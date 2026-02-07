newspaper
Το σκάνδαλο Έπσταΐν και οι σκιές πάνω από την ευρωπαϊκή ελίτ
Κόσμος 07 Φεβρουαρίου 2026

Το σκάνδαλο Έπσταΐν και οι σκιές πάνω από την ευρωπαϊκή ελίτ

Τα νέα αρχεία για το σκάνδαλο Έπσταϊν περιλαμβάνουν φωτογραφίες, έγγραφα και ηλεκτρονική αλληλογραφία που αποκαλύπτουν την έκταση των επαφών του με γνωστά δημόσια πρόσωπα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Καρδιά & ύπνος: Από τι ακριβώς κινδυνεύουν οι… νυχτόβιοι και γιατί;

Spotlight

Η δημοσιοποίηση περισσότερων από τρία εκατομμύρια επιπλέον εγγράφων που σχετίζονται με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις, παραιτήσεις και ένα κύμα διαδικτυακών επιθέσεων κατά προσώπων της ευρωπαϊκής πολιτικής ελίτ.

Όπως προκύπτει από τα αρχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ), ο Έπσταϊν είχε καλλιεργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο επαφών με Ευρωπαίους πολιτικούς και ισχυρές προσωπικότητες, επιδιώκοντας στενές σχέσεις με κύκλους επιρροής.

Το νέο υλικό περιλαμβάνει φωτογραφίες, έγγραφα και ηλεκτρονική αλληλογραφία που αποκαλύπτουν την έκταση των επαφών του με γνωστά δημόσια πρόσωπα. Παράλληλα, η δημοσιοποίησή του συνοδεύτηκε από τη διάδοση παραποιημένων εικόνων και παραπλανητικών ισχυρισμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης διευκρίνισε ότι τα έγγραφα θεωρούνται ενδεχομένως συναφή με την έρευνα για τον Έπσταϊν και τη συνεργάτιδά του, Γκισλέν Μάξγουελ, χωρίς όμως να συνιστούν επαρκή στοιχεία για την άσκηση διώξεων εις βάρος των προσώπων που αναφέρονται σε αυτά.

Ωστόσο, οι φάκελοι δείχνουν ότι ορισμένα μέλη της ευρωπαϊκής ελίτ διατηρούσαν επικοινωνία με τον Έπσταϊν ακόμη και μετά την πρώτη του ομολογία ενοχής και την καταδίκη του το 2008 για προμήθεια ανηλίκου για πορνεία και προσέλκυση πόρνης, ενώ σε άλλες περιπτώσεις πρόκειται απλώς για μεμονωμένες αναφορές χωρίς περαιτέρω σύνδεση.

Ποιοι Ευρωπαίοι υψηλού προφίλ εμφανίζονται στα έγγραφα και ποια είναι η πραγματική έκταση της σχέσης τους με τον Έπσταϊν; Το Euronews παρουσιάζει τα ονόματα μέσω εκτενής έρευνας.

Εμμανουέλ Μακρόν

Πολλές αναρτήσεις στο X και ένα βίντεο στο YouTube υποστηρίζουν ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε άμεσα επιχειρηματικές συμβουλές από τον Επστάιν όταν ήταν υπουργός οικονομικών και δημοσιονομικών της Γαλλίας. Ο Κύβος, η ομάδα ελέγχου γεγονότων του Euronews, είδε επίσης αναρτήσεις και σχόλια που ισχυρίζονται ότι ο Μακρόν ήταν άμεσα αναμεμειγμένος στη διακίνηση ανηλίκων από τον Επστάιν.

Δεν υπάρχει καμία απόδειξη στα έγγραφα αυτά ότι ο Έπσταϊν και ο Macron συναντήθηκαν ή είχαν επικοινωνία.

Όταν εξετάζετε τους φακέλους, το επώνυμο του προέδρου εμφανίζεται σε τουλάχιστον 211 έγγραφα. Ωστόσο, η πλειονότητα αυτών των αναφορών είναι αποκόμματα εφημερίδων και συζητήσεις για τη γαλλική πολιτική που δεν αφορούν άμεσα τον Μακρόν ή τον στενό του κύκλο.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη από τα αρχεία ότι ο Επστάιν και ο Μακρόν αλληλογραφούσαν ποτέ άμεσα.

Υπάρχουν μόνο μια χούφτα έγγραφα που υποδηλώνουν ότι ο πρόεδρος συνδεόταν άμεσα με τον Επστάιν, και αυτά συζητούν σε μεγάλο βαθμό για επιχειρήσεις και πολιτική μέσω μεσαζόντων.

