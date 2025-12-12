Οι ισχυροί γύρω από τον Έπσταϊν: Τραμπ, Κλίντον, Μπάνον σε νέες αποκαλυπτικές φωτογραφίες

Φωτογραφίες από την περιουσία του Τζέφρι Έπσταϊν φέρνουν στο φως τη σχέση του με μερικούς από τους πιο ισχυρούς άνδρες του κόσμου: προέδρους, δισεκατομμυριούχους και πολιτικούς. Οι εικόνες αυτές ρίχνουν φως στις προσωπικές και κοινωνικές συνδέσεις ενός άνδρα που έδρασε στο παρασκήνιο, αποκαλύπτοντας ένα δίκτυο επιρροής, εξουσίας και προνομίων που πλέον βρίσκεται υπό αυστηρή έρευνα.

Οι Δημοκρατικοί στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής έδωσαν την Παρασκευή στη δημοσιότητα φωτογραφίες από την περιουσία του Τζέφρι Έπσταϊν, που δείχνουν πολλούς ισχυρούς ανθρώπους στο περιβάλλον του αδικοχαμένου εμπόρου σεξ, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο πρώην Πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, ο Στιβ Μπάνον, ο Μπιλ Γκέιτς, ο Ρίτσαρντ Μπράνσον και άλλοι.

Πολλοί από τους άνδρες είχαν συνδεθεί προηγουμένως με τον Έπσταϊν, αν και οι φωτογραφίες ενδέχεται να ρίχνουν νέο φως στο εύρος αυτών των σχέσεων.

Συνολικά, οι 19 εικόνες – που, όπως ανέφερε η επιτροπή, προέρχονται από την περιουσία του Έπσταϊν – επιβεβαιώνουν ότι ο χρηματοδότης είχε στο παρελθόν δεσμούς με μια ποικιλία ισχυρών και διάσημων προσώπων, των οποίων οι σχέσεις με εκείνον εξετάζονται πλέον ενδελεχώς.

Μία εικόνα που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή δείχνει ένα μπολ με προφυλακτικά-σουβενίρ με καρικατούρα του προσώπου του Τραμπ· το μπολ φέρει πινακίδα που γράφει «Trump condom $4.50», ενώ κάθε προφυλακτικό φέρει την εικόνα του Τραμπ με το κείμενο «I’m HUUUUGE!». Άλλη φωτογραφία δείχνει τον Τραμπ με έξι γυναίκες με λουλούδια γύρω από τον λαιμό, των οποίων τα πρόσωπα έχουν καλυφθεί από την επιτροπή. Άλλες περιλαμβάνουν τον Στιβ Μπάνον και τον Έπσταϊν να φωτογραφίζονται σε καθρέφτη, τον Μπιλ Κλίντον με τον Έπσταϊν, τη Μαξγουέλ και ένα άλλο ζευγάρι, καθώς και τον δισεκατομμυριούχο Μπιλ Γκέιτς με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου. Ο πρώην πρόεδρος του Χάρβαρντ, Λάρι Σάμερς, και ο δικηγόρος Άλαν Ντερσόβιτς εμφανίζονται επίσης σε φωτογραφίες από την περιουσία.

Καμία από τις δημοσιευμένες εικόνες δεν απεικονίζει σεξουαλική κακοποίηση ούτε πιστεύεται ότι περιλαμβάνει ανήλικα κορίτσια. Δεν είναι άμεσα σαφές πότε ή πού τραβήχτηκαν, ή από ποιον.

Ζητούν να ελεγχθούν οι φωτογραφίες

Η επιτροπή υπό Ρεπουμπλικανούς απέκτησε τις εικόνες από την περιουσία του Έπσταϊν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνάς της. Μέχρι στιγμής, η επιτροπή έχει δημοσιεύσει δεκάδες χιλιάδες έγγραφα, email και επικοινωνίες που έλαβε από την περιουσία του Έπσταϊν, τα οποία συνεχίζουν να ανοίγουν νέες γραμμές έρευνας.

Την Πέμπτη, οι δικηγόροι της περιουσίας έστειλαν επιστολή στην επιτροπή σημειώνοντας ότι μπορούν να ελέγξουν βίντεο και φωτογραφίες που είχαν ζητήσει, «τραβηγμένα σε οποιοδήποτε ακίνητο ανήκε, ενοικιάστηκε, λειτουργήθηκε ή χρησιμοποιήθηκε από τον Έπσταϊν από την 1η Ιανουαρίου 1990 έως τις 10 Αυγούστου 2019».

Το CNN επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο και τους εκπροσώπους των Μπάνον, Κλίντον, Γκέιτς, Άλλεν, Μπράνσον, Σάμερς, Ντερσόβιτς και Μάουντμπατέν-Γουίντσορ.





Ο Κλίντον δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ από τις αρχές για οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια σχετική με τον Έπσταϊν, και εκπρόσωπος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι έκοψε τις σχέσεις με τον Έπσταϊν πριν από τη σύλληψή του το 2019 και δεν γνώριζε τα εγκλήματά του.

Εκπρόσωπος του Γκέιτς έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι ο Έπσταϊν εργάστηκε ποτέ για εκείνον. Ο Γκέιτς είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι μετανιώνει για τη συνάντησή του με τον Έπσταϊν, λέγοντας στο CNN το 2021: «Ήταν μεγάλο λάθος να περάσω χρόνο μαζί του, να του δώσω αξιοπιστία».

Οι σχέσεις του Τραμπ με τον Έπσταϊν είναι γνωστές. Οι δύο ανήκαν στους ίδιους κοινωνικούς κύκλους σε Μανχάταν και Παλμ Μπιτς. Ο Τραμπ δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα ποινικό αδίκημα και εκείνος και η ομάδα του έχουν χαρακτηρίσει τον Έπσταϊν «απατεώνα» τον οποίο ο Τραμπ απέβαλε από το κλαμπ του.

Η ανασκόπηση χιλιάδων σελίδων email του Έπσταϊν από το CNN δείχνει ότι ο Έπσταϊν, με τα χρόνια, ανέφερε επανειλημμένα τον Τραμπ — μερικές φορές για να σχολιάσει τη συμπεριφορά του, μερικές φορές για κουτσομπολιό και μερικές φορές απλώς για να παρουσιαστεί ως κάποιος με σπάνια γνώση για τον άνθρωπο που έγινε πρόεδρος.

Άλλοι που συνδέθηκαν με τον Έπσταϊν αντιμετώπισαν επαγγελματικές ή άλλες συνέπειες λόγω της σχέσης τους, παρόλο που επίσης δεν κατηγορήθηκαν για ποινικό αδίκημα.