Σκάνδαλο Έπσταϊν: Και ο πρίγκιπας Λορέν του Βελγίου στον ιστό του παιδοβιαστή – Η απάντησή του

Ο πρίγκιπας Λορέν του Βελγίου, αδελφός του βασιλιά Φιλίππου, είναι ακόμη ένας γαλαζοαίματος της Ευρώπης που βρίσκεται στη λίστα των αρχείων του Τζέφρι Έπσταϊν με την υπόθεση να εξελίσσεται σε ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια των ισχυρών του κόσμου. Μετά τη Βρετανία και τη Νορβηγία, τα θραύσματα του σκανδάλου πλήττουν αυτή τη φορά τη βασιλική οικογένεια του Βελγίου.

Μετά τις αποκαλύψεις ο πρίγκιπας Λορέν προχώρησε σε διευκρινιστικές δηλώσεις μέσω του πρακτορείου Belga για τη σχέση του με τον καταδικασμένο παιδοβιαστή.

Ο Λορέν παραδέχθηκε πως είχε δύο κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον σεξουαλικό εγκληματία μετά την εμφάνιση του ονόματός του σε επίσημα έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας την περασμένη Παρασκευή, επαναφέροντας στο προσκήνιο το δίκτυο γνωριμιών του ανθρώπου που κατηγορήθηκε για σωρεία σεξουαλικών εγκλημάτων πριν τον θάνατό του στη φυλακή το 2019.

Σύμφωνα με τον 62χρονο πρίγκιπα, οι επαφές αυτές δεν πραγματοποιήθηκαν σε δημόσιες ή συλλογικές εκδηλώσεις, αλλά ήταν ιδιωτικές συναντήσεις που έγιναν κατόπιν επίμονου αιτήματος του Έπσταϊν.

Η πρώτη συνάντηση τοποθετείται στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και η δεύτερη στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Ο Λορέν, ο οποίος αρχικά είχε δηλώσει πως ουδέποτε παρέστη σε εκδηλώσεις του Έπσταϊν, αναγκάστηκε να επανέλθει με περισσότερες λεπτομέρειες, περιγράφοντας μια «επίμονη και συστηματική προσπάθεια προσέγγισης της βασιλικής οικογένειας από την πλευρά του χρηματιστή», η οποία ξεκίνησε από την περίοδο που ο πρίγκιπας έκανε την πρακτική του στον ΟΗΕ και σε τραπεζικό ίδρυμα της Νέας Υόρκης.

Το ενδιαφέρον των αποκαλύψεων εστιάζεται στα κίνητρα που πρόβαλλε ο Έπσταϊν για να κερδίσει την εύνοια της βελγικής δυναστείας.

Όπως ανέφερε ο πρίγκιπας Λορέν, ο Έπσταϊν είχε επικοινωνήσει μαζί του αρκετές φορές, εκφράζοντας την επιθυμία να συναντήσει τους γονείς του πρίγκιπα –τον τότε βασιλιά Αλβέρτο Β’ και τη βασίλισσα Πάολα– με το πρόσχημα να τους συστήσει στους δισεκατομμυριούχους φίλους του.

Ο Λορέν ισχυρίζεται πως αντιλήφθηκε εγκαίρως τις προθέσεις του και απέρριψε το αίτημα, κλείνοντας την πόρτα της βασιλικής οικίας στον άνθρωπο που αργότερα θα γινόταν το επίκεντρο ενός παγκόσμιου σκανδάλου.

Ωστόσο, η επιμονή του Έπσταϊν δεν σταμάτησε εκεί. Μια δεκαετία αργότερα, το 2012, προσπάθησε ξανά να δελεάσει τον Βέλγο πρίγκιπα, προσκαλώντας τον σε ένα δείπνο στο Παρίσι.

Η πρόσκληση συνοδευόταν από την υπόσχεση παρουσίας ενός αρχηγού κράτους, καθώς και πολλών άλλων ισχυρών και πλούσιων προσώπων.

Ο πρίγκιπας Λορέν τόνισε πως αρνήθηκε και αυτή την πρόσκληση, επιδιώκοντας να διαχωρίσει πλήρως τη θέση του από τις δραστηριότητες του Έπσταϊν.

Παρά τις διευκρινίσεις, η εμπλοκή του ονόματός του στα επίσημα έγγραφα αναζωπυρώνει τη συζήτηση για το πώς ο καταδικασμένος χρηματιστής κατάφερε να υφάνει έναν ιστό επιρροής γύρω από τις ευρωπαϊκές βασιλικές οικογένειες, χρησιμοποιώντας τη γοητεία του πλούτου και των υψηλών γνωριμιών.