Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου εγκαταλείπει το Ουίνδσορ εν μέσω νέας έντασης στο σκάνδαλο Έπσταϊν και ισχυρισμών για το Παλάτι

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου —και πλέον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ— έχει εγκαταλείψει την κατοικία του στο Ουίνδσορ και βρίσκεται πλέον στο Νόρφολκ, σε ακίνητο εντός του κτήματος Σάντρινγκαμ, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC. Η μετακίνηση έγινε το βράδυ της Δευτέρας, όταν έφυγε από το Royal Lodge και μεταφέρθηκε προσωρινά σε άλλη ιδιοκτησία του κτήματος, όσο προχωρούν εργασίες ανακαίνισης στο μόνιμο σπίτι όπου αναμένεται να εγκατασταθεί.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ είχε προαναγγείλει ήδη από τον Οκτώβριο ότι ο πρώην πρίγκιπας Άντριου θα αποχωρούσε από το Royal Lodge, την ίδια περίοδο που ανακοινώθηκε και η αφαίρεση του τίτλου του πρίγκιπα. Παρότι αναμένεται να επιστρέψει στο Ουίνδσορ μέσα στις επόμενες εβδομάδες για να παραλάβει όσα αντικείμενα έχουν απομείνει, η «επίσημη βάση» του θεωρείται πλέον το Νόρφολκ.

Η έξοδος από το Royal Lodge και το παρασκήνιο της μίσθωσης

Το Royal Lodge βρέθηκε στο επίκεντρο αντιπαράθεσης για τους όρους του ενοικίου και τις υποχρεώσεις επισκευών προς τον φορέα που εκμισθώνει την περιουσία. Σε ανακοίνωσή του τον Οκτώβριο, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ είχε αναφέρει ότι «έχει πλέον επιδοθεί επίσημη ειδοποίηση για την παράδοση της μίσθωσης».

Κομβικό ρόλο στην υπόθεση παίζει ο τρόπος με τον οποίο είχε δομηθεί η συμφωνία από το 2003. Σύμφωνα με έκθεση του Εθνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου του Ηνωμένου Βασιλείου, όταν ο Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ ανέλαβε τη μίσθωση, συμφώνησε να καταβάλει πάνω από 8 εκατ. λίρες για επισκευές, ουσιαστικά «προπληρώνοντας» ένα θεωρητικό ενοίκιο περίπου 260.000 λιρών ετησίως για τη διάρκεια της 75ετούς μίσθωσης.

Με βάση αυτή τη ρύθμιση, θα μπορούσε θεωρητικά να δικαιούται έως και 488.000 λίρες ως αποζημίωση σε περίπτωση πρόωρης παράδοσης της μίσθωσης. Ωστόσο, σε ενημέρωση που δόθηκε σε βουλευτές από το Crown Estate και τον φορέα ελέγχου δαπανών, αναφέρεται ότι το ακίνητο χρειάζεται τόσο εκτεταμένες επισκευές ώστε «κατά πάσα πιθανότητα» δεν θα οφείλεται τελικά καμία αποζημίωση, καθώς το κόστος των εργασιών απορροφά κάθε τέτοια πρόβλεψη.

Το Σάντρινγκαμ ως νέα βάση και το ζήτημα του κόστους

Το κτήμα Σάντρινγκαμ είναι ιδιωτική περιουσία του βασιλιά και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκείνος θα καλύψει τα έξοδα που αφορούν τη νέα κατοικία του αδελφού του. Βασιλικές πηγές είχαν μεταφέρει στο BBC ήδη από τον Οκτώβριο ότι η μετακόμιση θα μεταφερόταν χρονικά «μέσα στο νέο έτος», ώστε να αποφευχθεί η αμηχανία μιας παρουσίας στο Σάντρινγκαμ κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, όταν η βασιλική οικογένεια συνηθίζει να συγκεντρώνεται εκεί.