Ένα έγγραφο, από το 2016, δείχνει τον επιχειρηματία των Εμιράτων Sultan Bin Sulayem να στέλνει μήνυμα στον Epstein λέγοντας ότι είχε γεύμα στο Élysée και μια ωραία συζήτηση με τον Macron «σχετικά με τις επιχειρήσεις μας στη Γαλλία». Δεν υπάρχουν περαιτέρω αναφορές στα αρχεία για τον Μακρόν και τον Bin Sulayem μαζί.

Άλλη αλληλογραφία μεταξύ του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου Τομ Πρίτζκερ και του Επστάιν αναφέρεται σε συνάντηση με τον Μακρόν και σε προσπάθεια επικοινωνίας μαζί του. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη στα έγγραφα αυτά ότι ο Έπσταϊν και ο Macron συναντήθηκαν ή είχαν επικοινωνία.

Ένα στιγμιότυπο οθόνης που έχει αναμεταδοθεί στο Χ ως απεικονίζον τον Μακρόν να ζητά τη βοήθεια του Επστάιν σε θέματα πολιτικής είναι παραπλανητικό.

Το έγγραφο από το 2018 δείχνει στην πραγματικότητα έναν επεξεργασμένο αποστολέα που λέει «Από τον Μακρόν» με αίτημα να σκεφτεί πολιτικές ιδέες. Τελειώνει με το «Χρειάζομαι κάτι». Ο Epstein συμμετέχει σε αυτή την ανταλλαγή, με τον αποστολέα και έναν άλλο συμμετέχοντα να έχουν αποσαφηνιστεί.

Ένα άλλο έγγραφο στις 30 Αυγούστου 2018 με θέμα «Re: Macron» δείχνει έναν επεξεργασμένο αποστολέα να λέει στον Epstein ότι κάποιος ζητά «ανατρεπτικές και στοχαστικές ιδέες γι’ αυτόν».

«Θέλει να ηγηθεί της Ευρώπης. Ίσως τον κόσμο», λέει ο αποστολέας. Ο Epstein απαντά με «ok».

Ένας επεξεργασμένος χρήστης λέει ότι ο Μακρόν "θέλει να ηγηθεί της Ευρώπης, ίσως και του κόσμου".

Ένας επεξεργασμένος χρήστης λέει ότι ο Μακρόν «θέλει να ηγηθεί της Ευρώπης, ίσως και του κόσμου». @US Department of Justice

Περαιτέρω στοιχεία ότι ο Epstein δεν είχε άμεση επικοινωνία με τον Μακρόν προέρχονται από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έστειλε ο ίδιος στις 2 Οκτωβρίου 2018, όπου ζητά από την Caroline Lang, κόρη του πρώην Γάλλου υπουργού Πολιτισμού και Παιδείας Jack Lang, να επικοινωνήσει απευθείας «με κάποιον από τη διοίκηση Μακρόν».

Η Καρολίν Λανγκ απαντά ότι «θα ρωτήσω τον πατέρα μου και θα επιστρέψω σε εσάς», υποδεικνύοντας ότι ο ίδιος ο Επστάιν δεν είχε άμεσες επαφές στη διοίκηση Μακρόν.

Καρολίν και Τζακ Λανγκ

Ο Τζακ Λανγκ και η κόρη του Καρολίν, παραγωγός γαλλικών ταινιών, κατονομάζονται στους φακέλους ως άμεσα αλληλογραφούντες με τον Επστάιν.

Ο Epstein έλαβε πολλαπλά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την προσωπική γραμματέα του Jack Lang, συμπεριλαμβανομένων συνδέσμων για αντίγραφα των διαβατηρίων της οικογένειας και λεπτομέρειες για διάφορα ταξίδια.

Ο Τζακ Λανγκ ζητούσε επίσης χάρες από τον Επστάιν, όπως τη χρήση αυτοκινήτων και αεροπλάνων.

Δεν υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ των Langs και των σεξουαλικών εγκλημάτων του Epstein, ωστόσο οι τρεις τους συζήτησαν διάφορα επιχειρηματικά εγχειρήματα, συμπεριλαμβανομένων αναφορών στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μεταξύ της Caroline και του Epstein σε ένα «σπουδαίο έργο».

Ο Τζακ Λανγκ ζητούσε επίσης χάρες από τον Επστάιν, όπως τη χρήση αυτοκινήτων και αεροπλάνων.

