογένεια συγκαλύπτει αυτή την ιστορία εδώ και 15 χρόνια. Προσπάθησαν να την καταπνίξουν, την αρνήθηκαν σε δημοσιογράφους, εκτόξευσαν νομικές απειλές και χρησιμοποίησαν τακτικές ισχυρού χεριού»

YouTube thumbnail

Δίκτυο επαφών

Η έρευνα του Λόουνι εστιάζει στα ταξίδια του Άντριου εκείνη την περίοδο, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρίγκιπας χρησιμοποιούσε την ιδιότητά του για να εξυπηρετεί επιχειρηματικά συμφέροντα φίλων του, όπως ο Έπσταϊν και ο Ντέιβιντ Ρόουλαντ.

Ο βιογράφος καταγγέλλει στους The Times ότι «ο Άντριου υποστηρίχθηκε από ένα ολόκληρο δίκτυο ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων πρεσβευτών και αξιωματούχων, οι οποίοι γνώριζαν τι συνέβαινε αλλά επέλεξαν τη σιωπή».

Η έλλειψη λογοδοσίας και ελέγχου επέτρεψε στον Άντριου να συμπεριφέρεται με τρόπο που, όπως αναφέρεται, «γέμιζε τις τσέπες του» χρησιμοποιώντας το βασιλικό του καθεστώς.

Το ζήτημα πλέον δεν αφορά μόνο τον Άντριου, αλλά ολόκληρο τον θεσμό της μοναρχίας υποστηρίζει ο Λόουνι για μια κατάσταση που ο ίδιος χαρακτηρίζει ως βασιλικό MeToo.

«Η ευκολότερη οδός για να διεισδύσει κανείς στη βρετανική κοινωνία ήταν μέσω της βασιλικής οικογένειας, λόγω της παντελούς απουσίας ελέγχου από το κοινοβούλιο και της κοινωνικής υποτέλειας που εξακολουθεί να υφίσταται» είπε.

Ανάγκη για λογοδοσία

Για να επιβιώσει η μοναρχία, ο Λόουνι προτείνει ριζικές αλλαγές που θα φέρουν τον θεσμό στον 21ο αιώνα. Ανάμεσα σε αυτές είναι η κατάργηση της βασιλικής εξαίρεσης από τους νόμους περί ελευθερίας της πληροφόρησης (FOI), η δημιουργία ενός βασιλικού μητρώου δραστηριοτήτων και το άνοιγμα των βασιλικών διαθηκών στο κοινό.

Η απροθυμία του Παλατιού να αντιμετωπίσει το πρόβλημα επί χρόνια έχει δημιουργήσει ένα κενό εμπιστοσύνης που πλέον δύσκολα καλύπτεται.

«Ένας από τους ισχυρισμούς μου είναι ότι η ευκολότερη οδός για να διεισδύσει κανείς στη βρετανική κοινωνία είναι μέσω της βασιλικής οικογένειας, επειδή δεν υπάρχει απολύτως κανένας έλεγχος πάνω τους και μπορούν να συμπεριφέρονται ακριβώς όπως θέλουν»

Ενώ το Μπάκιγχαμ προσπαθεί πλέον να πάρει αποστάσεις από τον Άντριου, το «θραύσμα» του σκανδάλου Επστάιν συνεχίζει να πλήττει και τα εν ενεργεία μέλη, όπως τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, λόγω των διασυνδέσεων συνεργατών των φιλανθρωπικών του ιδρυμάτων με τον Έπσταϊν.

Η πίεση για μια ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με το τι γνώριζε το Παλάτι αυξάνεται, με τον Λόουνι να τονίζει ότι η διαφάνεια είναι ο μόνος δρόμος για να αποτραπεί η πλήρης απαξίωση της μοναρχίας στα μάτια των Βρετανών πολιτών.

Γουίλιαμ, ο τιμωρός

Παράλληλα, πίσω από τις κλειστές πόρτες του Παλατιού, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ φαίνεται να έχει αναλάβει τον ρόλο του αμείλικτου προστάτη του Στέμματος, θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την οριστική απομάκρυνση του πρίγκιπα Άντριου από κάθε βασιλική δραστηριότητα καθώς η βιτρίνα της μοναρχίας προσπαθεί να μην αμαυρωθεί από το σκάνδαλο Έπσταϊν.

