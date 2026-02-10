Παρέμβαση Καρόλου για τον Άντριου: Το Μπάκιγχαμ δηλώνει έτοιμο να συνεργαστεί με τις αρχές για τις αποκαλύψεις Έπσταϊν

Ο βασιλιάς Κάρολος παρενέβη δημόσια για πρώτη φορά στον νέο κύκλο αποκαλύψεων που συνδέονται με το σκάνδαλο Έπσταϊν, ξεκαθαρίζοντας ότι τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ είναι διατεθειμένα να συνεργαστούν πλήρως με τις αρχές, εφόσον ζητηθεί, σε σχέση με καταγγελίες που αφορούν τον αδελφό του, Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, σύμφωνα με το BBC.

Σε δήλωσή του, όπως αναφέρει το σήμοσιευμα, εκπρόσωπος των Ανακτόρων ανέφερε ότι ο βασιλιάς έχει εκφράσει «με λόγια αλλά και με πράξεις άνευ προηγουμένου» τη σοβαρή ανησυχία του για τις κατηγορίες που συνεχίζουν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Τόνισε ωστόσο ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αφορούν προσωπικά τον Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ενώ πρόσθεσε πως, αν η Αστυνομία του Thames Valley απευθυνθεί στα Ανάκτορα, θα υπάρξει πλήρης στήριξη.

Η Αστυνομία του Thames Valley επιβεβαίωσε ότι εξετάζει αν υπάρχουν επαρκείς βάσεις για έρευνα μετά από αναφορά της αντιμοναρχικής οργάνωσης Republic, η οποία κατήγγειλε τον Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ για πιθανή κατάχρηση δημόσιου αξιώματος και παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου.

Υπό εξέταση emails και διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών

Σύμφωνα με emails που περιλαμβάνονται στη νέα δέσμη εγγράφων από τα αρχεία Έπσταϊν, ο πρώην πρίγκιπας φέρεται να κοινοποίησε αναφορές από επίσημες επισκέψεις του στη Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και το Βιετνάμ, καθώς και πληροφορίες για επενδυτικές ευκαιρίες που χαρακτηρίζονταν εμπιστευτικές, αναφέρει το ΒΒC.

Στις 30 Νοεμβρίου 2010, εμφανίζεται να προώθησε στον Έπσταϊν επίσημες εκθέσεις των ταξιδιών του, μόλις λίγα λεπτά αφότου τις είχε λάβει από τον τότε ειδικό του σύμβουλο, Άμιτ Πατέλ. Αντίστοιχα, στις 24 Δεκεμβρίου 2010, φαίνεται να διαβίβασε πληροφορίες για επενδύσεις στο Αφγανιστάν, οι οποίες επίσης έφεραν σήμανση εμπιστευτικότητας.

Οι ισχύουσες οδηγίες προβλέπουν ότι όσοι ενεργούν ως εμπορικοί απεσταλμένοι οφείλουν να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια σε ζητήματα πολιτικής, εμπορικής ή στρατηγικής φύσης που προκύπτουν από τις επίσημες αποστολές τους, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Στην ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ υπογραμμίζεται ακόμη ότι ο βασιλιάς και η βασίλισσα «έχουν τη σκέψη και τη συμπαράστασή τους στα θύματα κάθε μορφής κακοποίησης».

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, κατά την επίσκεψη του βασιλιά στο Κλίθεροου, ακούστηκε από το πλήθος η ερώτηση «πόσο καιρό γνωρίζατε για τον Άντριου;», με τους παρευρισκόμενους να αποδοκιμάζουν τον διαδηλωτή.

Η παρέμβαση του Μπάκιγχαμ έρχεται μετά από δήλωση εκπροσώπου του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας, οι οποίοι εξέφρασαν τη «βαθιά τους ανησυχία» για τις τελευταίες εξελίξεις, τονίζοντας ότι η προσοχή τους παραμένει στραμμένη στα θύματα.

Η πίεση προς τον Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ έχει ενταθεί μετά τη δημοσιοποίηση περίπου τριών εκατομμυρίων νέων εγγράφων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν. Μεταξύ άλλων, διατυπώνονται ισχυρισμοί ότι δεύτερη γυναίκα στάλθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Έπσταϊν για σεξουαλική επαφή μαζί του, ενώ στα αρχεία περιλαμβάνονται και φωτογραφίες που τον φέρονται να τον απεικονίζουν σε ιδιαίτερα επιβαρυντικές στάσεις.

Δυσάρεστη θέση βρέθηκε και η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, καθώς emails που φέρουν το όνομά της δείχνουν αιτήματα για οικονομική βοήθεια προς τον Έπσταϊν.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Άντριου μετακινήθηκε νωρίτερα από το αναμενόμενο από το Royal Lodge στο Ουίνδσορ στο ιδιωτικό κτήμα του βασιλιά στο Σάντρινγκχαμ. Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2025, μετά από προηγούμενες αποκαλύψεις για τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν, του είχαν αφαιρεθεί οι τίτλοι του πρίγκιπα και του δούκα.

Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή σε παράνομες πράξεις, επισημαίνοντας ότι η αναφορά του ονόματός του στα αρχεία Έπσταϊν δεν συνιστά από μόνη της απόδειξη παραβατικής συμπεριφοράς.