magazin
Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
07.02.2026 | 09:33
Αυτοκίνητο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην Πάργα – Νεκρός 42χρονος οδηγός
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Mega-Cancel: Το προσωπικό του πρώην πρίγκιπα Άντριου αρνείται να εργαστεί για αυτόν στη σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν
Διαπόμπευση 07 Φεβρουαρίου 2026, 10:50

Mega-Cancel: Το προσωπικό του πρώην πρίγκιπα Άντριου αρνείται να εργαστεί για αυτόν στη σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν

Από την αποχώρηση από το Royal Lodge μέχρι τη μοναχική εγκατάσταση στο Σάντριγχαμ, ο άλλοτε πρίγκιπας Άντριου αντιμετωπίζει κοινωνική και οικογενειακή απομόνωση, καθώς νέα έγγραφα για την υπόθεση Έπσταϊν επαναφέρουν το όνομά του στο επίκεντρο

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Χειμώνας: Ποια είναι τα οφέλη του;

Χειμώνας: Ποια είναι τα οφέλη του;

Spotlight

Στις αρχές Φεβρουαρίου, ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ έκλεισε οριστικά ένα από τα πιο προνομιακά κεφάλαια της ζωής του. Ο άλλοτε πρίγκιπας Άντριου εγκατέλειψε το Royal Lodge στο Ουίνδσορ, την έπαυλη 30 δωματίων όπου διέμενε επί δύο δεκαετίες, και μετακόμισε στο βασιλικό κτήμα του Σάντριγχαμ, στη Νόρφολκ. Η μετεγκατάσταση, ωστόσο, μόνο ως νέο ξεκίνημα δεν εκλαμβάνεται.

Από τις πρώτες κιόλας ημέρες, το κλίμα γύρω του εμφανίζεται βαρύ. Σύμφωνα με πληροφορίες από βρετανικά μέσα, αρκετά μέλη του προσωπικού του Σάντριγχαμ έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν επιθυμούν να εργαστούν για εκείνον. Όπως αναφέρεται, στους υπαλλήλους έχει δοθεί η δυνατότητα να αρνηθούν χωρίς συνέπειες, εφόσον αισθάνονται άβολα. Το αποτέλεσμα είναι μια άτυπη αλλά σαφής αποστασιοποίηση, που ενισχύει την εικόνα κοινωνικής απομόνωσης.

Αφίσα της καμπάνιας Everyone Hates Elon με τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, πρώην γνωστό ως πρίγκιπα Άντριου, έχει τοποθετηθεί σε πινακίδα που οδηγεί στον χώρο στάθμευσης του κτήματος Sandringham Estate στο Wolferton, καθώς εντείνονται οι πιέσεις προς το πρόσωπό του να καταθέσει, μετά τη δημοσιοποίηση νέων εγγράφων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που συνδέονται με τον εκλιπόντα χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, στο Νόρφολκ, Βρετανία, 5 Φεβρουαρίου 2026. REUTERS/Isabel Infantes

Από το Παλάτι στην αφάνεια

Η μετακόμιση αυτή έρχεται ως συνέχεια της πλήρους ρήξης του Άντριου με τη βασιλική οικογένεια. Τον Οκτώβριο έχασε τον τίτλο του δούκα της Υόρκης και, λίγο αργότερα, όλα τα βασιλικά του προνόμια, μετά από απόφαση του βασιλιά Καρόλου. Πρακτικά, ο ίδιος έπαψε να έχει οποιαδήποτε επίσημη ιδιότητα και αντιμετωπίζεται πλέον ως ιδιώτης.

Λίγες εβδομάδες μετά, έγινε γνωστό ότι τόσο ο Άντριου όσο και η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, θα έπρεπε να αποχωρήσουν από το Royal Lodge, παρά το γεγονός ότι συνέχιζαν να συγκατοικούν εκεί χρόνια μετά το διαζύγιό τους. Η αποχώρηση πραγματοποιήθηκε αθόρυβα και νυχτερινές ώρες, σε μια συγκυρία όπου νέα στοιχεία για την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν επανέφεραν το όνομά του στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Αφίσα της καμπάνιας Everyone Hates Elon με τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, πρώην γνωστό ως πρίγκιπα Άντριου, εκτίθεται κοντά στο Sandringham Estate στο Wolferton, καθώς εντείνονται οι πιέσεις να καταθέσει, μετά τη δημοσιοποίηση περισσότερων εγγράφων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που συνδέονται με τον εκλιπόντα παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν, στο Νόρφολκ, Βρετανία, 5 Φεβρουαρίου 2026.REUTERS/Isabel Infantes.

