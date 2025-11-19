Μετά τους βιασμούς, τα καρτέλ: Ο πρίγκιπας της Νορβηγίας στις πιο διαβόητες συμμορίες ναρκωτικών της Ευρώπης; – «Λευκές γραμμές, μαύρο πρόβατο»

Την ώρα που αναμένεται να δικαστεί για βιασμό, ένα νέο βιβλίο, με τίτλο Λευκές Γραμμές, Μαύρο Πρόβατο (Hvite striper, sorte får), συνδέει τον πρίγκιπα της Νορβηγίας Μάριους Μποργκ Χόιμπι με τα πιο διαβόητα καρτέλ ναρκωτικών της Ευρώπης.

Ο Χόιμπι, γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ από προηγούμενη σχέση, έχασε τη νομική του προσφυγή κατά του εκδοτικού οίκου Aschehoug για τη διακοπή της πώλησης ενός αμφιλεγόμενου βιβλίου.

Το πόνημα, που αναφέρεται ευθέως σε «κοκαΐνη, συμμορίες ναρκωτικών και τον γιο της πριγκίπισσας», έρχεται να επιβαρύνει την ήδη δυσμενή θέση του Χόιμπι, ο οποίος είναι ήδη αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες για βιασμό.

Το χρονικό της πτώσης ενός προνομιούχου νέου που μεγάλωσε στα ανάκτορα της χώρας για να μπλέξει με τον υπόκοσμο είναι εκκωφαντικό και συγκλονίζει τη χώρα.

Το βιβλίο έχει προκαλέσει θύελλα στη Νορβηγία από τη στιγμή της έκδοσής του στις 20 Οκτωβρίου. Εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Aschehoug και γράφτηκε από τους ερευνητές δημοσιογράφους Έιστεϊν Μόνσεν και Τόργκαϊρ Πέντερσεν Κρόκφιορντ. Το περιεχόμενό του εστιάζει στην «κοκαΐνη, τα καρτέλ, τις συμμορίες ναρκωτικών σε όλη την Ευρώπη και την εμπλοκή στον ιστό του εγκλήματος του γιου της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ».

Ο Χόιμπι, 28 ετών, είναι το «μαύρο πρόβατο» της βασιλικής οικογένειας. Ο ίδιος έχει παραδεχτεί στο παρελθόν προβλήματα με τη χρήση κοκαΐνης και αλκοόλ.

Οι νέες αποκαλύψεις έρχονται τη στιγμή που ο προνομιούχος γαλαζοαίματος αντιμετωπίζει ήδη κατηγορίες για βιασμό και σεξουαλική επίθεση, με τη δίκη του να έχει οριστεί να ξεκινήσει τον Ιανουάριο.

Ένας από τους κύριους ισχυρισμούς του βιβλίου επικεντρώνεται σε κατηγορίες ότι ο Χόιμπι προμήθευε ναρκωτικά στην οδό Καρλ Γιόχαν στο Όσλο το 2023.

Οι εκπρόσωποί του αρνήθηκαν τους ισχυρισμούς, όπως και η διευθύντρια της αστυνομίας Ίντα Μέλμπο Έιστεσε.

Αυτή την εβδομάδα, το Περιφερειακό Δικαστήριο του Όσλο απέρριψε το αίτημα του Χόιμπι για προσωρινή διαταγή, με σκοπό τη διακοπή των πωλήσεων του βιβλίου μέχρι να γίνουν «οι απαραίτητες διορθώσεις».

Πρόστιμο

Μετά τη δικαστική του ήττα, ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι καλείται να καταβάλει 530.500 κορώνες (περίπου 46.800 ευρώ με την τρέχουσα ισοτιμία) για τα νομικά έξοδα.

Από αυτά, 460.000 κορώνες προορίζονται για τον εκδοτικό οίκο Aschehoug και επιπλέον 70.500 κορώνες για την Ένωση Νορβηγών Εκδοτών. Το ποσό αυτό πρέπει να πληρωθεί εντός των επόμενων δύο εβδομάδων και προστίθεται στα δικά του νομικά έξοδα.

«Αυτή είναι μια σημαντική απόφαση, όχι μόνο για αυτήν την υπόθεση, αλλά και για την ελευθερία της έκφρασης στη Νορβηγία», δήλωσε ο Ματς Νίγκααρντ, εκδότης του Aschehoug, στην εφημερίδα VG μετά την απόφαση.

Ο δικηγόρος του Χόιμπι δήλωσε, στην εφημερίδα Dagbladet: «Σημειώνουμε ότι το δικαστήριο συμφωνεί μαζί μας ότι ο ισχυρισμός για πωλήσεις κοκαΐνης στην Καρλ Γιόχαν είναι εξαιρετικά προσβλητικός και στερείται επαρκούς πραγματικής βάσης, και ότι το δικαστήριο έχει αμφιβολίες για τη νομιμότητα της χρήσης εικόνων στο εξώφυλλο του βιβλίου. Σημειώνουμε ωστόσο ότι το δικαστήριο πιστεύει ότι το βιβλίο δεν πρέπει να σταματήσει».

Η Γκούρι Βάρπε, επικεφαλής επικοινωνίας του Παλατιού, δήλωσε στην Se og Hor ότι τα νομικά έξοδα δεν θα πληρωθούν ούτε από τη «βασιλική αυλή ούτε από το ζεύγος του Διαδόχου». Το βιβλίο θα συνεχίσει να πωλείται κανονικά στη Νορβηγία και διεθνώς.

32 κατηγορίες για βιασμό

Η νομική ομάδα του Χόιμπι ζήτησε να απαγορευτεί η πώληση του βιβλίου και να αποσυρθούν τα ήδη πωληθέντα αντίτυπα, μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους το βιβλίο παραβίαζε το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα του Χόιμπι και είχε «σοβαρές προσβολές και ψευδείς κατηγορίες εναντίον του».

Ο Χόιμπι υπήρξε ανοιχτός σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών στο παρελθόν. Σε δήλωση μετά την αρχική του σύλληψη για βία, απειλές και βανδαλισμούς τον Αύγουστο του περασμένου έτους, παραδέχτηκε ότι αντιμετώπιζε προβλήματα με ουσίες. Μετά τη σύλληψή του ο Χόιμπι είχε πει:

«Έχω πολλαπλές ψυχικές διαταραχές που σημαίνουν ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της ανατροφής μου και της ενήλικης ζωής μου, είχα και εξακολουθώ να έχω προκλήσεις. Συνέβη κάτι που δεν έπρεπε να συμβεί ποτέ. Διέπραξα σωματική βλάβη και κατέστρεψα αντικείμενα σε ένα διαμέρισμα υπό την επήρεια αλκοόλ και κοκαΐνης μετά από έναν καβγά».

Ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ δήλωσε ότι ήθελε να «αναλάβει την ευθύνη για όσα έκανε» και να «εξηγήσει την αλήθεια στην αστυνομία». Μπήκε σε κέντρο απεξάρτησης στα τέλη Οκτωβρίου.

Τον Αύγουστο, ο Χόιμπι κατηγορήθηκε για 32 αδικήματα, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού. Σε όλες τις περιπτώσεις, φέρεται να επιτέθηκε στις γυναίκες ενώ κοιμόντουσαν και μάλιστα βιντεοσκοπούσε τις επιθέσεις.

Οι επιθέσεις φέρονται επίσης να συνέβησαν μετά από συναινετική συνουσία μεταξύ του Χόιμπι και των γυναικών.

Κατηγορείται επίσης για απειλές κατά της ζωής, επίθεση σε δημόσιο λειτουργό και παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Κατά την παρουσίαση του κατηγορητηρίου, ο εισαγγελέας Στούρλα Χένρικσμπο δήλωσε στο NRK ότι ο Χόιμπι θα αντιμετωπίσει μέγιστη ποινή 10 ετών φυλάκισης μετά από μια δίκη έξι εβδομάδων τον Ιανουάριο.

Έκπτωτος

Ο Χόιμπι, κάποτε γνωστός χαϊδευτικά ως «Μικρός Μάριους», μεγάλωσε στο φως της δημοσιότητας, απολαμβάνοντας τον ίδιο πλούτο και προνόμια με τα βασιλικά του αδέλφια, παρόλο που ο βιολογικός του πατέρας, Μόρτεν Μποργκ, εξέτισε ποινή φυλάκισης για ναρκωτικά και βίαια αδικήματα.

Ο ίδιος έγινε το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που κατηγορήθηκε ποτέ για έγκλημα και δεν περιλαμβάνεται πλέον επίσημα ως μέλος του σκανδιναβικού οίκου. Μάλιστα, το διπλωματικό του διαβατήριο ανακλήθηκε λίγο μετά τις κατηγορίες.

«Αν έπρεπε να διαλέξω μία λέξη για αυτή τη χρονιά, θα ήταν «προκλητική»» είπε η μητέρα του. Ο διάδοχος πρίγκιπας Χάακον έχει επίσης σχολιάσει τις κατηγορίες, δηλώνοντας πως: «Σήμερα, φυσικά, σκεφτόμαστε όσους έχουν πληγωθεί».

Η παραβατική συμπεριφορά έχει πλήξει τη βασιλική οικογένεια, με τη δημοφιλία προς τον βασιλικό οίκο να έχει υποχωρήσει από το 81% το 2017 στο 62% τον περασμένο Σεπτέμβριο.