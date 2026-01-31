Σκάνδαλο Έπσταϊν: Φωτογραφίες δείχνουν τον πρίγκιπα Άντριου πάνω από γυναίκα που είναι ξαπλωμένη στο πάτωμα

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δημοσιοποίηση φωτογραφιών και εγγράφων από τον φάκελο του Τζέφρι Έπσταϊν στις ΗΠΑ, στα οποία περιλαμβάνονται εικόνες που φέρονται να απεικονίζουν τον αδελφό του βασιλιά Καρόλου, τον πρίγκιπα Άντριου να κάθεται πάνω από μία γυναίκα που είναι ξαπλωμένη στο πάτωμα.

Σε τρεις φωτογραφίες, διακρίνεται ένας άνδρας που πιστεύεται ότι είναι ο πρίγκιπα Άντριου, να σκύβει πάνω από μια γυναίκα που είναι ξαπλωμένη με το πρόσωπο προς τα πάνω και τα χέρια απλωμένα.

Σε μια φωτογραφία κοιτάζει κατευθείαν την κάμερα, ενώ σε μια άλλη έχει τοποθετήσει το αριστερό του χέρι στο στομάχι της γυναίκας. Ο άνδρας, που πιστεύεται ότι είναι ο πρώην Δούκας του Γιορκ, είναι ξυπόλητος, φοράει τζιν και λευκό πόλο, καθώς και ένα ρολόι.

Οι νέες φωτογραφίες έχουν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στον κόσμο αλλά και «πονοκέφαλο» στη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας. Όπως και σε μεγάλο μέρος του υλικού που περιλαμβάνεται στα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν», δεν διευκρινίζεται πότε και πού τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες, ούτε παρέχονται πρόσθετες εξηγήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενα έγγραφα είχε δημοσιοποιηθεί φωτογραφία του πρίγκιπα Άντριου σε ιδιωτική κατοικία, περιστοιχισμένου από γυναίκες, γεγονός που είχε ήδη προκαλέσει έντονη κριτική.

Στις φωτογραφίες επίσης φαίνεται και ένα άλλο άτομο, που κάθεται σε μια καρέκλα και έχει τα πόδια του πάνω στο τραπέζι.

Τα νέα έγγραφα δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το οποίο ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αποχαρακτηρίσεις, με στόχο την προστασία των θυμάτων και τη διασφάλιση ενεργών ερευνών.

Ο πρίγκιπας Άντριου και ο Ντόναλντ Τραμπ έχουν επανειλημμένως αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες πράξεις

Ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, διευκρίνισε ότι έχουν αφαιρεθεί ή αλλοιωθεί προσωπικά δεδομένα θυμάτων, ιατρικοί φάκελοι, υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, καθώς και στοιχεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν εν εξελίξει έρευνες. Τα πρόσωπα γυναικών, πλην της Γκισλέιν Μάξγουελ, έχουν θολωθεί, σε αντίθεση με εκείνα των ανδρών.

🚨 Department of Justice Publishes 3.5 Million Responsive Pages in Compliance with the Epstein Files Transparency Act 🔗https://t.co/eGeSO5qkVY pic.twitter.com/SRhcdg70N0 — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) January 30, 2026

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν ηλεκτρονικά μηνύματα που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και αφορούν επικοινωνία του πρίγκιπα Άντριου με τον Τζέφρι Έπσταϊν το 2010, λίγες ημέρες μετά τη λήξη του κατ’ οίκον περιορισμού του τελευταίου. Σε αυτά, ο τότε πρίγκιπας φέρεται να προσκαλεί τον Έπσταϊν σε δείπνο στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, κάνοντας λόγο για «πολλή ιδιωτικότητα», χωρίς να είναι σαφές αν η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τελικά.

Στα αρχεία περιλαμβάνονται επίσης αναφορές σε άλλες γνωστές προσωπικότητες, όπως ο Μπιλ Γκέιτς, καθώς και σε μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Παράλληλα, καταγράφονται μαρτυρίες γυναικών που είχαν εργαστεί για τον Έπσταϊν στα τέλη της δεκαετίας του 1990, οι οποίες εκφράζουν επιφυλάξεις για αιτήματα που, όπως αναφέρουν, ξεπερνούσαν τα όρια επαγγελματικής συνεργασίας.

Ο πρίγκιπας Άντριου και ο Ντόναλντ Τραμπ έχουν επανειλημμένως αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες πράξεις. Ωστόσο, τα νέα στοιχεία αναζωπυρώνουν τη δημόσια συζήτηση γύρω από τις σχέσεις του πρώην δούκα με τον Έπσταϊν, ειδικά υπό το φως παλαιότερων δηλώσεών του, σύμφωνα με τις οποίες είχε ταξιδέψει στις ΗΠΑ για να διακόψει τη φιλία τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα του FBI που περιλαμβάνεται στα αρχεία, οι αμερικανικές αρχές φέρονται να εκτιμούν πως ο πρίγκιπας Άντριου «δεν αποτελεί κεντρικό πρόσωπο» στην ποινική έρευνα.