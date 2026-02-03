Από την Ινδία ως της Αυστραλία: Πώς τα νέα αρχεία Έπσταϊν προκάλεσαν μια θύελλα πολύ πέρα από τις ΗΠΑ

Ο Τζέφρι Έπσταϊν καταδικάστηκε το 2008 για σεξουαλικά αδικήματα, αποφεύγοντας τις ομοσπονδιακές κατηγορίες που θα μπορούσαν να του επιφέρουν ισόβια κάθειρξη μέσω συμφωνίας με τους εισαγγελείς.

Η ποινή του ήταν φυλάκιση 18 μηνών, με δυνατότητα καθημερινής παρουσίας στο γραφείο του, έξι ημέρες την εβδομάδα. Αφέθηκε ελεύθερος με αναστολή μετά από 13 μήνες.

Το 2019, ο Έπσταϊν συνελήφθη ξανά για κατηγορίες που περιλάμβαναν σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων, αλλά αυτοκτόνησε σε φυλακή του Μανχάταν πριν ξεκινήσει η δίκη του.

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων αποτελεί τη μεγαλύτερη μετά την ψήφιση νόμου από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ που επέβαλε τη δημοσιοποίησή τους.

Τα νέα έγγραφα δείχνουν επικοινωνίες μεταξύ προσωπικοτήτων όπως οι Ντόναλντ Τραμπ, Μπιλ Κλίντον, Μπιλ Γκέιτς και Έλον Μασκ.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Al Jazeera, αποκαλύπτονται επαφές με ηγετικά πρόσωπα από άλλες χώρες, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Ινδία.

Ναρέντρα Μόντι και Ανίλ Αμπάνι

Στα έγγραφα εμφανίζεται επικοινωνία μεταξύ του Ανίλ Αμπάνι, προέδρου της Reliance Group και στενού φίλου του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, και του Έπσταϊν.

Οι συνομιλίες καλύπτουν θέματα όπως η αξιολόγηση πρεσβευτών των ΗΠΑ στην Ινδία και ο προγραμματισμός συναντήσεων του Μόντι με υψηλόβαθμους αξιωματούχους των ΗΠΑ.

The Indian Prime Minister Modi danced and sang in Israel for the benefits of US President!! Everyone Deserves a Friend like Modi 😭 So Rahul Gandhi was not wrong when he said Modi would even dance if asked too pic.twitter.com/0wVdsnyVuk — Ankush Roy (@ankoos_x) January 31, 2026

Στις 16 Μαρτίου 2017, δύο μήνες μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Τραμπ, ο Αμπάνι έστειλε μήνυμα στον Έπσταϊν ζητώντας βοήθεια για επαφές με πρόσωπα του κύκλου του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Μπάνον.

Δύο εβδομάδες αργότερα, στις 29 Μαρτίου, ο Έπσταϊν ενημέρωσε τον Αμπάνι για στρατηγικά ζητήματα σχετικά με πιθανή επίσκεψη του Μόντι στο Ισραήλ.

In 2017, Indian Prime Minister Narendra Modi visited Israel and met Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. During the visit, the Indian National Anthem, Jana Gana Mana, was sung by an Israeli singer. It was a cultural event in which artists performed while honouring their… pic.twitter.com/oRG4zvX71k — Double S (@Double_S_120) February 2, 2026

Στις 26 Ιουνίου, ο Μόντι συνάντησε τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον κατά την πρώτη επίσκεψη μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Τραμπ.

Ημέρες αργότερα, στις 6 Ιουλίου 2017, ο Μόντι έγινε ο πρώτος Ινδός πρωθυπουργός που επισκέφθηκε το Ισραήλ, αγνοώντας την Παλαιστινιακή Αρχή και προκαλώντας καταδίκη από Παλαιστινίους αξιωματούχους.

Μετά την επίσκεψη, ο Έπσταϊν έστειλε ένα email σε ένα άγνωστο άτομο που αναφερόταν ως «Jabor Y», λέγοντας: «Ο Ινδός πρωθυπουργός Μόντι δέχτηκε τη συμβουλή. Χόρεψε και τραγούδησε στο Ισραήλ προς όφελος του προέδρου των ΗΠΑ. Είχαν συναντηθεί πριν από μερικές εβδομάδες… ΠΕΤΥΧΕ!».

Τον ίδιο χρόνο, η Ινδία έγινε ο μεγαλύτερος αγοραστής ισραηλινών όπλων, με αγορές αξίας 715 εκατομμυρίων δολαρίων και η Ambani Reliance Defence Ltd σύναψε κοινοπραξία με ισραηλινό κρατικό αμυντικό όμιλο, σε συμφωνία αξίας 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για δέκα χρόνια.