Ο Λανγκ απάντησε στους φακέλους λέγοντας ότι γνώρισε για πρώτη φορά τον Επστάιν μέσω του Αμερικανού σκηνοθέτη Γούντι Άλεν, περιγράφοντας το σοκ του όταν ανακάλυψε τα εγκλήματα του Επστάιν.

«Ήμουν εντελώς σοκαρισμένος όταν ανακάλυψα τα εγκλήματα που είχε διαπράξει», είπε σε μια δήλωση που μοιράστηκε στις 2 Φεβρουαρίου.

«Αποδέχομαι πλήρως τους δεσμούς που μπορεί να δημιούργησα σε μια εποχή που τίποτα δεν υπονοούσε ότι ο Τζέφρι Επστάιν θα μπορούσε να βρίσκεται στην καρδιά ενός εγκληματικού δικτύου», πρόσθεσε.

Ο Επστάιν δήλωσε για πρώτη φορά ένοχος για προσέλκυση σεξουαλικών σχέσεων με ανήλικο το 2008. Πέθανε από αυτοκτονία στη φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019, ενώ αντιμετώπιζε ομοσπονδιακές κατηγορίες για εμπορία ανήλικων κοριτσιών. Η αλληλογραφία του Τζακ Λανγκ με τον Επστάιν εκτείνεται μέχρι το 2017.

Μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων, η Καρολίν Λανγκ παραιτήθηκε από τον ρόλο της ως επικεφαλής της Ένωσης Ανεξάρτητων Παραγωγών της Γαλλίας, σύμφωνα με το RFI.

«Δεν θέλω αυτή η κατάσταση να βλάψει με οποιονδήποτε τρόπο την ένωση», ανέφερε σε δήλωσή της με την οποία ανακοίνωσε την αποχώρησή της.

Børge Brende

Στα αρχεία υπάρχουν έγγραφα που επιβεβαιώνουν ότι ο Børge Brende, πρώην υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας, τουλάχιστον σχεδίαζε να επισκεφθεί το αρχοντικό του Epstein στο Μανχάταν τον Ιούνιο του 2019, όταν ήταν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ – θέση που εξακολουθεί να κατέχει.

Υπάρχουν αρχεία καταγραφής ραντεβού μεταξύ του Μπρέντε και του Επστάιν από το 2018, καθώς και στοιχεία άμεσης αλληλογραφίας μεταξύ του ζευγαριού.

Πολλά θύματα του Επστάιν έχουν δηλώσει ότι το αρχοντικό του ήταν ένας χώρος στον οποίο κακοποιούνταν συχνά.

«Ανυπομονώ», γράφει ο Μπρέντε σε ένα μήνυμα. «Το σούσι θα ήταν καταπληκτικό».

Στο αρχοντικό του Επστάιν έγινε έφοδος τον Ιούλιο του 2019, εβδομάδες μετά τη σύλληψή του για τις κατηγορίες περί σεξουαλικής εμπορίας.

Ανταλλαγή δείχνει τον Μπρέντε να κάνει σχέδια για να επισκεφθεί το αρχοντικό του Επστάιν στη Νέα Υόρκη το 2019.

Το ανταλλακτικό δείχνει τον Μπρέντε να κάνει σχέδια για να επισκεφθεί το αρχοντικό του Επστάιν στη Νέα Υόρκη το 2019. @US Department of Justice

Υπάρχουν αρχεία καταγραφής ραντεβού μεταξύ του Μπρέντε και του Επστάιν από το 2018, καθώς και στοιχεία άμεσης αλληλογραφίας μεταξύ του ζευγαριού. Στις 4 Οκτωβρίου 2018, ο Brende έστειλε μήνυμα στον Epstein λέγοντας «thx btw for a great dinner», στο οποίο ο Epstein απάντησε μοιράζοντας μεταξύ άλλων τις προβλέψεις του για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης.

Μια ανταλλαγή δείχνει τον Epstein να ρωτά τον Brende αν είναι ελεύθερος, υποστηρίζοντας: «Πετάω για να δω τον Miro στη Βιέννη, την Παρασκευή». Ένα πλαστό αυστριακό διαβατήριο που αποδίδεται στον Επστάιν είχε προηγουμένως ανακαλυφθεί σε μια προηγούμενη δόση των εγγράφων του Επστάιν, το οποίο είχε εκδοθεί με το όνομα «Marius Robert Fortelni».

