Μπορεί ο Βασιλιάς Κάρολος να αφαίρεσε τους τίτλους του αδερφού του Άντριου αλλά δεν μπορεί να σβήσει τη ζημιά που έχει γίνει αναφορικά με τις σχέσεις του πρώην πρίγκιπα με τον παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Οι νέες φωτογραφίες του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ από την τελευταία δημοσιευμένη σειρά εγγράφων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν κυριαρχούν στις εφημερίδες της Κυριακής.

Την ίδια ώρα μετά τη Βιρτζίνια Τζουφρέ, μία ακόμη γυναίκα καταγγέλλει ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν την έστειλε στη Βρετανία ειδικά για να έχει σεξουαλική επαφή με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο δικηγόρος της στο BBC.

Δεύτερο θύμα του Έπσταϊν ισχυρίζεται ότι στάλθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο για σεξ με τον Άντριου

Μια δεύτερη γυναίκα ισχυρίζεται ότι στάλθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Τζέφρι Έπσταϊν για σεξουαλική επαφή με τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ.

Η συνάντηση φέρεται να έλαβε χώρα στην κατοικία του πρώην πρίγκιπα, το Royal Lodge, το 2010. Η γυναίκα, η οποία δεν είναι Βρετανίδα, ήταν τότε περίπου 20 ετών.

Ο δικηγόρος της γυναίκας, Μπραντ Έντουαρντς από την αμερικανική εταιρεία Edwards Henderson, δήλωσε ότι αφού πέρασε τη νύχτα με τον Άντριου, της έγινε επίσης ξενάγηση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ και την κέρασαν τσάι.

Το BBC News ζήτησε από τον Άντριου να σχολιάσει, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει σε αυτές τις κατηγορίες.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ καταγράφουν συστηματικά τα ονόματα των επισκεπτών της εκδρομής, αλλά δεν ήταν δυνατό για το BBC να επιβεβαιώσει την επίσκεψη της γυναίκας χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά της.

Ο Έντουαρντς εκπροσωπεί περισσότερα από 200 θύματα του Έπσταϊν παγκοσμίως και εκπροσώπησε τη Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία ισχυρίστηκε ότι μεταφέρθηκε στο Λονδίνο για να κάνει σεξ με τον πρώην πρίγκιπα το 2001, όταν ήταν 17 ετών.

Η Τζιούφρε είπε ότι αναγκάστηκε να κάνει σεξ με τον Άντριου άλλες δύο φορές μεταξύ 2001 και 2002 – μία φορά στη Νέα Υόρκη και μία στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν στην Καραϊβική.

Μετά τη νέα δημοσίευση πάνω από τριών εκατομμυρίων αρχείων Έπσταϊν, ο Άντριου βρίσκεται σε ιδιαίτερα δεινή θέση. Πέρα από την ανταλλαγή email με τον καταδικασμένο παιδόφιλο, ο Άντριου εμφανίζεται και σε τρεις φωτογραφίες, να είναι πεσμένος στα γόνατα, πάνω από μία γυναίκα που είναι ξαπλωμένη στο πάτωμα.

Άλλα στοιχεία από τον τεράστιο όγκο των αρχείων, δείχνουν πως ο 65χρονος αδελφός του βασιλιά Καρόλου είχε συμπεριλάνει μια σειρά από φωτογραφίες των δύο θυγατέρων του, της πριγκίπισσας Ευγενίας και της πριγκίπισσας Βεατρίκης σε δύο εορταστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έστειλε στον παιδόφιλο το 2011 και το 2012.

Ο Άντριου πρέπει να καταθέσει στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, προτείνει ο Στάρμερ

Ο πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ πρότεινε να καταθέσει ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ ενώπιον του Κογκρέσου των ΗΠΑ σχετικά με τις συναλλαγές του με τον καταδικασμένο σεξουαλικό δράστη Τζέφρι Έπσταϊν.

«Όσον αφορά την κατάθεση, ανέκαθεν έλεγα ότι όποιος έχει πληροφορίες θα πρέπει να είναι έτοιμος να τις μοιραστεί», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

«Δεν μπορείς να έχεις επίκεντρο το θύμα αν δεν είσαι προετοιμασμένος να το κάνεις αυτό», είπε. «Τα θύματα του Έπσταϊν πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα».

Τα σχόλια του πρωθυπουργού έρχονται μετά την τελευταία δημοσίευση αρχείων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, τα οποία περιλαμβάνουν εικόνες που φαίνεται να δείχνουν τον Μάουντμπάτεν-Γουίντσορ να γονατίζει πάνω από μια γυναίκα που βρίσκεται στο έδαφος.

Οι εφημερίδες στη Μεγάλη Βρετανία

«Ντροπή σου», είναι ο τίτλος της Sun on Sunday.

Η Daily Star Sunday αποκαλεί τον πρώην πρίγκιπα «Ανατριχιαστικό».

Η Sunday Telegraph προτείνει ότι ο Άντριου θα πρέπει να «αποκαλύψει τα πάντα για τον Έπσταϊν».

Η Sunday Express αναφέρει έρευνα του Συντηρητικού think tank, του Κέντρου για την Κοινωνική Δικαιοσύνη, η οποία προειδοποιεί ότι έξι εκατομμύρια εργαζόμενοι – ή το ένα τέταρτο του εργατικού δυναμικού – θα ήταν σε καλύτερη θέση όσον αφορά τα επιδόματα. Αναφέρει ότι από την πανδημία, οι αιτήσεις για ψυχικές παθήσεις, όπως το άγχος και η κατάθλιψη, έχουν εκτοξευθεί.

Η Sunday Times λέει ότι ο Άντριου πρέπει να καταθέσει.

Η Mirror λέει στο πρωτοσέλιδό της ότι «έρχονται χειρότερα»