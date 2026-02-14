«15 χρόνια συγκάλυψης»: ‘Ενοχη σιωπή του Παλατιού για Άντριου-Έπσταϊν καταγγέλλουν οι Times

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στους The Times, ο ιστορικός και βιογράφος Άντριου Λόουνι ξετυλίγει το κουβάρι μιας συστηματικής προσπάθειας του Παλατιού να καταπνίξει κάθε πληροφορία που συνέδεε τον πρίγκιπα Άντριου με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύμφωνα με τον διακεκριμένο Λόουνι, η βρετανική βασιλική οικογένεια έχει εμπλακεί σε μια συστηματική επιχείρηση συγκάλυψης της σχέσης του πρίγκιπα Άντριου με τον Τζέφρι Επστάιν, η οποία διαρκεί πάνω από 15 χρόνια.

Στη συνέντευξή του ο Λόουνι υποστηρίζει ότι το Παλάτι χρησιμοποίησε «τακτικές ισχυρού χεριού», νομικές απειλές και άρνηση πρόσβασης σε δημοσιογράφους που δεν συμμορφώνονταν με τις υποδείξεις του.

Παρά το γεγονός ότι υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών και αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών είχαν εκφράσει τις έντονες ανησυχίες τους στο παρελθόν, οι προειδοποιήσεις τους αγνοήθηκαν επιδεικτικά υποστηρίζει ο Λόουνι.

Αυτή η κουλτούρα μυστικότητας συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με την κυβέρνηση να μπλοκάρει την πρόσβαση σε έγγραφα που αφορούν τη θητεία του Άντριου ως εμπορικού απεσταλμένου (2001-2011).

Η επίσημη δικαιολογία που προβάλλεται είναι ότι η δημοσιοποίηση των αρχείων θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη σωματική ή ψυχική υγεία και την ασφάλεια τρίτων προσώπων.

Ο Λόουνι, ο οποίος έχει υποβάλει εκατοντάδες αιτήματα ενημέρωσης, επισημαίνει ότι τα αρχεία αυτά θα έπρεπε ήδη να βρίσκονται στα Εθνικά Αρχεία βάσει του κανόνα της 20ετίας, αλλά παραμένουν κρυμμένα, τροφοδοτώντας θεωρίες συνωμοσίας.

«Είναι ξεκάθαρο ότι η βασιλική οικογένεια συγκαλύπτει αυτή την ιστορία εδώ και 15 χρόνια. Προσπάθησαν να την καταπνίξουν, την αρνήθηκαν σε δημοσιογράφους, εκτόξευσαν νομικές απειλές και χρησιμοποίησαν τακτικές ισχυρού χεριού»

Δίκτυο επαφών

Η έρευνα του Λόουνι εστιάζει στα ταξίδια του Άντριου εκείνη την περίοδο, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρίγκιπας χρησιμοποιούσε την ιδιότητά του για να εξυπηρετεί επιχειρηματικά συμφέροντα φίλων του, όπως ο Έπσταϊν και ο Ντέιβιντ Ρόουλαντ.

Ο βιογράφος καταγγέλλει στους The Times ότι «ο Άντριου υποστηρίχθηκε από ένα ολόκληρο δίκτυο ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων πρεσβευτών και αξιωματούχων, οι οποίοι γνώριζαν τι συνέβαινε αλλά επέλεξαν τη σιωπή».

Η έλλειψη λογοδοσίας και ελέγχου επέτρεψε στον Άντριου να συμπεριφέρεται με τρόπο που, όπως αναφέρεται, «γέμιζε τις τσέπες του» χρησιμοποιώντας το βασιλικό του καθεστώς.

Το ζήτημα πλέον δεν αφορά μόνο τον Άντριου, αλλά ολόκληρο τον θεσμό της μοναρχίας υποστηρίζει ο Λόουνι για μια κατάσταση που ο ίδιος χαρακτηρίζει ως βασιλικό MeToo.

«Η ευκολότερη οδός για να διεισδύσει κανείς στη βρετανική κοινωνία ήταν μέσω της βασιλικής οικογένειας, λόγω της παντελούς απουσίας ελέγχου από το κοινοβούλιο και της κοινωνικής υποτέλειας που εξακολουθεί να υφίσταται» είπε.