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το ζευγάρι συζητούσε για γυναίκες ή ότι ο Μπρέντε εμπλέκεται άμεσα στα εγκλήματα του Επστάιν. Ο Μπρέντε δήλωσε στο νορβηγικό επιχειρηματικό δίκτυο E24 ότι αν γνώριζε για τα αδικήματα του Επστάιν, «δεν θα τον συναντούσε ποτέ».

«Θα έπρεπε να είχα εξετάσει το παρελθόν του Επστάιν πιο προσεκτικά και λυπάμαι που δεν το έκανα», δήλωσε.

Thorbjørn Jagland

Υπάρχουν άμεσες αποδείξεις για συναντήσεις και επικοινωνίες μεταξύ του Epstein και του πρώην πρωθυπουργού της Νορβηγίας Thorbjørn Jagland κατά τη διάρκεια της θητείας του ως γενικού γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ο Epstein στέλνει μήνυμα στον Αμερικανό καθηγητή και συγγραφέα Noam Chomsky λέγοντάς του ότι ο Jagland θα είναι μαζί του. «Απονέμει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης»,

Σε ένα έγγραφο, ο Epstein ισχυρίστηκε στον αμερικανογερμανό επιχειρηματία Peter Thiel ότι ο Jagland θα βρισκόταν στο διαβόητο νησί του «για ολόκληρη την επόμενη εβδομάδα». Πολλά από τα θύματα του Επστάιν έχουν ισχυριστεί ότι έπεσαν θύματα εμπορίας στο Little Saint James, ένα ιδιωτικό νησί που ανήκε στον Επστάιν στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους, το οποίο συχνά φέρει το παρατσούκλι «Epstein Island».

Σε άλλο σημείο, ο Epstein στέλνει μήνυμα στον Αμερικανό καθηγητή και συγγραφέα Noam Chomsky λέγοντάς του ότι ο Jagland θα είναι μαζί του. «Απονέμει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης», γράφει ο Epstein.

Σε ένα έγγραφο από το 2012, ο Epstein ρωτά τον Jagland αν τηλεφώνησε σε έναν «γιατρό», με τον Jagland να απαντά: «Δεν είχα χρόνο να του τηλεφωνήσω την Παρασκευή, αλλά θα το κάνω τη Δευτέρα. Ανυπομονώ να σε δω». Σε ένα άλλο, ο Jagland γράφει στον Epstein: «Ήμουν στα Τίρανα (Αλβανία) εξαιρετικά κορίτσια».

Ο Thorbjorn Jagland σχολιάζει ότι τα "κορίτσια" στα Τίρανα είναι "εξαιρετικά".

Ο Thorbjorn Jagland σχολιάζει ότι τα «κορίτσια» στα Τίρανα είναι «εξαιρετικά». @US Department of Justice

Το νορβηγικό πρακτορείο Dagens Næringsliv ανέφερε ότι το 2019, ο πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ ρώτησε τα μέλη της αν είχαν ποτέ επαφή με τον Επστάιν. Ο Jagland απάντησε αρνητικά.

Πρόσφατα υπαναχώρησε, σύμφωνα με την Aftenposten, η οποία έγραψε ότι είπε ότι είχε δείξει «κακή κρίση» στην επαφή του με τον Επστάιν. «Δεν θα είχα ποτέ αυτή την επαφή αν ήξερα αυτά που ξέρουμε τώρα», είπε.

Μαρίν Λεπέν

Πολλές αναρτήσεις στο Χ υποστηρίζουν ότι η ακροδεξιά Γαλλίδα πολιτικός Μαρίν Λεπέν έχει αποκαλυφθεί στους φακέλους του Επστάιν ως «Ρώσος πράκτορας».

Δεν υπάρχει επίσης καμία απόδειξη ότι η Λεπέν και ο Επστάιν αλληλογραφούσαν άμεσα.

Στην πραγματικότητα, υπάρχουν τουλάχιστον 68 αποτελέσματα για τη λέξη «le pen» στα αρχεία. Τα αποτελέσματα αναζήτησης δείχνουν αποκόμματα εφημερίδων, συζητήσεις για τη γαλλική πολιτική και την ίδια τη Λεπέν μεταξύ του Επστάιν και της Καρολίν Λανγκ, καθώς και επικοινωνίες του Στιβ Μπάνον, ενός στελέχους και πρώην στρατηγικού του Λευκού Οίκου.

Ο Μπάνον καταγράφηκε να επισκέπτεται ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης, όπως η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), κατά τη διάρκεια του 2018. Τα έγγραφα δείχνουν ότι ο Μπάνον ενημέρωνε τον Επστάιν για τις συναντήσεις και τις απόψεις του για τους Ευρωπαίους πολιτικούς.

Οι ισχυρισμοί ότι η Le Pen είναι ρωσικό περιουσιακό στοιχείο προέρχονται από μια ανταλλαγή μηνυμάτων που έστειλε ο Michael Wolff, ένας Αμερικανός δημοσιογράφος, στον Epstein, υποστηρίζοντας ότι είδε τον «SB», δηλαδή τον Steve Bannon, στο Λονδίνο.

«Είχε μια συνάντηση χθες με τους Γάλλους δεξιούς, συμπεριλαμβανομένου του συζύγου της Λεπέν, σχετικά με την αναχρηματοδότηση του κόμματος Εθνικό Μέτωπο, επειδή προφανώς ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων τους προέρχεται από τη Ρωσία», αναφέρεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων μεταξύ χρήστη με το όνομα Michael Wolff και Jeffrey Epstein.

Ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων μεταξύ του χρήστη με το όνομα Michael Wolff και του Jeffrey Epstein. @US Department of Justice

«Δύο σκέψεις εδώ, αυτοί οι τύποι [sic] φαίνονταν σαν ηλίθιοι, καθαρή Ρουριτανία», συνεχίζει ο Wolff.

Η Λεπέν έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν κατηγορίες για ευθυγράμμιση της πολιτικής της με τη Ρωσία, ιδίως για ένα δάνειο πολλών εκατομμυρίων ευρώ που πήρε από την Πρώτη Τσεχική Ρωσική Τράπεζα, το οποίο αργότερα μεταφέρθηκε στη ρωσική εταιρεία Aviazapchast.

Στο μήνυμά του, ωστόσο, υπάρχουν ελάχιστες πειστικές αποδείξεις εκτός από τη γνώμη ενός μεσάζοντα ότι το κόμμα της Λεπέν χρηματοδοτήθηκε από τη Ρωσία. Δεν υπάρχει επίσης καμία απόδειξη ότι η Λεπέν και ο Επστάιν αλληλογραφούσαν άμεσα.

Miroslav Lajčák

Πολλαπλά έγγραφα στο αρχείο δείχνουν ότι ο Miroslav Lajčák συνομιλούσε απευθείας με τον Epstein και κανόνιζε να συναντηθούν όταν ήταν υπουργός Εξωτερικών της Σλοβακίας.

Ο Lajčák αρνήθηκε ότι διέπραξε αδίκημα, λέγοντας ότι δεν του προσφέρθηκαν σεξουαλικές υπηρεσίες από τον Epstein

Το ζευγάρι συζήτησε για γυναίκες σε πολλές περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων όπου ο Lajčák είπε το 2018: «Χαιρετισμούς από το Κίεβο! Απλά για να επιβεβαιώσω ότι τα κορίτσια εδώ είναι τόσο πανέμορφα όσο ποτέ:)».

Σε άλλο σημείο, το ζευγάρι ανταλλάσσει μηνύματα κειμένου στα οποία ο Lajčák λέει: «Θα έπαιρνα το κορίτσι της ‘MI'». Η Epstein απαντά με το «Μπορείς να τις πάρεις και τις δύο, δεν είμαι κτητικός. Και τις αδελφές τους».

Σε μια ανταλλαγή που χρονολογείται το 2018, λέει: «Η Μόσχα έχει πετρέλαιο και κορίτσια», αφού ο Epstein γράφει ότι τα κορίτσια είναι «το καλύτερο εξαγώγιμο προϊόν της Μόσχας».

Ανταλλαγή μεταξύ του Epstein και του πρώην Σλοβάκου διπλωμάτη Miroslav Lajčák.

Ανταλλαγή μεταξύ του Epstein και του πρώην Σλοβάκου διπλωμάτη Miroslav Lajčák. @US Department of Justice

Ο Lajčák αρνήθηκε ότι διέπραξε αδίκημα, λέγοντας ότι δεν του προσφέρθηκαν σεξουαλικές υπηρεσίες από τον Epstein και ότι δεν γνώριζε την πλήρη έκταση των ενεργειών του ατιμασμένου χρηματοδότη.

Παραιτήθηκε από το ρόλο του ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Σλοβακίας και δήλωσε στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Rádio Slovensko ότι τα μηνύματα «δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ανόητους ανδρικούς εγωισμούς σε δράση – αυτοϊκανοποιημένα ανδρικά πειράγματα».

