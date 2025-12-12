newspaper
12.12.2025 | 16:56
Ανακαλεί τα Oreo Cheesecakes ο ΕΦΕΤ – Ο λόγος
Οι ισχυροί γύρω από τον Έπσταϊν: Τραμπ, Κλίντον, Μπάνον σε νέες αποκαλυπτικές φωτογραφίες
Κόσμος 12 Δεκεμβρίου 2025 | 18:32

Οι ισχυροί γύρω από τον Έπσταϊν: Τραμπ, Κλίντον, Μπάνον σε νέες αποκαλυπτικές φωτογραφίες

Δημοσιεύονται νέες φωτογραφίες του Επστάιν με Τραμπ, Μπάνον, Κλίντον και άλλα γνωστά πρόσωπα.

Ένας στους τρεις δεν ξέρει πώς μοιάζει ένα υγιεινό γεύμα

Ένας στους τρεις δεν ξέρει πώς μοιάζει ένα υγιεινό γεύμα

Spotlight

Φωτογραφίες από την περιουσία του Τζέφρι Έπσταϊν φέρνουν στο φως τη σχέση του με μερικούς από τους πιο ισχυρούς άνδρες του κόσμου: προέδρους, δισεκατομμυριούχους και πολιτικούς. Οι εικόνες αυτές ρίχνουν φως στις προσωπικές και κοινωνικές συνδέσεις ενός άνδρα που έδρασε στο παρασκήνιο, αποκαλύπτοντας ένα δίκτυο επιρροής, εξουσίας και προνομίων που πλέον βρίσκεται υπό αυστηρή έρευνα.

Οι Δημοκρατικοί στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής έδωσαν την Παρασκευή στη δημοσιότητα φωτογραφίες από την περιουσία του Τζέφρι Έπσταϊν, που δείχνουν πολλούς ισχυρούς ανθρώπους στο περιβάλλον του αδικοχαμένου εμπόρου σεξ, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο πρώην Πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, ο Στιβ Μπάνον, ο Μπιλ Γκέιτς, ο Ρίτσαρντ Μπράνσον και άλλοι.

Πολλοί από τους άνδρες είχαν συνδεθεί προηγουμένως με τον Έπσταϊν, αν και οι φωτογραφίες ενδέχεται να ρίχνουν νέο φως στο εύρος αυτών των σχέσεων.

Συνολικά, οι 19 εικόνες – που, όπως ανέφερε η επιτροπή, προέρχονται από την περιουσία του Έπσταϊν – επιβεβαιώνουν ότι ο χρηματοδότης είχε στο παρελθόν δεσμούς με μια ποικιλία ισχυρών και διάσημων προσώπων, των οποίων οι σχέσεις με εκείνον εξετάζονται πλέον ενδελεχώς.

Μία εικόνα που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή δείχνει ένα μπολ με προφυλακτικά-σουβενίρ με καρικατούρα του προσώπου του Τραμπ· το μπολ φέρει πινακίδα που γράφει «Trump condom $4.50», ενώ κάθε προφυλακτικό φέρει την εικόνα του Τραμπ με το κείμενο «I’m HUUUUGE!». Άλλη φωτογραφία δείχνει τον Τραμπ με έξι γυναίκες με λουλούδια γύρω από τον λαιμό, των οποίων τα πρόσωπα έχουν καλυφθεί από την επιτροπή. Άλλες περιλαμβάνουν τον Στιβ Μπάνον και τον Έπσταϊν να φωτογραφίζονται σε καθρέφτη, τον Μπιλ Κλίντον με τον Έπσταϊν, τη Μαξγουέλ και ένα άλλο ζευγάρι, καθώς και τον δισεκατομμυριούχο Μπιλ Γκέιτς με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου. Ο πρώην πρόεδρος του Χάρβαρντ, Λάρι Σάμερς, και ο δικηγόρος Άλαν Ντερσόβιτς εμφανίζονται επίσης σε φωτογραφίες από την περιουσία.

