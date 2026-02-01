magazin
Σημαντική είδηση:
01.02.2026 | 17:54
Νεαρός άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο
Σημαντική είδηση:
30.01.2026 | 17:25
Φωτιά σε ακατοίκητο κτίριο στο Μεταξουργείο - Κατέρρευσε τμήμα της στέγης
Ο Jay-Z, ο Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν και ο Pusha T αναφέρονται στις τελευταίες κυκλοφορίες από το αρχείο Επσταϊν
Fizz 01 Φεβρουαρίου 2026, 16:20

Ο Jay-Z, ο Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν και ο Pusha T αναφέρονται στις τελευταίες κυκλοφορίες από το αρχείο Επσταϊν

Τα ονόματα των δύο ράπερ και του μεγιστάνα του Χόλιγουντ δώθηκαν ως πληροφορία στο FBI, η οποία αρχειοθετήθηκε ως μέρος της έρευνας για τον Επσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Vita.gr
«Leisure crafting»: Τι είναι και πώς αλλάζει τη ζωή μας;

«Leisure crafting»: Τι είναι και πώς αλλάζει τη ζωή μας;

Spotlight

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε την Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου, εκατομμύρια έγγραφα από τους φακέλους του Τζέφρι Επσταϊν, μαζί με 2.000 βίντεο και περίπου 180.000 εικόνες. Η τελευταία παρτίδα περιελάμβανε αναφορές σε διασημότητες όπως ο Jay-Z, ο Pusha T και ο Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν.

Τα ονόματα των δύο ράπερ και του μεγιστάνα του Χόλιγουντ δώθηκαν ως πληροφορία στο FBI, η οποία αρχειοθετήθηκε ως μέρος της έρευνας για τον Επσταϊν.

Ωστόσο, δεν αποδεικνύει ούτε ότι τα άτομα αυτά ερευνήθηκαν, ούτε ότι είναι ένοχοι για τις κατηγορίες που τους αποδόθηκαν.

Θολή μνήμη

Σύμφωνα με μια έκθεση του FBI που περιλαμβάνεται στο αρχείο Επσταϊν, μια γυναίκα αγνώστων στοιχείων, που ισχυρίστηκε ότι είχε ναρκωθεί και είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση σε αρκετές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια των ετών, είπε ότι ο Pusha T (Terrence LeVarr Thornton) ήταν ένας από τους «χειριστές» της.

Επίσης, στην έκθεση, το θύμα είπε ότι κάποτε ξύπνησε σε ένα δωμάτιο με τον Γουαϊνστάιν και τον Jay-Z (Shawn Carter) μαζί της. Η έκθεση ανέφερε επίσης ότι, επειδή το θύμα είχε ναρκωθεί και στις δύο περιπτώσεις, η μνήμη της ήταν θολή.

Στα αρχεία περιλαμβάνονται επίσης μηνύματα μεταξύ του Κέισι Γουάσερμαν, προέδρου της Ολυμπιακής Επιτροπής LA28, και της Γκίσλεϊν Μάξγουελ, η οποία κρίθηκε ένοχη για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων, ως δεξί χέρι του Επσταϊν.

Σε μία συνομιλία, η Μάξγουελ προσφέρει στον Γουάσερμαν ένα μασάζ που θα μπορούσε να «τρελάνει έναν άνδρα».

«Λυπάμαι που είχα οποιαδήποτε σχέση μαζί τους»

Σε δήλωση που έλαβε το περιοδικό Variety, ο Κέισι Γουάσερμαν είπε ότι οι επαφές του με την καταδικασμένη κοσμικό έλαβαν χώρα «πάνω από δύο δεκαετίες πριν» και «πολύ πριν αποκαλυφθούν τα φρικτά εγκλήματά της».

Αρνήθηκε επίσης οποιαδήποτε σχέση με τον Επσταϊν.

Ο Γουάσερμαν έγραψε: «Ποτέ δεν είχα προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τον Τζέφρι Επσταϊν. Όπως είναι γνωστό, το 2002 συμμετείχα σε ένα ανθρωπιστικό ταξίδι ως μέλος μιας αντιπροσωπείας της Clinton Foundation με το αεροπλάνο του Επσταϊν. Λυπάμαι που είχα οποιαδήποτε σχέση μαζί τους».

Μετά από ισχυρές πιέσεις που άσκησε το Κογκρέσο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε τον Νοέμβριο τον Νόμο για τη Διαφάνεια των Αρχείων Επσταϊν, ο οποίος έκτοτε έφερε στο προσκήνιο απόρρητο υλικό σχετικά με την έρευνα για τον χρηματιστή.

Ο Τραμπ έχει το δικό του περίπλοκο παρελθόν με τον Επσταϊν, με φωτογραφίες των δυο ανδρών να αποδεικνύουν φιλική σχέση, αλλά από την πλευρά του, αρνείται κατηγορηματικά ότι γνώριζε για την εγκληματική του δράση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ, τα αρχεία Επσταϊν παρέμειναν ένα καυτό θέμα τόσο στο πολιτιστικό όσο και το πολιτικό τοπίο, με αναφορές σε όλα τα μέσα, από το «Saturday Night Live» μέχρι το «South Park».

*Με πληροφορίες από: Variety

