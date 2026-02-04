Σκάνδαλο Έπσταϊν: Η σύζυγος του Γούντι Άλεν επιτίθεται στο MeToo και σε 15χρονη θύμα σεξουαλικής κακοποίησης – «Αηδιαστική»

Τα νέα έγγραφα που αποκαλύφθηκαν στις αρχές του 2026, στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τη διαφάνεια, αποκαλύπτουν το βάθος της σχέσης του ζεύγους Άλεν με τον καταδικασμένο παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Μέσα από ιδιωτικά μέιλ, η σύζυγος του σκηνοθέτη Γούντι Άλεν, Σουν-Γι Πρεβέν εμφανίζεται να χλευάζει το έργο του ίδιου της του αδελφού, Ρόναν Φάροου, να επιτίθεται στο κίνημα MeToo και να υιοθετεί μια ρητορική που ενοχοποιεί τα θύματα, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων για το ηθικό υπόβαθρο των απόψεών της.

Η δημοσιοποίηση της νέας δέσμης εγγράφων για την υπόθεση Έπσταϊν τον Φεβρουάριο του 2026 έφερε στο φως την επικοινωνία του εγκληματία με τη Σουν-Γι Πρεβέν.

Σε ηλεκτρονική αλληλογραφία με τον Τζέφρι Έπσταϊν, η σύζυγος του Γούντι Άλεν εμφανίζεται να υπερασπίζεται τον ατιμασμένο πρώην γερουσιαστή Άντονι Γουίνερ, ο οποίος καταδικάστηκε για αποστολή άσεμνου υλικού σε ανήλικη.

Η Πρέβεν έστειλε ένα άρθρο της Daily Mail τον Σεπτέμβριο του 2016 στον Έπσταϊν για την επικοινωνία του Γουίνερ με 15χρονη.

Η ανήλικη αποκάλυψε πώς η σχέση της με τον πρώην γερουσιαστή ξεκίνησε με sexting 8 μήνες πριν.

Ο ερωτύλος ή αλλιώς ο ακόρεστος Γουίνερ όπως τον αποκαλούν τα αμερικανικά μέσα, της ζητούσε καθημερινά να κάνουν cyber sex. Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα ήθελε να βρεθούν από κοντά για να πραγματοποιήσουν τις «βίαιες σεξουαλικές του φαντασιώσεις».

«Με ρώτησε τι φοράω. Μου είπε τι φοράει. Μετά μου ζήτησε να βγάλω τα ρούχα μου και άλλα τέτοια σεξουαλικά θέματα. Υποδυόταν πως ήταν καθηγητής και εγώ η μαθήτρια που με έπαιρνε από το σχολείο. Όταν τον ρώτησα για τη γυναίκα του μου είπε πως είχε χρόνια να κάνει σεξ μαζί της» ισχυρίστηκε η 15χρονη μαθήτρια.

Το άρθρο είχε πυροδοτήσει ένα ακόμη σκάνδαλο για τον Γουίνερ, του οποίου η πολιτική καριέρα είχε ήδη καταρρεύσει μετά από το γεγονός ότι είχε συλληφθεί να στέλνει sexting σε νεαρές γυναίκες ενώ ήταν ακόμα παντρεμένος.

«Ουάου», απάντησε ο Έπσταϊν στην Πρέβεν.

«Ναι», απάντησε εκείνη, πριν προσθέσει: «Και εγώ θεώρησα αηδιαστικό αυτό που έκανε η 15χρονη στον Γουίνερ. Μισώ τις γυναίκες που εκμεταλλεύονται τους άντρες και αυτή είναι σίγουρα μία από αυτές.

Ήξερε ακριβώς τι έκανε και πόσο ευάλωτη ήταν [ο Γουίνερ] και τον τσίμπησε σαν ψάρι», είπε η Πρέβεν για την ανήλικη.