Η εικόνα της βρετανικής βασιλικής οικογένειας δέχεται (εύλογα) ισχυρούς κλυδωνισμούς τα τελευταία χρόνια, όμως ο πρίγκιπας Γουίλιαμ φαίνεται να έχει πάρει την κατάσταση στα χέρια του.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις από το περιβάλλον του Παλατιού, ο πρίγκιπας της Ουαλίας ήταν ο κύριος μοχλός πίεσης πίσω από την απόφαση να αφαιρεθούν οι στρατιωτικοί τίτλοι και οι βασιλικές προστασίες από τον θείο του, πρίγκιπα Άντριου.

Ο Γουίλιαμ ήθελε τον πρίγκιπα Άντριου εκτός βασιλικής οικογένειας χρόνια από το 2019, μετά την διαβόητη συνέντευξή του στο BBC, σχετικά με τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν

YouTube thumbnail

Ο Γουίλιαμ, διαβλέποντας τον κίνδυνο που αντιπροσώπευε η εμπλοκή του Άντριου στο σκάνδαλο του Τζέφρι Έπσταϊν, δεν δίστασε να συγκρουστεί ακόμη και με την επιθυμία της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ για μια πιο ήπια διαχείριση.

Σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα ο Γουίλιαμ ήθελε τον πρίγκιπα Άντριου εκτός Παλατιού πολύ πριν το αποφασίσει ο πατέρας του Κάρολος. Για τον Γουίλιαμ το πρόβλημα ζήτημα δεν είναι προσωπικό αλλά θεσμικό. Η στρατηγική του εστιάζει σε μια «συρρικνωμένη μοναρχία», όπου δεν υπάρχει χώρος για μέλη που αμαυρώνουν τη δημόσια εικόνα του Στέμματος.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρίγκιπας θεωρεί τη συμπεριφορά του Άντριου ως μια διαρκή απειλή που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη δική του μελλοντική βασιλεία.

Έτσι, λειτούργησε ως ο «εκτελεστής» της απόφασης για την απομόνωση του δούκα της Υόρκης, διασφαλίζοντας ότι ο θείος του δεν θα επιστρέψει ποτέ στα επίσημα καθήκοντα.

Η ρήξη

Η στάση του Γουίλιαμ έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την παραδοσιακή προσέγγιση της οικογένειας να καλύπτει τα «μαύρα πρόβατα» στους κόλπους της.

Ενώ ο βασιλιάς Κάρολος εμφανίζεται μερικές φορές πιο διστακτικός λόγω των συναισθηματικών δεσμών με τον αδερφό του, ο Γουίλιαμ παραμένει ανένδοτος.

Η αποφασιστικότητά του αυτή έχει προκαλέσει τριγμούς στις ενδοοικογενειακές σχέσεις, αλλά έχει κερδίσει την εκτίμηση των συμβούλων του Παλατιού που ανησυχούν για την επιβίωση του θεσμού στον 21ο αιώνα.

YouTube thumbnail

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας φέρεται να πιστεύει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια αποκατάστασης του Άντριου θα ήταν καταστροφική.

Η επιρροή του στις αποφάσεις του Στέμματος είναι πλέον τόσο ισχυρή, που πολλοί θεωρούν ότι ο ίδιος χαράσσει την πολιτική της επόμενης μέρας.

Η «εξορία» του Άντριου από τη ζωή του Μπάκιγχαμ είναι το πρώτο δείγμα γραφής του τρόπου με τον οποίο ο Γουίλιαμ σκοπεύει να διοικήσει σχολιάζει το People.

«Επενδύει στο ρεαλισμό, την αυστηρότητα και θα έχει μηδενική ανοχή σε οτιδήποτε θέτει σε κίνδυνο τη συνέχεια της δυναστείας» σημειώνει πηγή από το περιβάλλον του.

Πολιορκία στο Ριάντ

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ στην πρόσφατη τριήμερη περιοδεία στη Σαουδική Αραβία, κατόπιν αιτήματος της βρετανικής κυβέρνησης, με στόχο την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών, βρέθηκε αντιμέτωπος με τη σκιά του θείου του Άντριου.

Η ατζέντα του 43χρονου διαδόχου επισκιάστηκε από τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις για τη σχέση του πρίγκιπα Άντριου, με τον καταδικασμένο παιδοβιαστή Έπσταϊν.

