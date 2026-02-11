magazin
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μήπως δεν απειλεί μόνο τον πρώην πρίγκιπα Άντριου η σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν αλλά όλο το Παλάτι;
Economist 11 Φεβρουαρίου 2026, 20:20

Μήπως δεν απειλεί μόνο τον πρώην πρίγκιπα Άντριου η σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν αλλά όλο το Παλάτι;

Οι νέες αποκαλύψεις για τον Τζέφρι Έπσταϊν επαναφέρουν στο προσκήνιο τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ και φέρνουν τον Κάρολο Γ΄ αντιμέτωπο με δημόσια πίεση, θεσμικά ερωτήματα και πολιτικό κόστος

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Γάμος: Να παντρευτεί κανείς ή να μην παντρευτεί;

Γάμος: Να παντρευτεί κανείς ή να μην παντρευτεί;

Spotlight

Την ώρα που οι αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση Έπσταϊν επιστρέφουν δυναμικά στη δημόσια συζήτηση, η πίεση μεταφέρεται πλέον ευθέως και στο παλάτι. Σύμφωνα με το The Economist, το ζήτημα δεν αφορά μόνο τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, αλλά αγγίζει ευρύτερα τη θεσμική αντοχή της μοναρχίας.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, άφησε να εννοηθεί ότι ο άλλοτε πρίγκιπας Άντριου θα έπρεπε να καταθέσει ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν. Όπως σημειώνει το περιοδικό, η τοποθέτηση αυτή προσέδωσε σαφές πολιτικό βάρος σε μια υπόθεση που μέχρι πρότινος αντιμετωπιζόταν κυρίως ως προσωπικό πρόβλημα του δούκα της Υόρκης.

Η δημόσια δυσαρέσκεια έγινε ορατή και στον ίδιο τον βασιλιά Κάρολο. Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Κλίθεροου του Λάνκασιρ, δέχθηκε αποδοκιμασίες από πολίτη που τον ρώτησε πόσο καιρό γνώριζε για τις υποθέσεις του αδελφού του — η δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα που βρέθηκε αντιμέτωπος με τέτοιου είδους ερωτήσεις. Η εικόνα αυτή, επισημαίνει το Economist, δείχνει ότι η υπόθεση παύει να είναι περιφερειακή.

View this post on Instagram

A post shared by The i Paper (@theipaper)


Μετά τη δημοσιοποίηση νέας δέσμης εγγράφων από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, η αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ εξετάζει καταγγελίες ότι ο Έπσταϊν φέρεται να διακίνησε γυναίκα στο κτήμα του Ουίνδσορ για σεξουαλική επαφή με τον Άντριου. Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δήλωσε ότι ο βασιλιάς είναι έτοιμος να συνδράμει σε οποιαδήποτε έρευνα — υπενθυμίζοντας ότι έχει ήδη αφαιρέσει από τον αδελφό του τους βασιλικούς ρόλους και την κατοικία του. Τόσο ο βασιλιάς όσο και ο διάδοχος Ουίλιαμ, Πρίγκιπας της Ουαλίας εξέφρασαν ανησυχία και συμπαράσταση προς τα θύματα.

Το δημοσίευμα επισημαίνει επίσης ότι η υπόθεση του Πίτερ Μάντελσον δεν έχει μέχρι στιγμής εμπλέξει δημόσιους λειτουργούς στις δικές του επαφές με τον Έπσταϊν. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για ορισμένους συνεργάτες του Άντριου, τα ονόματα των οποίων εμφανίζονται στα αρχεία να διευκολύνουν συναντήσεις με τον Έπσταϊν και τον κύκλο του ακόμη και χρόνια μετά την καταδίκη του.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει το Economist στο γεγονός ότι οι αποκαλύψεις προέρχονται από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης — στοιχείο που, όπως υπονοεί, λειτουργεί ως έμμεσο κατηγορητήριο για τη βρετανική δημοσιογραφική και θεσμική αδράνεια. Κάποτε οι βασιλικοί συντάκτες ήταν γνωστοί για την επιμονή τους· σήμερα, παρατηρεί το περιοδικό, η στάση τους εμφανίζεται πιο επιφυλακτική.

Τα θεσμικά εμπόδια ενισχύουν αυτή την εικόνα. Το 2023 ο ιστορικός Άντριου Λόουνι υπέβαλε επίσημο αίτημα πρόσβασης σε κρατικά έγγραφα προς το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, ζητώντας στοιχεία για τη θητεία του Άντριου ως ειδικού εμπορικού απεσταλμένου της κυβέρνησης — έναν ρόλο που είχε αναλάβει για την προώθηση βρετανικών επιχειρηματικών συμφερόντων στο εξωτερικό.