Ο Μόντι χόρεψε και τραγούδησε στο Ισραήλ προς όφελος του προέδρου των ΗΠΑ

Συνδέοντας Ινδία-ΗΠΑ-Ισραήλ

Λίγο μετά την επίσκεψη του Μόντι στο Ισραήλ, ο Λάρι Σάμμερς, πρώην πρόεδρος του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ και πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, ρώτησε τον Επστάιν αν εξακολουθούσε να πιστεύει ότι ο Τραμπ ήταν καλύτερος πρόεδρος από ό,τι θα ήταν η αντίπαλός του Χίλαρι Κλίντον. Ο Έπσταϊν απάντησε καταφατικά, δηλώνοντας: «Ναι, σίγουρα Ινδία Ισραήλ. για παράδειγμα, υπέροχος και όλα όσα κάνει (sic)».

Σε μια άλλη συνομιλία που αποκαλύφθηκε στην τελευταία δημοσίευση εγγράφων, ο Έπσταϊν προσφέρθηκε να κανονίσει μια συνάντηση μεταξύ του Μόντι και του πρώην επικεφαλής στρατηγικού σχεδιασμού του Λευκού Οίκου, Στιβ Μπάνον, λίγες ώρες μετά την συντριπτική νίκη του Μόντι στις εθνικές εκλογές της Ινδίας το 2019.

FROM INDIA 🇮🇳: Epstein file releases mention Indian Hardeep Singh Puri (scheduled meetings 2014-2017), Anil Ambani (2017 email on Modi’s visit), and Narendra Modi (Epstein’s texts offering to arrange meetings via Bannon). Contexts are professional or strategic; no accusations of… pic.twitter.com/FbGFVYmEQA — Amber Heard (@AmberHeardUSA) December 19, 2025

Σε ένα iMessage προς τον Μπάνον στις 19 Μαΐου 2019, ο Έπσταϊν έγραψε: «Ο Μόντι στέλνει κάποιον να με δει την Πέμπτη», αναφερόμενος στον Αμπάνι.

Μετά τη συνάντηση με τον Αμπάνι, ο Έπσταϊν έγραψε στον Μπάνον: «Πραγματικά ενδιαφέρουσα συνάντηση με τον Μόντι. Κέρδισε [τις κοινοβουλευτικές εκλογές του 2019] με ΤΕΡΑΣΤΙΑ εντολή. Ο άνθρωπός του είπε ότι κανείς στην Ουάσιγκτον δεν του μιλάει, ωστόσο ο κύριος εχθρός του είναι η ΚΙΝΑ! Και ο αντιπρόσωπός τους στην περιοχή είναι το Πακιστάν. Θα φιλοξενήσουν το G20 το 2022. Συμφωνεί απόλυτα με την άποψή σας».

Στη συνέχεια, ο Έπσταϊν έστειλε μήνυμα στον Αμπάνι: «Νομίζω ότι ο Μόντι θα ήθελε να συναντήσει τον Στιβ Μπάνον, καθώς μοιράζεστε το πρόβλημα της Κίνας».

Και ο Αμπάνι απάντησε: «Σίγουρα».

Στη συνέχεια, ο Έπσταϊν απάντησε στον Μπάνον: «Ο Μόντι είναι μέσα».

Αντιδράσεις της ινδικής κυβέρνησης

Η ινδική κυβέρνηση απέρριψε τις αναφορές στον Μόντι στα αρχεία του Έπσταϊν, χαρακτηρίζοντάς τες «φθηνές εμμονές ενός καταδικασμένου εγκληματία». Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Ραντχίρ Τζαΐσουαλ, δήλωσε ότι μόνο η επίσημη επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Ισραήλ τον Ιούλιο του 2017 είναι τεκμηριωμένη.

Η αντιπολίτευση, υπό την ηγεσία του Κογκρέσου, ζήτησε προσωπικές εξηγήσεις για τις σχέσεις με το Ισραήλ. Ο γενικός γραμματέας του Κογκρέσου, Κ.Κ. Βενουγκόπαλ, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι τα νέα αρχεία είναι ένα «ξύπνημα για το είδος των τεράτων που έχουν πρόσβαση στον Μόντι» και απαιτεί απαντήσεις για τις διεθνείς επιρροές.

Κέβιν Ραντ, πρώην πρωθυπουργός της Αυστραλίας

Ο Αυστραλός διπλωμάτης Κέβιν, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός της χώρας από το 2007 έως το 2010 και ξανά το 2013, αναφέρεται επίσης στα αρχεία Έπσταϊν.

Το όνομα του Ραντ εμφανίστηκε στο ημερήσιο πρόγραμμα συναντήσεων του Έπσταϊν για τις 8 Ιουνίου 2014, στις 4:30 μ.μ.

Εκείνη την ημέρα, ο Έπσταϊν πέταξε στη Νέα Υόρκη από το ιδιωτικό του νησί, το Λιτλ Σεντ Τζέιμς στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους.

Ο Ραντ, ο οποίος σήμερα είναι πρέσβης της Αυστραλίας στις ΗΠΑ, ισχυρίζεται ότι δεν επισκέφθηκε τον Έπσταϊν και αρνείται οποιαδήποτε φιλία μαζί του.

Ωστόσο, τα αρχεία που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα δείχνουν ότι δύο ημέρες πριν από το προγραμματισμένο ραντεβού, ο Έπσταϊν έστειλε email στην βοηθό του, Λέσλι Γκροφ, στις 6 Ιουνίου 2014, ζητώντας να προετοιμαστούν μη χορτοφαγικά φαγητά για το μεσημεριανό γεύμα της Κυριακής, «καθώς τώρα θα έρθει και ο Κέβιν Ραντ».

Ο Ραντ δεν ήταν μέλος της κυβέρνησης εκείνη την εποχή.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, στέλνει ένα άλλο email στην Γκροφ: «Ο Κέβιν Ραντ μπορεί επίσης να περάσει από τον πρώην πρωθυπουργό της Αυστραλίας [sic]».

Πίτερ Μάντελσον, πολιτικός του Ηνωμένου Βασιλείου

Το όνομα του Πίτερ Μάντελσον, πρώην υπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, είχε εμφανιστεί σε τμήματα των αρχείων του Έπσταϊν που είχαν δημοσιοποιηθεί προηγουμένως.

Ωστόσο, παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος του Ηνωμένου Βασιλείου την Κυριακή, μετά την αποκάλυψη ακόμη περισσότερων συνδέσεων με τον Έπσταϊν στην τελευταία διαρροή.

Ο Μάντελσον απολύθηκε από τη θέση του πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ πέρυσι λόγω των συνδέσεών του με τον Έπσταϊν.

Τα τελευταία έγγραφα αποκαλύπτουν ότι ο Έπσταιν κατέβαλε 75.000 δολάρια στον Μάντελσον σε τρεις ξεχωριστές συναλλαγές το 2003 και το 2004.

Στην επιστολή παραίτησής του προς τον γενικό γραμματέα του Εργατικού Κόμματος, ο ίδιος έγραψε: «Αυτό το Σαββατοκύριακο συνδέθηκα περαιτέρω με την κατανοητή σάλο γύρω από τον Τζέφρι Έπσταϊν και αισθάνομαι λύπη και μεταμέλεια για αυτό».

Peter Mandelson has tonight resigned from the Labour party. Not sacked, they let him resign. Starmer put him forward to be the ambassador to America, he sits in the house of lords. They all knew. It’s a big club. It needs dismantled, and all those involved, put in chains! pic.twitter.com/ZUDg0SSVkL — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) February 1, 2026

Ωστόσο, δήλωσε ότι «δεν έχει καμία ανάμνηση» των πληρωμών.

Τα τελευταία έγγραφα δείχνουν επίσης ότι ο Μάντελσον συζήτησε με τον Έπσταϊν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μια εκστρατεία κατά του προτεινόμενου φόρου εξόρυξης του Ραντ, ο οποίος θα φορολογούσε τα «υπερβολικά κέρδη» των εταιρειών εξόρυξης με 40%, ενώ ο Ραντ ήταν ακόμα πρωθυπουργός.

Donald Trump

«I have no idea who Peter Mandelson is.» pic.twitter.com/aY7tn4TBb9 — JmRoyle #LFC #YNWA #BLM #RejoinEU (@MyArrse) September 18, 2025

Μίροσλαβ Λάτζκακ, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Σλοβακίας

Η νέα δέσμη αρχείων Έπσταϊν προκάλεσε επίσης την παραίτηση του συμβούλου εθνικής ασφάλειας της Σλοβακίας, Μίροσλαβ Λάτζκακ.

Φωτογραφίες και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημοσιεύθηκαν μαζί με τα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι συναντήθηκε με τον Έπσταιν αρκετά χρόνια μετά την αποφυλάκιση του σεξουαλικού εγκληματία και αντάλλαξε μηνύματα κειμένου σχετικά με γυναίκες το 2018, κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του ως υπουργός Εξωτερικών.

🇪🇺 Former EU envoy for Kosovo-Serbia dialogue Miroslav Lajcak caught chatting about girls with Jeffrey Epstein in recently published files. «Lajcak» and «Miro» are mentioned around a thousand times in the Epstein files. pic.twitter.com/NTxn7HRRfZ — kos_data (@kos_data) January 31, 2026

Την Κυριακή, ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίκο δέχτηκε την παραίτηση του Λάτζκακ και έγραψε στο Facebook ότι η κυβέρνηση έχανε «μια απίστευτη πηγή εμπειρίας και γνώσης στην εξωτερική πολιτική», προσθέτοντας ότι ο πρώην υπουργός «αρνήθηκε κατηγορηματικά και απέρριψε» τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν.