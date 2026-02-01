magazin
Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026
Μέτε-Μάριτ: Η «σκοτεινή» πριγκίπισσα της Νορβηγίας στα νέα μέιλ του Έπσταϊν – «Ναρκωτικά, συγκάλυψη, έγκλημα»
01 Φεβρουαρίου 2026, 23:21

Μέτε-Μάριτ: Η «σκοτεινή» πριγκίπισσα της Νορβηγίας στα νέα μέιλ του Έπσταϊν – «Ναρκωτικά, συγκάλυψη, έγκλημα»

Το νορβηγικό παλάτι μοιάζει να βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση με το σκάνδαλο Επστάιν και τη δίκη του γιου της Μέτε-Μάριτ που κατηγορείται για σεξουαλικά εγκλήματα να διαλύουν τη μοναρχία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Spotlight

Σε μια στιγμή που η ο βασιλικός οίκος της Νορβηγίας καλείται να αντιμετωπίσει την καταιγίδα από τις αποκαλύψεις για τη δράση του γιου της Μέτε-Μάριτ, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, νέα στοιχεία από τις ΗΠΑ φέρνουν στο φως την αναπάντεχα στενή και προσωπική σχέση της με τον καταδικασμένο παιδεραστή Τζέφρι Επστάιν.

Η γυναίκα που κάποτε ζήτησε συγγνώμη από τον λαό της για το παρελθόν της στα ναρκωτικά, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με εκατοντάδες αναφορές σε emails που αποκαλύπτουν μια αδικαιολόγητη οικειότητα με τον «αρχιτέκτονα» του παγκόσμιου trafficking ανηλίκων.

Η αποκάλυψη της νορβηγικής εφημερίδας VG για την αλληλογραφία της Μέτε-Μάριτ με τον Τζέφρι Έπσταϊν την περίοδο 2011-2014 γκρεμίζει το αφήγημα της «κακής κρίσης» που προσπάθησε να προβάλει το Παλάτι.

Τα emails δεν περιγράφουν μια τυπική γνωριμία, αλλά μια σχέση γεμάτη φιλοφρονήσεις, όπου η πριγκίπισσα τον αποκαλεί «γλυκό», «καλόκαρδο» και «πολύ γοητευτικό».

Σε μια σοκαριστική ανταλλαγή, η Μέτε-Μάριτ φέρεται να εκμυστηρεύεται στον Επστάιν ότι «της γαργαλά το μυαλό», ενώ φτάνει στο σημείο να ζητά τη γνώμη του για το αν είναι σωστό να προτείνει στον τότε 15χρονο γιο της ένα desktop wallpaper για τον υπολογιστή του με γυμνές γυναίκες.

Η Μέτε-Μάριτ της Νορβηγίας, σύζυγος του Διαδόχου Πρίγκιπα Χάακον, φυσικού κληρονόμου του θρόνου της Νορβηγίας, έχει ισχυριστεί στο παρελθόν πως δεν γνώριζε ακριβώς τι έκανε ο Έπσταϊν.

Τα ίδια έγγραφα αποκαλύπτουν πως το 2011 τον είχε ήδη αναζητήσει στο διαδίκτυο, σημειώνοντας πως «δεν έδειχνε και πολύ καλός», γεγονός που δεν την εμπόδισε να συνεχίσει τις επαφές τους και να φιλοξενηθεί στην έπαυλή του στο Παλμ Μπιτς το 2013.

Rave, ναρκωτικά, αλκοόλ, απιστία

Η σχέση της είναι μια φυσική συνέχεια της «σκοτεινής» πορείς της Μέτε-Μαρίτ σχολιάζουν οι εχθροί της. Γεννημένη σε μια μεσοαστική οικογένεια, σημαδεύτηκε από τον αλκοολισμό του πατέρα της και τη βίαιη συμπεριφορά του.

Στην εφηβεία της μεταμορφώθηκε σε «πριγκίπισσα της rave σκηνής», με ξυρισμένο κεφάλι και καθιερωμένη χρήση ναρκωτικών. Η Μέτε-Μάριτ αγαπούσε το ecstasy, το LSD και την κοκαϊνη αλλά και τους DJ με βεβαρημένο ποινικό μητρώο όπως ο John Ognby.