Ανάγκη για λογοδοσία

Για να επιβιώσει η μοναρχία, ο Λόουνι προτείνει ριζικές αλλαγές που θα φέρουν τον θεσμό στον 21ο αιώνα. Ανάμεσα σε αυτές είναι η κατάργηση της βασιλικής εξαίρεσης από τους νόμους περί ελευθερίας της πληροφόρησης (FOI), η δημιουργία ενός βασιλικού μητρώου δραστηριοτήτων και το άνοιγμα των βασιλικών διαθηκών στο κοινό.

Η απροθυμία του Παλατιού να αντιμετωπίσει το πρόβλημα επί χρόνια έχει δημιουργήσει ένα κενό εμπιστοσύνης που πλέον δύσκολα καλύπτεται.

«Ένας από τους ισχυρισμούς μου είναι ότι η ευκολότερη οδός για να διεισδύσει κανείς στη βρετανική κοινωνία είναι μέσω της βασιλικής οικογένειας, επειδή δεν υπάρχει απολύτως κανένας έλεγχος πάνω τους και μπορούν να συμπεριφέρονται ακριβώς όπως θέλουν»

Ενώ το Μπάκιγχαμ προσπαθεί πλέον να πάρει αποστάσεις από τον Άντριου, το «θραύσμα» του σκανδάλου Επστάιν συνεχίζει να πλήττει και τα εν ενεργεία μέλη, όπως τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, λόγω των διασυνδέσεων συνεργατών των φιλανθρωπικών του ιδρυμάτων με τον Έπσταϊν.

Η πίεση για μια ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με το τι γνώριζε το Παλάτι αυξάνεται, με τον Λόουνι να τονίζει ότι η διαφάνεια είναι ο μόνος δρόμος για να αποτραπεί η πλήρης απαξίωση της μοναρχίας στα μάτια των Βρετανών πολιτών.

Γουίλιαμ, ο τιμωρός

Παράλληλα, πίσω από τις κλειστές πόρτες του Παλατιού, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ φαίνεται να έχει αναλάβει τον ρόλο του αμείλικτου προστάτη του Στέμματος, θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την οριστική απομάκρυνση του πρίγκιπα Άντριου από κάθε βασιλική δραστηριότητα καθώς η βιτρίνα της μοναρχίας προσπαθεί να μην αμαυρωθεί από το σκάνδαλο Έπσταϊν.

Η εικόνα της βρετανικής βασιλικής οικογένειας δέχεται (εύλογα) ισχυρούς κλυδωνισμούς τα τελευταία χρόνια, όμως ο πρίγκιπας Γουίλιαμ φαίνεται να έχει πάρει την κατάσταση στα χέρια του.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις από το περιβάλλον του Παλατιού, ο πρίγκιπας της Ουαλίας ήταν ο κύριος μοχλός πίεσης πίσω από την απόφαση να αφαιρεθούν οι στρατιωτικοί τίτλοι και οι βασιλικές προστασίες από τον θείο του, πρίγκιπα Άντριου.

Ο Γουίλιαμ ήθελε τον πρίγκιπα Άντριου εκτός βασιλικής οικογένειας χρόνια από το 2019, μετά την διαβόητη συνέντευξή του στο BBC, σχετικά με τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ο Γουίλιαμ, διαβλέποντας τον κίνδυνο που αντιπροσώπευε η εμπλοκή του Άντριου στο σκάνδαλο του Τζέφρι Έπσταϊν, δεν δίστασε να συγκρουστεί ακόμη και με την επιθυμία της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ για μια πιο ήπια διαχείριση.

Σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα ο Γουίλιαμ ήθελε τον πρίγκιπα Άντριου εκτός Παλατιού πολύ πριν το αποφασίσει ο πατέρας του Κάρολος. Για τον Γουίλιαμ το πρόβλημα ζήτημα δεν είναι προσωπικό αλλά θεσμικό. Η στρατηγική του εστιάζει σε μια «συρρικνωμένη μοναρχία», όπου δεν υπάρχει χώρος για μέλη που αμαυρώνουν τη δημόσια εικόνα του Στέμματος.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρίγκιπας θεωρεί τη συμπεριφορά του Άντριου ως μια διαρκή απειλή που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη δική του μελλοντική βασιλεία.

Έτσι, λειτούργησε ως ο «εκτελεστής» της απόφασης για την απομόνωση του δούκα της Υόρκης, διασφαλίζοντας ότι ο θείος του δεν θα επιστρέψει ποτέ στα επίσημα καθήκοντα.

Η ρήξη

Η στάση του Γουίλιαμ έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την παραδοσιακή προσέγγιση της οικογένειας να καλύπτει τα «μαύρα πρόβατα» στους κόλπους της.

