Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ο Γούντι Άλεν θέλει να συνεργαστεί με τον Ντόναλντ Τραμπ – «Είναι πολύ καλός ηθοποιός»
Culture Live 02 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Γούντι Άλεν θέλει να συνεργαστεί με τον Ντόναλντ Τραμπ – «Είναι πολύ καλός ηθοποιός»

Ο Γούντι Άλεν είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Ντόναλντ Τραμπ για την ταινία «Celebrity» του 1998 -τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ ασχολούνταν με το real estate.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

Spotlight

Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης εμφάνισής του στο podcast «Club Random» του Μπιλ Μάχερ, ο Γούντι Άλεν εξήρε το «υποκριτικό ταλέντο» του Ντόναλντ Τραμπ στην ταινία «Celebrity»  (παρόλο που έκανε μια απλή εμφάνιση, ενσαρκώνοντας απλά τον ευατό του) και δήλωσε ότι επιθυμεί να συνεργαστεί και πάλι με τον πρόεδρο των ΗΠΑ αν του δοθεί η ευκαιρία.

«Είμαι ένας από τους λίγους ανθρώπους που μπορούν να πουν ότι έχουν σκηνοθετήσει ταινία με τον Τραμπ. Συνεργάστηκα με τον Τραμπ στο [«Celebrity»]», θυμήθηκε ο σκηνοθέτης. «Ήταν μεγάλη μου χαρά να συνεργαστώ μαζί του και ήταν πολύ καλός ηθοποιός. Ήταν πολύ ευγενικός, κατάφερνε τον στόχο του, έκανε τα πάντα σωστά και είχε πραγματικό ταλέντο για το show business. Θα μπορούσα να σκηνοθετήσω μαζί του ταινία και τώρα. Αν μου επιτρεπόταν να το κάνω [και πάλι] τώρα που είναι πρόεδρος, νομίζω ότι θα μπορούσα να κάνω θαύματα».

Στην ταινία του Άλεν, ο Τραμπ δίνει συνέντευξη σε μια δημοσιογράφο και απαντά σε ερωτήματα σχετικά με τις τελευταίες του επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων. Σε μια σπάνια στιγμή αυτοσαρκασμού, ο Τραμπ λέει: «Λοιπόν, προσπαθώ να αγοράσω τον καθεδρικό ναό του Αγίου Πατρικίου. Ίσως να κάνω μια μικρή κατεδάφιση και να χτίσω ένα πολύ, πολύ ψηλό και όμορφο κτίριο».

YouTube thumbnail

«Μου έκανε εντύπωση που ήθελε να ασχοληθεί με την πολιτική»

Ο Άλεν συνέχισε λέγοντας ότι ψήφισε την Κάμαλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές του 2024 και διαφωνεί με τον Τραμπ στο «99%» των θεμάτων, αλλά ως ηθοποιός ήταν «πολύ καλός» και είχε «χάρισμα» όταν βρισκόταν μπροστά στην κάμερα.

«Μου έκανε εντύπωση που ήθελε να ασχοληθεί με την πολιτική», είπε. «Η πολιτική δεν είναι παρά πονοκέφαλοι, κρίσιμες αποφάσεις και αγωνία. Ήταν ένας τύπος που συνήθιζα να βλέπω στους αγώνες των Νικς, του άρεσε να παίζει γκολφ, του άρεσε να κρίνει διαγωνισμούς ομορφιάς και του άρεσαν να κάνει πράγματα που ήταν ευχάριστα και χαλαρωτικά».

»Διαφωνώ με πολλές, σχεδόν όλες, τις πολιτικές του θέσεις. Μπορώ να κρίνω μόνο από αυτό που γνωρίζω[…]Ήταν ευχάριστος, πολύ επαγγελματίας, πολύ ευγενικός με όλους. Πολύ, ξέρετε, όπως λέω, θα ήθελα να σκηνοθετήσω μια ταινία μαζί του, τώρα ως πρόεδρο, και να με αφήσει να πάρω τις αποφάσεις. Αλλά αυτό δεν θα συμβεί», πρόσθεσε.

Φωτογραφία: Ο Γούντι Άλεν στην πρεμιέρα της ταινίας «Coup de Chance»,  Βενετία, Ιταλία, 4 Σεπτεμβρίου 2023 | REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Μια συμμετοχή που προκάλεσε οργισμένες δηλώσεις

Πρόσφατα, ο Γούντι Άλεν πυροδότησε αντιδράσεις, αφού συμμετείχε στην Διεθνή Εβδομάδα Κινηματογράφου της Μόσχας, ως επικεφαλής του προγράμματος «Θρύλοι του Παγκόσμιου Κινηματογράφου».

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας έκανε τότε λόγο για «προσβολή για τη θυσία των Ουκρανών ηθοποιών και κινηματογραφιστών που έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί από Ρώσους εγκληματίες πολέμου στον συνεχιζόμενο πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας».

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης σε δήλωση του στον Guardian, ανέφερε σχετικά με τον σάλο που δημιουργήθηκε: «Όσον αφορά τη σύγκρουση στην Ουκρανία, πιστεύω ακράδαντα ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει άδικο. Ο πόλεμος που προκάλεσε είναι αποτρόπαιος. Όμως, ό,τι και αν έχουν κάνει οι πολιτικοί, δεν πιστεύω ότι η διακοπή των καλλιτεχνικών διαλόγων είναι ποτέ ένας καλός τρόπος για να βοηθήσουμε».

*Με πληροφορίες από: Guardian | Variety

Business
Τιμές: Δυο νέα «όπλα» ρίχνει στη μάχη κατά της ακρίβειας το υπουργείο Ανάπτυξης

Τιμές: Δυο νέα «όπλα» ρίχνει στη μάχη κατά της ακρίβειας το υπουργείο Ανάπτυξης

Vita.gr
Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

Economy
89η ΔΕΘ: Τι δεν θα έχει το καλάθι του Μητσοτάκη 

89η ΔΕΘ: Τι δεν θα έχει το καλάθι του Μητσοτάκη 

inWellness
inTown
Η Κιμ Νόβακ επιστρέφει στο προσκήνιο 60 χρόνια αφότου είπε ένα συνειδητό «αντίο» στο Χόλιγουντ
Φεστιβάλ Βενετίας 01.09.25

Η Κιμ Νόβακ επιστρέφει στο προσκήνιο 60 χρόνια αφότου είπε ένα συνειδητό «αντίο» στο Χόλιγουντ

Η Κιμ Νόβακ βραβεύτηκε σήμερα, 1 Σεπτεμβρίου, για το σύνολο του έργου της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ενώ αναμένεται να γίνει η παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για τη ζωή της «Kim Novak’s Vertigo».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ανώμαλες, αποκρουστικές εικόνες» κατά του φασισμού – 50 χρόνια από το σκανδαλώδες αριστούργημα του Παζολίνι, «Salò»
10 Ιανουαρίου 1976 01.09.25

«Ανώμαλες, αποκρουστικές εικόνες» κατά του φασισμού - 50 χρόνια από το σκανδαλώδες αριστούργημα του Παζολίνι, «Salò»

Η τελευταία ταινία του Ιταλού σκηνοθέτη, Πιερ Πάολο Παζολίνι, που ολοκληρώθηκε λίγο πριν τη δολοφονία του, υπέστη λογοκρισία, κριτική και κλοπή αρκετών από των μπομπίνων της από μια εγκληματική συμμορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Κέιτ Μπλάνσετ λάμπει στη Βενετία – Η ταινία του Τζιμ Τζάρμους «Father Mother Sister Brother» κερδίζει 5λεπτο χειροκρότημα
Οικογενειακό δράμα 01.09.25

Η Κέιτ Μπλάνσετ λάμπει στη Βενετία – Η ταινία του Τζιμ Τζάρμους «Father Mother Sister Brother» κερδίζει 5λεπτο χειροκρότημα

Η τελευταία ταινία της Κέιτ Μπλάνσετ, «Father Mother Sister Brother» του ανεξάρτητου σκηνοθέτη Τζιμ Τζάρμους, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας την Κυριακή το βράδυ και χειροκροτήθηκε με ενθουσιασμό για πέντε λεπτά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ρίντλεϊ Σκοτ δηλώνει περήφανος που αρνήθηκε 20 εκατομμύρια δολάρια για να σκηνοθετήσει το «Εξολοθρευτής 3»
«Θα το δοκιμάσω» 01.09.25

Ο Ρίντλεϊ Σκοτ δηλώνει περήφανος που αρνήθηκε 20 εκατομμύρια δολάρια για να σκηνοθετήσει το «Εξολοθρευτής 3»

Σε μια νέα συνέντευξη για την εφημερίδα The Guardian, ο σκηνοθέτης Ρίντλεϊ Σκοτ Σκοτ επιβεβαίωσε τις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και δύο δεκαετίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«The Wizard of the Kremlin»: Ο «Πούτιν» του Τζουντ Λο διεκδικεί τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία
Culture Live 31.08.25

«The Wizard of the Kremlin»: Ο «Πούτιν» του Τζουντ Λο διεκδικεί τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία

Η ταινία «The Wizard of the Kremlin» του Ολιβιέ Ασαγιάς έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας, με τον Τζουντ Λο να ενσαρκώνει τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε μια ερμηνεία που ήδη προκαλεί συζητήσεις

Σύνταξη
Ανησυχητικά ευρήματα: Το ChatGPT έδωσε «συνταγές» επιτυχίας για βόμβες, χάκινγκ και ναρκωτικά
Culture Live 31.08.25

Ανησυχητικά ευρήματα: Το ChatGPT έδωσε «συνταγές» επιτυχίας για βόμβες, χάκινγκ και ναρκωτικά

Κατά τη διάρκεια δοκιμών ασφαλείας, το πανίσχυρο γλωσσικό μοντέλο ChatGPT παρείχε οδηγίες για τρόπους κατασκευής εκρηκτικών, βιολογικών όπλων και μεθόδους χάκινγκ

Σύνταξη
Ο Τζιμ Τζάρμους για την απόφαση της Mubi να δεχτεί επενδυτή που διατηρεί δεσμούς με τον ισραηλινό στρατό
«Δεν φταίμε εμείς» 31.08.25

Ο Τζιμ Τζάρμους για την απόφαση της Mubi να δεχτεί επενδυτή που διατηρεί δεσμούς με τον ισραηλινό στρατό

«Αν αρχίσεις να αναλύεις καθεμία από αυτές τις κινηματογραφικές εταιρείες[...]θα βρεις πολλά βρώμικα πράγματα» ανέφερε ο σκηνοθέτης Τζιμ Τζάρμους, προσθέτοντας ότι οι καλλιτέχνες δεν είναι αυτοί που θα πρέπει να λογοδοτούν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Έμα Στόουν εντοπίζει ομοιότητες μεταξύ του «Bugonia» και της υπόθεσης Λουίτζι Μαντζιόνε
«Εξωφρενικό» 31.08.25

Η Έμα Στόουν εντοπίζει ομοιότητες μεταξύ του «Bugonia» και της υπόθεσης Λουίτζι Μαντζιόνε

Στην ταινία «Bugonia», η Έμα Στόουν υποδύεται μια αδίστακτη και ισχυρή διευθύντρια εταιρείας του ιατρικού κλάδου την οποία απαγάγει ένας υπάλληλος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τζέικομπ Ελόρντι μιλάει για τη μεταμόρφωσή του σε τέρας του Φρανκενστάιν – «Η πιο αγνή μορφή του εαυτού μου»
«Ανθρωπιά» 31.08.25

Ο Τζέικομπ Ελόρντι μιλάει για τη μεταμόρφωσή του σε τέρας του Φρανκενστάιν – «Η πιο αγνή μορφή του εαυτού μου»

Όπως αποκάλυψε ο σκηνοθέτης Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο σε μια νέα συνέντευξη στο Variety, αποφάσισε να δώσει στον Τζέικομπ Ελόρντι τον ρόλο εξαιτίας των ματιών του τα οποία «μαρτυρούν ανθρωπιά». 

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Η ΝΔ απέτυχε, δεν μπορεί να αλλάξει»: Στρατηγική αποδόμησης της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ εν όψει ΔΕΘ
Μαύρη Βίβλος 02.09.25

«Η ΝΔ απέτυχε, δεν μπορεί να αλλάξει»: Στρατηγική αποδόμησης της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ εν όψει ΔΕΘ

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ προβάλλουν τα σημεία αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής και επιδιώκουν να... στρώσουν χαλί για το κυβερνητικό σχέδιο που θα ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
«Δεν νοιώθω πια αυτό το άγχος» – Γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι σταματούν να παρακολουθούν ειδήσεις
Doomscrolling 02.09.25

«Δεν νοιώθω πια αυτό το άγχος» – Γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι σταματούν να παρακολουθούν ειδήσεις

Το συναισθηματικό κόστος που έχουν οι συνεχείς αρνητικές ειδήσεις και η απεριόριστη πρόσβαση στο «doomscrolling» έχουν οδηγήσει σε ρεκόρ αποφυγής ενημέρωσης

Σύνταξη
Ινδονησία: Είκοσι άνθρωποι αγνοούνται μετά τις διαδηλώσεις και την καταστολή – Ο στρατός στους δρόμους
Κόσμος 02.09.25

Είκοσι αγνοούμενοι μετά τις διαδηλώσεις και την καταστολή στην Ινδονησία - Ο στρατός στους δρόμους της Τζακάρτα

Μεγάλες κινητοποιήσεις συνταράσσουν την Ινδονησία ενώ στην ημερήσια διάταξη είναι τα βίαια επεισόδια και οι συγκρούσεις με την αστυνομία

Σύνταξη
Ουκρανία: Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση στο Κίεβο – 3 τραυματίες στη Ρωσία μετά από επιδρομή ουκρανικών drone
Κόσμος 02.09.25

Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση στο Κίεβο - Απομάκρυνση κατοίκων στη Ρωσία μετά από επιδρομή ουκρανικών drone

Στη Ρωσία διατάχθηκε η απομάκρυνση 320 κατοίκων μετά από την επιδρομή ουκρανικών drone - Ένας άνδρας σκοτώθηκε μετά από την ρωσική επίθεση στο Κίεβο στην Ουκρανία

Σύνταξη
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Πάνω από 800 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες – Πολλοί κάτοικοι παραμένουν παγιδευμένοι
Κόσμος 02.09.25

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Πάνω από 800 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες – Πολλοί κάτοικοι παραμένουν παγιδευμένοι

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 27 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, την πρωτεύουσα της επαρχίας Νανγκαρχάρ, και το εστιακό βάθος ήταν μόλις 8 χιλιόμετρα, Φόβοι ότι θα αυξηθεί δραματικά ο αριθμός των νεκρών στο Αφγανιστάν

Σύνταξη
Ο Τσίπρας δίνει το ρυθμό, το Μαξίμου ψάχνει το βήμα του για τη ΔΕΘ
Πολιτική Γραμματεία 02.09.25

Ο Τσίπρας δίνει το ρυθμό, το Μαξίμου ψάχνει το βήμα του για τη ΔΕΘ

Με συνεχείς παρεμβάσεις προετοιμάζει για την παρέμβασή του στη Θεσσαλονίκη, το Μαξίμου ψάχνει ανάμεσα σε πολλές γραμμές πως θα τον αντιμετωπίσει στη ΔΕΘ, ο ΣΥΡΙΖΑ σταθερά στο πλευρό του Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ελ. Βενιζέλος: Γιατί οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας φοβούνται «αεροπορικά Τέμπη»
Ελλάδα 02.09.25

Ελ. Βενιζέλος: Γιατί οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας φοβούνται «αεροπορικά Τέμπη»

Σοβαρά τεχνικά προβλήματα παρουσιάστηκαν πριν από λίγες μέρες σε τερματικό ραντάρ που εξυπηρετεί το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου

Κώστας Ντελέζος
Η χαμένη γενιά: Καθώς τα παιδιά του Ισραήλ επιστρέφουν στα θρανία, τα σχολεία της Γάζας δεν είναι παρά ερείπια
Η χαμένη γενιά 02.09.25