Υπενθυμίζεται ότι το όνομα του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ επανήλθε στο προσκήνιο μετά τη δημοσιοποίηση νέου υλικού από τα αρχεία της αμερικανικής Δικαιοσύνης για την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν. Μεταξύ των στοιχείων που ήρθαν στο φως περιλαμβάνονται email και επικοινωνίες που φέρεται να καταγράφουν επαφές του Άντριου με πρόσωπα του περιβάλλοντος του Έπσταϊν, καθώς και συντονισμό συναντήσεων και μετακινήσεων σε χρονικές περιόδους που βρίσκονται υπό διερεύνηση. Αν και ο ίδιος έχει αρνηθεί κάθε παράνομη πράξη, τα έγγραφα αυτά αναζωπύρωσαν τη δημόσια συζήτηση και ενίσχυσαν την πίεση γύρω από τη θέση του εντός και εκτός βασιλικού πλαισίου.


Μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο Marsh Farm —το σπίτι όπου προβλέπεται να εγκατασταθεί μόνιμα— ο Άντριου διαμένει προσωρινά στο Wood Farm, ένα πιο απομονωμένο ακίνητο εντός του Σάντριγχαμ. Σύμφωνα με πηγές, πρόκειται για επιλογή που ο ίδιος επιθυμούσε, καθώς το συγκεκριμένο σπίτι θεωρείται λιγότερο εκτεθειμένο και είχε ιδιαίτερη σημασία για τον πατέρα του, πρίγκιπα Φίλιππο.

Αφίσα της καμπάνιας Everyone Hates Elon με τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, πρώην γνωστό ως πρίγκιπα Άντριου, έχει τοποθετηθεί σε πινακίδα που καλωσορίζει τους επισκέπτες στο Sandringham Estate, καθώς εντείνονται οι πιέσεις να καταθέσει, μετά τη δημοσιοποίηση νέων εγγράφων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που συνδέονται με τον εκλιπόντα παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν, στο Νόρφολκ, Βρετανία, 5 Φεβρουαρίου 2026. REUTERS/Isabel Infantes

Ρήγματα και στο οικογενειακό μέτωπο

Η απομόνωση δεν περιορίζεται στο επαγγελματικό ή κοινωνικό περιβάλλον. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι κόρες του, Βεατρίκη και Ευγενία, βιώνουν έντονη εσωτερική σύγκρουση. Για χρόνια στήριζαν τον πατέρα τους και πίστευαν τη θέση του ότι δεν είχε διαπράξει κάτι μεμπτό. Πλέον, όπως σημειώνουν βασιλικοί αναλυτές, νιώθουν ότι η πραγματικότητα τις διέψευσε, γεγονός που έχει επηρεάσει βαθιά τη σχέση τους μαζί του.

Οι δύο αδελφές, πλέον μεγαλύτερες και μητέρες οι ίδιες, εμφανίζονται να στρέφονται περισσότερο προς τη μητέρα τους, αφήνοντας τον πατέρα τους στο περιθώριο. Όπως σχολιάζεται, η συναισθηματική απόσταση είναι εμφανής, χωρίς ωστόσο να μεταφράζεται σε δημόσια ρήξη.

YouTube thumbnail

Το νέο κεφάλαιο της ζωής του Άντριου στο Σάντριγχαμ διαγράφεται λιτό και μοναχικό. Πολλοί από τους ανθρώπους που τον πλαισίωναν επί χρόνια δεν τον ακολούθησαν στη Νόρφολκ, ενώ πηγές μιλούν για ελάχιστο προσωπικό — αν όχι για πλήρη αυτάρκεια. «Για πρώτη φορά, ίσως χρειαστεί να τα κάνει όλα μόνος του», σχολιάζουν με νόημα πρώην συνεργάτες του.

