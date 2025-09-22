magazin
Ο Γούντι Άλεν αποκαλύπτει λεπτομέρειες του γάμου του με την «πειθαρχημένη» Σουν-Γι Πρεβέν
Fizz 22 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:00

Ο Γούντι Άλεν αποκαλύπτει λεπτομέρειες του γάμου του με την «πειθαρχημένη» Σουν-Γι Πρεβέν

Ο συνήθως μη αποκαλυπτικός ως προς την προσωπική του ζωή 89χρονος σκηνοθέτης, Γούντι Άλεν, μίλησε στη Wall Street Journal, για να προωθήσει το πρώτο του μυθιστόρημα, «What’s with Baum?».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
A
A
Στη συνέντευξη, ο Γούντι Άλεν μίλησε για τη Σουν-Γι Πρεβέν, 54 ετών, την οποία παντρεύτηκε το 1997, χρησιμοποιώντας συχνά λέξεις όπως «πειθαρχημένη» και «αποφασιστική» για να την περιγράψει.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας Νευρικός Εραστής (Annie Hall) χαρακτήρισε επίσης την Πρεβέν «υπέροχη μητέρα» με «μεγαλύτερη από τη ζωή προσωπικότητα».

Η Wall Street Journal σημείωσε ότι ο Άλεν φαίνεται να θεωρεί τη σύζυγό του «την κοινωνική και πολιτιστική κινητήρια δύναμη του γάμου», με τον αμφιλεγόμενο συγγραφέα να αποκαλύπτει ότι εκείνη «δεν έχει πρόβλημα» με το μυθιστόρημά του.

«Δεν το κατακρίθηκε. Θεωρεί το στυλ γραφής μου πομπώδες», δήλωσε ο Άλεν σχετικά με τα συναισθήματα της Πρεβέν για το βιβλίο, το οποίο κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα.

Συνέχισε συζητώντας για τον γάμο τους, ο οποίος βρίσκεται υπό μικροσκόπιο εδώ και δεκαετίες.

Πολλά παιδιά

Η Πρεβέν είναι η υιοθετημένη κόρη της Μία Φάροου, την οποία απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, Αντρέ Πρεβέν. Ο Άλεν είχε σχέση με τη Φάροου από το 1980 έως το 1992, όταν εκείνη ανακάλυψε ότι είχε δεσμό με την Σουν-Γι, η οποία ήταν περίπου 22 ετών εκείνη την εποχή.

Αν και δεν παντρεύτηκε ποτέ την ηθοποιό του «Μωρού της Ρόζμαρι», ο Άλεν υιοθέτησε δύο από τα παιδιά της Φάροου: τον Μόζες και τη Ντίλαν. Οι πρώην σύζυγοι έχουν επίσης έναν βιολογικό γιο, τον ερευνητικό δημοσιογράφο Ρόναν Φάροου, 37 ετών, ο οποίος έχει αποξενωθεί από τον διάσημο πατέρα του.

«Αν κάποιος μου είχε πει πριν από χρόνια ότι θα παντρευόμουν μια κοπέλα πολύ νεότερή μου, χωρίς καμία σχέση με τη Νέα Υόρκη και χωρίς κοινά ενδιαφέροντα, και ότι θα ήταν μια κορεάτισσα ορφανή, θα είχα πει: “Αποκλείεται. Θα παντρευτώ μια ηθοποιό από τη Νέα Υόρκη”»

Γούντι Άλεν και Σουν-Γι Πρεβέν, 15 Δεκεμβρίου 1999. EPA PHOTO ANSA/ANDREA MEROLA

Δύο υιοθετημένες κόρες ακόμα 

Η σχέση του Άλεν με την Πρεβέν αναστάτωσε τη ζωή της οικογένειας και ακολούθησε ένας αγώνας διεκδίκησης για την επιμέλεια των παιδιών με τη Φάροου. Κατά τη διάρκεια της νομικής διαμάχης, η Φάροου κατηγόρησε τον Άλεν για σεξουαλική κακοποίηση της Ντίλαν. Ο Άλεν αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Ο σκηνοθέτης παντρεύτηκε την Πρεβέν τον Δεκέμβριο του 1997. Έχουν δύο παιδιά, τα οποία υιοθέτησαν: τις κόρες Μπεσέτ, 26 ετών, και Μάνζι, 25 ετών.

Ο Άλεν δήλωσε στη Wall Street Journal ότι ποτέ δεν φαντάστηκε ότι η ζωή του θα εξελισσόταν έτσι.

«Αν κάποιος μου είχε πει πριν από χρόνια ότι θα παντρευόμουν μια κοπέλα πολύ νεότερή μου, χωρίς καμία σχέση με τη Νέα Υόρκη και χωρίς κοινά ενδιαφέροντα, και ότι θα ήταν μια κορεάτισσα ορφανή, θα είχα πει: “Αποκλείεται. Θα παντρευτώ μια ηθοποιό από τη Νέα Υόρκη”», είπε. «Αλλά δεν έγινε έτσι».

Ο Άλεν και η Πρεβέν κρατούν τη σχέση τους μυστική. Ωστόσο, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι το ιδανικό ραντεβού για εκείνον είναι να πάει στο θέατρο του Λίνκολν Σέντερ, το οποίο θεωρεί «απόλαυση»

YouTube thumbnail

Το ιδανικό ραντεβού για εκείνον

Αν και ο Άλεν είναι ευτυχισμένος με τη σύζυγό του εδώ και σχεδόν 30 χρόνια, δήλωσε στο Wall Street Journal ότι κουβαλάει «πολλά» πράγματα για τα οποία μετανιώνει στην καριέρα του.

«Μακάρι να μην είχα κάνει αυτή την ταινία, μακάρι να είχα κάνει αυτή την ταινία καλύτερη, μακάρι να είχα γυρίσει αυτή τη σκηνή διαφορετικά, μακάρι να μην είχα γράψει αυτό, μακάρι να είχα πάει προς αυτή την κατεύθυνση», εξήγησε στην εφημερίδα.

«Θα μπορούσα πιθανώς να διαλέξω μόνο 15 από τα 50 για παράδειγμα, που θα μπορούσα να κρατήσω και να ξεφορτωθώ όλα τα υπόλοιπα».

Ο Άλεν και η Πρεβέν κρατούν τη σχέση τους μυστική. Ωστόσο, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι το ιδανικό ραντεβού για εκείνον είναι να πάει στο θέατρο του Λίνκολν Σέντερ, το οποίο θεωρεί «απόλαυση».

Το ζευγάρι σπάνια φωτογραφίζεται, αλλά τον Οκτώβριο του 2024 τους είδαν να βγαίνουν το βράδυ στο θέατρο Vivian Beaumont για την πρεμιέρα του Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ στο Μπρόντγουεϊ με το έργο «McNeal».

To πρώτο μυθιστόρημα του Γούντι Άλεν, «What’s with Baum?»

*Με στοιχεία από nypost.com | Αρχική Φωτό: Το ζευγάρι με τις δύο υιοθετημένες κόρες τους – 4 Σεπτεμβρίου 2003. Ο Γούντι Άλεν με τη New Orleans Jazz Band θa έδινε συναυλία στη Σαλαμάνκα, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Ισπανία. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ EPA/EFE/J.M.GARCIA