Καμία από τις δημοσιευμένες εικόνες δεν απεικονίζει σεξουαλική κακοποίηση ούτε πιστεύεται ότι περιλαμβάνει ανήλικα κορίτσια. Δεν είναι άμεσα σαφές πότε ή πού τραβήχτηκαν, ή από ποιον.

Ζητούν να ελεγχθούν οι φωτογραφίες

Η επιτροπή υπό Ρεπουμπλικανούς απέκτησε τις εικόνες από την περιουσία του Έπσταϊν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνάς της. Μέχρι στιγμής, η επιτροπή έχει δημοσιεύσει δεκάδες χιλιάδες έγγραφα, email και επικοινωνίες που έλαβε από την περιουσία του Έπσταϊν, τα οποία συνεχίζουν να ανοίγουν νέες γραμμές έρευνας.

Την Πέμπτη, οι δικηγόροι της περιουσίας έστειλαν επιστολή στην επιτροπή σημειώνοντας ότι μπορούν να ελέγξουν βίντεο και φωτογραφίες που είχαν ζητήσει, «τραβηγμένα σε οποιοδήποτε ακίνητο ανήκε, ενοικιάστηκε, λειτουργήθηκε ή χρησιμοποιήθηκε από τον Έπσταϊν από την 1η Ιανουαρίου 1990 έως τις 10 Αυγούστου 2019».

Το CNN επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο και τους εκπροσώπους των Μπάνον, Κλίντον, Γκέιτς, Άλλεν, Μπράνσον, Σάμερς, Ντερσόβιτς και Μάουντμπατέν-Γουίντσορ.


Ο Κλίντον δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ από τις αρχές για οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια σχετική με τον Έπσταϊν, και εκπρόσωπος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι έκοψε τις σχέσεις με τον Έπσταϊν πριν από τη σύλληψή του το 2019 και δεν γνώριζε τα εγκλήματά του.

Εκπρόσωπος του Γκέιτς έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι ο Έπσταϊν εργάστηκε ποτέ για εκείνον. Ο Γκέιτς είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι μετανιώνει για τη συνάντησή του με τον Έπσταϊν, λέγοντας στο CNN το 2021: «Ήταν μεγάλο λάθος να περάσω χρόνο μαζί του, να του δώσω αξιοπιστία».

Οι σχέσεις του Τραμπ με τον Έπσταϊν είναι γνωστές. Οι δύο ανήκαν στους ίδιους κοινωνικούς κύκλους σε Μανχάταν και Παλμ Μπιτς. Ο Τραμπ δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα ποινικό αδίκημα και εκείνος και η ομάδα του έχουν χαρακτηρίσει τον Έπσταϊν «απατεώνα» τον οποίο ο Τραμπ απέβαλε από το κλαμπ του.

Η ανασκόπηση χιλιάδων σελίδων email του Έπσταϊν από το CNN δείχνει ότι ο Έπσταϊν, με τα χρόνια, ανέφερε επανειλημμένα τον Τραμπ — μερικές φορές για να σχολιάσει τη συμπεριφορά του, μερικές φορές για κουτσομπολιό και μερικές φορές απλώς για να παρουσιαστεί ως κάποιος με σπάνια γνώση για τον άνθρωπο που έγινε πρόεδρος.

Άλλοι που συνδέθηκαν με τον Έπσταϊν αντιμετώπισαν επαγγελματικές ή άλλες συνέπειες λόγω της σχέσης τους, παρόλο που επίσης δεν κατηγορήθηκαν για ποινικό αδίκημα.

«Επικίνδυνη και τρομακτική αποστολή»: Πώς ένας βετεράνος των ΗΠΑ βοήθησε τη Ματσάδο να φύγει από τη Βενεζουέλα
Κόσμος 12.12.25

«Επικίνδυνη και τρομακτική αποστολή»: Πώς ένας βετεράνος των ΗΠΑ βοήθησε τη Ματσάδο να φύγει από τη Βενεζουέλα

O βετεράνος των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ Μπράιαν Στερν αφηγείται την επικίνδυνη νυχτερινή αποστολή που παρείχε την τέλεια κάλυψη για τη διαφυγή της Μαρία Κόρινα Ματσάδο

Σύνταξη
Συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν: Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε περιορισμένη εκεχειρία – Τετ α τετ Φιντάν με Πούτιν
Κόσμος 12.12.25

Συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν: Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε περιορισμένη εκεχειρία – Τετ α τετ Φιντάν με Πούτιν

Ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε στον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η εφαρμογή περιορισμένης εκεχειρίας με στόχο τις ενεργειακές εγκαταστάσεις και τα λιμάνια θα μπορούσε να είναι ωφέλιμη, αναφέρει η Τουρκική Προεδρία.

