Ο Βρετανός πρώην υπουργός και λόρδος Πίτερ Μάντελσον παραιτήθηκε από μέλος των Εργατικών μετά τις νέες αναφορές για τους δεσμούς του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρεϊ Έπσταϊν.

Ο Μάντελσον, σε επιστολή του, είχε χαρακτηρίσει τον Έπσταϊν ως τον «καλύτερό του φίλο»

Ο Μάντελσον είχε εκδιωχθεί από τη θέση του πρέσβη της Βρετανίας στις ΗΠΑ πέρσι με απόφαση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ μετά από προηγούμενες αποκαλύψεις σχετικά με τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν.

Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν επιθυμούσε να προκαλέσει «περαιτέρω αμηχανία» στο Εργατικό Κόμμα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, όπως του Reuters.

«Αυτό το Σαββατοκύριακο συνδέθηκα περαιτέρω με τον εύλογο σάλο που προκάλεσε ο Τζέφρεϊ Έπσταϊν και αισθάνομαι λύπη και μεταμέλεια για αυτό», δήλωσε ο Μάντελσον σε επιστολή προς το Εργατικό Κόμμα, σύμφωνα με το BBC.

Ο Μάντελσον δήλωσε ότι θεωρεί ψευδείς τις κατηγορίες σχετικά με καταθέσεις χρημάτων που του έκανε ο Έπσταϊν, οι οποίες εμφανίστηκαν στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης με βάση αρχεία που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, και ότι θα τις διερευνήσει.

«Καθώς το κάνω αυτό, δεν επιθυμώ να προκαλέσω περαιτέρω αμηχανία στο Εργατικό Κόμμα και, ως εκ τούτου, παραιτούμαι από την ιδιότητα του μέλους του κόμματος», ανέφερε στην επιστολή του ο Μάντελσον.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Lord Mandelson resigns from Labour Party over Epstein links https://t.co/C27ZS4qEn5 — BBC News (UK) (@BBCNews) February 1, 2026

Ταραχώδης καριέρα

Σύμφωνα με το Reuters, o Μάντελσον ήταν καθοριστικός για την εκλογική επιτυχία του Εργατικού Κόμματος όταν ο Τόνι Μπλερ ήταν πρωθυπουργός τη δεκαετία του 1990.

Πέρσι βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, όταν Αμερικανοί βουλευτές δημοσίευσαν έγγραφα, μεταξύ των οποίων και μια επιστολή στην οποία αποκαλούσε τον Έπσταϊν «τον καλύτερό μου φίλο», με αποτέλεσμα, όπως προαναφέρθηκε, να απομακρυνθεί από τη θέση του πρέσβη της Βρετανίας στην Ουάσινγκτον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μάντελσον το 1998 είχε παραιτηθεί από το αξίωμα του υπουργού Εμπορίου λόγω ενός δανείου που έλαβε από συνάδελφό του υπουργό για να αγοράσει ένα σπίτι, εν μέσω ερωτημάτων σχετικά με σύγκρουση συμφερόντων.