Καθώς τα παιδιά του Ισραήλ επιστρέφουν στα θρανία, τα σχολεία της Γάζας δεν είναι παρά ερείπια

Πάνω από 660.000 παιδιά στη Γάζα στερούνται σχολικής εκπαίδευσης για τρίτη συνεχόμενη χρονιά εν μέσω γενοκτονίας, σύμφωνα με την Unrwa

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΗΠΑ: Έχει καταφέρει ο Τραμπ να κανονικοποιήσει τον αμερικανικό αυταρχισμό;
ΗΠΑ 02.09.25

Έχει καταφέρει ο Τραμπ να κανονικοποιήσει τον αμερικανικό αυταρχισμό;

Όσον αφορά την άνοδο του αυταρχισμού στις ΗΠΑ, η περίφημη δήλωση του δικαστή Πότερ Στιούαρτ το 1964 μπορεί να είναι ιδιαίτερα εύστοχη αυτή τη στιγμή: «Το αναγνωρίζω όταν το βλέπω».

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: Αναγνώριση της Παλαιστίνης από το Βέλγιο και επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ
Στη ΓΣ του ΟΗΕ 02.09.25

Αναγνώριση της Παλαιστίνης από το Βέλγιο με κυρώσεις κατά του Ισραήλ

«Υπό το πρίσμα της ανθρωπιστικής τραγωδίας που εκτυλίσσεται στην Παλαιστίνη», η κυβέρνηση του Βελγίου προτίθεται να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος και να επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Συρία: Για συνοπτικές εκτελέσεις δεκάδων Δρούζων κατηγορεί δυνάμεις της de facto κυβέρνησης η Διεθνής Αμνηστία
Διεθνής Αμνηστία 02.09.25

«Συνοπτικές εκτελέσεις» δεκάδων Δρούζων από δυνάμεις του συριακού καθεστώτος

Η Διεθνής Αμνηστία κατέγραψε «εσκεμμένα πυρά και εκτελέσεις 46 Δρούζων» στη Σουάιντα, ιδίως «σε δημόσια πλατεία, μέσα σε σπίτια, σε σχολείο, σε νοσοκομείο και σε αίθουσα τελετών».

Σύνταξη
Δυτικό Σουδάν: Τουλάχιστον 1.000 νεκροί εξαιτίας κατολίσθησης – Ενα χωριό «ισοπεδώθηκε ολοσχερώς»
Νταρφούρ 02.09.25

Τουλάχιστον 1.000 νεκροί εξαιτίας κατολίσθησης στο δυτικό Σουδάν

Κατολίσθηση καταπλάκωσε χωριό στα όρη Μάρα στο δυτικό Σουδάν, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι, οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν φύγει για να σωθούν από τον πόλεμο.

Σύνταξη
Ισπανία: Ο Σάντσεθ κατηγορεί δικαστές πως «κάνουν πολιτική» σχετικά με υποθέσεις φερόμενης διαφθοράς
«Κάνουν πολιτική» 02.09.25

Με τους δικαστές τα έβαλε ο Σάντσεθ για υποθέσεις φερόμενης διαφθοράς

«Υπάρχουν δικαστές που κάνουν πολιτική», τόνισε ο Πέδρο Σάντσεθ, αναφερόμενος στις υποθέσεις φερόμενης διαφθοράς, στις οποίες πρωταγωνιστούν πρόσωπα του στενού περιβάλλοντός του.

Σύνταξη
Eurobasket 2025: Τουρκική ενόχληση για το τατουάζ του Νίκου Στυλιανού
Eurobasket 2025 02.09.25

Τουρκική ενόχληση για το τατουάζ του Νίκου Στυλιανού

«Tο τατουάζ του Νίκου Στυλιανού, παίκτη της εθνικής ομάδας μπάσκετ που απεικονίζει την Κύπρο ως Ελλάδα, προκάλεσε αντιδράσεις», γράφει τούρκος δημοσιογράφος, αναφέροντας το παιχνίδι Ελλάδας - Κύπρου.

Σύνταξη