Παρά τη φυσική ομορφιά της περιοχής, όσοι γνωρίζουν την καθημερινότητα του κτήματος περιγράφουν ένα μέλλον χωρίς κοινωνικές συναναστροφές και χωρίς τον προστατευτικό κλοιό του Παλατιού. Ένα περιβάλλον εργασίας, όχι φιλοξενίας. Και, όπως λένε, άφθονος χρόνος για σκέψη.

*Με πληροφορίες από: In Style 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Alpha Bank: Η στρατηγική της JP Morgan – Τι επιδιώκει 

Alpha Bank: Η στρατηγική της JP Morgan – Τι επιδιώκει 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χειμώνας: Ποια είναι τα οφέλη του;

Χειμώνας: Ποια είναι τα οφέλη του;

Economy
Αγορά εργασίας: Το οξύμωρο… φαινόμενο με τους μισθούς και την απασχόληση 

Αγορά εργασίας: Το οξύμωρο… φαινόμενο με τους μισθούς και την απασχόληση 

inWellness
inTown
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Stream magazin
«Μελανί Αντουανέτα»: Περούκες, οργή και «όχι άλλα φέουδα» στην πρεμιέρα της Μελάνια Τραμπ
«Ας φάνε Whole Foods» 07.02.26

«Μελανί Αντουανέτα»: Περούκες, οργή και «όχι άλλα φέουδα» στην πρεμιέρα της Μελάνια Τραμπ

Ακτιβιστές καλλιτέχνες υποδέχθηκαν τους επίτιμους καλεσμένους στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για την πρώτη κυρία Μελάνια με συνθήματα κατά των Τραμπ και της αυλής τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«The Moment»: Η Charli xcx απόλαυσε ιδιαιτέρως τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ
Χαλαρή 07.02.26

«The Moment»: Η Charli xcx απόλαυσε ιδιαιτέρως τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ

Η Charli xcx βρέθηκε πρόσφατα σε μια ειδική προβολή της ταινίας «The Moment» και μίλησε για όσα δεν είδαμε - από τα συναισθήματα της ενόσω τα γυρίσματα κυλούσαν μέχρι τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ.

Σύνταξη
Βασίλισσα Ελισάβετ: Ξεπούλησαν τα «κακάσχημα» επετειακά νομίσματα μετά το σάλο – «Κυρία Ντάουτφαϊρ!»
Sold out 06.02.26

Βασίλισσα Ελισάβετ: Ξεπούλησαν τα «κακάσχημα» επετειακά νομίσματα μετά το σάλο – «Κυρία Ντάουτφαϊρ!»

Η κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών νομισμάτων για τα εκατό χρόνια από τη γέννηση της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' από το Βασιλικό Νομισματοκοπείο της Αυστραλίας έφερε αντιδράσεις

Σύνταξη
«Δεν έχει να κάνει με αυτόν τον ηλίθιο, αλλά με εμένα»: Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον για το bullying που δέχτηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας
«Ένιωσα ευάλωτη» 06.02.26

«Δεν έχει να κάνει με αυτόν τον ηλίθιο, αλλά με εμένα»: Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον για το bullying που δέχτηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας

H 42χρονη ηθοποιός Ρεμπέκα Φέργκιουσον μίλησε για το bullying που δέχτηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας από έναν πρωτοκλασάτο ηθοποιό - χωρίς όμως να τον κατονομάσει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Τζέικομπ Ελόρντι σπεύδει να προστατεύσει την Μάργκοτ Ρόμπι από τη βροχή στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
Αγάπη, φιλία 06.02.26

Ο Τζέικομπ Ελόρντι σπεύδει να προστατεύσει την Μάργκοτ Ρόμπι από τη βροχή στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ των Τζέικομπ Ελόρντι και Μάργκοτ Ρόμπι αντικατοπτρίζει μια σκηνή από την ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» που εμφανίστηκε αρχικά στο τρέιλερ.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Και ο πρίγκιπας Λορέν του Βελγίου στον ιστό του παιδοβιαστή – Η απάντησή του
Go Fun 06.02.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Και ο πρίγκιπας Λορέν του Βελγίου στον ιστό του παιδοβιαστή – Η απάντησή του

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης για την πολύκροτη υπόθεση Έπσταϊν προκάλεσε ισχυρούς τριγμούς στις Βρυξέλλες, αναγκάζοντας τον πρίγκιπα Λορέν του Βελγίου σε μια σπάνια και αναλυτική παραδοχή

Σύνταξη
Η κόντρα των Μπέκαμ στην εποχή των φασαίων: Ο Μπρούκλιν κάλυψε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του
Κάνε παιδιά... 06.02.26

Η κόντρα των Μπέκαμ στην εποχή των φασαίων: Ο Μπρούκλιν κάλυψε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του

Αν κάποιος πίστευε ότι η κόντρα στην οικογένεια Μπέκαμ θα τελείωνε σύντομα, τότε έκανε λάθος. Ο Μπρούκλιν πήγε τη διαμάχη σε άλλο επίπεδο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Όταν ζητήθηκε στον Τζέιμς Κάμερον να μοιράσει κοκαΐνη στο κινηματογραφικό συνεργείο – «Έτσι γινόταν τότε»
1980 06.02.26

Όταν ζητήθηκε στον Τζέιμς Κάμερον να μοιράσει κοκαΐνη στο κινηματογραφικό συνεργείο - «Έτσι γινόταν τότε»

Ο Τζέιμς Κάμερον θυμήθηκε ότι η πρώτη του δουλειά σε ένα μεγάλο κινηματογραφικό πλατό συνοδεύτηκε από μια ενδιαφέρουσα αποστολή: να διανέμει κοκαΐνη στο συνεργείο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κρίστεν Στιούαρτ: «Το πνεύμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα ακόμη με στοιχειώνει»
«Ακόμη κλαίω» 05.02.26

Κρίστεν Στιούαρτ: «Το πνεύμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα ακόμη με στοιχειώνει»

Τέσσερα χρόνια μετά την καθηλωτική της ερμηνεία στην ταινία Spencer, η Κρίστεν Στιούαρτ προχωρά σε μια συγκλονιστική παραδοχή, αποκαλύπτοντας πως η παρουσία της Πριγκίπισσας Νταϊάνα εξακολουθεί να τη στοιχειώνει στην καθημερινότητά της

Σύνταξη
Κονταρομαχίες made in USA – To ντοκιμαντέρ για την Μισέλ Ομπάμα σημειώνει αύξηση 13.000% στις προβολές λόγω Μελάνια
2020-2026 05.02.26

Κονταρομαχίες made in USA – To ντοκιμαντέρ για την Μισέλ Ομπάμα σημειώνει αύξηση 13.000% στις προβολές λόγω Μελάνια

Το ντοκιμαντέρ της Μισέλ Ομπάμα με τίτλο «Becoming» κυκλοφόρησε το 2020, ωστόσο η κυκλοφορία της ταινίας «Melania» έφερε μια απροσδόκητη αύξηση στις προβολές.

Σύνταξη
Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους διαγνώστηκε με αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα – «Είχα έντονους πόνους»
Η καθημερινότητα 05.02.26

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους διαγνώστηκε με αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα – «Είχα έντονους πόνους»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους μίλησε για τα συμπτώματα της αγκυλοποιητικής σπονδυλοαρθρίτιδας, τα οποία δυσχέραιναν τη ζωή της για χρόνια.

Σύνταξη
Μπραντ Πιτ και Τζένιφερ Άνιστον ξανά μαζί μετά από 20 χρόνια; Τελικά γίνονται θαύματα
Φιλαράκια 05.02.26

Μπραντ Πιτ και Τζένιφερ Άνιστον ξανά μαζί μετά από 20 χρόνια; Τελικά γίνονται θαύματα

Το αγαπημένο ζευγάρι του Χόλιγουντ στις αρχές των zeros, ο Μπραντ Πιτ και η Τζένιφερ Άνιστον, όχι απλά έχουν θάψει το «τσεκούρι του πολέμου» αλλά είναι έτοιμοι να βρεθούν ο ένας στο πλευρό του άλλου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κάν’ το όπως ο Μπέκαμ: Ο Ντέιβιντ μπαίνει στην κουζίνα και τρολάρει τον «σεφ» Μπρούκλιν
Fizz 05.02.26

Κάν’ το όπως ο Μπέκαμ: Ο Ντέιβιντ μπαίνει στην κουζίνα και τρολάρει τον «σεφ» Μπρούκλιν

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έκανε ένα «διάλειμμα» από την οικογενειακή κόντρα του με τον Μπρούκλιν, ταξίδεψε στην Ντόχα, αλλά ένα βίντεό του φάνηκε σε όλους σαν να τρολάρει τον γιο του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Η σύζυγος του Γούντι Άλεν επιτίθεται στο MeToo και σε 15χρονη θύμα σεξουαλικής κακοποίησης – «Αηδιαστική»
Victim blaming 04.02.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Η σύζυγος του Γούντι Άλεν επιτίθεται στο MeToo και σε 15χρονη θύμα σεξουαλικής κακοποίησης – «Αηδιαστική»

Η πρόσφατη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ φέρνει στο φως μια σειρά από προκλητικές επικοινωνίες της Σουν-Γι Πρεβέν, συζύγου του Γούντι Άλεν, που σοκάρουν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τα επόμενα βήματα και ο κίνδυνος απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας
Πολιτική 07.02.26

Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τα επόμενα βήματα και ο κίνδυνος απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας

Τα άρθρα στα οποία εμπίπτουν οι κατηγορίες για κατασκοπεία που βαρύνουν το Σμήναρχο, ο ρόλος του Υπουργείου Εξωτερικών, οι αναφορές Δένδια, τα κενά ασφαλείας και οι εξελίξεις που αναμένονται τις επόμενες μέρες.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Ρονάλντο συνέχισε την «απεργία» του και ο κόσμος της Αλ Νασρ τον στήριξε (pics)
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Ο Ρονάλντο συνέχισε την «απεργία» του και ο κόσμος της Αλ Νασρ τον στήριξε (pics)

Η κόντρα του Κριστιάνο Ρονάλντο με τη Saudi Pro League συνεχίζεται, ο Πορτογάλος απείχε και από δεύτερο σερί ματς, κατά το οποίο ο κόσμος της Αλ Νασρ στάθηκε μαζικά στο πλευρό του σηκώνοντας πλακάτ με το «7».

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Νέα αύξηση τιμών στα σούπερ μάρκετ – Ποια προϊόντα οδήγησαν στην άνοδο [πίνακες]
Ακρίβεια 07.02.26

Νέα αύξηση τιμών στα σούπερ μάρκετ – Ποια προϊόντα οδήγησαν στην άνοδο [πίνακες]

Τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ για τα σούπερ μάρκετ αναδεικνύουν με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο τις ανατιμήσεις οι οποίες συνεχίζονται στην ελληνική αγορά, την ώρα που η κυβέρνηση της ΝΔ παραμένει αδρανής

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Τραμπ βιάζεται να κλείσει τη συμφωνία, ο Ζελένσκι συναντά τους Ευρωπαίους και μεγάλο μέρος της χώρας δεν έχει ρεύμα
Οι τελευταίες εξελίξεις 07.02.26

Χωρίς ρεύμα μεγάλο μέρος της Ουκρανίας μετά τις «καλές» συνομιλίες - Ο Τραμπ βιάζεται για το deal, ο Ζελένσκι πάει στους Ευρωπαίους

Ο δεύτερος γύρος συνομιλιών για την Ουκρανία ολοκληρώθηκε με μόνη επίσημη συμφωνία την ανταλλαγή αιχμαλώτων - Οι ρωσικές επιθέσεις στο ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο συνεχίζονται και οι ΗΠΑ αυξάνουν την πίεση στον Ζελένσκι

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Υπόθεση Παναγόπουλου: Ερευνούν τη διαδρομή του χρήματος οι Αρχές – Οι εταιρείες «οχήματα» και η παραίτηση Στρατινάκη
Ελλάδα 07.02.26

Υπόθεση Παναγόπουλου: Ερευνούν τη διαδρομή του χρήματος οι Αρχές – Οι εταιρείες «οχήματα» και η παραίτηση Στρατινάκη

Ο Γιάννης Παναγόπουλος ελέγχεται για διαδρομή χρήματος που φέρεται να ξεκινά από τα ταμεία της ΓΣΕΕ και να καταλήγει σε ιδιωτικούς λογαριασμούς - Στο μικροσκόπιο έξι άτομα, ανοιχτό να προστεθούν και άλλα

Σύνταξη
Πυρηνικά «σύννεφα» πάνω από τον πλανήτη – Η λήξη της συμφωνίας New Start και το Ρολόι της Αποκάλυψης
Οι φόβοι 07.02.26

Πυρηνικά «σύννεφα» πάνω από τον πλανήτη – Η λήξη της συμφωνίας New Start και το Ρολόι της Αποκάλυψης

Καθώς το Doomsday Clock χτυπά απειλητικά, η ανθρωπότητα καλείται να αποφασίσει αν θα συνεχίσει να βαδίζει προς το χείλος του γκρεμού ή αν θα βρει τον δρόμο της επιστροφής στη διπλωματική λογική

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Μελανί Αντουανέτα»: Περούκες, οργή και «όχι άλλα φέουδα» στην πρεμιέρα της Μελάνια Τραμπ
«Ας φάνε Whole Foods» 07.02.26

«Μελανί Αντουανέτα»: Περούκες, οργή και «όχι άλλα φέουδα» στην πρεμιέρα της Μελάνια Τραμπ

Ακτιβιστές καλλιτέχνες υποδέχθηκαν τους επίτιμους καλεσμένους στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για την πρώτη κυρία Μελάνια με συνθήματα κατά των Τραμπ και της αυλής τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σοκαριστικά στοιχεία για τις «θεραπείες μεταστροφής» στην ΕΕ – Πρώτη η Ελλάδα στη ντροπιαστική λίστα
LGBTQI+ 07.02.26

Σοκαριστικά στοιχεία για τις «θεραπείες μεταστροφής» στην ΕΕ – Πρώτη η Ελλάδα στη ντροπιαστική λίστα

Η «θεραπεία μεταστροφής» (conversion therapy), είναι ένα είδος ψευδοεπιστήμης που ισχυρίζεται ότι μπορεί να αλλάξει τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου ενός ατόμου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μετανάστες και πρόσφυγες θα συνεχίσουν να πνίγονται γιατί η Ευρώπη δεν προσφέρει κανέναν ασφαλή τρόπο να φτάσουν
Διαρκής βαναυσότητα 07.02.26

Μετανάστες και πρόσφυγες θα συνεχίσουν να πνίγονται γιατί η Ευρώπη δεν προσφέρει κανέναν ασφαλή τρόπο να φτάσουν

Στην πραγματικότητα η Ευρώπη θεωρεί το να κινδυνεύουν οι πρόσφυγες και μετανάστες αντιμεταναστευτική πολιτική

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Stoiximan GBL: Χωρίς «αιώνιους» αλλά με σημαντικά ματς η πρώτη μέρα της 18ης αγωνιστικής
Μπάσκετ 07.02.26

Stoiximan GBL: Χωρίς «αιώνιους» αλλά με σημαντικά ματς η πρώτη μέρα της 18ης αγωνιστικής

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Κολοσσό, η ΑΕΚ υποδέχεται το Μαρούσι, ενώ δύο ακόμα σημαντικά παιχνίδια διεξάγονται σε Νέα Σμύρνη και Περιστέρι, κατά την πρώτη ημέρα της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
AI: Πώς αλλάζει τον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον επιθετικό καρκίνο του μαστού
Έρευνα 07.02.26

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον επιθετικό καρκίνο του μαστού

Μεγάλη έρευνα στη Σουηδία δείχνει πώς η AI θα μπορούσε να συμβάλει στον πιο έγκαιρο εντοπισμό επιθετικών μορφών καρκίνου του μαστού και να μειώσει τον φόρτο εργασίας των ακτινολόγων

Σύνταξη
Ο Γιάννης Παναγόπουλος πολλά χρόνια τώρα δεν εκπροσωπεί πραγματικά τους εργαζομένους
Editorial 07.02.26

Ο Γιάννης Παναγόπουλος πολλά χρόνια τώρα δεν εκπροσωπεί πραγματικά τους εργαζομένους

