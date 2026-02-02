magazin
02.02.2026 | 10:46
Μεγάλη κατολίσθηση στην Ιόνια οδό – Έκλεισε και στα δύο ρεύματα [Βίντεο]
Υπόθεση Έπσταϊν: Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δηλώνει ότι η επανεξέταση «έχει ολοκληρωθεί»
Βίντεο 02 Φεβρουαρίου 2026, 11:10

Υπόθεση Έπσταϊν: Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δηλώνει ότι η επανεξέταση «έχει ολοκληρωθεί»

Η εισαγγελική επανεξέταση της υπόθεσης σεξουαλικής διακίνησης που αφορά τον εκλιπόντα χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ενώ Δημοκρατικοί βουλευτές αμφισβητούν την πληρότητα της δημοσιοποίησης των αρχείων

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ Τοντ Μπλανς, ο οποίος έχει αναλάβει τον συντονισμό της δημοσιοποίησης των αρχείων που αφορούν τον Τζέφρι Έπσταϊν, δήλωσε την Κυριακή στο ABC News ότι η εισαγγελική επανεξέταση της υπόθεσης trafficking με εμπλεκόμενους τον εκλιπόντα καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων και τη Γκισλέιν Μάξγουελ «έχει ολοκληρωθεί».

Σε παράλληλες δηλώσεις του στο CNN, ο Μπλανς αναφέρθηκε στα αιτήματα των επιζώντων, λέγοντας ότι «τα θύματα θέλουν να αποκατασταθούν πλήρως» μετά την επιβίωσή τους από το κύκλωμα που αποδίδεται στον εκλιπόντα καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη και το οποίο οδήγησε στη φυλάκιση της Μάξγουελ σε ποινή 20 ετών από το 2022.

«Και εμείς το θέλουμε αυτό», είπε, προσθέτοντας ωστόσο ότι «δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε αποδείξεις ή να κατασκευάσουμε μια υπόθεση που δεν στηρίζεται σε στοιχεία».

YouTube thumbnail

Φωτογραφικό υλικό και όρια της ποινικής δίωξης

Ο Μπλανς αναγνώρισε ότι στο υλικό που έχει δοθεί στη δημοσιότητα υπάρχουν «πολλές φρικτές φωτογραφίες, οι οποίες φαίνεται να έχουν τραβηχτεί από τον ίδιο τον Έπσταϊν ή από άτομα του περιβάλλοντός του». Όπως σημείωσε όμως, η ύπαρξη αυτού του υλικού «δεν αρκεί από μόνη της για να ασκηθεί ποινική δίωξη σε κάποιο πρόσωπο».

Οι δηλώσεις του έγιναν λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων και ενώ επιζώντες της υπόθεσης ζητούσαν δημόσια περαιτέρω λογοδοσία για φερόμενους πελάτες του Έπσταϊν και της Μάξγουελ.

Ο πρίγκιπας Άντριου της Βρετανίας εμφανίζεται γονατιστός πάνω από μια γυναίκα σε συνδυασμό εικόνων που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, D.C., στις 30 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο νέας δέσμης εγγράφων από τις έρευνές του για τον εκλιπόντα χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.
Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ / Handout μέσω REUTERS.

Παράπονα για ελλιπή δημοσιοποίηση και λάθη στην απόκρυψη στοιχείων

Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας τοποθετήθηκε και απέναντι στις αντιδράσεις Δημοκρατικών βουλευτών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η πρόσφατη δημοσιοποίηση –όπως και προηγούμενες– δεν ήταν πλήρης.

Ερωτηθείς για καταγγελίες δικηγόρων θυμάτων ότι ορισμένα ονόματα δεν είχαν απομαυριστεί σωστά, ο Μπλανς δήλωσε: «Το διορθώνουμε άμεσα». Παράλληλα, υποστήριξε ότι τα περιστατικά αυτά αφορούν «το 0,001% του συνολικού υλικού».

Ο ίδιος χαρακτήρισε «εντυπωσιακό» το γεγονός ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγορείται για συγκάλυψη λιγότερο από 24 ώρες μετά τη δημοσιοποίηση εκατομμυρίων αρχείων.

«Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε», είπε. «Ούτε είχαμε ποτέ».

Ανταλλαγή email που αφορά τους αδελφούς Αλεξάντερ εμφανίζεται σε αυτή την εικόνα που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, D.C., στις 30 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο νέας δέσμης εγγράφων από τις έρευνές του για τον εκλιπόντα χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν. Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ / Handout μέσω REUTERS.

Ρο Κάνα: «Έχουν δοθεί στη δημοσιότητα το πολύ τα μισά»

Διαφορετική εικόνα παρουσίασε ο Δημοκρατικός βουλευτής της Καλιφόρνιας Ρο Κάνα, ο οποίος αμφισβήτησε ότι το σύνολο του αρχειακού υλικού έχει αποδεσμευτεί, όπως προβλέπει ο νόμος διαφάνειας που ο ίδιος συνυπέγραψε.

«Στην καλύτερη περίπτωση έχουν δημοσιοποιηθεί τα μισά έγγραφα», δήλωσε στο CNN. «Ακόμη κι αυτά όμως σοκάρουν τη συνείδηση της χώρας».

Ο Κάνα αναφέρθηκε σε αρχεία που αποδεσμεύτηκαν την Παρασκευή και περιλαμβάνουν αναφορές ή αλληλογραφία με γνωστά πρόσωπα, όπως ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Έλον Μασκ και ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λάτνικ. Τα πρόσωπα αυτά είχαν κατά καιρούς συνδεθεί κοινωνικά με τον Έπσταϊν ή είχαν παρευρεθεί σε ιδιωτικές εκδηλώσεις του, χωρίς να έχουν κατηγορηθεί για παράνομες πράξεις.

Ανταλλαγή email με βοηθό του Γούντι Άλεν εμφανίζεται σε αυτή την εικόνα που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, D.C., στις 30 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο νέας δέσμης εγγράφων από τις έρευνές του για τον εκλιπόντα χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν. Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ / Handout μέσω REUTERS.

Το ιστορικό της υπόθεσης Έπσταϊν

Ο Τζέφρι Έπσταϊν, πρώην φίλος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει ένοχος το 2008 στη Φλόριντα για πολιτειακές κατηγορίες που αφορούσαν πορνεία και προτροπή ανηλίκου σε πορνεία. Το 2019 βρέθηκε νεκρός σε φυλακή στη Νέα Υόρκη, κατά την πρώτη προεδρική θητεία του προέδρου των ΗΠΑ, ενώ ανέμενε να δικαστεί για ομοσπονδιακές κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης. Οι αρχές έκαναν λόγο για αυτοκτονία.

Ο εκλιπών καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν εμφανίζεται δίπλα σε μια γυναίκα, της οποίας η ταυτότητα έχει αποκρυφτεί, σε φωτογραφία από το αρχείο του ίδιου του Έπσταϊν.
Το υλικό δόθηκε στη δημοσιότητα από τους Δημοκρατικούς της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής στην Ουάσινγκτον, στις 18 Δεκεμβρίου 2025. (House Oversight Committee Democrats/Handout via REUTERS)

«Ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία των ΗΠΑ»

Ο Ρο Κάνα δήλωσε ότι στην υπόθεση «εμπλέκονται, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, μερικά από τα πλουσιότερα και ισχυρότερα πρόσωπα της χώρας – ηγέτες της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της πολιτικής», προσθέτοντας ότι υπήρχαν επικοινωνίες και προσκλήσεις για επισκέψεις στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν, «ενώ ήταν γνωστό ότι επρόκειτο για παιδόφιλο».

Η Γκισλέιν Μάξγουελ και ο Τζέφρι Έπσταϊν απεικονίζονται σε αυτή τη φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, στις 19 Δεκεμβρίου 2025 (U.S. Justice Department/Handout via REUTERS)

Κατά τον ίδιο, πρόκειται «για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία της χώρας», με έντονη απαίτηση για λογοδοσία. Όπως ανέφερε, δικηγόροι επιζώντων του έχουν μεταφέρει ότι πολλοί από τους πελάτες τους παραμένουν αναστατωμένοι, καθώς κάποια ονόματά τους αποκαλύφθηκαν κατά λάθος χωρίς να κρυφτούν τα ονόματά τους και ζητούν να δοθεί στη δημοσιότητα και το υπόλοιπο αρχείο.

Ανταλλαγή email με τον Έλον Μασκ εμφανίζεται σε αυτή την εικόνα που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, D.C., στις 30 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο νέας δέσμης εγγράφων από τις έρευνές του για τον εκλιπόντα χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν. Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ / Handout μέσω REUTERS.

Ράσκιν και Τζέφρις: «Δεν έχει τελειώσει»

Ο Δημοκρατικός βουλευτής του Μέριλαντ Τζέιμι Ράσκιν σχολίασε ότι το σύνθημα «υπόθεση κλειστή» αποτελεί εδώ και εβδομάδες τη γραμμή της κυβέρνησης Τραμπ. Υποστήριξε επίσης ότι τα περίπου 3 εκατομμύρια έγγραφα που δημοσιεύθηκαν «είναι σχεδόν τίποτα, όταν οι ίδιες οι αρχές επιλέγουν ποια αρχεία θα δώσουν στη δημοσιότητα».

Αντίστοιχη τοποθέτηση έκανε και ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις, σε εμφάνισή του στην εκπομπή This Week του ABC.

YouTube thumbnail

«Η υπόθεση δεν έχει τελειώσει και δεν θα τελειώσει έως ότου υπάρξει πλήρης και απόλυτη διαφάνεια, όπως ζητούν οι επιζώντες, ώστε να υπάρξει και πλήρης λογοδοσία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν και άλλα έγγραφα που παρακρατούνται» από αυτό που αποκάλεσε σκωπτικά «υπουργείο αδικίας».

Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει υποστηρίξει στο παρελθόν ότι μεγάλο μέρος του συνολικού αριθμού σελίδων που αφορούν την υπόθεση Έπσταϊν είναι διπλότυπα, προερχόμενα από ξεχωριστές έρευνες που διεξήχθησαν στη Φλόριντα και τη Νέα Υόρκη.

*Mε πληροφορίες από: The Guardian 

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Πιέσεις ΗΠΑ για άρση των εμποδίων στη μεταφορά LNG

Κάθετος Διάδρομος: Πιέσεις ΗΠΑ για άρση των εμποδίων στη μεταφορά LNG