Ως προς το πού ακριβώς θα εγκατασταθεί, εκτιμάται ότι η μόνιμη κατοικία θα είναι το Marsh Farm, εντός του κτήματος, ενώ προς το παρόν διαμένει σε προσωρινό ακίνητο λόγω των ανακαινίσεων.

Στο μεταξύ, η εικόνα της «αναχώρησης» καταγράφηκε και δημόσια. Τη Δευτέρα, εθεάθη να ιππεύει κοντά στην παλιά του κατοικία, ενώ φωτογραφήθηκε και καθώς οδηγούσε απομακρυνόμενος από το Κάστρο του Ουίνδσορ, χαιρετώντας περαστικούς.

Το Σάντρινγκαμ αγοράστηκε το 1862 από τον τότε Πρίγκιπα της Ουαλίας, μετέπειτα βασιλιά Εδουάρδο Ζ΄, ως ιδιωτικό εξοχικό καταφύγιο. Πρόκειται για μια ιστορική και εκτεταμένη έκταση περίπου 31 τετραγωνικών μιλίων (80 τετρ. χλμ.), μια κλίμακα που αντιστοιχεί περίπου στο μέγεθος του Νότιγχαμ.

Η υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν επανέρχεται με νέα ένταση

Πίσω από τη μετακόμιση, ωστόσο, υπάρχει ένα δεύτερο —και πολιτικά και θεσμικά πολύ βαρύτερο— επίπεδο: οι δεσμοί του Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ με τον Τζέφρι Έπσταϊν και η αυξανόμενη πίεση να καταθέσει στις ΗΠΑ για τη σχέση τους. Ο ίδιος αρνείται διαχρονικά οποιαδήποτε παράνομη εμπλοκή.

Η Αστυνομία της Κοιλάδας του Τάμεση αξιολογεί καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες γυναίκα —μη Βρετανίδα— φέρεται να στάλθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Έπσταϊν για σεξουαλική συνάντηση με τον Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ. Το περιστατικό τοποθετείται χρονικά στο 2010 και, κατά τους ισχυρισμούς, συνέβη στο Royal Lodge, όταν η γυναίκα ήταν περίπου 20 ετών.

Το BBC έχει ζητήσει σχόλιο από τον Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ για τους ισχυρισμούς, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει απάντηση. Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν έχει αρνηθεί κατηγορηματικά κάθε παρανομία.

An internal email in 2020, related to the Maxwell case, looking into claims that: * Maxwell recruited a girl in the 90s for «modeling» * Sold her as a sex and torture slave. * Prince Andrew was an accessary to her death. The DoJ was looking into this credibly as of 2020.… pic.twitter.com/nZdEeAwluG — Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) January 30, 2026

«Τσάι και ξενάγηση στο Μπάκιγχαμ» – οι ισχυρισμοί και οι αρνήσεις

Ο δικηγόρος της γυναίκας, Μπραντ Έντουαρντς —επικεφαλής του γραφείου που εκπροσωπεί θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν ήδη από το 2008— αναφέρει ότι, μετά τη διανυκτέρευση, η γυναίκα ισχυρίζεται πως της προσφέρθηκε τσάι και ακολούθησε ξενάγηση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ. Αν αληθεύει, πρόκειται για μαρτυρία με ιδιαίτερο βάρος, καθώς παρουσιάζεται ως η πρώτη φορά που επιζώσα της υπόθεσης Έπσταϊν υποστηρίζει ότι σεξουαλική συνάντηση έλαβε χώρα εντός βασιλικής κατοικίας, σε μια συγκυρία όπου η υπόθεση επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο λόγω της μαζικής δημοσιοποίησης αρχείων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Η καταγγελία αυτή έρχεται την ώρα που δικηγόροι φερόμενων θυμάτων του Έπσταϊν ζητούν από ομοσπονδιακούς δικαστές στη Νέα Υόρκη την άμεση απόσυρση της σχετικής ιστοσελίδας του Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ). Καταγγέλλουν ότι η ανεπαρκής απόκρυψη στοιχείων στα έγγραφα οδήγησε στη δημοσιοποίηση ονομάτων και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων επιζώντων, καθώς και χιλιάδων αναφορών πολιτών προς το FBI, πολλές από τις οποίες δεν κρίθηκαν ποτέ αξιόπιστες ούτε οδήγησαν σε περαιτέρω έρευνα, προκαλώντας —όπως υποστηρίζουν— «συνεχιζόμενη και μη αναστρέψιμη βλάβη».

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ισχυρισμοί που αφορούν τον πρώην πρίγκιπα Άντριου αποκτούν διπλή ανάγνωση. Από τη μία, τα ίδια τα αρχεία του FBI καταγράφουν ότι βαριές καταγγελίες εις βάρος του δεν συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία και δεν δικαιολόγησαν τη διάθεση επιπλέον ερευνητικών πόρων. Από την άλλη, η αφήγηση που μεταφέρει ο Έντουαρντς διαφοροποιείται, καθώς προέρχεται από επιζώσα με νομική εκπροσώπηση και εντάσσεται σε μια αλυσίδα καταγγελιών που έχει ήδη οδηγήσει σε σοβαρές δικαστικές και εξωδικαστικές εξελίξεις, όπως εκείνες που ακολούθησαν τις κατηγορίες της Βιρτζίνια Τζουφρέ και τον εξωδικαστικό συμβιβασμό του 2022.

Την ίδια στιγμή, οι επίσημες τοποθετήσεις των αμερικανικών αρχών λειτουργούν ως θεσμικό όριο για το τι μπορεί να προκύψει νομικά από το υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα. Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς, δήλωσε στο ABC News ότι η εισαγγελική επανεξέταση της υπόθεσης sex trafficking με εμπλεκόμενους τον Έπσταϊν και τη Γκισλέιν Μάξγουελ «έχει ολοκληρωθεί», ενώ τόνισε στο CNN πως, παρά τα αιτήματα των θυμάτων για πλήρη αποκατάσταση, «δεν μπορούν να δημιουργηθούν αποδείξεις ή να κατασκευαστεί υπόθεση χωρίς στοιχεία».

Ο Μπλανς αναγνώρισε ότι στο υλικό που δημοσιοποιήθηκε υπάρχουν «φρικτές φωτογραφίες», μεταξύ αυτών και εικόνες όπου εμφανίζεται ο Άντριου. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι τέτοιο υλικό, ακόμη κι αν σοκάρει, δεν αρκεί από μόνο του για την άσκηση ποινικής δίωξης. Όπως προκύπτει από τις ίδιες πηγές (ABC News, CNN και φωτογραφικό υλικό μέσω Reuters), η πρόσφατη δημοσιοποίηση δεν μεταβάλλει το νομικό καθεστώς του Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, αλλά εντείνει την πολιτική, θεσμική και κοινωνική πίεση γύρω από την υπόθεση.

Νέες δημοσιοποιήσεις εγγράφων και εικόνων

Παράλληλα, η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο και λόγω της δημοσιοποίησης εκατομμυρίων σελίδων εγγράφων και εικόνων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Σε πρόσφατη «δέσμη» αρχείων, αναφέρονται εικόνες που εμφανίζονται να δείχνουν τον πρώην πρίγκιπα Άντριου γονατισμένο στα τέσσερα πάνω από μια γυναίκα ξαπλωμένη στο έδαφος.

Δημοσιοποιήθηκαν επίσης ανταλλαγές emails μεταξύ Έπσταϊν και Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, οι οποίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες, χρονολογούνται μετά την περίοδο κατά την οποία ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος είχε δηλώσει ένοχος για την προσέλκυση ανηλίκου.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν πέθανε σε κελί φυλακής της Νέας Υόρκης στις 10 Αυγούστου 2019, ενώ ανέμενε να δικαστεί για ομοσπονδιακές κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης.