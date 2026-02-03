Αρχεία Έπσταϊν: Κραυγή αγωνίας από τα θύματα – Στα έγγραφα καταγγελίες βασανιστηρίων που αφορούν τον πρίγκιπα Άντριου

Οι δικηγόροι φερόμενων θυμάτων του καταδικασμένου παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν ζητούν από δύο ομοσπονδιακούς δικαστές στη Νέα Υόρκη να διατάξουν την άμεση απόσυρση της ιστοσελίδας του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) με τα αρχεία της υπόθεσης, επικαλούμενοι μια «εξελισσόμενη κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

Σύμφωνα με το ABC News, όπως αναφέρουν σε επιστολή τους, το DOJ απέτυχε εκτεταμένα να αποκρύψει ονόματα και ευαίσθητα στοιχεία θυμάτων, προκαλώντας συνεχιζόμενη και μη αναστρέψιμη βλάβη.

Οι συνήγοροι, που εκπροσωπούν περισσότερα από 200 φερόμενα θύματα, καταγγέλλουν ότι τις τελευταίες 48 ώρες εντόπισαν χιλιάδες σφάλματα απόκρυψης, τα οποία αφορούν σχεδόν 100 επιζώντες, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων. Σύμφωνα με την επιστολή, σε έγγραφα του FBI εμφανίζονται πλήρη ονόματα, διευθύνσεις και τραπεζικά στοιχεία, ενώ σε μία περίπτωση email με 32 ανήλικα θύματα είχε αφαιρεθεί μόνο ένα όνομα. Θύματα δηλώνουν ότι δέχονται παρενόχληση και ότι η δημοσιοποίηση των στοιχείων τους θέτει τα ίδια και τις οικογένειές τους σε κίνδυνο.

Το DOJ αναγνωρίζει ότι σε μια δημοσιοποίηση τέτοιας κλίμακας είναι πιθανό να υπάρξουν λάθη, υποστηρίζοντας ότι τα διορθώνει μόλις εντοπιστούν. Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς δήλωσε ότι τα σφάλματα αφορούν «περίπου το 0,001%» του υλικού και ότι γίνονται άμεσες διορθώσεις. Οι δικηγόροι, ωστόσο, επιμένουν πως η διαδικασία είναι ανεπαρκής και καλούν τη Δικαιοσύνη να παρέμβει άμεσα, χαρακτηρίζοντας τη δικαστική παρέμβαση «απολύτως αναγκαία» για την προστασία των θυμάτων.

Η υπόθεση περιπλέκεται περαιτέρω από το περιεχόμενο των ίδιων των εγγράφων που δημοσιοποίησε την Παρασκευή το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Ανάμεσα στα αρχεία για τον Τζέφρι Έπσταϊν περιλαμβάνονται πολυάριθμες αναφορές και καταγγελίες που είχαν αποσταλεί στο FBI από πολίτες μέσω δημόσιας γραμμής επικοινωνίας, ανεξαρτήτως του αν είχαν κριθεί αξιόπιστες ή αν οδήγησαν σε περαιτέρω έρευνα από τις αρχές.

Το υλικό αριθμεί περισσότερες από τρία εκατομμύρια σελίδες, συνοδεύεται από περίπου 180.000 εικόνες και σχεδόν 2.000 βίντεο και, σύμφωνα με τις αρχές, περιλαμβάνει κάθε πληροφορία που είχε υποβληθεί στο FBI από το κοινό. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα ίδια τα έγγραφα καταγράφουν ρητά ότι δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία, μάρτυρες ή άλλη επιβεβαίωση των ισχυρισμών, ενώ δεν προτάθηκε η διάθεση επιπλέον ερευνητικών πόρων.

Στο πλαίσιο αυτό, ορισμένες καταγγελίες που περιλαμβάνονται στα αρχεία —και έχουν αναπαραχθεί από μέσα όπως η Daily Mail— αφορούν σοβαρούς ισχυρισμούς κατά γνωστών προσώπων, οι οποίοι, όπως σημειώνεται στα ίδια τα έγγραφα, δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ και καταγράφηκαν αποκλειστικά ως αναφορές πολιτών.

Καταγγελίες που καταγράφηκαν στα αρχεία

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, μεταξύ των αναφορών περιλαμβάνεται καταγγελία του 2020, σύμφωνα με την οποία ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, πρώην δούκας της Υόρκης, φέρεται να αναφέρεται ως «συνεργός» στον θάνατο γυναίκας που παρουσιάζεται ως θύμα του Τζέφρι Έπσταϊν. Η αναφορά προέρχεται από email άνδρα με το όνομα Μπράιαν Μίλερ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι η Γκισλέιν Μάξγουελ είχε στρατολογήσει νεαρή γυναίκα τη δεκαετία του ’90 με το πρόσχημα καριέρας στο μόντελινγκ. Η εν λόγω καταγγελία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν είχε κριθεί αξιόπιστη.

Στο ίδιο μήνυμα αναφέρεται ότι η γυναίκα οδηγήθηκε σε κακοποίηση και ότι ο πρώην δούκας εμπλέκεται σε πράξεις βασανιστηρίων. Το έγγραφο καταγράφεται στο αρχείο, χωρίς να συνοδεύεται από επιβεβαιωτικά στοιχεία. Το περιεχόμενο του email καταγράφεται αυτούσιο στα αρχεία, χωρίς να προκύπτουν ευρήματα έρευνας ή επιβεβαίωση των ισχυρισμών.