Η αλήθεια είναι απλή: η θητεία του Γιάννη Παναγόπουλου στην προεδρία της ΓΣΕΕ συμπίπτει με την αδυναμία του επίσημου συνδικαλιστικού κινήματος να εκπροσωπήσει τους εργαζομένους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η Μπιάνκα Σενσόρι αποκάλυψε ότι η σχέση της με τον Κάνιε Γουέστ ξεκίνησε πριν το διαζύγιό του με την Κιμ Καρντάσιαν
Trash 07.02.26

Η Μπιάνκα Σενσόρι αποκάλυψε ότι η σχέση της με τον Κάνιε Γουέστ ξεκίνησε πριν το διαζύγιό του με την Κιμ Καρντάσιαν

Σε συνέντευξή της που προκαλεί αντιδράσεις, η Μπιάνκα Σενσόρι αποκαλύπτει ότι η σχέση της με τον Κάνιε Γουέστ ξεκίνησε ενώ εκείνος ήταν ακόμη παντρεμένος με την Κιμ Καρντάσιαν, μιλώντας για την περίοδο που ήρθαν κοντά μέσα από τη συνεργασία τους στη Yeezy

Σύνταξη
Speed debate φοιτητών και επιχειρηματία για την κατοικία – Αγορά, ενοικίαση και τα σοβαρά προβλήματα
Ελλάδα 07.02.26

Speed debate φοιτητών και επιχειρηματία για την κατοικία – Αγορά, ενοικίαση και τα σοβαρά προβλήματα

Το οξύ στεγαστικό πρόβλημα βρέθηκε στο επίκεντρο αντιπαράθεσης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Οι νέοι καλούνται να σχεδιάσουν το μέλλον τους σε μια αγορά με πολλές προκλήσεις και συχνές αλλαγές κανόνων

Σύνταξη
Women Face Higher AI Job Risk in Tech and Finance
English edition 07.02.26

Women Face Higher AI Job Risk in Tech and Finance

An estimated 119,000 office-based jobs in technology, finance and professional services — roles largely held by women — could be automated away over the next decade.

Σύνταξη
Ακίνητα: Αυξάνονται οι τιμές, μικραίνουν τα σπίτια – Τι αγοράζει κάποιος με 250.000 ευρώ (γραφήματα)
Οικονομικές Ειδήσεις 07.02.26

Αυξάνονται οι τιμές, μικραίνουν τα σπίτια - Τι αγοράζει κάποιος με 250.000 ευρώ (γραφήματα)

Τι δείχνει έρευνα για την αγοραστική δύναμη όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια με την άνοδο των τιμών - Πόση είναι η μέση απώλεια σε τετραγωνικά μέτρα από το 2023

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες της ΕΚΤ
Τα στοιχεία 07.02.26

Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες της ΕΚΤ

Στο επιτελείο της ΕΚΤ εκτιμούν ότι είναι πολύ νωρίς για να αποτυπωθούν σε όλο τους το εύρος οι επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία (και στην ελληνική) από τις αυξήσεις των αμερικανικών δασμών

Σύνταξη
Κρήτη: «Τον είδα ενεργό στα social media» – Νέες αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τον αγνοούμενο γιατρό
Φως στο Τούνελ 07.02.26

«Τον είδα ενεργό στα social media» - Νέες αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τον αγνοούμενο γιατρό

Μαρτυρίες στο «Τούνελ» από την τελευταία επικοινωνία του 33χρονου στην Κρήτη, μία ημέρα πριν χαθούν τα ίχνη του - Οι ανατριχιαστικές ειδοποιήσεις που τον δείχνουν ενεργό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σύνταξη
Η «Ιθάκη» στα Γιάννενα – Το νέο κόμμα, το διακύβευμα για μια «νέα μεταπολίτευση» και οι 7 ρήξεις
Πολιτική Γραμματεία 07.02.26

Η «Ιθάκη» στα Γιάννενα – Το νέο κόμμα, το διακύβευμα για μια «νέα μεταπολίτευση» και οι 7 ρήξεις

Ο Αλέξης Τσίπρας κρούει κώδωνα κινδύνου για την περιφέρεια και το δημογραφικό, το αναπτυξιακό σχέδιο για το 2030 που εγκαταλείφθηκε από τον Μητσοτάκη, το γερασμένο πολιτικό σύστημα.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο