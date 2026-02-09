Το Παλάτι «καίει» τον Άντριου: «Βαθιά ανήσυχοι» οι Γουίλιαμ και Κέιτ για το σκάνδαλο Έπσταϊν

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον πήραν για πρώτη φορά επίσημη θέση για το σκάνδαλο Έπσταϊν. Στη λακωνική τους δήλωση, το πριγκιπικό ζεύγος της Ουαλίας εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις, θέτοντας ως προτεραιότητα τον σεβασμό στα θύματα.

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας αποφάσισαν να σπάσουν τη μακρά σιωπή τους σχετικά με την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν, προχωρώντας στην πρώτη τους επίσημη τοποθέτηση τη Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026.

Μέσω εκπροσώπου τους από τη Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, όπου ο διάδοχος του θρόνου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, το ζευγάρι δήλωσε «βαθιά ανήσυχο» για τα στοιχεία που έρχονται στο φως από τη δημοσιοποίηση εκατομμυρίων σελίδων των αρχείων Έπσταϊν.

Η κίνηση αυτή δεν θεωρείται τυχαία, καθώς συμπίπτει με μια περίοδο έντονης διπλωματικής δραστηριότητας, υπογραμμίζοντας πως η μελλοντική ηγεσία της μοναρχίας επιθυμεί να διατηρήσει καθαρές αποστάσεις από τις σκοτεινές πτυχές της οικογενειακής τους ιστορίας.

Δίπλα στα θύματα

Στη δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, υπογραμμίζεται η απόλυτη προσήλωση του Γουίλιαμ και της Κέιτ στα θύματα του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή.

«Οι σκέψεις τους παραμένουν εστιασμένες στα θύματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Παλατιού του Κένσινγκτον. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που ο θείος του Ουίλιαμ, ο πρώην πρίγκιπας Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, βρίσκεται ξανά στο στόχαστρο μετά τις πρόσφατες νομικές και κοινωνικές πιέσεις.

Αξίζει να σημωθεί πως ήδη από τον Οκτώβριο του 2024, ο Βασιλιάς Κάρολος είχε προχωρήσει στην αφαίρεση όλων των βασιλικών τίτλων και τιμών από τον αδελφό του, μια απόφαση την οποία το πριγκιπικό ζεύγος της Ουαλίας στήριξε δημόσια από την πρώτη στιγμή.

Διπλωματία στη σκιά του σκανδάλου

Η δήλωση έγινε κατά την έναρξη της τριήμερης επίσημης επίσκεψης του πρίγκιπα Ουίλιαμ στη Σαουδική Αραβία, την πρώτη του ως ανώτατο μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Παρά την πλούσια ατζέντα που περιλαμβάνει θέματα οικονομικής συνεργασίας και κλιματικής αλλαγής, το ζήτημα Έπσταϊν συνεχίζει να ρίχνει βαριά τη σκιά του πάνω από το Στέμμα.

Η στάση του Ουίλιαμ ερμηνεύεται από αναλυτές ως μια προσπάθεια να προστατευθεί η εικόνα του θεσμού στο εξωτερικό, δείχνοντας πως η νέα γενιά των γαλαζοαίματων δεν προτίθεται να επιδείξει καμία ανοχή σε φαινόμενα που προσβάλλουν την ηθική και τη δικαιοσύνη.

Συσπείρωση απέναντι στην κρίση

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δεν είναι το μόνο μέλος της οικογένειας που πήρε θέση πρόσφατα. Στις αρχές Φεβρουαρίου, ο πρίγκιπας Εδουάρδος, μιλώντας στο Ντουμπάι, είχε επίσης τονίσει τη σημασία της μνήμης των θυμάτων.

Η συντονισμένη αυτή στάση δείχνει πως το Μπάκιγχαμ και το Κένσινγκτον λειτουργούν πλέον σε απόλυτη ευθυγράμμιση, με στόχο την οριστική αποκοπή από κάθε σύνδεση με την υπόθεση Επστάιν.

Ενώ ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ συνεχίζει να αντιμετωπίζει τις συνέπειες των παλαιότερων επιλογών του, ο Γουίλιαμ και η Κέιτ στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τη βρετανική κοινή γνώμη και τη διεθνή κοινότητα: η ενσυναίσθηση προς τους επιζώντες της κακοποίησης είναι αδιαπραγμάτευτη.