Η Μέτε-Μάριτ έχει εξομολογηθεί για εκείνη την περίοδο της ζωής της πως έκανε καταχρήσεις σκληρών ναρκωτικών και αλκοόλ. Ο 15 χρόνια μεγαλύτερος της Ognby που ήταν συχνά στη φυλακή για χρήση και πώληση ναρκωτικών, οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και βίαιων περιστατικών δεν ήταν ο μόνος σκοτεινός σύντρφος της.

Η προσωπική της ζωή ήταν εξίσου χαοτική, με σχέσεις με άνδρες του υποκόσμου και εμπόρους ναρκωτικών. Όταν παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Χάακον το 2001, ήταν ήδη ανύπαντρη μητέρα του Μάριους, καρπός μιας σχέσης με τον φίλο του Ognby, Morten Borg. Η απιστία της προκάλεσε την οργή του Ognby που φέρεται να την απείλησε με μαχαίρι.

Η μεγάλη προδοσία

Η γνωριμία της με τον Χάακον είχε προηγηθεί πολύ πριν τον γάμο τους που σκανδάλισε τους πάντες και εξόργισε το Παλάτι για περισσότερους από έναν λόγους.

Η Μέτε-Μάριτ ήταν κακόφημη, είχε σχέσεις με τον υπόκοσμο, δεν είχε κάποιο πτυχία ή μόρφωση, ήταν part time σερβιτόρα, δεν ενδιαφερόταν να περιποιείται ιδιαίτερα την εικόνα της ακόμη και όταν έπρεπε (ελάχισςτο μέικ-απ, προτιμούσε πάντα sneakers από γόβες) και έμοιαζε εντελώς ξένη από αυτού που θα ήθελε ο οίκος για μελλοντική βασίλισσα της χώρας.

Ο πρίγκιπας και διάδοχος αδιαφόρησε για την επίθεση στο πρόσωπο της και οι δυό τους συγκατοίκησαν, σπάζοντας το πρωτόκολλο κάθε βασιλικού οίκου στην Ευρώπη.

Καθώς οι ταμπλόιντ προσπαθούσαν να μάθουν το παρελθόν της Μέτε-Μάριτ, ο πατέρας της, εξαθλιωμένος και χωρίς λεφτά, δέχθηκε να γίνει το καρφί για το έκλυτο παρελθόν της κόρης του.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε μόνο αφού η Μέτε-Μάριτ είπε ναι σε έναν απαράβοτο όρο του Παλατιού. Ο βασιλικός οίκος της Νορβηγίας απαίτησε από την Μέτε-Μάριτ να δώσει συνέντευξη Τύπου, όπου θα καταδίκαζε τον πρότερο βίο της. Το έκανε, δακρυσμένη, μπροστά σε όλους. Η επαναστάτρια της νύχτας και της κραιπάλης απολογήθηκε στον νορβηγικό λαό και υποστήριξε ότι ήταν κατά των ναρκωτικών.

Στις 25 Αυγούστου 2001, λίγο μετά τα 28α της γενέθλια, ο γάμος τους μονοπώλησε τα media αλλά όσο και αν έχει προσπαθήσει να «καθαρίσει» το όνομα της, η Μέτε-Μάριτ είναι πάντα στο μάτι του κυκλώνα.

Στη σκιά των σκανδάλων

Η θεσμική θωράκιση που προσέφερε το Παλάτι στη Μέτε-Μάριτ δεν στάθηκε ικανή να κατασιγάσει τις αντιδράσεις για την προνομιακή μεταχείριση που απολάμβανε εις βάρος των πολιτών.

Η τοποθέτησή της στον κυβερνητικό οργανισμό NORAD ως ασκούμενης, παρά την παντελή έλλειψη ακαδημαϊκού υπόβαθρου, θεωρήθηκε από πολλούς ως μια προκλητική επίδειξη ισχύος.

Η κοινή γνώμη στη Νορβηγία κατηγόρησε ευθέως την πριγκίπισσα ότι χρησιμοποίησε τον τίτλο της για να υφαρπάξει μια θέση που δικαιωματικά ανήκε σε εξειδικευμένους επιστήμονες, υπονομεύοντας την αξιοκρατία του κράτους.

Σε άλλο περιστατικό, το 2012, η Μέτε-Μάριτ βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο μιας σφοδρής αντιπαράθεσης, όταν επέλεξε να αγνοήσει τη νορβηγική νομοθεσία για να εξυπηρετήσει προσωπικές της γνωριμίες.

Η εμπλοκή της στην απόκτηση βρέφους μέσω παρένθετης μητέρας στην Ινδία για λογαριασμό φίλων της, χαρακτηρίστηκε ως ηθικά απαράδεκτη και νομικά μετέωρη.

Οι κατηγορίες από διεθνείς οργανώσεις ήταν βαρύτατες, καθώς η πράξη της ταυτίστηκε με την εκμετάλλευση γυναικών από αναπτυσσόμενες χώρες, σε μια περίοδο που η Ινδία περιόριζε δραστικά αυτές τις πρακτικές λόγω της σύνδεσής τους με την ανθρώπινη εμπορία.

Κεφάλαιο Έπσταϊν

Η αποκάλυψη των στενών επαφών της με τον διαβόητο Τζέφρι Έπσταϊν το 2019 αποτέλεσε τη χαριστική βολή στην προσπάθειά της να οικοδομήσει ένα προφίλ κοινωνικής ευαισθησίας.

Το γεγονός ότι η πριγκίπισσα διατηρούσε τακτική επικοινωνία και πραγματοποιούσε κοινές διακοπές με έναν καταδικασμένο παιδόφιλο, χρόνια μετά την πρώτη του φυλάκιση, προκάλεσε παγκόσμιο αποτροπιασμό.

Παρά τις προσπάθειες του Παλατιού να υποβαθμίσει το γεγονός, η παραδοχή της ίδιας για «ελλιπή έρευνα» του παρελθόντος του κρίθηκε ως μια αδύναμη δικαιολογία, ειδικά σε μια εποχή που οι εγκληματικές δραστηριότητες του Έπσταϊν ήταν ήδη ευρύτατα γνωστές.

Η «βόμβα» του Μάριους Μποργκ Χόιμπι

Η θέση της Μέτε-Μάριτ δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο λόγω της δίκης του πρωτότοκου γιου της, Μάριους, ο οποίος αντιμετωπίζει 38 κατηγορίες, ανάμεσα στις οποίες βιασμοί τεσσάρων γυναικών και σοβαρές πράξεις έμφυλης βίας.

Το σκάνδαλο έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, καθώς υπάρχουν καταγγελίες ότι η ίδια η πριγκίπισσα ειδοποίησε τον γιο της για την επικείμενη σύλληψή του, επιχειρώντας να παρεμβληθεί στα αποδεικτικά στοιχεία.

Η εικόνα του «καλού παιδιού» που προσπάθησε να εντάξει στη βασιλική οικογένεια έχει δώσει τη θέση της σε έναν κατηγορούμενο που κινδυνεύει με 16 χρόνια φυλάκιση, την ίδια στιγμή που η μητέρα του επιλέγει να απουσιάζει σε «ιδιωτικό ταξίδι» κατά τη διάρκεια της δίκης του.

Οι Νορβηγοί παρακολουθούν με αυξανόμενη δυσφορία τη συσσώρευση σκανδάλων γύρω από το πρόσωπο της μελλοντικής βασίλισσας.

Η δημόσια αποδοχή της έχει καταρρακωθεί, με μόλις το 27% των πολιτών να τη θεωρεί πλέον κατάλληλη για τον θρόνο.

Ενώ η ίδια επικαλείται προβλήματα υγείας και πνευμονική ίνωση για να αποσυρθεί από τα καθήκοντά της, η κοινή γνώμη αντιλαμβάνεται αυτή την αποχώρηση ως μια απόπειρα αποφυγής της δημόσιας λογοδοσίας για τα emails που «καίνε» και τις οικογενειακές τραγωδίες που απειλούν να διαλύσουν τον θεσμό.

Ο Φαμπ Μορβάν των Milli Vanilli διώχνει το στίγμα της playback απάτης και του λιντσαρίσματος των ΜΜΕ
Ξανά στο φως 01.02.26

Ο Φαμπ Μορβάν των Milli Vanilli διώχνει το στίγμα της playback απάτης και του λιντσαρίσματος των ΜΜΕ

Τρεις δεκαετίες μετά την ανάκληση του Grammy του διαβόητου ντουέτου Milli Vanilli, είναι και πάλι υποψήφιος, για το audiobook των αδιάλλακτων απομνημονευμάτων του. «Έπρεπε να πω την ιστορία μου» λέει o Φαμπ Μορβάν στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Cashing Out: Όταν ο θάνατος από AIDS έφερνε κέρδη – Μια μακάβρια, σωτήρια ΛΟΑΤΚΙ+ ιστορία στο φως
Ντοκιμαντέρ 30.01.26

Cashing Out: Όταν ο θάνατος από AIDS έφερνε κέρδη – Μια μακάβρια, σωτήρια ΛΟΑΤΚΙ+ ιστορία στο φως

Το υποψήφιο για Όσκαρ ντοκιμαντέρ μικρού μήκους του New Yorker, Cashing Out, ξετυλίγει το νήμα μιας άγνωστης και ηθικά αμφιλεγόμενης βιομηχανίας, όπου επενδυτές αγόραζαν τις ασφάλειες ζωής ασθενών με AIDS που είχαν ελάχιστο χρόνο ζωής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Κανένα παιδί δεν αξίζει να πεθάνει όπως η κόρη μου» – H μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ συγκλονίζει στους New York Times
335 τρύπες από σφαίρες 29.01.26

«Κανένα παιδί δεν αξίζει να πεθάνει όπως η κόρη μου» – H μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ συγκλονίζει στους New York Times

Η μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ, Γουίσαμ Χαμάντα, γράφει στους New York Times για τη δολοφονία στη Γάζα που της ανέθεσε τη νέα αποστολή της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο αληθινός Dexter: Ο serial killer που δολοφόνησε περισσότερους από 100 ανθρώπους – «Όλοι τους όμως το άξιζαν»
Σφαγή 29.01.26

Ο αληθινός Dexter: Ο serial killer που δολοφόνησε περισσότερους από 100 ανθρώπους – «Όλοι τους όμως το άξιζαν»

Χρόνια προτού κυκλοφορήσουν τα βιβλία και η σειρά με ήρωα τον serial killer Dexter Morgan, υπήρξε ένας βραζιλιάνος που υποστήριζε ότι σκότωνε μόνο όσους το άξιζαν - και ήταν η έμπνευση του συγγραφέα Τζεφ Λίντσεϊ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
O Νέλσον Μαντέλα γνώρισε την Γουίνι ενώ δικαζόταν για προδοσία – «Με εντυπωσίασε η ομορφιά της»
Troublemaker 28.01.26

O Νέλσον Μαντέλα γνώρισε την Γουίνι ενώ δικαζόταν για προδοσία – «Με εντυπωσίασε η ομορφιά της»

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τον Νέλσον Μαντέλα εξετάζει τόσο τον αγώνα του ενάντια στο άπαρτχαιντ, όσο και τις γυναίκες που άφησαν το στίγμα τους στη ζωή του - μια εκ των οποίων ήταν η αγωνίστρια Γουίνι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι παιδικές αναμνήσεις του Μάθιου ΜακΚόναχι γέννησαν τον αιώνιο έφηβο του «Dazed and Confused»
«Εντάξει, εντάξει» 27.01.26

Οι παιδικές αναμνήσεις του Μάθιου ΜακΚόναχι γέννησαν τον αιώνιο έφηβο του «Dazed and Confused»

Το κάπως μακρινό 1993, ο Μάθιου ΜακΚόναχι ενσάρκωσε τον Ντέιβιντ Γούντερσον στην εμβληματική ταινία «Dazed and Confused» - και η σκιαγράφηση του χαρακτήρα του, δεν ήταν καθόλου τυχαία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μελ Μπρουκς, γέλια και δάκρυα – Η γλυκόπικρη μοναξιά των 99 ετών
Αιώνιος αουτσάιντερ 27.01.26

Μελ Μπρουκς, γέλια και δάκρυα - Η γλυκόπικρη μοναξιά των 99 ετών

Σε συν-σκηνοθεσία του Τζαντ Άπατοου, η σειρά δύο επεισοδίων του HBO είναι μια εξαντλητική ματιά στη ζωή και την κωμωδία του Μελ Μπρουκς. Αφορά επίσης τη μακροζωία και τη μοναξιά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Γη είναι επίπεδη, τα ρακούν ομιλούν και τα φαντάσματα απεργούν – Ο συναρπαστικός κόσμος του παράξενου
Είμαστε τρελούτσικοι 26.01.26

Η Γη είναι επίπεδη, τα ρακούν ομιλούν και τα φαντάσματα απεργούν - Ο συναρπαστικός κόσμος του παράξενου

Στο βιβλίο του «The Theory of Everything Else» (Η Θεωρία για Όλα τα Άλλα), ο κωμικός και συγγραφέας Dan Schreiber συγκεντρώνει τις πιο τρελές, αστείες (και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τις πιο επικίνδυνες) ιδέες που έχει σκεφτεί η ανθρωπότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Στεκόταν εμπόδιο σε ορισμένα άτομα» – Η μυστηριώδης δολοφονία της ερευνήτριας γοριλών Νταϊάν Φόσεϊ
Έρευνα στην ομίχλη 26.01.26

«Στεκόταν εμπόδιο σε ορισμένα άτομα» - Η μυστηριώδης δολοφονία της ερευνήτριας γοριλών Νταϊάν Φόσεϊ

Η πρωτοπόρος πρωτευοντολόγος Νταϊάν Φόσεϊ κατέστρεψε τον μύθο των γορίλων ως άγριων θηρίων πριν σκοτωθεί από ανθρώπινα χέρια, πριν από 40 χρόνια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μα πώς μπορεί κανείς να μισεί έναν σκαντζόχοιρο; Η σκοτεινή ιστορία πίσω από ένα αξιολάτρευτο ζωάκι
Μεσαίωνας 25.01.26

Μα πώς μπορεί κανείς να μισεί έναν σκαντζόχοιρο; Η σκοτεινή ιστορία πίσω από ένα αξιολάτρευτο ζωάκι

Σήμερα δύσκολα θα φανταζόταν κανείς ότι ένα ζωάκι σαν τον σκαντζόχοιρο θα μπορούσε να προκαλεί φόβο ή μίσος. Κι όμως, πίσω από τη χαριτωμένη εικόνα του κρύβεται μια μακρά ιστορία προκαταλήψεων και διωγμών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Αγκάθα Κρίστι στην Αθήνα, ο Έλληνας γιατρός που την ενέπνευσε, η ερωτική απογοήτευση και το ταξίδι στη Βαγδάτη
Plot twist 25.01.26

Η Αγκάθα Κρίστι στην Αθήνα, ο Έλληνας γιατρός που την ενέπνευσε, η ερωτική απογοήτευση και το ταξίδι στη Βαγδάτη

Η «βασίλισσα του εγκλήματος» έζησε μια ζωή που θα μπορούσε να γίνει μπεστ σέλερ μυθιστόρημα γραμμένο μάλιστα από την ίδια. Η Αγκάθα Κρίστι ήταν μια ατρόμητη ταξιδιώτισσα. Οι τοποθεσίες των περισσότερων αστυνομικών μυθιστορημάτων της ήταν εμπνευσμένες από μέρη που είχε επισκεφθεί.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
