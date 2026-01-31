newspaper
Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα 3 εκατ. έγγραφα της λίστας Έπσταϊν που κυκλοφόρησαν
Κόσμος 31 Ιανουαρίου 2026, 22:50

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα 3 εκατ. έγγραφα της λίστας Έπσταϊν που κυκλοφόρησαν

Περίπου 3 εκατ. έγγραφα από την λίστα Έπσταϊν δημοσιεύθηκαν και κάποιοι φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι ή ερευνώμενοι ήδη «χρεώνονται» πως είχαν αναφέρει ψευδώς πως είχαν κόψει σχέσεις με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε την Παρασκευή την πολυαναμενόμενη δημοσίευση ενός τεράστιου όγκου αρχείων από τον φάκελο του Τζέφρι Έπσταϊν, που ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια σελίδες, το οποίο, όπως δήλωσε, εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του βάσει της νομοθεσίας περί διαφάνειας που ψηφίστηκε πέρυσι από το Κογκρέσο.

Ο όγκος των εγγράφων που σχετίζονται με τον αποθανόντα καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία σημαίνει ότι η ταξινόμηση όλων των στοιχείων θα απαιτήσει κάποιο χρόνο.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι πως δεν είναι σαφές σε όλα τα έγγραφα (σε κάποια είναι), ποιες είναι τηλεφωνικές καταγγελίες χωρίς στοιχεία επικοινωνίας, ποιες κατηγορίες διασταυρώθηκαν, ποιοι μάρτυρες πήγαν και έδωσαν μαρτυρία στους χειριστές της υπόθεσης και ποιες από τις μαρτυρίες θεωρήθηκαν ειλικρινείς, ποιες αμφίβολες και ποιες κατέπεσαν.

Η κυριότερη κατηγορία προς πάρα πολλούς από τους εμπλεκόμενους στο κύκλωμα, είναι πως είχαν διαβεβαιώσει πως είχαν κόψει επαφές με τον καταδικασμένο για κύκλωμα τράφικινγκ Τζέφρι Έπσταϊν κάτι που αναιρείται από την ηλεκτρονική επικοινωνία.

Οι βασικές αναφορές στον Τραμπ μέχρι στιγμής

Το όνομα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται συχνά στην τελευταία παρτίδα αρχείων, η οποία περιλαμβάνει υλικό που κυμαίνεται από ερευνητικά έγγραφα έως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αποσπάσματα ειδήσεων.

Πρώτα είναι μια σειρά email από τον Αύγουστο του 2025, στην οποία ένας κατά τα φαινόμενα υπάλληλος του FBI εμφανίζει μια λίστα με φαινομενικά αβάσιμες πληροφορίες που αφορούν τον Τραμπ και τον Επστάιν, πολλές από τις οποίες είναι αρκετά σκανδαλώδεις. «Η κίτρινη επισήμανση είναι για τα σκανδαλώδη κομμάτια», γράφει ένας αξιωματούχος για να εξηγήσει πώς ταξινομήθηκαν οι κατηγορίες.

Ο Τραμπ δεν έχει ποτέ κατηγορηθεί από τις αρχές για παρανομίες σχετικές με τον Επστάιν και έχει αρνηθεί ότι έχει εμπλακεί σε οποιαδήποτε. Οι κατηγορίες φαίνεται να είναι ανεπιβεβαίωτες και οι αξιωματούχοι σημειώνουν ότι ορισμένες είναι πληροφορίες από δεύτερο χέρι. Το έγγραφο σημειώνει ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν υπήρξε καμία επικοινωνία με τα άτομα που έστειλαν τις κατηγορίες ή δεν δόθηκαν στοιχεία επικοινωνίας.

Ορισμένες από τις καταγγελίες εξετάστηκαν περαιτέρω. Μία από αυτές στάλθηκε στο γραφείο του FBI στην Ουάσινγκτον για να διεξαχθεί συνέντευξη, ενώ μια άλλη κρίθηκε μη αξιόπιστη, σύμφωνα με το έγγραφο.

Ο Τραμπ αρνήθηκε πως το όνομά του είναι στα αρχεία Έπσταϊν

Δεν είναι σαφές γιατί οι αξιωματούχοι δημιούργησαν τον κατάλογο των καταγγελιών που σχετίζονται με τον Τραμπ πέρυσι. Ωστόσο, η πολιτική ευαισθησία της σχέσης του Τραμπ με τον Επστάιν – με τον οποίο είχε σχέσεις για χρόνια πριν ο Τραμπ δηλώσει ότι έληξε τη σχέση τους στα μέσα της δεκαετίας του 2000 – έγινε απολύτως σαφής πέρυσι, όταν ο Τραμπ σε κάποιο σημείο αρνήθηκε ψευδώς ότι του είχε αναφερθεί ότι το όνομά του περιλαμβανόταν στα αρχεία.

