Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσουν για την υπόθεση Έπσταϊν στο Κογκρέσο αφότου προσπάθησαν να το αποφύγουν

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον και η πρώην υπουργός Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον συμφώνησαν να καταθέσουν ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής για την έρευνα σχετικά με τον Τζέφρι Έπσταϊν, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο αναπληρωτής προσωπάρχης του πρώην προέδρου Κλίντον στο X, Έιντζελ Ουρένια.

«Διαπραγματεύτηκαν με καλή πίστη. Εσείς δεν το κάνατε», ανέφερε ο Ουρένια σε ανάρτησή του στο X. «Σας είπαν υπό όρκο ό,τι γνωρίζουν, αλλά εσείς δεν ενδιαφέρεστε. Ωστόσο, ο πρώην πρόεδρος και η πρώην υπουργός Εξωτερικών θα παραστούν. Ανυπομονούν να δημιουργήσουν ένα προηγούμενο που θα ισχύει για όλους» ανέφερε ο προσωπάρχης απαντώντας στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η επιτροπή αρνήθηκε την προσφορά των Κλίντον

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, Τζέιμς Κόμερ, απέρριψε τη Δευτέρα την πρόταση του πρώην προέδρου να παραχωρήσει συνέντευξη για την έρευνα της Βουλής σχετικά με τον καταδικασμένο εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν, με αποτέλεσμα να είναι πιθανή η ψηφοφορία για την κατηγορία των Κλίντον για περιφρόνηση του Κογκρέσου, όπως αναφέρει το Associated Press.

Το αδιέξοδο έρχεται καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων οδεύει προς πιθανή ψηφοφορία αυτή την εβδομάδα με την κατηγορία περιφρόνησης του Κογκρέσου για τους δύο μάρτυρες που αρνήθηκαν να παραστούν. Εάν εγκριθούν, οι κατηγορίες απειλούν τόσο τον Μπιλ Κλίντον όσο και την πρώην υπουργό Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον με σημαντικά πρόστιμα και ακόμη και φυλάκιση, εάν καταδικαστούν.

Ο βουλευτής Τζέιμς Κόμερ, πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα επιμείνει να καταθέσουν και οι δύο ενώπιον της επιτροπής, προκειμένου να εκπληρώσουν τις κλητεύσεις της επιτροπής.

Σε επιστολή της επιτροπής προς τους δικηγόρους τους αναφέρεται ότι οι δικηγόροι πρότειναν ο Μπιλ Κλίντον να παραχωρήσει τετράωρη συνέντευξη με απομαγνητοφώνηση/πρακτικά σχετικά με «θέματα που αφορούν τις έρευνες και τις διώξεις του Τζέφρι Έπσταϊν» και στην Χίλαρι Κλίντον να υποβάλει ένορκη δήλωση. Σε αυτή την περίπτωση οι δύο μάρτυρες δεν θα μπορούσαν να ερωτηθούν το οτιδήποτε από τα μέλη της επιτροπής.

Το έγγραφο που φέρνει σε δύσκολη θέση τον Κλίντον

Η Κάθριν Ρούμλερ είναι δικηγόρος που διετέλεσε αναπληρώτρια νομική σύμβουλος του Λευκού Οίκου και στη συνέχεια νομική σύμβουλος του προέδρου Μπαράκ Ομπάμα. Η Ρούμλερ ήταν στενή συνεργάτιδα του Έπσταϊν και τον συνάντησε δεκάδες φορές μεταξύ Ιουλίου 2014 και Μαΐου 2019, σύμφωνα με το πρόγραμμά του, πολύ μετά την καταδίκη του για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου.

Η Ρούμλερ που τώρα εργάζεται για την Goldman Sachs δήλωσε μέσω εκπροσώπου της ότι συνεργαζόταν με τον Έπσταϊν επαγγελματικά κατά τη διάρκεια της θητείας της ως δικηγόρος σε ιδιωτικό γραφείο και τώρα «μετανιώνει που τον γνώρισε». Παρόλα αυτά η συνεργασία τους δείχνει αρκετά χαλαρή και όχι τυπική.

Ο Έπσταϊν έγραψε στην στην Κάθι ή Κάθλιν Ρούμλερ ότι μια 24χρονη γυναίκα από μια υπόθεση διακανονισμού εμφανίστηκε κάποτε σε έναν ιστότοπο «SugarDaddy» και ισχυρίστηκε ότι είχε «ταινίες με τον Μπιλ Κλίντον και τον Ντέρσοβιτζ να συμμετέχουν σε όργια». Αν δεν υπήρχε ισχυρή δημοσιότητα στην υπόθεση, ο Έπσταϊν γράφει στο email στην Ρούμλερ, πως «θα πολεμούσε αυτή την υπόθεση», καθώς είχαν υπογράψει διακανονισμό (εξωδικαστικό συμβιβασμό) με την 24χρονη.

Ο Άλαν Ντέρσοβιτζ ήταν ο καθηγητής νομικής του Χάρβαρντ που γλίτωσε το 2007 τον Έπσταϊν από τις βαριές ποινικές κατηγορίες που αντιμετώπιζε στην Φλόριντα, όπου ο Έπσταϊν αποδέχθηκε την ενοχή του και έκανε 18 μήνες στη φυλακή αποδεχόμενος δύο κατηγορίες σε πολιτειακό επίπεδο και γλιτώνοντας άλλες 58 κατηγορίες.