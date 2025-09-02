Ο Γούντι Άλεν θέλει να συνεργαστεί με τον Ντόναλντ Τραμπ – «Είναι πολύ καλός ηθοποιός»
Ο Γούντι Άλεν είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Ντόναλντ Τραμπ για την ταινία «Celebrity» του 1998 -τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ ασχολούνταν με το real estate.
Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης εμφάνισής του στο podcast «Club Random» του Μπιλ Μάχερ, ο Γούντι Άλεν εξήρε το «υποκριτικό ταλέντο» του Ντόναλντ Τραμπ στην ταινία «Celebrity» (παρόλο που έκανε μια απλή εμφάνιση, ενσαρκώνοντας απλά τον ευατό του) και δήλωσε ότι επιθυμεί να συνεργαστεί και πάλι με τον πρόεδρο των ΗΠΑ αν του δοθεί η ευκαιρία.
«Είμαι ένας από τους λίγους ανθρώπους που μπορούν να πουν ότι έχουν σκηνοθετήσει ταινία με τον Τραμπ. Συνεργάστηκα με τον Τραμπ στο [«Celebrity»]», θυμήθηκε ο σκηνοθέτης. «Ήταν μεγάλη μου χαρά να συνεργαστώ μαζί του και ήταν πολύ καλός ηθοποιός. Ήταν πολύ ευγενικός, κατάφερνε τον στόχο του, έκανε τα πάντα σωστά και είχε πραγματικό ταλέντο για το show business. Θα μπορούσα να σκηνοθετήσω μαζί του ταινία και τώρα. Αν μου επιτρεπόταν να το κάνω [και πάλι] τώρα που είναι πρόεδρος, νομίζω ότι θα μπορούσα να κάνω θαύματα».
Στην ταινία του Άλεν, ο Τραμπ δίνει συνέντευξη σε μια δημοσιογράφο και απαντά σε ερωτήματα σχετικά με τις τελευταίες του επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων. Σε μια σπάνια στιγμή αυτοσαρκασμού, ο Τραμπ λέει: «Λοιπόν, προσπαθώ να αγοράσω τον καθεδρικό ναό του Αγίου Πατρικίου. Ίσως να κάνω μια μικρή κατεδάφιση και να χτίσω ένα πολύ, πολύ ψηλό και όμορφο κτίριο».
«Μου έκανε εντύπωση που ήθελε να ασχοληθεί με την πολιτική»
Ο Άλεν συνέχισε λέγοντας ότι ψήφισε την Κάμαλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές του 2024 και διαφωνεί με τον Τραμπ στο «99%» των θεμάτων, αλλά ως ηθοποιός ήταν «πολύ καλός» και είχε «χάρισμα» όταν βρισκόταν μπροστά στην κάμερα.
«Μου έκανε εντύπωση που ήθελε να ασχοληθεί με την πολιτική», είπε. «Η πολιτική δεν είναι παρά πονοκέφαλοι, κρίσιμες αποφάσεις και αγωνία. Ήταν ένας τύπος που συνήθιζα να βλέπω στους αγώνες των Νικς, του άρεσε να παίζει γκολφ, του άρεσε να κρίνει διαγωνισμούς ομορφιάς και του άρεσαν να κάνει πράγματα που ήταν ευχάριστα και χαλαρωτικά».
»Διαφωνώ με πολλές, σχεδόν όλες, τις πολιτικές του θέσεις. Μπορώ να κρίνω μόνο από αυτό που γνωρίζω[…]Ήταν ευχάριστος, πολύ επαγγελματίας, πολύ ευγενικός με όλους. Πολύ, ξέρετε, όπως λέω, θα ήθελα να σκηνοθετήσω μια ταινία μαζί του, τώρα ως πρόεδρο, και να με αφήσει να πάρω τις αποφάσεις. Αλλά αυτό δεν θα συμβεί», πρόσθεσε.
Μια συμμετοχή που προκάλεσε οργισμένες δηλώσεις
Πρόσφατα, ο Γούντι Άλεν πυροδότησε αντιδράσεις, αφού συμμετείχε στην Διεθνή Εβδομάδα Κινηματογράφου της Μόσχας, ως επικεφαλής του προγράμματος «Θρύλοι του Παγκόσμιου Κινηματογράφου».
Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας έκανε τότε λόγο για «προσβολή για τη θυσία των Ουκρανών ηθοποιών και κινηματογραφιστών που έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί από Ρώσους εγκληματίες πολέμου στον συνεχιζόμενο πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας».
Ο Αμερικανός σκηνοθέτης σε δήλωση του στον Guardian, ανέφερε σχετικά με τον σάλο που δημιουργήθηκε: «Όσον αφορά τη σύγκρουση στην Ουκρανία, πιστεύω ακράδαντα ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει άδικο. Ο πόλεμος που προκάλεσε είναι αποτρόπαιος. Όμως, ό,τι και αν έχουν κάνει οι πολιτικοί, δεν πιστεύω ότι η διακοπή των καλλιτεχνικών διαλόγων είναι ποτέ ένας καλός τρόπος για να βοηθήσουμε».
*Με πληροφορίες από: Guardian | Variety