«Ποια είναι η δικαιολογία της για να είναι ένα αξιοκαταφρόνητο και αηδιαστικό άτομο που κυνηγάει τους [αδύναμους];» συνέχισε για να καταλήξει γράφοντας:

«Τόσο χειριστικό εκ μέρους της. Θα έπρεπε να ντρέπεται για τον εαυτό της».

View this post on Instagram A post shared by Los Angeles Magazine (@lamag)

Τον Μάιο του 2017, ο Γουίνερ δήλωσε ένοχος για ομοσπονδιακές κατηγορίες αποστολής άσεμνου υλικού σε ανήλικο και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους και εννέα μηνών.

Η ρητορική της Πρέβεν που αντιστρέφει πλήρως την ευθύνη από τον θύτη στο θύμα συνεχίστηκε και σε άλλη επικοινωνία της με τον Έπσταϊν.

Τα αρχεία επιβεβαιώνουν ότι η Πρεβέν διατηρούσε μια ιδιαίτερα εχθρική στάση απέναντι στο κίνημα MeToo, το οποίο ξεκίνησε εν μέρει από τις αποκαλύψεις του αδελφού της, Ρόναν Φάροου, για τον Χάρβεϊ Γουάινστιν.

Σε ένα μήνυμα με θέμα «Όπως το κίνημα Me Too πήγε πολύ μακριά, το ίδιο και το Botox», η Πρεβέν εξέφρασε την περιφρόνησή της για την κοινωνική αλλαγή που συντελούνταν.

Παράλληλα, δεν δίστασε να υποτιμήσει την επαγγελματική επιτυχία του ερευνητικού δημοσιογράφου και αδελφού της Ρόναν Φάροου, γράφοντας στον εαυτό της και προωθώντας στον Έπσταϊν σχόλια που υποστήριζαν ότι ο αδελφός της απολαμβάνει περισσότερο «κύρος από όσο του αξίζει», παρά τη βράβευσή του με Πούλιτζερ.

Μια φιλία που άντεξε στον χρόνο

Η σχέση του ζεύγους Άλεν με τον Έπσταϊν δεν ήταν μια τυχαία γνωριμία, αλλά μια σταθερή φιλία που συνεχίστηκε ακόμη και μετά την πρώτη καταδίκη του χρηματιστή το 2008.

Τα έγγραφα καταγράφουν κοινωνικές συναντήσεις και δώρα, όπως κιτ γενετικής ανίχνευσης που ο Έπσταϊν έκανε δώρο στο ζευγάρι.

Η επικοινωνία της Πρεβέν με το περιβάλλον του Έπσταϊν συνεχίστηκε τουλάχιστον μέχρι το φθινόπωρο του 2018, λιγότερο από έναν χρόνο πριν ο ίδιος βρεθεί νεκρός στο κελί του.

Η αποκάλυψη αυτή ενισχύει την κριτική προς τον Γούντι Άλεν και τη σύζυγό του, οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για τη δική τους αμφιλεγόμενη οικογενειακή ιστορία.

Η δημοσιοποίηση αυτών των στοιχείων το 2026 αποτελεί αποτέλεσμα της έντονης πολιτικής πίεσης προς την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία αρχικά είχε αρνηθεί την ύπαρξη λίστας πελατών του Έπσταϊν.

Μετά τη διακομματική κατακραυγή, το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναγκάστηκε να απελευθερώσει εκατομμύρια έγγραφα, ρίχνοντας φως στις διασυνδέσεις του Έπσταϊν με την παγκόσμια ελίτ.

Οι αποκαλύψεις για την Πρεβέν θεωρούνται από πολλούς ως η επιβεβαίωση μιας κουλτούρας αλληλοκάλυψης και κυνισμού που κυριαρχούσε στους κύκλους του Έπσταϊν, όπου τα θύματα αντιμετωπίζονταν ως «χειριστικά» και οι θύτες ως «ευάλωτοι».