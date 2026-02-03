newspaper
Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσουν για την υπόθεση Έπσταϊν στο Κογκρέσο αφότου προσπάθησαν να το αποφύγουν
Κόσμος 03 Φεβρουαρίου 2026, 05:45

Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσουν για την υπόθεση Έπσταϊν στο Κογκρέσο αφότου προσπάθησαν να το αποφύγουν

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον και η πρώην ΥΠΕΞ Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσουν στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων για την υπόθεση Έπσταϊν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
A
A
Spotlight

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον και η πρώην υπουργός Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον συμφώνησαν να καταθέσουν ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής για την έρευνα σχετικά με τον Τζέφρι Έπσταϊν, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο αναπληρωτής προσωπάρχης του πρώην προέδρου Κλίντον στο X, Έιντζελ Ουρένια.

«Διαπραγματεύτηκαν με καλή πίστη. Εσείς δεν το κάνατε», ανέφερε ο Ουρένια σε ανάρτησή του στο X. «Σας είπαν υπό όρκο ό,τι γνωρίζουν, αλλά εσείς δεν ενδιαφέρεστε. Ωστόσο, ο πρώην πρόεδρος και η πρώην υπουργός Εξωτερικών θα παραστούν. Ανυπομονούν να δημιουργήσουν ένα προηγούμενο που θα ισχύει για όλους» ανέφερε ο προσωπάρχης απαντώντας στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η επιτροπή αρνήθηκε την προσφορά των Κλίντον

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, Τζέιμς Κόμερ, απέρριψε τη Δευτέρα την πρόταση του πρώην προέδρου να παραχωρήσει συνέντευξη για την έρευνα της Βουλής σχετικά με τον καταδικασμένο εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν, με αποτέλεσμα να είναι πιθανή η ψηφοφορία για την κατηγορία των Κλίντον για περιφρόνηση του Κογκρέσου, όπως αναφέρει το Associated Press.

Το αδιέξοδο έρχεται καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων οδεύει προς πιθανή ψηφοφορία αυτή την εβδομάδα με την κατηγορία περιφρόνησης του Κογκρέσου για τους δύο μάρτυρες που αρνήθηκαν να παραστούν. Εάν εγκριθούν, οι κατηγορίες απειλούν τόσο τον Μπιλ Κλίντον όσο και την πρώην υπουργό Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον με σημαντικά πρόστιμα και ακόμη και φυλάκιση, εάν καταδικαστούν.

Ο βουλευτής Τζέιμς Κόμερ, πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα επιμείνει να καταθέσουν και οι δύο ενώπιον της επιτροπής, προκειμένου να εκπληρώσουν τις κλητεύσεις της επιτροπής.

Σε επιστολή της επιτροπής προς τους δικηγόρους τους αναφέρεται ότι οι δικηγόροι πρότειναν ο Μπιλ Κλίντον να παραχωρήσει τετράωρη συνέντευξη με απομαγνητοφώνηση/πρακτικά σχετικά με «θέματα που αφορούν τις έρευνες και τις διώξεις του Τζέφρι Έπσταϊν» και στην Χίλαρι Κλίντον να υποβάλει ένορκη δήλωση. Σε αυτή την περίπτωση οι δύο μάρτυρες δεν θα μπορούσαν να ερωτηθούν το οτιδήποτε από τα μέλη της επιτροπής.

Το έγγραφο που φέρνει σε δύσκολη θέση τον Κλίντον

Η Κάθριν Ρούμλερ είναι δικηγόρος που διετέλεσε αναπληρώτρια νομική σύμβουλος του Λευκού Οίκου και στη συνέχεια νομική σύμβουλος του προέδρου Μπαράκ Ομπάμα. Η Ρούμλερ ήταν στενή συνεργάτιδα του Έπσταϊν και τον συνάντησε δεκάδες φορές μεταξύ Ιουλίου 2014 και Μαΐου 2019, σύμφωνα με το πρόγραμμά του, πολύ μετά την καταδίκη του για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου.
Η Ρούμλερ που τώρα εργάζεται για την Goldman Sachs δήλωσε μέσω εκπροσώπου της ότι συνεργαζόταν με τον Έπσταϊν επαγγελματικά κατά τη διάρκεια της θητείας της ως δικηγόρος σε ιδιωτικό γραφείο και τώρα «μετανιώνει που τον γνώρισε». Παρόλα αυτά η συνεργασία τους δείχνει αρκετά χαλαρή και όχι τυπική.

Ο Έπσταϊν έγραψε στην στην Κάθι ή Κάθλιν Ρούμλερ ότι μια 24χρονη γυναίκα από μια υπόθεση διακανονισμού εμφανίστηκε κάποτε σε έναν ιστότοπο «SugarDaddy» και ισχυρίστηκε ότι είχε «ταινίες με τον Μπιλ Κλίντον και τον Ντέρσοβιτζ να συμμετέχουν σε όργια». Αν δεν υπήρχε ισχυρή δημοσιότητα στην υπόθεση, ο Έπσταϊν γράφει στο email στην Ρούμλερ, πως «θα πολεμούσε αυτή την υπόθεση», καθώς είχαν υπογράψει διακανονισμό (εξωδικαστικό συμβιβασμό) με την 24χρονη.

Ο Άλαν Ντέρσοβιτζ ήταν ο καθηγητής νομικής του Χάρβαρντ που γλίτωσε το 2007 τον Έπσταϊν από τις βαριές ποινικές κατηγορίες που αντιμετώπιζε στην Φλόριντα, όπου ο Έπσταϊν αποδέχθηκε την ενοχή του και έκανε 18 μήνες στη φυλακή αποδεχόμενος δύο κατηγορίες σε πολιτειακό επίπεδο και γλιτώνοντας άλλες 58 κατηγορίες.

Ομόλογα
CAT Bonds: Ολο και πιο δημοφιλή μεταξύ των επενδυτών – Το «μυστικό» της διαφοροποίησης

CAT Bonds: Ολο και πιο δημοφιλή μεταξύ των επενδυτών – Το «μυστικό» της διαφοροποίησης

Βενεζουέλα: Η αντιπολιτευόμενη Ματσάδο δηλώνει έτοιμη να συναντηθεί με τη Ροδρίγκες ενόψει «μετάβασης»
Ενόψει «μετάβασης» 03.02.26

Η Ματσάδο έτοιμη να συναντηθεί με τη «μαφία» της κυβέρνησης

Ετοιμη δηλώνει η Ματσάδο να συναντηθεί «αν είναι απαραίτητο» με την Ντέλσι Ροδρίγκες ενόψει της «μετάβασης» στη Βενεζουέλα, παρότι θεωρεί «μαφία» τη μεταβατική κυβέρνηση της χώρας.

Σύνταξη
Η Ρωσία στόχευσε ενεργειακές υποδομές σε όλη την Ουκρανία εντείνοντας την πίεση
Χειμώνας 03.02.26

Η Ρωσία στόχευσε ενεργειακές υποδομές σε όλη την Ουκρανία εντείνοντας την πίεση

Με τις πληροφορίες από εξειδικευμένες ουκρανικές και ρωσικές πηγές να βγαίνουν στην επιφάνεια, φαίνεται πως το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων είχε ως στόχο ενεργειακές υποδομές σε όλη την Ουκρανία

Σύνταξη
Ουκρανία: Μαζικές ρωσικές επιδρομές με πυραύλους και drones στο Κίεβο και άλλες περιοχές
Ουκρανία 03.02.26

Η Ρωσία σφυροκοπά το Κίεβο και άλλες περιοχές

Οι ρωσικές δυνάμεις επιτίθενται με πυραύλους και drones κατά του Κιέβου, του Χαρκόβου και άλλων περιοχών της Ουκρανίας, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ζημιές σε κτίρια.

Σύνταξη
Σουδάν: Πόλεμος drones μεταξύ των εμπολέμων στο δυτικό και νότιο τμήμα της χώρας
Τρία χρόνια πολέμου 03.02.26

Πόλεμος drones μεταξύ των εμπολέμων στο Σουδάν

Πλήγματα με drones ανταλλάσσουν στο δυτικό και το νότιο τμήμα της χώρας οι αντιμαχόμενες πλευρές του εμφυλίου πολέμου στο Σουδάν, ο οποίος διαρκεί σχεδόν τρία χρόνια.

Σύνταξη
Συμφωνία ΗΠΑ – Ινδίας για δασμούς – Η Ουάσιγκτον αντικαθιστά ως κυριότερος προμηθευτής τη Μόσχα
18% 03.02.26

Συμφωνία ΗΠΑ – Ινδίας για δασμούς – Η Ουάσιγκτον αντικαθιστά ως κυριότερος προμηθευτής τη Μόσχα

Η Ινδία μετά την Ευρωπαϊκή Ένωση προέβη σε εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που οι δασμοί θα υποχωρήσουν κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες

Σύνταξη
Με κάμερες στη στολή οι πράκτορες των ICE και CBP στη Μινεάπολη σε μια απόπειρα λογοδοσίας
Κρίστι Νοεμ 03.02.26

Με κάμερες στη στολή οι πράκτορες των ICE και CBP στη Μινεάπολη σε μια απόπειρα λογοδοσίας

Μετά από απανωτές δολοφονίες διαδηλωτών που ξεσήκωσαν την παγκόσμια κοινή γνώμη, οι πράκτορες της ICE στη Μινεάπολη των ΗΠΑ θα φορούν κάμερες σώματος, με απόφαση Τραμπ, λέει η ΥΠΕΣ Νόεμ.

Σύνταξη
Ο Στιβ Γουίτκοφ την Τρίτη στο Ισραήλ για να ενημερωθεί για τις «κόκκινες γραμμές» του Τελ Αβίβ έναντι του Ιράν
Κόσμος 02.02.26

Ο Στιβ Γουίτκοφ την Τρίτη στο Ισραήλ για να ενημερωθεί για τις «κόκκινες γραμμές» του Τελ Αβίβ έναντι του Ιράν

Τα ΜΜΕ του Ισραήλ έκαναν γνωστή την επίσκεψη Γουίτκοφ, αλλά και τις θέσεις απέναντι στο Ιράν που θα παρουσιάσουν στον απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νέα Υόρκη: Τουλάχιστον 16 νεκροί από το κρύο – Σφοδρό κύμα ψύχους πλήττει την πόλη
ΗΠΑ 02.02.26

Νέα Υόρκη: Τουλάχιστον 16 νεκροί από το κρύο – Σφοδρό κύμα ψύχους πλήττει την πόλη

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, Ζόχραν Μαμντάνι, οι 13 θάνατοι οφείλονται σε υποθερμία. Κανένας από τους νεκρούς δεν ήταν άστεγος. Η Νέα Υόρκη έχει τη μεγαλύτερη σε διάρκεια περίοδο θερμοκρασιών υπό το μηδέν.

Σύνταξη
Παλαιστίνη: Ο πρόεδρος Αμπάς προκηρύσσει τις πρώτες εκλογές του κοινοβουλίου της ΟΑΠ
1η Νοεμβρίου 2026 02.02.26

Παλαιστίνη: Ο πρόεδρος Αμπάς προκηρύσσει τις πρώτες εκλογές του κοινοβουλίου της ΟΑΠ

Ο Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε ότι οι «εκλογές θα διεξαχθούν παντού όπου αυτό θα είναι δυνατόν, εντός και εκτός Παλαιστίνης, για να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή του παλαιστινιακού λαού».

Σύνταξη
Η Ρωσία προειδοποιεί πως οι ξένες δυνάμεις στην Ουκρανία αποτελούν νόμιμους στόχους – «Φρένο» στη Γερμανία
Κόσμος 02.02.26

Η Ρωσία προειδοποιεί πως οι ξένες δυνάμεις στην Ουκρανία αποτελούν νόμιμους στόχους – «Φρένο» στη Γερμανία

Η Ρωσία προέβη σε δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες κάθε ανάπτυξη ξένων στρατιωτικών δυνάμεων ή υποδομή στην Ουκρανία, αποτελούν νόμιμο στόχο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σκάνδαλο στη Βρετανία από τα έγγραφα Έπσταϊν – Ο πρώην πρεσβευτής Μάντελσον του έστειλε κυβερνητικό έγγραφο
Ξεκινά έρευνα 02.02.26 Upd: 22:18

Σκάνδαλο στη Βρετανία από τα έγγραφα Έπσταϊν – Ο πρώην πρεσβευτής Μάντελσον του έστειλε κυβερνητικό έγγραφο

«Πλήρη έρευνα» της σχέσης του Έπσταϊν με τον Πίτερ Μάντελσον, πρώην πρέσβη και υπουργό, ζητά ο Κιρ Στάρμερ. Ο Μάντελσον ζητουσε από τον Έπσταϊν «να βοηθήσει να ταρακουνήσει» λίγο έναν υπουργό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
