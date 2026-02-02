newspaper
02.02.2026 | 10:46
Μεγάλη κατολίσθηση στην Ιόνια οδό – Έκλεισε και στα δύο ρεύματα [Βίντεο]
Βρετανία: «Ορθή» η παραίτηση του Μάντελσον λόγω των σχέσεων με Έπσταϊν, λένε οι Εργατικοί
Κόσμος 02 Φεβρουαρίου 2026, 16:00

Βρετανία: «Ορθή» η παραίτηση του Μάντελσον λόγω των σχέσεων με Έπσταϊν, λένε οι Εργατικοί

Ο Βρετανός πρώην υπουργός είχε απομακρυνθεί και από τη θέση του πρέσβη στις ΗΠΑ μετά τις προηγούμενες αποκαλύψεις για τους δεσμούς με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Σωστά έπραξε και παραιτήθηκε ο Πίτερ Μάντελσον από το Εργατικό Κόμμα στη Βρετανία μετά τις νέες πληροφορίες για διασυνδέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, τον χρηματιστή που καταδικάστηκε για σεξουαλικά εγκλήματα και αυτοκτόνησε μέσα στη φυλακή, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του κόμματος.

Ο Μάντελσον, πρώην Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, βρίσκεται επίσης σε άδεια ως μέλος της άνω βουλής του βρετανικού κοινοβουλίου.

Όπως πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, πριν ακόμη ανακοινώσει την παραίτησή του ο Μάντελσον είχε ξεκινήσει πειθαρχική διαδικασία εις βάρος του.

Ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης της Βρετανίας, τον οποίο ο αρχηγός των Εργατικών Κιρ Στάρμερ απομάκρυνε από τη θέση του πρεσβευτή της Βρετανίας στις ΗΠΑ πέρυσι ύστερα από προηγούμενες αποκαλύψεις για τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν, δήλωσε ότι δεν θέλει να προκαλέσει «περαιτέρω αμηχανία» στο Εργατικό Κόμμα, σύμφωνα με χθεσινά δημοσιεύματα.

Ο Μάντελσον σημείωσε ότι πιστεύει πως οι ισχυρισμοί για οικονομικές καταβολές σε αυτόν από τον Έπσταϊν, οι οποίοι εμφανίστηκαν σε βρετανικά μέσα βάσει των εγγράφων που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, είναι ψευδείς και θα τους ερευνήσει.

«Καθώς θα το κάνω αυτό δεν επιθυμώ να προκαλέσω περαιτέρω αμηχανία στο Εργατικό Κόμμα και ως εκ τούτου παραιτούμαι από μέλος του κόμματος», σύμφωνα με την επιστολή του.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Ταραχώδης η προηγούμενη σταδιοδρομία του Μάντελσον

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Μάντελσον διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην εκλογική επιτυχία του Εργατικού Κόμματος όταν ο Τόνι Μπλερ ήταν πρωθυπουργός στα χρόνια του 1990.

Πέρσι μπήκε στο μικροσκόπιο μετά τη δημοσίευση από Αμερικανούς βουλευτές εγγράφων μεταξύ των οποίων επιστολή στην οποία αποκαλούσε τον Έπστιν «το καλύτερο φιλαράκι μου», κάτι το οποίο οδήγησε στην απομάκρυνσή του από τη θέση του πρεσβευτή της Βρετανίας στις ΗΠΑ.

Η προηγούμενη σταδιοδρομία του Μάντελσον στην εσωτερική πολιτική σκηνή ήταν επίσης ταραχώδης.

Το 1998, παραιτήθηκε από υπουργός Εμπορίου σε σχέση με δάνειο που έλαβε από συνάδελφό του υπουργό για να αγοράσει ένα σπίτι εν μέσω ερωτημάτων σχετικά με σύγκρουση συμφερόντων.

Μια δεύτερη θητεία του στο υπουργικό συμβούλιο κατέληξε επίσης σε παραίτηση το 2001, όταν εξαναγκάστηκε να φύγει λόγω της φερόμενης ανάμιξής του σε σκάνδαλο σχετικά με διαβατήρια που αφορούσε Ινδό δισεκατομμυριούχο. Αργότερα απαλλάχτηκε από τις κατηγορίες για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Ο Μάντελσον, πρώην Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, βρίσκεται επίσης σε άδεια ως μέλος της άνω βουλής του βρετανικού κοινοβουλίου.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