«Τη δεκαετία του ’90 η Γκισλέιν Μάξγουελ στρατολόγησε ένα κορίτσι με το πρόσχημα καριέρας στο μόντελινγκ», ανέφερε email άνδρα με το όνομα Μπράιαν Μίλερ, με θέμα «Ghislaine Maxwell».

«Αντί για μόντελινγκ, πουλήθηκε ως σκλάβα για σεξ και βασανιστήρια. Ο πρίγκιπας Άντριου ήταν συνεργός στον θάνατό της, καθώς τη βασάνιζε μαζί με εμένα για να εξαναγκάσει τη δολοφονία της. Χρειάζομαι διαβατήριο για να την ταυτοποιήσω. Θα χρειαστώ κάποιον να επικοινωνήσει με το γραφείο διαβατηρίων για να μου εκδοθεί επειγόντως».

An internal email in 2020, related to the Maxwell case, looking into claims that: * Maxwell recruited a girl in the 90s for «modeling» * Sold her as a sex and torture slave. * Prince Andrew was an accessary to her death. The DoJ was looking into this credibly as of 2020.… pic.twitter.com/nZdEeAwluG — Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) January 30, 2026



Σε άλλη καταγγελία, άγνωστος άνδρας ισχυρίστηκε τηλεφωνικά στο FBI τον Αύγουστο του 2019 ότι βιάστηκε σε γιοτ από τον Τζέφρι Έπσταϊν και τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον σε μια «τελετουργική θυσία». Σύμφωνα με όσα καταγράφονται, ο ίδιος ανέφερε ότι τα γεγονότα τοποθετούνται χρονικά στο έτος 2000.

Newly released Epstein files allege a man was sexually assaulted aboard a yacht in 2000, naming Bill Clinton among accused present during the incident allegations. The claimant says he was drugged and also assaulted by Jeffrey Epstein; documents say Donald Trump and Melania were… pic.twitter.com/i1Vee8jeku — The CSR Journal (@thecsrjournal) January 31, 2026

Τι σημειώνουν οι πράκτορες στα έγγραφα

Σύμφωνα με τα αρχεία, ο καταγγέλλων υποστήριξε ότι στο ίδιο ταξίδι παρευρίσκονταν και ο τότε επιχειρηματίας Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τη Μελάνια Τραμπ. Πράκτορας του FBI κατέγραψε ότι ο Τραμπ δεν είχε παντρευτεί τη Μελάνια εκείνη την περίοδο, σημειώνοντας τη χρονική αναντιστοιχία.

Ο άνδρας ανέφερε επίσης ότι βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών και ότι οι αναμνήσεις του επανήλθαν χρόνια αργότερα, κατά τη διάρκεια θεραπείας. Σε μεταγενέστερες δηλώσεις του, όπως καταγράφονται, έκανε λόγο για «τελετουργική θυσία» και για σκηνές ακραίας βίας, καθώς και για κακοποίηση από τον Τζορτζ Μπους τον πρεσβύτερο.

Στα ίδια έγγραφα σημειώνεται ότι οι πράκτορες του FBI κατέγραψαν την απουσία αποδεικτικών στοιχείων, μαρτύρων ή άλλης επιβεβαίωσης και ανέφεραν ότι δεν προτείνεται η διάθεση επιπλέον ερευνητικών πόρων για την υπόθεση.

Ο Μπιλ Κλίντον, σύμφωνα με τη Daily Mail, δεν έχει κατηγορηθεί από επιζώντες των εγκλημάτων του Έπσταϊν και έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν γνώριζε για τις δραστηριότητές του.

Ο Μπιλ Κλίντον και η Χίλαρι Κλίντον έχουν δηλώσει ότι συμφωνούν να καταθέσουν ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής στο πλαίσιο της έρευνας για τον Τζέφρι Έπσταϊν, πρόταση που, σύμφωνα με το Associated Press, απορρίφθηκε από τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρό της, Τζέιμς Κόμερ. Η απόρριψη αυτή διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο ψηφοφορίας για περιφρόνηση του Κογκρέσου, με τους Κλίντον να αντιμετωπίζουν θεωρητικά την απειλή προστίμων ή και ποινών, εφόσον εγκριθεί σχετική διαδικασία.

🚨 After defying lawful subpoenas, Bill and Hillary Clinton are trying to dodge contempt by requesting special treatment. The Clintons are not above the law. Our response to the Clintons’ latest demands 👇🏻 pic.twitter.com/C5NI1c3ysg — Oversight Committee (@GOPoversight) February 2, 2026

Φωτογραφικό υλικό και πολιτικές αναφορές

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αναφέρει ότι ορισμένοι ισχυρισμοί που περιλαμβάνονται στα έγγραφα χαρακτηρίστηκαν ως αβάσιμοι, τονίζοντας ότι η δημοσιοποίηση αφορά το σύνολο του υλικού που είχε αποσταλεί στο FBI.

Στα έγγραφα περιλαμβάνονται και φωτογραφίες του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ με γυναίκα σε εσωτερικό χώρο, χωρίς αναφορά σε χρόνο ή συνθήκες λήψης. Σύμφωνα με τη Daily Mail, στοιχεία του χώρου παραπέμπουν στην κατοικία του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη, χωρίς να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε ότι η δημοσιοποίηση σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανεξέτασης των εγγράφων, ενώ Δημοκρατικοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι μέρος του υλικού παραμένει αδημοσίευτο. Ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ έχει αρνηθεί επανειλημμένα οποιαδήποτε παράνομη εμπλοκή.