Όταν ζητήθηκε να σχολιάσει το θέμα, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε το CNN σε ένα δελτίο τύπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο τόνιζε ότι τα αρχεία «ενδέχεται να περιλαμβάνουν ψεύτικες ή πλαστά υποβληθείσες εικόνες, έγγραφα ή βίντεο» που έπρεπε να δημοσιοποιηθούν σύμφωνα με τη νομοθεσία περί διαφάνειας που ψηφίστηκε πέρυσι.

«Ορισμένα από τα έγγραφα περιέχουν αναληθείς και σκανδαλοθηρικές ισχυρισμούς εναντίον του προέδρου Τραμπ, οι οποίοι υποβλήθηκαν στο FBI ακριβώς πριν από τις εκλογές του 2020», ανέφερε το υπουργείο.

Η περίπτωση της συνεργασίας της Μάξουελ και του Έπσταϊν

Μια άλλη αλυσίδα email δείχνει κάποια που φαίνεται να είναι η Γκιλέιν Μάξουελ, η πρώην σύντροφος του Έπσταϊν που αργότερα καταδικάστηκε για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων, να σχεδιάζει μαζί με τον Έπσταϊν το 2011 μια στρατηγική σχετικά με μια καταγγέλλουσα που εργαζόταν στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο του Τραμπ – και οι δύο συζητούν ακόμη και το ενδεχόμενο να εμπλέξουν τον Τραμπ.

Ο Έπσταϊν επικοινωνεί με έναν συνεργάτη του Τραμπ που εργαζόταν στην ξενοδοχειακή του επιχείρηση και ρωτά για λεπτομέρειες σχετικά με την απασχόληση της κατήγορου, ελπίζοντας να αμφισβητήσει την κατάθεσή της. «Νόμιζα ότι είπες να μην εμπλέξουμε τον Ντόναλντ», απαντά στον Έπσταϊν ένας λογαριασμός με την ονομασία «GMAX».

Οι λεπτομέρειες των email ταιριάζουν με την κατάθεση της Βιρτζίνια Τζιουφρέ, μιας εξέχουσας κατήγορου του Έπσταϊν, την οποία η Μάξουελ φέρεται να στρατολόγησε από το Μαρ-α-Λάγκο το 2000.

Το προσχέδιο κατηγορητηρίου από τη δεκαετία του 2000 περιελάμβανε φερόμενους συνωμότες

Ο κύριος λόγος για τον οποίο πολλοί περίμεναν εδώ και χρόνια την αποκάλυψη των φακέλων του Έπσταϊν είναι η προοπτική να εντοπιστούν και άλλα άτομα που συμμετείχαν στα εγκλήματα του Επστάιν. Μόνο η Μάξγουελ κατηγορήθηκε, αλλά πολλοί Αμερικανοί πιστεύουν ότι συμμετείχαν και άλλοι.

Την Παρασκευή ήρθε ένα σημαντικό σημάδι ότι, τουλάχιστον σε κάποιο σημείο, οι εισαγγελείς θεώρησαν ότι θα μπορούσαν να απαγγελθούν κατηγορίες και σε άλλους.

Ένα πολυαναμενόμενο σχέδιο κατηγορητηρίου από τη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα από τη δεκαετία του 2000 θα είχε απαγγείλει κατηγορίες στον Έπσταϊν μαζί με άλλους τρεις που περιγράφονται ως «υπάλληλοι» του Έπσταϊν. Τα άτομα, των οποίων τα ονόματα έχουν διαγραφεί, περιγράφονται ως άτομα που διευκόλυναν τις συναντήσεις μεταξύ του Έπσταϊν και των κοριτσιών.

Το έγγραφο περιγράφει όλους τους ως συνωμότες με σκοπό να «πεισθούν, να παρασύρουν και να δελεάσουν άτομα που δεν είχαν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους να ασχοληθούν με την πορνεία».

Οι συνεργάτες δεν είναι τα άτομα της περίφημης «λίστας πελατών»

Δεν είναι η πολύ φημολογούμενη «λίστα πελατών» που πολλοί περίμεναν – παρά το γεγονός ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει αρνηθεί την ύπαρξή της. Ωστόσο, είναι πιθανό να οδηγήσει σε ερωτήματα σχετικά με το ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και γιατί τελικά δεν κατηγορήθηκαν.

Η ευνοϊκή συμφωνία του Epstein για να αποφύγει πολύ πιο σοβαρές κατηγορίες στα τέλη της δεκαετίας του 2000 – ομολόγησε την ενοχή του για κατηγορίες που σχετίζονταν με πορνεία – είναι ένα σημαντικό κομμάτι αυτού του σκανδάλου.

Αυτό πιθανότατα θα προστεθεί στις καταγγελίες για έλλειψη πλήρους λογοδοσίας και καθυστέρηση της δικαιοσύνης.

Οι Λάτνικ και Μασκ στα αρχεία Έπσταϊν

Οι νέες αποκαλύψεις ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα σε μερικούς άλλους, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων προβεβλημένων συμμάχων του Τραμπ που έχουν προσπαθήσει να αποστασιοποιηθούν από τον Έπσταϊν.

Τα έγγραφα δείχνουν ότι ο υπουργός Εμπορίου του Τραμπ, Χάουαρντ Λάτνικ, σχεδίαζε το 2012 ένα ταξίδι στο νησί του Έπσταϊν, χρόνια μετά την δήλωσή του ότι είχε διακόψει τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία.

Ο Λάτνικ σε μια συνέντευξη σε podcast πέρυσι είπε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του αποφάσισαν γύρω στο 2005 να μην έχουν ποτέ σχέσεις με τον Έπσταϊν. Ωστόσο, το email του 2012 δείχνει τον Λάτνικ να ρωτάει πού βρίσκεται ο Έπσταϊν, ώστε να συναντηθούν για φαγητό.

Ο Λάτνικ αρνείται τα πάντα

Όταν επικοινώνησε μαζί του η New York Times την Παρασκευή, ο Λάτνικ είπε: «Δεν πέρασα καθόλου χρόνο μαζί του» και έκλεισε το τηλέφωνο. Ένα άλλο email δείχνει τον Λάτνικ να προσκαλεί τον Έπσταϊν (μέσω του βοηθού του) σε μια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων το 2015 για την τότε υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία Χίλαρι Κλίντον, την οποία διοργάνωνε ο Λάτνικ. Δεν είναι σαφές αν ο Έπσταϊν παρευρέθηκε.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου δήλωσε στο CNN: «Ο υπουργός Λάτνικ είχε περιορισμένες επαφές με τον κ. Έπσταϊν παρουσία της συζύγου του και δεν έχει ποτέ κατηγορηθεί για παράνομες πράξεις».

Ο Μασκ λέει πως προσπαθούν να τον εμπλέξουν με τον Έπσταϊν

Ομοίως, τα έγγραφα δείχνουν τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας Έλον Μασκ να προσπαθεί να συντονίσει ταξίδια στο νησί του Έπσταϊν το 2012 και το 2013, παρά τις ισχυρισμούς του Μασκ ότι απέρριψε τις προσπάθειες του Έπσταϊν να τον προσκαλέσει. Ο Μασκ σε κάποιο σημείο ρωτάει ποια ώρα θα γίνει το «πιο τρελό πάρτι».

Στις 24 Νοεμβρίου 2012, ο Έπσταϊν έστειλε email στον Μασκ ρωτώντας τον «πόσοι άνθρωποι θα είστε για το ελικόπτερο προς το νησί». Ο Μασκ απάντησε ότι πιθανότατα θα ήταν μόνο αυτός και η τότε σύζυγός του. Από τα email δεν είναι σαφές αν ο Μασκ επισκέφθηκε τελικά το νησί.

Ο Μασκ δημοσίευσε στο X την Παρασκευή το βράδυ ότι είχε «πολύ λίγη αλληλογραφία με τον Έπσταϊν και αρνήθηκε επανειλημμένες προσκλήσεις να πάει στο νησί του ή να πετάξει με το «Lolita Express» του, αλλά ήταν καλά ενημερωμένος ότι κάποια αλληλογραφία μέσω email μαζί του θα μπορούσε να παρερμηνευθεί και να χρησιμοποιηθεί από τους επικριτές του για να δυσφημήσουν το όνομά του.

Ο Μασκ πέρυσι ανέφερε την παρουσία του Τραμπ στα αρχεία του Έπσταϊν κατά τη διάρκεια μιας σύντομης διαμάχης με τον πρόεδρο.

Οι Κλίντον και Μπάνον και η σχέση τους με το κύκλωμα Έπσταϊν

Τα αρχεία συνεχίζουν να περιέχουν σημαντικές αναφορές στον Κλίντον. Αυτές περιλαμβάνουν τον Επστάιν σε μια κατάθεση του 2016, όπου ρωτήθηκε για τον Κλίντον και επανειλημμένα επικαλέστηκε το δικαίωμά του σύμφωνα με την Πέμπτη Τροπολογία κατά της αυτοενοχοποίησης.

Ένας εκπρόσωπος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ο Κλίντον έκοψε τους δεσμούς του με τον Επστάιν πριν ο τελευταίος κατηγορηθεί για προαγωγή πορνείας το 2006 και ότι δεν γνώριζε τίποτα για τα εγκλήματά του. Ο Κλίντον έχει αρνηθεί ότι επισκέφθηκε το νησί του Επστάιν. Τα έγγραφα υποδηλώνουν επίσης μια εκτεταμένη σχέση μεταξύ του Επστάιν και του πρώην συμβούλου του Τραμπ, Στιβ Μπάνον, η οποία θα μπορούσε να αυξήσει την πίεση στον Μπάνον να δώσει εξηγήσεις.

Ένα υπόμνημα του FBI του 2020 δείχνει ότι ένας μάρτυρας ενημέρωσε την υπηρεσία για τη «σχέση του Μπάνον με τον Τζέφρι Επστάιν», αλλά «δίσταζε» να συζητήσει το θέμα λεπτομερώς επειδή ο Μπάνον ήταν «φίλος με ισχυρούς ανθρώπους». Κανένας από αυτούς τους άνδρες δεν έχει κατηγορηθεί από τις αρχές για αδικήματα που σχετίζονται με τον Έπσταϊν.

Περισσότερα προβλήματα με τις δημοσιεύσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης

Οι προηγούμενες δημοσιεύσεις των αρχείων από το υπουργείο Δικαιοσύνης σημαδεύτηκαν από προβλήματα, όπως οι καταγγελίες για υπερβολική λογοκρισία και η παράλειψη της προθεσμίας που έθεσε το Κογκρέσο στην κυβέρνηση για τη δημοσίευση όλων των αρχείων στα τέλη Δεκεμβρίου.

Ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν οι καταγγελίες ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν λογόκρινε πλήρως τις πληροφορίες σχετικά με τα θύματα του Επστάιν. Τουλάχιστον τρία ονόματα, τα δύο μικρά αλλά αναγνωρίσιμα, είναι εμφανή σε email.

Ο Μπράντλεϊ Έντουαρντς, δικηγόρος που εκπροσώπησε δεκάδες θύματα του Επστάιν, δήλωσε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης «παραβίασε την εμπιστοσύνη, την ιδιωτικότητα και τα δικαιώματα περισσότερων θυμάτων από ό,τι ίσως ποτέ στο παρελθόν». Και οι επιζώντες που μίλησαν στο CNN δήλωσαν ότι βρήκαν πολλά παραδείγματα ονομάτων θυμάτων που εμφανίζονταν χωρίς διαγραφές.

Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ Τοντ Μπλανς δίνει συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Δικαιοσύνης στην Ουάσινγκτον.

Ιστορική αποτυχία ή μη προστασία των θυμάτων

Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς δήλωσε την Παρασκευή το πρωί, όταν τα αρχεία δημοσιοποιήθηκαν, ότι τα λάθη ήταν «αναπόφευκτα» δεδομένου του όγκου των εγγράφων. Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για να υποβάλλουν τα θύματα τα παράπονά τους. Ωστόσο, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μια πιο σημαντική αποτυχία στη δημοσιοποίηση αυτών των αρχείων.

Τα αρχεία συνεχίζουν επίσης να αποκρύπτουν τα ονόματα των υπαλλήλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης που εμπλέκονται στις έρευνες και σε άλλες υποθέσεις που σχετίζονται με τον Έπσταϊν.

Ο Μπλανς δήλωσε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης αποφάσισε επίσης να αφαιρέσει τις εικόνες όλων των γυναικών εκτός από τη Μάξγουελ, ενώ αρνήθηκε να αφαιρέσει τις εικόνες των ανδρών, εκτός αν ήταν απαραίτητο για την προστασία της ανωνυμίας μιας γυναίκας.

Είχε εκμυστηρευτεί στον Έπσταϊν πως είχε υπάρξει θύμα σεξουαλικής βίας και την κακοποίησε σεξουαλικά

Όπως ανακεφαλαιώνει ο Μάρσαλ Κόεν του CNN, ένα θύμα ανέφερε στο FBI το 2021 ότι είχε εμπιστευτεί στον Έπσταϊν, όταν ήταν περίπου 14 ετών, ότι είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση στο παρελθόν. Είπε ότι ο Έπσταϊν συνέχισε να την κακοποιεί σεξουαλικά.

Η κατάθεση περιλαμβάνεται σε ένα υπόμνημα του FBI γνωστό ως «302», το οποίο περιγράφει μια συνέντευξη μάρτυρα, αλλά δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι επιβεβαιώθηκε.

Στις σημειώσεις αναφέρεται ότι το θύμα «ένιωσε ότι το εκμεταλλεύτηκαν», αλλά είπε επίσης ότι «ένιωσε ευτυχισμένη επειδή είχε πολλά χρήματα» από τα «μασάζ» για τα οποία πληρωνόταν.

