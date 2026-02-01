Μέτε-Μάριτ: Η «σκοτεινή» πριγκίπισσα της Νορβηγίας στα νέα μέιλ του Έπσταϊν – «Ναρκωτικά, συγκάλυψη, έγκλημα»

Σε μια στιγμή που η ο βασιλικός οίκος της Νορβηγίας καλείται να αντιμετωπίσει την καταιγίδα από τις αποκαλύψεις για τη δράση του γιου της Μέτε-Μάριτ, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, νέα στοιχεία από τις ΗΠΑ φέρνουν στο φως την αναπάντεχα στενή και προσωπική σχέση της με τον καταδικασμένο παιδεραστή Τζέφρι Επστάιν.

Η γυναίκα που κάποτε ζήτησε συγγνώμη από τον λαό της για το παρελθόν της στα ναρκωτικά, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με εκατοντάδες αναφορές σε emails που αποκαλύπτουν μια αδικαιολόγητη οικειότητα με τον «αρχιτέκτονα» του παγκόσμιου trafficking ανηλίκων.

Η αποκάλυψη της νορβηγικής εφημερίδας VG για την αλληλογραφία της Μέτε-Μάριτ με τον Τζέφρι Έπσταϊν την περίοδο 2011-2014 γκρεμίζει το αφήγημα της «κακής κρίσης» που προσπάθησε να προβάλει το Παλάτι.

Τα emails δεν περιγράφουν μια τυπική γνωριμία, αλλά μια σχέση γεμάτη φιλοφρονήσεις, όπου η πριγκίπισσα τον αποκαλεί «γλυκό», «καλόκαρδο» και «πολύ γοητευτικό».

The latest Epstein dump has revealed that Crown Princess Mette-Marit of Norway had much more interaction with Jeffery Epstein than previously believed or acknowledged. The two talked about potential brides for Epstein (Scandinavians make better material than the French,… pic.twitter.com/shF0AU3SX8 — Royal News Network (@RNN_RoyalNews) January 31, 2026

Σε μια σοκαριστική ανταλλαγή, η Μέτε-Μάριτ φέρεται να εκμυστηρεύεται στον Επστάιν ότι «της γαργαλά το μυαλό», ενώ φτάνει στο σημείο να ζητά τη γνώμη του για το αν είναι σωστό να προτείνει στον τότε 15χρονο γιο της ένα desktop wallpaper για τον υπολογιστή του με γυμνές γυναίκες.

Η Μέτε-Μάριτ της Νορβηγίας, σύζυγος του Διαδόχου Πρίγκιπα Χάακον, φυσικού κληρονόμου του θρόνου της Νορβηγίας, έχει ισχυριστεί στο παρελθόν πως δεν γνώριζε ακριβώς τι έκανε ο Έπσταϊν.

Τα ίδια έγγραφα αποκαλύπτουν πως το 2011 τον είχε ήδη αναζητήσει στο διαδίκτυο, σημειώνοντας πως «δεν έδειχνε και πολύ καλός», γεγονός που δεν την εμπόδισε να συνεχίσει τις επαφές τους και να φιλοξενηθεί στην έπαυλή του στο Παλμ Μπιτς το 2013.

Rave, ναρκωτικά, αλκοόλ, απιστία

Η σχέση της είναι μια φυσική συνέχεια της «σκοτεινής» πορείς της Μέτε-Μαρίτ σχολιάζουν οι εχθροί της. Γεννημένη σε μια μεσοαστική οικογένεια, σημαδεύτηκε από τον αλκοολισμό του πατέρα της και τη βίαιη συμπεριφορά του.

Στην εφηβεία της μεταμορφώθηκε σε «πριγκίπισσα της rave σκηνής», με ξυρισμένο κεφάλι και καθιερωμένη χρήση ναρκωτικών. Η Μέτε-Μάριτ αγαπούσε το ecstasy, το LSD και την κοκαϊνη αλλά και τους DJ με βεβαρημένο ποινικό μητρώο όπως ο John Ognby.

Η Μέτε-Μάριτ έχει εξομολογηθεί για εκείνη την περίοδο της ζωής της πως έκανε καταχρήσεις σκληρών ναρκωτικών και αλκοόλ. Ο 15 χρόνια μεγαλύτερος της Ognby που ήταν συχνά στη φυλακή για χρήση και πώληση ναρκωτικών, οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και βίαιων περιστατικών δεν ήταν ο μόνος σκοτεινός σύντρφος της.

Η προσωπική της ζωή ήταν εξίσου χαοτική, με σχέσεις με άνδρες του υποκόσμου και εμπόρους ναρκωτικών. Όταν παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Χάακον το 2001, ήταν ήδη ανύπαντρη μητέρα του Μάριους, καρπός μιας σχέσης με τον φίλο του Ognby, Morten Borg. Η απιστία της προκάλεσε την οργή του Ognby που φέρεται να την απείλησε με μαχαίρι.

Η μεγάλη προδοσία

Η γνωριμία της με τον Χάακον είχε προηγηθεί πολύ πριν τον γάμο τους που σκανδάλισε τους πάντες και εξόργισε το Παλάτι για περισσότερους από έναν λόγους.

Η Μέτε-Μάριτ ήταν κακόφημη, είχε σχέσεις με τον υπόκοσμο, δεν είχε κάποιο πτυχία ή μόρφωση, ήταν part time σερβιτόρα, δεν ενδιαφερόταν να περιποιείται ιδιαίτερα την εικόνα της ακόμη και όταν έπρεπε (ελάχισςτο μέικ-απ, προτιμούσε πάντα sneakers από γόβες) και έμοιαζε εντελώς ξένη από αυτού που θα ήθελε ο οίκος για μελλοντική βασίλισσα της χώρας.

Ο πρίγκιπας και διάδοχος αδιαφόρησε για την επίθεση στο πρόσωπο της και οι δυό τους συγκατοίκησαν, σπάζοντας το πρωτόκολλο κάθε βασιλικού οίκου στην Ευρώπη.

Καθώς οι ταμπλόιντ προσπαθούσαν να μάθουν το παρελθόν της Μέτε-Μάριτ, ο πατέρας της, εξαθλιωμένος και χωρίς λεφτά, δέχθηκε να γίνει το καρφί για το έκλυτο παρελθόν της κόρης του.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε μόνο αφού η Μέτε-Μάριτ είπε ναι σε έναν απαράβοτο όρο του Παλατιού. Ο βασιλικός οίκος της Νορβηγίας απαίτησε από την Μέτε-Μάριτ να δώσει συνέντευξη Τύπου, όπου θα καταδίκαζε τον πρότερο βίο της. Το έκανε, δακρυσμένη, μπροστά σε όλους. Η επαναστάτρια της νύχτας και της κραιπάλης απολογήθηκε στον νορβηγικό λαό και υποστήριξε ότι ήταν κατά των ναρκωτικών.

Στις 25 Αυγούστου 2001, λίγο μετά τα 28α της γενέθλια, ο γάμος τους μονοπώλησε τα media αλλά όσο και αν έχει προσπαθήσει να «καθαρίσει» το όνομα της, η Μέτε-Μάριτ είναι πάντα στο μάτι του κυκλώνα.

Στη σκιά των σκανδάλων

Η θεσμική θωράκιση που προσέφερε το Παλάτι στη Μέτε-Μάριτ δεν στάθηκε ικανή να κατασιγάσει τις αντιδράσεις για την προνομιακή μεταχείριση που απολάμβανε εις βάρος των πολιτών.

Η τοποθέτησή της στον κυβερνητικό οργανισμό NORAD ως ασκούμενης, παρά την παντελή έλλειψη ακαδημαϊκού υπόβαθρου, θεωρήθηκε από πολλούς ως μια προκλητική επίδειξη ισχύος.

Η κοινή γνώμη στη Νορβηγία κατηγόρησε ευθέως την πριγκίπισσα ότι χρησιμοποίησε τον τίτλο της για να υφαρπάξει μια θέση που δικαιωματικά ανήκε σε εξειδικευμένους επιστήμονες, υπονομεύοντας την αξιοκρατία του κράτους.

Σε άλλο περιστατικό, το 2012, η Μέτε-Μάριτ βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο μιας σφοδρής αντιπαράθεσης, όταν επέλεξε να αγνοήσει τη νορβηγική νομοθεσία για να εξυπηρετήσει προσωπικές της γνωριμίες.

Η εμπλοκή της στην απόκτηση βρέφους μέσω παρένθετης μητέρας στην Ινδία για λογαριασμό φίλων της, χαρακτηρίστηκε ως ηθικά απαράδεκτη και νομικά μετέωρη.

Οι κατηγορίες από διεθνείς οργανώσεις ήταν βαρύτατες, καθώς η πράξη της ταυτίστηκε με την εκμετάλλευση γυναικών από αναπτυσσόμενες χώρες, σε μια περίοδο που η Ινδία περιόριζε δραστικά αυτές τις πρακτικές λόγω της σύνδεσής τους με την ανθρώπινη εμπορία.

Κεφάλαιο Έπσταϊν

Crown-princesess Mette Marit of Norway took her kids to Epstein pic.twitter.com/ZDdFOOBrpk — Ᏼarƙ🪵 (@stammebark) January 31, 2026

Η αποκάλυψη των στενών επαφών της με τον διαβόητο Τζέφρι Έπσταϊν το 2019 αποτέλεσε τη χαριστική βολή στην προσπάθειά της να οικοδομήσει ένα προφίλ κοινωνικής ευαισθησίας.

Το γεγονός ότι η πριγκίπισσα διατηρούσε τακτική επικοινωνία και πραγματοποιούσε κοινές διακοπές με έναν καταδικασμένο παιδόφιλο, χρόνια μετά την πρώτη του φυλάκιση, προκάλεσε παγκόσμιο αποτροπιασμό.

Παρά τις προσπάθειες του Παλατιού να υποβαθμίσει το γεγονός, η παραδοχή της ίδιας για «ελλιπή έρευνα» του παρελθόντος του κρίθηκε ως μια αδύναμη δικαιολογία, ειδικά σε μια εποχή που οι εγκληματικές δραστηριότητες του Έπσταϊν ήταν ήδη ευρύτατα γνωστές.

Η «βόμβα» του Μάριους Μποργκ Χόιμπι

Η θέση της Μέτε-Μάριτ δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο λόγω της δίκης του πρωτότοκου γιου της, Μάριους, ο οποίος αντιμετωπίζει 38 κατηγορίες, ανάμεσα στις οποίες βιασμοί τεσσάρων γυναικών και σοβαρές πράξεις έμφυλης βίας.

Το σκάνδαλο έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, καθώς υπάρχουν καταγγελίες ότι η ίδια η πριγκίπισσα ειδοποίησε τον γιο της για την επικείμενη σύλληψή του, επιχειρώντας να παρεμβληθεί στα αποδεικτικά στοιχεία.

Η εικόνα του «καλού παιδιού» που προσπάθησε να εντάξει στη βασιλική οικογένεια έχει δώσει τη θέση της σε έναν κατηγορούμενο που κινδυνεύει με 16 χρόνια φυλάκιση, την ίδια στιγμή που η μητέρα του επιλέγει να απουσιάζει σε «ιδιωτικό ταξίδι» κατά τη διάρκεια της δίκης του.

Οι Νορβηγοί παρακολουθούν με αυξανόμενη δυσφορία τη συσσώρευση σκανδάλων γύρω από το πρόσωπο της μελλοντικής βασίλισσας.

Η δημόσια αποδοχή της έχει καταρρακωθεί, με μόλις το 27% των πολιτών να τη θεωρεί πλέον κατάλληλη για τον θρόνο.

Ενώ η ίδια επικαλείται προβλήματα υγείας και πνευμονική ίνωση για να αποσυρθεί από τα καθήκοντά της, η κοινή γνώμη αντιλαμβάνεται αυτή την αποχώρηση ως μια απόπειρα αποφυγής της δημόσιας λογοδοσίας για τα emails που «καίνε» και τις οικογενειακές τραγωδίες που απειλούν να διαλύσουν τον θεσμό.