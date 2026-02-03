newspaper
Από την Ινδία ως της Αυστραλία: Πώς τα νέα αρχεία Έπσταϊν προκάλεσαν μια θύελλα πολύ πέρα από τις ΗΠΑ
Κόσμος 03 Φεβρουαρίου 2026, 06:00

Από την Ινδία ως της Αυστραλία: Πώς τα νέα αρχεία Έπσταϊν προκάλεσαν μια θύελλα πολύ πέρα από τις ΗΠΑ

Τα πιο πρόσφατα αρχεία περιλαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνύματα μεταξύ του Έπσταϊν και ισχυρών ανδρών στην Ινδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και τη Σλοβακία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Spotlight

Ο Τζέφρι Έπσταϊν καταδικάστηκε το 2008 για σεξουαλικά αδικήματα, αποφεύγοντας τις ομοσπονδιακές κατηγορίες που θα μπορούσαν να του επιφέρουν ισόβια κάθειρξη μέσω συμφωνίας με τους εισαγγελείς.

Η ποινή του ήταν φυλάκιση 18 μηνών, με δυνατότητα καθημερινής παρουσίας στο γραφείο του, έξι ημέρες την εβδομάδα. Αφέθηκε ελεύθερος με αναστολή μετά από 13 μήνες.

Το 2019, ο Έπσταϊν συνελήφθη ξανά για κατηγορίες που περιλάμβαναν σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων, αλλά αυτοκτόνησε σε φυλακή του Μανχάταν πριν ξεκινήσει η δίκη του.

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων αποτελεί τη μεγαλύτερη μετά την ψήφιση νόμου από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ που επέβαλε τη δημοσιοποίησή τους.

Τα νέα έγγραφα δείχνουν επικοινωνίες μεταξύ προσωπικοτήτων όπως οι Ντόναλντ Τραμπ, Μπιλ Κλίντον, Μπιλ Γκέιτς και Έλον Μασκ.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Al Jazeera, αποκαλύπτονται επαφές με ηγετικά πρόσωπα από άλλες χώρες, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Ινδία.

Ναρέντρα Μόντι και Ανίλ Αμπάνι

Στα έγγραφα εμφανίζεται επικοινωνία μεταξύ του Ανίλ Αμπάνι, προέδρου της Reliance Group και στενού φίλου του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, και του Έπσταϊν.

Οι συνομιλίες καλύπτουν θέματα όπως η αξιολόγηση πρεσβευτών των ΗΠΑ στην Ινδία και ο προγραμματισμός συναντήσεων του Μόντι με υψηλόβαθμους αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Στις 16 Μαρτίου 2017, δύο μήνες μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Τραμπ, ο Αμπάνι έστειλε μήνυμα στον Έπσταϊν ζητώντας βοήθεια για επαφές με πρόσωπα του κύκλου του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Μπάνον.

Δύο εβδομάδες αργότερα, στις 29 Μαρτίου, ο Έπσταϊν ενημέρωσε τον Αμπάνι για στρατηγικά ζητήματα σχετικά με πιθανή επίσκεψη του Μόντι στο Ισραήλ.

Στις 26 Ιουνίου, ο Μόντι συνάντησε τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον κατά την πρώτη επίσκεψη μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Τραμπ.

Ημέρες αργότερα, στις 6 Ιουλίου 2017, ο Μόντι έγινε ο πρώτος Ινδός πρωθυπουργός που επισκέφθηκε το Ισραήλ, αγνοώντας την Παλαιστινιακή Αρχή και προκαλώντας καταδίκη από Παλαιστινίους αξιωματούχους.

Μετά την επίσκεψη, ο Έπσταϊν έστειλε ένα email σε ένα άγνωστο άτομο που αναφερόταν ως «Jabor Y», λέγοντας: «Ο Ινδός πρωθυπουργός Μόντι δέχτηκε τη συμβουλή. Χόρεψε και τραγούδησε στο Ισραήλ προς όφελος του προέδρου των ΗΠΑ. Είχαν συναντηθεί πριν από μερικές εβδομάδες… ΠΕΤΥΧΕ!».

Τον ίδιο χρόνο, η Ινδία έγινε ο μεγαλύτερος αγοραστής ισραηλινών όπλων, με αγορές αξίας 715 εκατομμυρίων δολαρίων και η Ambani Reliance Defence Ltd σύναψε κοινοπραξία με ισραηλινό κρατικό αμυντικό όμιλο, σε συμφωνία αξίας 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για δέκα χρόνια.

Ο Μόντι χόρεψε και τραγούδησε στο Ισραήλ προς όφελος του προέδρου των ΗΠΑ

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι σφίγγει το χέρι του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς χαιρετούν το πλήθος κατά τη διάρκεια δεξίωσης για την ινδική κοινότητα στο Τελ Αβίβ, στις 5 Ιουλίου 2017 [Ammar Awad/Reuters]

Συνδέοντας Ινδία-ΗΠΑ-Ισραήλ

Λίγο μετά την επίσκεψη του Μόντι στο Ισραήλ, ο Λάρι Σάμμερς, πρώην πρόεδρος του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ και πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, ρώτησε τον Επστάιν αν εξακολουθούσε να πιστεύει ότι ο Τραμπ ήταν καλύτερος πρόεδρος από ό,τι θα ήταν η αντίπαλός του Χίλαρι Κλίντον. Ο Έπσταϊν απάντησε καταφατικά, δηλώνοντας: «Ναι, σίγουρα Ινδία Ισραήλ. για παράδειγμα, υπέροχος και όλα όσα κάνει (sic)».

Σε μια άλλη συνομιλία που αποκαλύφθηκε στην τελευταία δημοσίευση εγγράφων, ο Έπσταϊν προσφέρθηκε να κανονίσει μια συνάντηση μεταξύ του Μόντι και του πρώην επικεφαλής στρατηγικού σχεδιασμού του Λευκού Οίκου, Στιβ Μπάνον, λίγες ώρες μετά την συντριπτική νίκη του Μόντι στις εθνικές εκλογές της Ινδίας το 2019.

Σε ένα iMessage προς τον Μπάνον στις 19 Μαΐου 2019, ο Έπσταϊν έγραψε: «Ο Μόντι στέλνει κάποιον να με δει την Πέμπτη», αναφερόμενος στον Αμπάνι.

Μετά τη συνάντηση με τον Αμπάνι, ο Έπσταϊν έγραψε στον Μπάνον: «Πραγματικά ενδιαφέρουσα συνάντηση με τον Μόντι. Κέρδισε [τις κοινοβουλευτικές εκλογές του 2019] με ΤΕΡΑΣΤΙΑ εντολή. Ο άνθρωπός του είπε ότι κανείς στην Ουάσιγκτον δεν του μιλάει, ωστόσο ο κύριος εχθρός του είναι η ΚΙΝΑ! Και ο αντιπρόσωπός τους στην περιοχή είναι το Πακιστάν. Θα φιλοξενήσουν το G20 το 2022. Συμφωνεί απόλυτα με την άποψή σας».

Στη συνέχεια, ο Έπσταϊν έστειλε μήνυμα στον Αμπάνι: «Νομίζω ότι ο Μόντι θα ήθελε να συναντήσει τον Στιβ Μπάνον, καθώς μοιράζεστε το πρόβλημα της Κίνας».

Και ο Αμπάνι  απάντησε: «Σίγουρα».

Στη συνέχεια, ο Έπσταϊν απάντησε στον Μπάνον: «Ο Μόντι είναι μέσα».

Αντιδράσεις της ινδικής κυβέρνησης

Η ινδική κυβέρνηση απέρριψε τις αναφορές στον Μόντι στα αρχεία του Έπσταϊν, χαρακτηρίζοντάς τες «φθηνές εμμονές ενός καταδικασμένου εγκληματία». Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Ραντχίρ Τζαΐσουαλ, δήλωσε ότι μόνο η επίσημη επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Ισραήλ τον Ιούλιο του 2017 είναι τεκμηριωμένη.

Η αντιπολίτευση, υπό την ηγεσία του Κογκρέσου, ζήτησε προσωπικές εξηγήσεις για τις σχέσεις με το Ισραήλ. Ο γενικός γραμματέας του Κογκρέσου, Κ.Κ. Βενουγκόπαλ, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι τα νέα αρχεία είναι ένα «ξύπνημα για το είδος των τεράτων που έχουν πρόσβαση στον Μόντι» και απαιτεί απαντήσεις για τις διεθνείς επιρροές.

Κέβιν Ραντ, πρώην πρωθυπουργός της Αυστραλίας

Ο Αυστραλός διπλωμάτης Κέβιν, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός της χώρας από το 2007 έως το 2010 και ξανά το 2013, αναφέρεται επίσης στα αρχεία Έπσταϊν.

Το όνομα του Ραντ εμφανίστηκε στο ημερήσιο πρόγραμμα συναντήσεων του Έπσταϊν για τις 8 Ιουνίου 2014, στις 4:30 μ.μ.

Εκείνη την ημέρα, ο Έπσταϊν πέταξε στη Νέα Υόρκη από το ιδιωτικό του νησί, το Λιτλ Σεντ Τζέιμς στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους.

Φωτογραφία αρχείου που δείχνει την πρωθυπουργό της Αυστραλίας Τζούλια Γκίλαρντ (αριστερά) να συναντά τον υπουργό Εξωτερικών της Αυστραλίας Κέβιν Ραντ στα γραφεία της Κοινοπολιτείας στο Waterfront House, Μπρίσμπεϊν, Αυστραλία, 7 Αυγούστου 2010.

Ο Ραντ, ο οποίος σήμερα είναι πρέσβης της Αυστραλίας στις ΗΠΑ, ισχυρίζεται ότι δεν επισκέφθηκε τον Έπσταϊν και αρνείται οποιαδήποτε φιλία μαζί του.

Ωστόσο, τα αρχεία που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα δείχνουν ότι δύο ημέρες πριν από το προγραμματισμένο ραντεβού, ο Έπσταϊν έστειλε email στην βοηθό του, Λέσλι Γκροφ, στις 6 Ιουνίου 2014, ζητώντας να προετοιμαστούν μη χορτοφαγικά φαγητά για το μεσημεριανό γεύμα της Κυριακής, «καθώς τώρα θα έρθει και ο Κέβιν Ραντ».

Ο Ραντ δεν ήταν μέλος της κυβέρνησης εκείνη την εποχή.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, στέλνει ένα άλλο email στην Γκροφ: «Ο Κέβιν Ραντ μπορεί επίσης να περάσει από τον πρώην πρωθυπουργό της Αυστραλίας [sic]».

Πίτερ Μάντελσον, πολιτικός του Ηνωμένου Βασιλείου

Το όνομα του Πίτερ Μάντελσον, πρώην υπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, είχε εμφανιστεί σε τμήματα των αρχείων του Έπσταϊν που είχαν δημοσιοποιηθεί προηγουμένως.

Ωστόσο, παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος του Ηνωμένου Βασιλείου την Κυριακή, μετά την αποκάλυψη ακόμη περισσότερων συνδέσεων με τον Έπσταϊν στην τελευταία διαρροή.

Ο Μάντελσον απολύθηκε από τη θέση του πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ πέρυσι λόγω των συνδέσεών του με τον Έπσταϊν.

Τα τελευταία έγγραφα αποκαλύπτουν ότι ο Έπσταιν κατέβαλε 75.000 δολάρια στον Μάντελσον σε τρεις ξεχωριστές συναλλαγές το 2003 και το 2004.

Στην επιστολή παραίτησής του προς τον γενικό γραμματέα του Εργατικού Κόμματος, ο ίδιος έγραψε: «Αυτό το Σαββατοκύριακο συνδέθηκα περαιτέρω με την κατανοητή σάλο γύρω από τον Τζέφρι Έπσταϊν και αισθάνομαι λύπη και μεταμέλεια για αυτό».

Ωστόσο, δήλωσε ότι «δεν έχει καμία ανάμνηση» των πληρωμών.

Τα τελευταία έγγραφα δείχνουν επίσης ότι ο Μάντελσον συζήτησε με τον Έπσταϊν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μια εκστρατεία κατά του προτεινόμενου φόρου εξόρυξης του Ραντ, ο οποίος θα φορολογούσε τα «υπερβολικά κέρδη» των εταιρειών εξόρυξης με 40%, ενώ ο Ραντ ήταν ακόμα πρωθυπουργός.

Μίροσλαβ Λάτζκακ, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Σλοβακίας

Η νέα δέσμη αρχείων Έπσταϊν προκάλεσε επίσης την παραίτηση του συμβούλου εθνικής ασφάλειας της Σλοβακίας, Μίροσλαβ Λάτζκακ.

Φωτογραφίες και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημοσιεύθηκαν μαζί με τα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι συναντήθηκε με τον Έπσταιν αρκετά χρόνια μετά την αποφυλάκιση του σεξουαλικού εγκληματία και αντάλλαξε μηνύματα κειμένου σχετικά με γυναίκες το 2018, κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του ως υπουργός Εξωτερικών.

Την Κυριακή, ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίκο δέχτηκε την παραίτηση του Λάτζκακ και έγραψε στο Facebook ότι η κυβέρνηση έχανε «μια απίστευτη πηγή εμπειρίας και γνώσης στην εξωτερική πολιτική», προσθέτοντας ότι ο πρώην υπουργός «αρνήθηκε κατηγορηματικά και απέρριψε» τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν.

