O Γούντι Άλεν λέει πως η «cancel culture είναι ανόητη» όταν η Ντίλαν Φάροου επιμένει: «Με κακοποίησε σεξουαλικά»

Ο Γούντι Άλεν παραχώρησε μια σπάνια και εκτενή συνέντευξη στη Wall Street Journal με αφορμή το πρώτο του μυθιστόρημα, «What’s With Baum». Ο διάσημος σκηνοθέτης μίλησε ανοιχτά για τον αποκλεισμό του από το Χόλιγουντ μετά τις κατηγορίες ότι κακοποίησε σεξουαλικά την υιοθετημένη του κόρη, Ντίλαν Φάροου.

Ο Άλεν έχει κατ’ επανάληψη αρνηθεί ότι κακοποίησε τη Ντίλαν όταν εκείνη ήταν 7 ετών, στο σπίτι της μητέρας της, Μία Φάροου, στο Κονέκτικατ. Από την πλευρά της, η Ντίλαν Φάροου, σε δήλωση στη Wall Street Journal, τόνισε: «Έχω κουραστεί να ακούω τη μισογυνική και αντιεπιστημονική αφήγηση ότι με καθοδήγησαν ή μου έκαναν πλύση εγκεφάλου. Αυτό που είπα τότε είναι η αλήθεια και το επαναλαμβάνω με συνέπεια μέχρι σήμερα. Είμαι 40 ετών και υπήρξα θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον Γούντι Άλεν».

«Είναι απλώς ανόητη»

Αναφερόμενος στη λεγόμενη «cancel culture», ο Άλεν σχολίασε: «Είναι απλώς ανόητη». Όπως είπε, όταν κάποιος ηθοποιός δηλώνει πως δεν θα συνεργαστεί μαζί του, πιστεύει ότι κάνει κάτι ηθικά σωστό ή μια δημόσια δήλωση. «Στην πραγματικότητα, όμως, κάνει λάθος. Ίσως μια μέρα το καταλάβει», πρόσθεσε.

Τα τελευταία χρόνια πολλοί ηθοποιοί, ανάμεσά τους ο Μάικλ Κέιν, η Ντρου Μπάριμορ, ο Κόλιν Φερθ και η Κέιτ Γουίνσλετ, έχουν εκφράσει την απόφασή τους να μη συνεργαστούν ξανά με τον σκηνοθέτη ή έχουν δηλώσει ότι μετανιώνουν για την παλαιότερη συνεργασία τους. «Δεν θυμώνω με κανέναν», σχολίασε ο Άλεν, αν και πρόσθεσε: «Με εκπλήσσει πόσο εύκολα κάποιοι υιοθετούν την κατηγορία. Θα περίμενα, διαβάζοντας τις λεπτομέρειες, να πουν ‘αυτό μοιάζει κάπως αμφίβολο’».

Το νέο του μυθιστόρημα αντλεί υλικό από την προσωπική του ζωή. Όπως σημειώνει η Wall Street Journal, ο κεντρικός ήρωας, Άσερ Μπαουμ, είναι ένας μεσήλικας Εβραίος δημοσιογράφος που μετατράπηκε σε αποτυχημένο θεατρικό συγγραφέα και στη συνέχεια σε μέτριο μυθιστοριογράφο. Στην αφήγηση εμφανίζεται ένας προβληματικός τρίτος γάμος, νεότερες γυναίκες και λάθη που καταστρέφουν καριέρες. Η σύζυγος του ήρωα, Κόνι, θυμίζει έντονα τη Μία Φάροου, όπως και η στενή της σχέση με τον γιο της, στοιχείο που παραπέμπει στη σχέση της Φάροου με τους Φλέτσερ και Ρόναν. Όπως και ο ίδιος ο Άλεν, ο Μπαουμ βλέπει το βιβλίο του να αποσύρεται από τον εκδότη.

«Πολλά πράγματα που έζησα τα ενσωματώνω σε ό,τι γράφω», κατέληξε ο Άλεν.