Σύνταξη
Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για κυβερνοεπίθεση και για ανάμιξη σε εκλογές στις εκλογές του 2024
Υβριδικός πόλεμος 12.12.25

Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για κυβερνοεπίθεση και για ανάμιξη σε εκλογές στις εκλογές του 2024

Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον πρέσβη της Μόσχας, αφού κατηγόρησε ομάδες που συνδέονται με τη Ρωσία για παραβίαση συστήματος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας και απόπειρα επηρεασμού των εκλογών του 2024

Σύνταξη
Ουκρανία: Ένταξη-εξπρές στην ΕΕ έως την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπει η ειρηνευτική πρόταση
Financial Times 12.12.25

Ένταξη-εξπρές της Ουκρανίας στην ΕΕ έως την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπει η ειρηνευτική πρόταση

Η Ουκρανία μπορεί να ενταχθεί στην ΕΕ με συνοπτικές διαδικασίες βάσει του τελευταίου προσχεδίου της ειρηνευτικής πρότασης, αναφέρουν οι Financial Times, κάτι που ανατρέπει τους κανόνες διεύρυνσης

Σύνταξη
Ο απεσταλμένος του Τραμπ επισκέπτεται τη Λευκορωσία – Νέες συνομιλίες με τον Λουκασένκο για τους «ομήρους»
Κόσμος 12.12.25

Ο απεσταλμένος του Τραμπ επισκέπτεται τη Λευκορωσία – Νέες συνομιλίες με τον Λουκασένκο για τους «ομήρους»

Ο Λουκασένκο δήλωσε στις 31 Οκτωβρίου ότι είναι έτοιμος για μια «μεγάλη συμφωνία» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αρκεί να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα της Λευκορωσίας

Σύνταξη
Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης διαλύει το κοινοβούλιο για να «επιστρέψει η εξουσία στον λαό»
Κόσμος 12.12.25

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης διαλύει το κοινοβούλιο για να «επιστρέψει η εξουσία στον λαό»

Η Ταϊλάνδη διέλυσε το κοινοβούλιο μετά από σχεδόν μια εβδομάδα νέων συγκρούσεων στα σύνορα με την Καμπότζη, και θα προκηρυχθούν γενικές εκλογές εντός 45 έως 60 ημερών.

Σύνταξη
Απείθαρχοι; Αλαζόνες; Τεμπέληδες; Η Γενιά Z αντιμετωπίζει ένα γνώριμο κύμα κριτικής στον χώρο εργασίας
Φαύλος κύκλος 12.12.25

Απείθαρχοι; Αλαζόνες; Τεμπέληδες; Η Γενιά Z αντιμετωπίζει ένα γνώριμο κύμα κριτικής στον χώρο εργασίας

Μια νέα γενιά νεότερων εργαζομένων αντιμετωπίζεται με περιφρόνηση ως ανώριμη και αναξιόπιστη, ακριβώς όπως συνέβη με τη γενιά των millennials.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιντιάνα: Μπλόκο στον Τραμπ και από Ρεπουμπλικανούς για τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη
Κόσμος 12.12.25

Η Ιντιάνα είπε «όχι» στον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη - Μπλόκο σε Τραμπ και από Ρεπουμπλικανούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να ανασχεδιάσει τον εκλογικό χάρτη σε πολιτείες ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026 - Ρήγμα στους Ρεπουμπλικανούς στην Ιντιάνα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
What the Eurogroup Is and Piera­kakis’ Role as New President
English edition 12.12.25