Όπως έχει δηλώσει, έλαβε την απάντηση ότι τα μέλη της βασιλικής οικογένειας δεν καλύπτονται από τον βρετανικό νόμο περί Ελευθερίας της Πληροφόρησης (Freedom of Information Act), ακόμη και όταν ασκούν επίσημα κρατικά καθήκοντα. Με άλλα λόγια, οι δραστηριότητές τους δεν υπόκεινται στον ίδιο έλεγχο διαφάνειας που ισχύει για υπουργούς και δημόσιους λειτουργούς.

Παρότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο βασιλιάς δεν έχει μέχρι στιγμής υποστεί σοβαρή φθορά από τις πράξεις του αδελφού του, το Economist προειδοποιεί ότι περισσότερες λεπτομέρειες — ιδίως αν συνδέουν προσωπικό του παλατιού με τον Έπσταϊν — θα μπορούσαν να αλλάξουν τα δεδομένα. Και τότε, δεν θα είναι μόνο ο Άντριου που θα ανησυχεί.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Γιατί ευνοούνται από την τρέχουσα νομισματική πολιτική

Τράπεζες: Γιατί ευνοούνται από την τρέχουσα νομισματική πολιτική

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ο πλανήτης… «πρασινίζει» αλλά αυτό δεν είναι καλό νέο

Ο πλανήτης… «πρασινίζει» αλλά αυτό δεν είναι καλό νέο

Πολιτική
Μητσοτάκης – Ερντογάν: Τι είπαν για casus belli, θαλάσσιες ζώνες, μειονότητες και SAFE

Μητσοτάκης – Ερντογάν: Τι είπαν για casus belli, θαλάσσιες ζώνες, μειονότητες και SAFE

inWellness
inTown
Stream magazin
Γιατί η Ντρου Μπάριμορ και ο Ορλάντο Μπλουμ φωνάζουν «Ώπα» και σπάνε πιάτα μεσοπέλαγα;
Μύρισε Αιγαίο 11.02.26

Γιατί η Ντρου Μπάριμορ και ο Ορλάντο Μπλουμ φωνάζουν «Ώπα» και σπάνε πιάτα μεσοπέλαγα;

Με φόντο το κατάστρωμα ενός πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου, η Ντρου Μπάριμορ σπάει πιάτα και φωνάζει «Ώπα», αφήνοντας άφωνο τον Ορλάντο Μπλουμ στο νέο, άκρως… ελληνικό σποτ της MSC Cruises.

Σύνταξη
«Ποιο είναι τo celebrity crush μου; Αυτό που παντρεύτηκα!» – Ο Μπίλι Κράνταπ είναι τυχερός
❤️ 11.02.26

«Ποιο είναι τo celebrity crush μου; Αυτό που παντρεύτηκα!» - Ο Μπίλι Κράνταπ είναι τυχερός

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ, Μπίλι Κράνταπ, απαντάει σε ένα Q&A του Guardian για μια καταστροφική ομιλία, τους κανόνες του για το πώς πρέπει να κινούνται οι άνθρωποι στις πόλεις και μια ενοχλητική συνάντηση με έναν πορτιέρη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απασφάλισε ο παραγωγός του Melania με τους Γκρίνγουντ και Άντερσον: «Γελοίες» οι κατηγορίες ότι κλάπηκε η μουσική τους
«Barbara Rose» 10.02.26

Απασφάλισε ο παραγωγός του Melania με τους Γκρίνγουντ και Άντερσον: «Γελοίες» οι κατηγορίες ότι κλάπηκε η μουσική τους

O συνθέτης Τζόνι Γκρίνγουντ και ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον κατήγγειλαν δημόσια τη χρήση μουσικής από το Phantom Thread στο Melania, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είχαν ενημερωθεί ούτε δώσει τη συγκατάθεσή τους

Σύνταξη
Χάρις Αλεξίου: Αν ζούσες συνέχεια με τον έρωτα θα ήσουν ένας παλαβός, πρέπει να πάμε παρακάτω, να αγαπήσουμε και αλλιώς
Fizz 10.02.26

Χάρις Αλεξίου: Αν ζούσες συνέχεια με τον έρωτα θα ήσουν ένας παλαβός, πρέπει να πάμε παρακάτω, να αγαπήσουμε και αλλιώς

«Πάνω στο πένθος του έρωτα δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε. Μόνο όταν είσαι σε ισορροπία με τον εαυτό σου μπορείς να δημιουργήσεις», δήλωσε μεταξύ άλλων η Χάρις Αλεξίου

Σύνταξη
Παρέμβαση Καρόλου για τον Άντριου: Το Μπάκιγχαμ δηλώνει έτοιμο να συνεργαστεί με τις αρχές για τις αποκαλύψεις Έπσταϊν
Σοβαρή ανησυχία 10.02.26

Παρέμβαση Καρόλου για τον Άντριου: Το Μπάκιγχαμ δηλώνει έτοιμο να συνεργαστεί με τις αρχές για τις αποκαλύψεις Έπσταϊν

Για πρώτη φορά στον νέο γύρο αποκαλύψεων της υπόθεσης Έπσταϊν, ο βασιλιάς Κάρολος παρεμβαίνει δημόσια, δηλώνοντας ότι τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ είναι έτοιμα να στηρίξουν την αστυνομία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Παίρνεις ναρκωτικά;» – Ο σκηνοθέτης του Wall Street υποτίμησε τον Μάικλ Ντάγκλας – Αυτός κέρδισε το Όσκαρ
Boost-άρισμα 10.02.26

«Παίρνεις ναρκωτικά;» - Ο σκηνοθέτης του Wall Street υποτίμησε τον Μάικλ Ντάγκλας - Αυτός κέρδισε το Όσκαρ

Ο Μάικλ Ντάγκλας λέει ότι ο Όλιβερ Στόουν, ο σκηνοθέτης της ταινίας «Wall Street» τον ρώτησε «Παίρνεις ναρκωτικά;» επειδή «φαίνεσαι σαν να μην έχεις ξαναπαίξει ποτέ στη ζωή σου». Στη συνέχεια, ο ηθοποιός κέρδισε το Όσκαρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Σταχτοπούτα με κουμπιά για μάτια» – Η παραβίαση της συμφωνίας και το αίτημα για αφαίρεση της μουσικής στο Melania
Fizz 10.02.26

«Σταχτοπούτα με κουμπιά για μάτια» - Η παραβίαση της συμφωνίας και το αίτημα για αφαίρεση της μουσικής στο Melania

Ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον και ο συνθέτης Τζόνι Γκρίνγουντ του δράματος Αόρατη Κλωστή, του 2017, ισχυρίζονται παραβίαση της συμφωνίας μετά την επαναχρησιμοποίηση της μουσικής στο ντοκιμαντέρ Melania, ενώ τάσσονται υπέρ μιας μηδενικής κριτικής του Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Μάργκο Ρόμπι νευριάζει με τον ηθοποιό που της έδωσε κάποτε ύπουλα τη συμβουλή «να τρώει λιγότερο»
Άκυρος 10.02.26

Η Μάργκο Ρόμπι νευριάζει με τον ηθοποιό που της έδωσε κάποτε ύπουλα τη συμβουλή «να τρώει λιγότερο»

Η ηθοποιός της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη», Μάργκο Ρόμπι, θυμήθηκε το χειρότερο δώρο που έχει λάβει ποτέ κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γαλλία: Τρίτος θάνατος μωρού μετά από κατανάλωση βρεφικού γάλακτος
Κόσμος 11.02.26

Γαλλία: Τρίτος θάνατος μωρού μετά από κατανάλωση βρεφικού γάλακτος

«Μέχρι τις 11/2, οι γαλλικές υγειονομικές αρχές είχαν λάβει γνώση για τρεις θανάτους βρεφών για τα οποία είχε αναφερθεί ότι κατανάλωσαν βρεφικό γάλα, από εκείνο που αποσύρθηκε», λέει το υπ. Υγείας.

Σύνταξη
Η κτηνώδης πραγματικότητα του πολέμου στην Ουκρανία: Η μαρτυρία ενός Καναδού τραυματιοφορέα
Κόσμος 11.02.26

Η κτηνώδης πραγματικότητα του πολέμου στην Ουκρανία: Η μαρτυρία ενός Καναδού τραυματιοφορέα

Μια από τις πιο καθοριστικές στιγμές για τον ίδιο ήταν τον Απρίλιο του 2023 στην Αβντιίβκα, όταν η ομάδα του βρέθηκε εν μέσω σφοδρών πυρών πυροβολικού και πολυβόλων

Σύνταξη
Μαρίν Λεπέν: Στις 7 Ιουλίου η απόφαση του εφετείου που θα κρίνει και το πολιτικό της μέλλον
Κατάχρηση στην ΕΕ 11.02.26

Μαρίν Λεπέν: Στις 7 Ιουλίου η απόφαση του εφετείου που θα κρίνει και το πολιτικό της μέλλον

Η Μαρίν Λεπέν έχει δηλώσει ότι θα αποφασίσει, αν θα θέσει υποψηφιότητα, μόλις ανακοινωθεί η ετυμηγορία του εφατείου. Δεν πρέπει να της επιβληθεί ποινή αποκλεισμού μεγαλύτερη των δύο ετών.

Σύνταξη
ΚΚΕ για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Επικίνδυνος εφησυχασμός σε περίοδο που προωθούνται «διευθετήσεις» σε βάρος των λαών
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

ΚΚΕ για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Επικίνδυνος εφησυχασμός σε περίοδο που προωθούνται «διευθετήσεις» σε βάρος των λαών

«Τα κρίσιμα προβλήματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις (το casus belli, η 'γαλάζια πατρίδα', οι γκρίζες ζώνες, τα περί 'τουρκικής μειονότητας' στη Θράκη) σε βάρος της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, όχι απλά παραμένουν, αλλά και οξύνονται», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Ξεκίνησε η δίκη για τον βιασμό 19χρονης από δύο αστυνομικούς του ΑΤ Ομόνοιας – Έβγαλε τη ζώνη του, είχε και το όπλο υπηρεσίας
Ελλάδα 11.02.26

Ξεκίνησε η δίκη των αστυνομικών για τον βιασμό 19χρονης μέσα στο ΑΤ Ομόνοιας - «Έβγαλε τη ζώνη του, είχε και το όπλο υπηρεσίας»

Η καταγγέλλουσα περιέγραψε όσα έγιναν μέσα στο αστυνομικό τμήμα αναφέροντας πολλές φορές ότι δεν έγιναν με τη συναίνεση της με τους κατηγορουμένους να αρνούνται την αξιόποινη πράξη που τους οδήγησε στο εδώλιο.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 11.02.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Interpol και 100 άλλοι φορείς ζητούν την απαγόρευση εργαλείων AI που γδύνουν γυναίκες και παιδιά
Grok 11.02.26

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Interpol και 100 άλλοι φορείς ζητούν την απαγόρευση εργαλείων AI που γδύνουν γυναίκες και παιδιά

Σημαντικοί παγκόσμιοι οργανισμοί, όπως η Διεθνής Αμνηστία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν ασκήσει πιέσεις για την απαγόρευση των εργαλείων γυμνής «απογύμνωσης» με τεχνητή νοημοσύνη

Σύνταξη
Ερώτηση ΠΑΣΟΚ σε Κεραμέως, Πιερρακάκη και Παπαθανάση στον απόηχο των αποκαλύψεων για την υπόθεση Παναγόπουλου
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

Ερώτηση ΠΑΣΟΚ σε Κεραμέως, Πιερρακάκη και Παπαθανάση στον απόηχο των αποκαλύψεων για την υπόθεση Παναγόπουλου

«Η αδιαφάνεια, η αναξιοκρατία, οι πελατειακές σχέσεις αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ κατά τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, όταν οι πρακτικές αυτές επεκτείνονται και στους ανέργους, τότε μπορούμε να μιλάμε για εκμαυλισμό και φαυλοκρατία», τονίζουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στη Ρωσία – Ένας νεκρός και δύο τραυματίες [βίντεο]
Κόσμος 11.02.26

Μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στη Ρωσία - Ένας νεκρός και δύο τραυματίες

«Επί του παρόντος, υπάρχει ένας νεκρός: ο φύλακας που δέχθηκε τον πρώτο πυροβολισμό. Αντέδρασε γρήγορα και ειδοποίησε τις δυνάμεις της τάξης. Δεν άφησε τον επιτιθέμενο να μπει μέσα».

Σύνταξη
Μητσοτάκης – Ερντογάν αναφέρθηκαν στο casus belli, τις θαλάσσιες ζώνες, τις μειονότητες και το SAFE
Πολιτική 11.02.26

Μητσοτάκης – Ερντογάν αναφέρθηκαν στο casus belli, τις θαλάσσιες ζώνες, τις μειονότητες και το SAFE

Με ιδιαίτερα προσεκτικές αναφορές ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν μίλησαν στις δημόσιες δηλώσεις τους για τα ακανθώδη ζητήματα και έκαναν για μία ακόμα φορά δήλωση προθέσεων περί εξεύρεσης λύσης.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μάντζος: Διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας, χωρίς αυταπάτες, με ρεαλισμό και απόλυτη επίγνωση των θέσεων της άλλης πλευράς
Ελληνοτουρκικά 11.02.26

Μάντζος: Διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας, χωρίς αυταπάτες, με ρεαλισμό και απόλυτη επίγνωση των θέσεων της άλλης πλευράς

«Όσο οι προκλητικές ενέργειες της Άγκυρας, με πλέον χαρακτηριστική την έκδοση NAVTEX 'αορίστου διαρκείας' ή την επανάληψη των αναφορών σε 'τουρκική μειονότητα', θα συνεχίζονται, η ελληνοτουρκική προσέγγιση θα περιορίζεται απλώς σε διαχείριση κρίσεων», τονίζει ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Λεβαδειακός – ΟΦΗ 0-1: Στον τελικό του Κυπέλλου οι Κρητικοί των 10 παικτών! (vids)
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Λεβαδειακός – ΟΦΗ 0-1: Στον τελικό του Κυπέλλου οι Κρητικοί των 10 παικτών! (vids)

Παρότι έμεινε με 10 παίκτες από το 34’ και είχε μια τελική σε όλο το παιχνίδι, ο ψυχωμένος ΟΦΗ νίκησε με 1-0 τον Λεβαδειακό στη Λιβαδειά και πέρασε στον τελικό του Κυπέλλου όπως πέρσι! Σκόρερ ο Λαμπρόπουλος στο 45'.

Σύνταξη
Στον Λευκό Οίκο ο Νετενιάχου για τη συνάντηση με τον Τραμπ, χωρίς παρουσία δημοσιογράφων – Τι θα ζητήσει
Κόσμος 11.02.26

Στον Λευκό Οίκο ο Νετενιάχου για τη συνάντηση με τον Τραμπ, χωρίς παρουσία δημοσιογράφων – Τι θα ζητήσει

Πριν από την αναχώρησή του από το Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ θα πρέπει να περιληφθεί το θέμα του τερματισμού του προγράμματος ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων

Σύνταξη
Οριστικό τέλος για τη European Super League: Ρεάλ Μαδρίτης και η UEFA κατέληξαν σε συμφωνία
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Οριστικό τέλος για τη European Super League: Ρεάλ Μαδρίτης και η UEFA κατέληξαν σε συμφωνία

Σε κοινή τους Ρεάλ Μαδρίτης και η UEFA ανακοινώνουν ότι κατέληξαν σε συμφωνία για το καλό του Ευρωπαίκού ποδοσφαίρου. Ως εκ τούτου το περιβόητο πρότζεκτ της European Super League ματαιώνεται οριστικά

Σύνταξη
Από πού προήλθαν τα χρήματα της Γκισλέιν Μάξγουελ; Από μυστικά τραστ που δημιούργησε ο πατέρας της
Οffshore στο Λίχτενσταϊν 11.02.26

Από πού προήλθαν τα χρήματα της Γκισλέιν Μάξγουελ; Από μυστικά τραστ που δημιούργησε ο πατέρας της

Μια εμπιστευτική τραπεζική αναφορά στα αρχεία Έπσταϊν αποκαλύπτει ότι η περιουσία της Μάξγουελ δεν προήλθε από αυτόν, αλλά από μυστικά τραστ που δημιούργησε ο πατέρας της, Ρόμπερτ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ελβετία: Δημοψήφισμα για να μειώσει τον πληθυσμό σε 10 εκατομμύρια – Κλείνοντας την πόρτα στους μετανάστες
«Πρωτοβουλία βιωσιμότητας» 11.02.26

Ελβετία: Δημοψήφισμα για να μειώσει τον πληθυσμό σε 10 εκατομμύρια – Κλείνοντας την πόρτα στους μετανάστες

Το συντηρητικό λαϊκιστικό SVP κατέθεσε πρόταση επικαλούμενο την πίεση στη στέγη και τις υπηρεσίες. Αλλά η κυβέρνηση και οι επιχειρηματικές ενώσεις προειδοποιούν για τις συνέπειές της στην οικονομία.

Σύνταξη
Πόρτο Ράφτη: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι που πέταξαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο
Ελλάδα 11.02.26

Πόρτο Ράφτη: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι που πέταξαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο

Οι ανήλικοι προκάλεσαν φθορές στο λεωφορείο στο Πόρτο Ράφτη και μετά έρευνες ταυτοποιήθηκαν από την ΕΛ.ΛΑ έριξαν πέτρες στο λεωφορείο τόσο κατά την αποβίβασή τους όσο και λίγο αργότερα, προκαλώντας φθορές

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο