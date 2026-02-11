Μήπως δεν απειλεί μόνο τον πρώην πρίγκιπα Άντριου η σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν αλλά όλο το Παλάτι;

Την ώρα που οι αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση Έπσταϊν επιστρέφουν δυναμικά στη δημόσια συζήτηση, η πίεση μεταφέρεται πλέον ευθέως και στο παλάτι. Σύμφωνα με το The Economist, το ζήτημα δεν αφορά μόνο τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, αλλά αγγίζει ευρύτερα τη θεσμική αντοχή της μοναρχίας.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, άφησε να εννοηθεί ότι ο άλλοτε πρίγκιπας Άντριου θα έπρεπε να καταθέσει ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν. Όπως σημειώνει το περιοδικό, η τοποθέτηση αυτή προσέδωσε σαφές πολιτικό βάρος σε μια υπόθεση που μέχρι πρότινος αντιμετωπιζόταν κυρίως ως προσωπικό πρόβλημα του δούκα της Υόρκης.

Η δημόσια δυσαρέσκεια έγινε ορατή και στον ίδιο τον βασιλιά Κάρολο. Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Κλίθεροου του Λάνκασιρ, δέχθηκε αποδοκιμασίες από πολίτη που τον ρώτησε πόσο καιρό γνώριζε για τις υποθέσεις του αδελφού του — η δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα που βρέθηκε αντιμέτωπος με τέτοιου είδους ερωτήσεις. Η εικόνα αυτή, επισημαίνει το Economist, δείχνει ότι η υπόθεση παύει να είναι περιφερειακή.

Μετά τη δημοσιοποίηση νέας δέσμης εγγράφων από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, η αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ εξετάζει καταγγελίες ότι ο Έπσταϊν φέρεται να διακίνησε γυναίκα στο κτήμα του Ουίνδσορ για σεξουαλική επαφή με τον Άντριου. Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δήλωσε ότι ο βασιλιάς είναι έτοιμος να συνδράμει σε οποιαδήποτε έρευνα — υπενθυμίζοντας ότι έχει ήδη αφαιρέσει από τον αδελφό του τους βασιλικούς ρόλους και την κατοικία του. Τόσο ο βασιλιάς όσο και ο διάδοχος Ουίλιαμ, Πρίγκιπας της Ουαλίας εξέφρασαν ανησυχία και συμπαράσταση προς τα θύματα.

Το δημοσίευμα επισημαίνει επίσης ότι η υπόθεση του Πίτερ Μάντελσον δεν έχει μέχρι στιγμής εμπλέξει δημόσιους λειτουργούς στις δικές του επαφές με τον Έπσταϊν. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για ορισμένους συνεργάτες του Άντριου, τα ονόματα των οποίων εμφανίζονται στα αρχεία να διευκολύνουν συναντήσεις με τον Έπσταϊν και τον κύκλο του ακόμη και χρόνια μετά την καταδίκη του.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει το Economist στο γεγονός ότι οι αποκαλύψεις προέρχονται από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης — στοιχείο που, όπως υπονοεί, λειτουργεί ως έμμεσο κατηγορητήριο για τη βρετανική δημοσιογραφική και θεσμική αδράνεια. Κάποτε οι βασιλικοί συντάκτες ήταν γνωστοί για την επιμονή τους· σήμερα, παρατηρεί το περιοδικό, η στάση τους εμφανίζεται πιο επιφυλακτική.

Τα θεσμικά εμπόδια ενισχύουν αυτή την εικόνα. Το 2023 ο ιστορικός Άντριου Λόουνι υπέβαλε επίσημο αίτημα πρόσβασης σε κρατικά έγγραφα προς το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, ζητώντας στοιχεία για τη θητεία του Άντριου ως ειδικού εμπορικού απεσταλμένου της κυβέρνησης — έναν ρόλο που είχε αναλάβει για την προώθηση βρετανικών επιχειρηματικών συμφερόντων στο εξωτερικό.

Όπως έχει δηλώσει, έλαβε την απάντηση ότι τα μέλη της βασιλικής οικογένειας δεν καλύπτονται από τον βρετανικό νόμο περί Ελευθερίας της Πληροφόρησης (Freedom of Information Act), ακόμη και όταν ασκούν επίσημα κρατικά καθήκοντα. Με άλλα λόγια, οι δραστηριότητές τους δεν υπόκεινται στον ίδιο έλεγχο διαφάνειας που ισχύει για υπουργούς και δημόσιους λειτουργούς.

Παρότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο βασιλιάς δεν έχει μέχρι στιγμής υποστεί σοβαρή φθορά από τις πράξεις του αδελφού του, το Economist προειδοποιεί ότι περισσότερες λεπτομέρειες — ιδίως αν συνδέουν προσωπικό του παλατιού με τον Έπσταϊν — θα μπορούσαν να αλλάξουν τα δεδομένα. Και τότε, δεν θα είναι μόνο ο Άντριου που θα ανησυχεί.