What the Eurogroup Is and Piera­kakis’ Role as New President

The Eurogroup, a key forum for the 20 eurozone finance ministers, coordinates economic policy and ensures the stability of the euro. Newly elected president Kyriakos Piera­kakis will set priorities, mediate discussions, and represent the eurozone internationally

Σύνταξη
Φοινικούντα: Ποιος είναι ο 32χρονος επιχειρηματίας που συνελήφθη ως ηθικός αυτουργός στο διπλό έγκλημα
Ελλάδα 12.12.25

Φοινικούντα: Ποιος είναι ο 32χρονος επιχειρηματίας που συνελήφθη ως ηθικός αυτουργός στο διπλό έγκλημα

Οι αστυνομικοί εξέτασαν όλα τα στοιχεία που είχαν για τον 32χρονο επιχειρηματία, αλλά και όσα είχε υποστηρίξει στις καταθέσεις του, προτού προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Σύνταξη
«Καρφιά» από Ντε Λαουρέντις στον Σπαλέτι: «To πραγματικό Σκουντέτο ήταν το περσινό, όχι αυτό του 2024»
Ποδόσφαιρο 12.12.25

«Καρφιά» Ντε Λαουρέντις σε Σπαλέτι: «To πραγματικό Σκουντέτο ήταν το περσινό, όχι του 2024»

Ο πρόεδρος της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις έριξε τα... καρφάκια του προς τον πρώην προπονητή της ομάδας Λουτσιάνο Σπαλέτι σε σχέση με την αξία του πρωταθλήματος που κατέκτησε.

Σύνταξη
Λίστα Forbes: Οι 100 «σιδηρές κυρίες» του 2025 – Η οικονομική τους δύναμη ξεπερνά το ΑΕΠ της ΕΕ
Οικονομία 12.12.25

Λίστα Forbes: Οι 100 «σιδηρές κυρίες» του 2025 – Η οικονομική τους δύναμη ξεπερνά το ΑΕΠ της ΕΕ

Οι 100 ισχυρότερες γυναίκες του κόσμου στη λίστα του Forbes, έχουν αθροιστικά οικονομική ισχύ που αποτιμάται σε 37 τρισ. δολάρια, μεγαλύτερη από το ΑΕΠ της Ευρώπης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μεντιλίμπαρ: «Δεν είναι ευχάριστο που ο Ελ Κααμπί θα φύγει για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής»
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Μεντιλίμπαρ: «Δεν είναι ευχάριστο που ο Ελ Κααμπί θα φύγει για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για την αναμέτρηση με τον Άρη και τόνισε πως είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς όσα χρόνια βρίσκεται στην Ελλάδα ο Ισπανός τεχνικός μόνο στο «Κλεάνθης Βικελίδης» δεν έχει καταφέρει να νικήσει ο Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Ο Βίμ Βέντερς είναι ο νέος πρόεδρος της κριτικής επιτροπής της Berlinale – «Φωτίζει την αναζήτηση μας για σύνδεση»
Πρωτοπόρος 12.12.25

Ο Βίμ Βέντερς είναι ο νέος πρόεδρος της κριτικής επιτροπής της Berlinale – «Φωτίζει την αναζήτηση μας για σύνδεση»

«Η ακόρεστη περιέργειά του και η βαθιά γνώση της κινηματογραφικής γλώσσας είναι εμφανείς σε κάθε έργο του», δήλωσε η διευθύντρια της Berlinale για τη νέα θέση που αναλαμβάνει ο Βίμ Βέντερς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τι οφέλη προσφέρει η ιατρική κάνναβη; Μπορεί και κανένα, δείχνει η βιβλιογραφία
Επιστήμες 12.12.25

Τι οφέλη προσφέρει η ιατρική κάνναβη; Μπορεί και κανένα, δείχνει η βιβλιογραφία

Οι κλινικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί ως σήμερα για την κάνναβη δεν δικαιολογούν τη χρήση της για τον πόνο, την αϋπνία και άλλες παθήσεις για τις οποίες διαφημίζεται το χόρτο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Νέα Ιωνία: Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό που έκλεβε κοσμήματα από σπίτι ηλικιωμένων
Στη Νέα Ιωνία 12.12.25

Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό που έκλεβε κοσμήματα από σπίτι ηλικιωμένων

Η 54χρονη εργαζόμενη από τον Ιούλιο του 2024 και εκμεταλλευόμενη την απρόσκοπτη πρόσβασή της στους χώρους της οικίας, αφαιρούσε συστηματικά, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, κοσμήματα μεγάλης αξίας, με τη συνδρομή του 37χρονου συνεργού της

Σύνταξη
Πράξη ανθρωπιάς από τους αγρότες: Ζήτησαν συγγνώμη με κουλούρια σε διερχόμενους οδηγούς στην Κομοτηνή
Ελλάδα 12.12.25

Πράξη ανθρωπιάς από τους αγρότες: Ζήτησαν συγγνώμη με κουλούρια σε διερχόμενους οδηγούς στην Κομοτηνή

«Οι περισσότεροι στάθηκαν στο πλευρό μας. Μας έλεγαν πως δεν πειράζει και ότι στηρίζουν τον αγώνα μας, ενώ μας έδιναν και συγχαρητήρια», λένε οι αγρότες.

Σύνταξη
MyHealthApp Launches: Full Digital Health Records in One App
English edition 12.12.25

MyHealthApp Launches: Full Digital Health Records in One App

Greece unveils MyHealthApp, a digital assistant giving citizens secure access to medical records, test results, prescriptions, and vaccination history, streamlining healthcare management and emphasizing prevention

Σύνταξη
Ο Ετό απέκλεισε τον Αμπουμπακάρ για να μην του σπάσει το ρεκόρ
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Ο Ετό απέκλεισε τον Αμπουμπακάρ για να μην του σπάσει το ρεκόρ

Δημοσίευμα της Sun αποδίδει σε προσωπικά κίνητρα την απουσία του κορυφαίου εν ενεργεία σκόρερ του Καμερούν, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για τα όρια εξουσίας του προέδρου της ομοσπονδίας, Σαμουέλ Ετό.

Γεώργιος Μαζιάς
«Στη ψυχή είμαι ένας Κρητικός» – Ο Γιάννης Σμαραγδής για τον Καποδίστρια, την Ελλάδα και αυτούς που δεν ήθελαν την ταινία του
Culture Live 12.12.25

«Στη ψυχή είμαι ένας Κρητικός» – Ο Γιάννης Σμαραγδής για τον Καποδίστρια, την Ελλάδα και αυτούς που δεν ήθελαν την ταινία του

Ο γνωστός σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής μίλησε στο patris.gr με αφορμή την πρώτη παγκόμσια προβολή της ταινίας «Καποδίστριας» στη Νέα Υόρκη.

Σύνταξη
Formula 1: Το «φαινόμενο Μοντετζέμολο»
Άλλα Αθλήματα 12.12.25

Το «φαινόμενο Μοντετζέμολο»

Όταν η πτώση της Ferrari στη Formula 1 γίνεται μάθημα για την οικονομία των ΗΠΑ - Πώς τα λάθη διοίκησης που διέλυσαν μια αγωνιστική αυτοκρατορία φωτίζουν τους κινδύνους της απρόβλεπτης οικονομικής πολιτικής Τραμπ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΠΑΣΟΚ: Διαγράφεται ο Γιώργος Λαμπράκης
Εξελίξεις 12.12.25

Διαγράφεται από το ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Λαμπράκης

O Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιώργου Λαμπράκη.

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: «Ο Δημητριάδης γνώριζε τα πάντα για τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, παιδικοί φίλοι με τον Λαβράνο», κατέθεσε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Δίκη υποκλοπών: «Ο Δημητριάδης γνώριζε τα πάντα για τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, παιδικοί φίλοι με τον Λαβράνο», κατέθεσε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος

«Ο Λαβράνος ήξερε πολλά κυβερνητικά στελέχη και κυρίως τον Δημητριάδη», τόνισε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, στην κατάθεσή του στη δίκη για τις υποκλοπές. Η επίσκεψη Λαβράνου με ψευδώνυμο στο Ισραήλ πλάι σε υπουργό

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