Ενώ ο βασιλιάς Κάρολος εμφανίζεται μερικές φορές πιο διστακτικός λόγω των συναισθηματικών δεσμών με τον αδερφό του, ο Γουίλιαμ παραμένει ανένδοτος.

Η αποφασιστικότητά του αυτή έχει προκαλέσει τριγμούς στις ενδοοικογενειακές σχέσεις, αλλά έχει κερδίσει την εκτίμηση των συμβούλων του Παλατιού που ανησυχούν για την επιβίωση του θεσμού στον 21ο αιώνα.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας φέρεται να πιστεύει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια αποκατάστασης του Άντριου θα ήταν καταστροφική.

Η επιρροή του στις αποφάσεις του Στέμματος είναι πλέον τόσο ισχυρή, που πολλοί θεωρούν ότι ο ίδιος χαράσσει την πολιτική της επόμενης μέρας.

Η «εξορία» του Άντριου από τη ζωή του Μπάκιγχαμ είναι το πρώτο δείγμα γραφής του τρόπου με τον οποίο ο Γουίλιαμ σκοπεύει να διοικήσει σχολιάζει το People.

«Επενδύει στο ρεαλισμό, την αυστηρότητα και θα έχει μηδενική ανοχή σε οτιδήποτε θέτει σε κίνδυνο τη συνέχεια της δυναστείας» σημειώνει πηγή από το περιβάλλον του.

Πολιορκία στο Ριάντ

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ στην πρόσφατη τριήμερη περιοδεία στη Σαουδική Αραβία, κατόπιν αιτήματος της βρετανικής κυβέρνησης, με στόχο την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών, βρέθηκε αντιμέτωπος με τη σκιά του θείου του Άντριου.

Η ατζέντα του 43χρονου διαδόχου επισκιάστηκε από τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις για τη σχέση του πρίγκιπα Άντριου, με τον καταδικασμένο παιδοβιαστή Έπσταϊν.

Κατά την επίσκεψή του στο Ριάντ και μόλις μία μέρα μετά από την πρώτη επίσημη τοποθέτηση του για το σκάνδαλο, ο Γουίλιαμ ήρθε αντιμέτωπος με τις πιεστικές ερωτήσεις δημοσιογράφων που ζητούσαν να μάθουν αν η βασιλική οικογένεια έχει κάνει αρκετά για να διαχειριστεί το συγκεκριμένο ζήτημα.

«Κύριε, σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η βασιλική οικογένεια έχει πράξει αρκετά για το ζήτημα Άντριου και Έπσταϊν;» τον ρώτησε δημοσιογράφος στις 10 Φεβρουαρίου.

Ο διάδοχος δεν απάντησε διατηρώντας την επίσημη στάση του Στέμματος, όμως η ατμόσφαιρα παραμένει ηλεκτρισμένη.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γουίλιαμ έρχεται σε δύσκολη θέση. Στην πρόσφατη επίσκεψη του στη Σκωτία πολίτες τον ρωτούσαν τι και πόσα γνώριζε.

Η απειλή

Η πίεση δεν περιορίζεται μόνο στον διάδοχο, καθώς ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα έχουν επίσης βρεθεί στο στόχαστρο δημόσιων ερωτήσεων.

Ο βασιλιάς, μέσω του Παλατιού του Μπάκιγχαμ, ξεκαθάρισε ότι είναι έτοιμος να συνεργαστεί με τις αστυνομικές αρχές εάν του ζητηθεί, ειδικά μετά τις καταγγελίες ότι ο Άντριου ενδέχεται να μοιράστηκε εμπιστευτικές πληροφορίες με τον Έπσταϊν κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εμπορικός απεσταλμένος.

Η δήλωση του μονάρχη κάνει λόγο για «πρωτοφανή ανησυχία» και «ενέργειες χωρίς προηγούμενο» σε σχέση με τη διαγωγή του αδερφού του, τον οποίο πλέον το Παλάτι αναφέρει επίσημα ως «Κύριο Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ», υπογραμμίζοντας την απώλεια των τίτλων του.

Με την αστυνομία να εξετάζει το ενδεχόμενο νέας έρευνας, η βασιλική οικογένεια βρίσκεται σε μια από τις πιο δύσκολες καμπές της σύγχρονης ιστορίας της, προσπαθώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στους οικογενειακούς δεσμούς και την ανάγκη για διαφάνεια και δικαιοσύνη.