Κατά την επίσκεψή του στο Ριάντ και μόλις μία μέρα μετά από την πρώτη επίσημη τοποθέτηση του για το σκάνδαλο, ο Γουίλιαμ ήρθε αντιμέτωπος με τις πιεστικές ερωτήσεις δημοσιογράφων που ζητούσαν να μάθουν αν η βασιλική οικογένεια έχει κάνει αρκετά για να διαχειριστεί το συγκεκριμένο ζήτημα.

«Κύριε, σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η βασιλική οικογένεια έχει πράξει αρκετά για το ζήτημα Άντριου και Έπσταϊν;» τον ρώτησε δημοσιογράφος στις 10 Φεβρουαρίου.

Ο διάδοχος δεν απάντησε διατηρώντας την επίσημη στάση του Στέμματος, όμως η ατμόσφαιρα παραμένει ηλεκτρισμένη.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γουίλιαμ έρχεται σε δύσκολη θέση. Στην πρόσφατη επίσκεψη του στη Σκωτία πολίτες τον ρωτούσαν τι και πόσα γνώριζε.

Η απειλή

Η πίεση δεν περιορίζεται μόνο στον διάδοχο, καθώς ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα έχουν επίσης βρεθεί στο στόχαστρο δημόσιων ερωτήσεων.

Ο βασιλιάς, μέσω του Παλατιού του Μπάκιγχαμ, ξεκαθάρισε ότι είναι έτοιμος να συνεργαστεί με τις αστυνομικές αρχές εάν του ζητηθεί, ειδικά μετά τις καταγγελίες ότι ο Άντριου ενδέχεται να μοιράστηκε εμπιστευτικές πληροφορίες με τον Έπσταϊν κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εμπορικός απεσταλμένος.

YouTube thumbnail

Η δήλωση του μονάρχη κάνει λόγο για «πρωτοφανή ανησυχία» και «ενέργειες χωρίς προηγούμενο» σε σχέση με τη διαγωγή του αδερφού του, τον οποίο πλέον το Παλάτι αναφέρει επίσημα ως «Κύριο Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ», υπογραμμίζοντας την απώλεια των τίτλων του.

Με την αστυνομία να εξετάζει το ενδεχόμενο νέας έρευνας, η βασιλική οικογένεια βρίσκεται σε μια από τις πιο δύσκολες καμπές της σύγχρονης ιστορίας της, προσπαθώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στους οικογενειακούς δεσμούς και την ανάγκη για διαφάνεια και δικαιοσύνη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: Ανοίγει την κάνουλα της ρευστότητας για όλες τις κεντρικές τράπεζες

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: Ανοίγει την κάνουλα της ρευστότητας για όλες τις κεντρικές τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Κοινωνία
Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης

Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης

inWellness
inTown
Stream magazin
Μάργκο Ρόμπι-Τζέικομπ Ελόρντι: Το διαφημιστικό ειδύλλιο για τα Ανεμοδαρμένα Ύψη κούρασε – «Όχι άλλο Showmance»
Φούμαρα 14.02.26

Μάργκο Ρόμπι-Τζέικομπ Ελόρντι: Το διαφημιστικό ειδύλλιο για τα Ανεμοδαρμένα Ύψη κούρασε – «Όχι άλλο Showmance»

Η προωθητική καμπάνια για τη νέα μεταφορά του κλασικού έργου της Έμιλι Μπροντέ Ανεμοδαρμένα Ύψη φαίνεται να τεστάρει τις αντοχές των θαυμαστών και του σινεφίλ κοινού με το cringe ψέμα του σημειώνει το BBC

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Charli xcx είναι μία από εμάς – «Έχω πάθει νευρικό κλονισμό καπνίζοντας ένα εκατομμύριο τσιγάρα»
Γλώσσα αλήθειας 14.02.26

Η Charli xcx είναι μία από εμάς – «Έχω πάθει νευρικό κλονισμό καπνίζοντας ένα εκατομμύριο τσιγάρα»

Η Charli xcx βρέθηκε στην Berlinale, όπου παρουσιάζεται η ταινία της «The Moment» και μίλησε για το «Brat», την εμπειρία της από τη μουσική βιομηχανία αλλά και για το φεστιβάλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Μπρούκλιν ρίχνει άκυρο στον Κρουζ με Νίκολα, σκυλάκια και selfies – Οι Μπέκαμ δεν είναι έτοιμοι να θάψουν το «τσεκούρι του πολέμου»
ΦΑΠ 14.02.26

Ο Μπρούκλιν ρίχνει άκυρο στον Κρουζ με Νίκολα, σκυλάκια και selfies – Οι Μπέκαμ δεν είναι έτοιμοι να θάψουν το «τσεκούρι του πολέμου»

Ο Κρουζ προσπάθησε να δημιουργήσει μια γέφυρα ανάμεσα στην οικογένειά του και τον Μπρούκλιν, όμως ο μεγάλος γιος των Μπεκαμ έχει μάτια μόνο για την Νίκολα Πελτζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Πώς γίνεται να μην κέρδισε χρήματα από τις «Νεανικές ανησυχίες» παρά την επιτυχία της σειράς
Αδικία; 13.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Πώς γίνεται να μην κέρδισε χρήματα από τις «Νεανικές ανησυχίες» παρά την επιτυχία της σειράς

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ υπέγραψε ένα «κακό συμβόλαιο» που ήταν αρκετό για να μην κερδίσει χρήματα - παρά τη συμμετοχή του σε μια από τις πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Penisgate 2: «Που πήγε το πέος του Ανθρώπου του Βιτρούβιου;» – Ευνουχισμός στον Ντα Βίντσι από τη Rai
Λογοκρισία 13.02.26

Penisgate 2: «Που πήγε το πέος του Ανθρώπου του Βιτρούβιου;» – Ευνουχισμός στον Ντα Βίντσι από τη Rai

Μια απροσδόκητη παρέμβαση σε ένα από τα εμβληματικότερα έργα της Αναγέννησης προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στην Ιταλία, καθώς η κρατική τηλεόραση Rai παρουσίασε τον Άνθρωπο του Βιτρούβιου του Λεονάρντο Ντα Βίντσι χωρίς πέος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για τη «φτωχική» δωρεά των 25.000 δολαρίων του δισεκατομμυριούχου Σπίλμπεργκ
Go Fun 13.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για τη «φτωχική» δωρεά των 25.000 δολαρίων του δισεκατομμυριούχου Σπίλμπεργκ

Η δωρεά των 25.000 δολαρίων από τον Σπίλμπεργκ στον διαδικτυακό έρανο της οικογένειας του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ αντιστοιχεί σε ένα απειροελάχιστο κλάσμα των ετήσιων εσόδων του σχολιάζουν οι χρήστες των social media

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δεκαπλασιάστηκαν τα delivery από το 2020 – Εργαζόμενοι στις πλατφόρμες ή «αφεντικά του εαυτού τους»;
Οικονομία 14.02.26

Δεκαπλασιάστηκαν τα delivery από το 2020 – Εργαζόμενοι στις πλατφόρμες ή «αφεντικά του εαυτού τους»;

To 2019 oι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών-ταχυδρομείων (delivery-courier), ήταν μόλις 89. Σήμερα μόνο στη διανομή φαγητού δραστηριοποιούνται πάνω από 10.600 επιχειρήσεις - στην πλειονότητά τους ατομικές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μάργκο Ρόμπι-Τζέικομπ Ελόρντι: Το διαφημιστικό ειδύλλιο για τα Ανεμοδαρμένα Ύψη κούρασε – «Όχι άλλο Showmance»
Φούμαρα 14.02.26

Μάργκο Ρόμπι-Τζέικομπ Ελόρντι: Το διαφημιστικό ειδύλλιο για τα Ανεμοδαρμένα Ύψη κούρασε – «Όχι άλλο Showmance»

Η προωθητική καμπάνια για τη νέα μεταφορά του κλασικού έργου της Έμιλι Μπροντέ Ανεμοδαρμένα Ύψη φαίνεται να τεστάρει τις αντοχές των θαυμαστών και του σινεφίλ κοινού με το cringe ψέμα του σημειώνει το BBC

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μετέφερε ναρκωτικά στη φυλακή κρυμμένα στα γεννητικά της όργανα – Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση
Ελλάδα 14.02.26

Μετέφερε ναρκωτικά στη φυλακή κρυμμένα στα γεννητικά της όργανα – Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση

Στο πλαίσιο της επιχείρησης απετράπη η εισαγωγή ναρκωτικών, μικτού βάρους -144- γραμμαρίων, τα οποία γυναίκα μέλος της εγκληματικής οργάνωσης είχε αποκρύψει στο σώμα της

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 71-88: Επιβλητική η «Ένωση», απέκτησε προβάδισμα για την 3η θέση (vid)
Μπάσκετ 14.02.26

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 71-88: Επιβλητική η «Ένωση», απέκτησε προβάδισμα για την 3η θέση (vid)

Νίκη τριάδας για την ΑΕΚ, κέρδισε με επιβλητικό τρόπο τον ΠΑΟΚ στην Πυλαία (88-71), Αυτή ήταν η δωδέκατη σερί νίκη για την Ένωση σε όλες τις διοργανώσεις, που είχε κορυφαίο τον Νάναλι με 22 πόντους.

Σύνταξη
Η Charli xcx είναι μία από εμάς – «Έχω πάθει νευρικό κλονισμό καπνίζοντας ένα εκατομμύριο τσιγάρα»
Γλώσσα αλήθειας 14.02.26

Η Charli xcx είναι μία από εμάς – «Έχω πάθει νευρικό κλονισμό καπνίζοντας ένα εκατομμύριο τσιγάρα»

Η Charli xcx βρέθηκε στην Berlinale, όπου παρουσιάζεται η ταινία της «The Moment» και μίλησε για το «Brat», την εμπειρία της από τη μουσική βιομηχανία αλλά και για το φεστιβάλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Θέλω να μάθω τι έκανε στην κόρη μας»: Η Ζιζέλ Πελικό σχεδιάζει να συναντήσει τον πρώην σύζυγό της στη φυλακή
Γαλλία 14.02.26

«Θέλω να μάθω τι έκανε στην κόρη μας»: Η Ζιζέλ Πελικό σχεδιάζει να συναντήσει τον πρώην σύζυγό της στη φυλακή

Η Πελικό λέει ότι θέλει να κοιτάξει τον Ντομινίκ Πελικό «κατευθείαν στα μάτια» για την πιθανή κακοποίηση της κόρης της και την υπόθεση της κτηματομεσίτριας που βιάστηκε και δολοφονήθηκε το 1991.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Γερουσιαστές των ΗΠΑ ζητούν εξηγήσεις για την άρση κυρώσεων σε στελέχη της Intellexa
Ολόκληρη η επιστολή 14.02.26

Υποκλοπές: Γερουσιαστές των ΗΠΑ ζητούν εξηγήσεις για την άρση κυρώσεων σε στελέχη της Intellexa

Η OFAC ήρε τις κυρώσεις από τη Σάρα Χάμου, που δικάζεται στην Ελλάδα για το σκάνδαλο των υποκλοπών και τους Μερόμ Χαρπάζ και Αντρέα Γκαμπάτσι, που έχουν αναφερθεί πολλάκις στην ίδια δίκη. Οι ρόλοι που είχαν στην Intellexa. Το in δημοσιεύει όλη την επιστολή των γερουσιαστών

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Πώς αλλάζει ο χάρτης στην απασχόληση: To 1,9% των επιχειρήσεων απασχολεί το 50% των μισθωτών
ΕΡΓΑΝΗ 14.02.26

Πώς αλλάζει ο χάρτης στην απασχόληση: To 1,9% των επιχειρήσεων απασχολεί το 50% των μισθωτών

Μπορεί στην Ελλάδα να κυριαρχούν αριθμητικά οι μικρές επιχειρήσεις, όμως η μισθωτή απασχόληση μετατοπίζεται στους μεγαλύτερους εργοδότες. Το 1,9% των επιχειρήσεων απασχολεί σχεδόν το 50% των μισθωτών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Βόλος – Άρης
Ποδόσφαιρο 14.02.26

LIVE: Βόλος – Άρης

LIVE: Βόλος – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – Άρης για την 21η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Δουδωνής στον ΟΗΕ: Στη Δημοκρατία αναλώσιμοι αν χρειαστεί γίνονται οι πολιτικοί, ώστε να μην είναι αναλώσιμος ο λαός
Πολιτική Γραμματεία 14.02.26

Δουδωνής στον ΟΗΕ: Στη Δημοκρατία αναλώσιμοι αν χρειαστεί γίνονται οι πολιτικοί, ώστε να μην είναι αναλώσιμος ο λαός

Κώδωνα κινδύνου για την οπισθοδρόμηση της δημοκρατίας, λόγω μιας σταδιακής διάβρωσης των δημοκρατικών θεσμών έκρουσε ο Παναγιώτης Δουδωνής από το βήμα του ΟΗΕ, μιλώντας για τον τριπλό ρόλο του Κοινοβουλίου ως forum αντιπροσώπευσης, λογοδοσίας και διαβούλευσης.

Σύνταξη
Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Βόλο
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Βόλο

Νέα πρόσωπα στην αρχική 11άδα του Άρη Φρίντεκ και Κουαμέ στο σημερινό (14/2, 20.00) παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό, ενώ εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων έμεινε ο Μορόν.

Σύνταξη
Γκάιντες και νταούλια ξεσήκωσαν το Παγκράτι – «Είναι Απόκριες, παίζουμε μουσική, χορεύουμε και τραγουδάμε»
Βίντεο 14.02.26

Γκάιντες και νταούλια ξεσήκωσαν το Παγκράτι – «Είναι Απόκριες, παίζουμε μουσική, χορεύουμε και τραγουδάμε»

Το ραντεβού των μουσικών ανανεώθηκε για την επόμενη ημέρα, με την υπόσχεση για ακόμα μεγαλύτερο κέφι. «Αύριο παίζουμε στο πιο φοβερό καρναβάλι. Το καρναβάλι του Μεταξουργείου!».

Σύνταξη
LIVE: Λεβαδειακός – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 14.02.26

LIVE: Λεβαδειακός – Ολυμπιακός

LIVE: Λεβαδειακός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Ολυμπιακός για την 21η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Ελβετία: Επανάληψη των διμερών συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν την ερχόμενη εβδομάδα στη Γενεύη
Κόσμος 14.02.26

Επανάληψη των διμερών συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν την ερχόμενη εβδομάδα στη Γενεύη, επιβεβαιώνει η Ελβετία

«Το σουλτανάτο του Ομάν θα φιλοξενήσει τις συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στη Γενεύη. Η Ελβετία χαιρετίζει και υποστηρίζει αυτές τις συνομιλίες», ανακοίνωσε το ελβετικό ΥΠΕΞ

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Νέο περιστατικό σαμποτάζ διακόπτει τη λειτουργία των τρένων στην Ιταλία
Κόσμος 14.02.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Νέο περιστατικό σαμποτάζ διακόπτει τη λειτουργία των τρένων στην Ιταλία

Τα επεισόδια εκτυλίχθηκαν καθώς διαμαρτυρίες κατά των Ολυμπιακών Αγώνων και των ευρύτερων οικονομικών προβλημάτων στην Ιταλία συγκέντρωσαν χιλιάδες διαδηλωτές στο Μιλάνο

Σύνταξη
Μύκονος Betsson – Άρης Betsson 74-83: Άντζουσιτς και Αντετοκούνμπο «καθάρισαν» για τον «Αυτοκράτορα» (vids)
Μπάσκετ 14.02.26

Μύκονος Betsson – Άρης Betsson 74-83: Άντζουσιτς και Αντετοκούνμπο «καθάρισαν» για τον «Αυτοκράτορα» (vids)

Ο Άρης Betsson προηγήθηκε με 51-65 στο 28′, επέτρεψε όμως στη Μύκονο Betsson να επιστρέψει (71-71), όμως τελικά Άντζουσιτς και Αντετοκούνμπο «καθάρισαν» τη νίκη για τον «Θεό του πολέμου» με 83-74.

Σύνταξη
Παναιτωλικός-Αστέρας Τρίπολης 3-1: «Εξάποντο» οι Αγρινιώτες, βυθίζονται οι Πελοποννήσιοι
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Παναιτωλικός-Αστέρας Τρίπολης 3-1: «Εξάποντο» οι Αγρινιώτες, βυθίζονται οι Πελοποννήσιοι

Ο Παναιτωλικός με «αστέρια» τους Ματσάν, Ρόσα και Μπάτζι πήρε το ντέρμπι παραμονής και προκάλεσε μπλακ άουτ στον Αστέρα. Γκολ για βραβείο Οσκαρ το 1-0 με τον Ματσάν

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο