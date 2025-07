Ο Γούντι Άλεν εκδίδει το πρώτο του μυθιστόρημα πολώνοντας ακόμα περισσότερο τη φήμη του

Ο 89χρονος αμφιλεγόμενος κινηματογραφιστής έχει γράψει στο παρελθόν διηγήματα και δοκίμια, αλλά αυτή η ιστορία του Γούντι Άλεν, που αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα φέτος από τον ανεξάρτητο εκδοτικό οίκο Swift Press, αποτελεί το πρώτο του μυθιστόρημα.

Το βιβλίο, με τίτλο What’s With Baum?, αναφέρεται σε έναν μεσήλικα Εβραίο δημοσιογράφο που μετατράπηκε σε μυθιστοριογράφο και «κατατρύχεται από άγχος για τα πάντα κάτω από τον ήλιο», σύμφωνα με την περιγραφή του εκδότη.

Τα «σπαρταριστά φιλοσοφικά βιβλία του Baum λαμβάνουν χλιαρές κριτικές και ο διάσημος νεοϋορκέζος εκδότης του τον εγκατέλειψε». Ο τρίτος γάμος του Baum είναι «στα βράχια» και «σε μια στιγμή παραλογισμού, προσπάθησε παρορμητικά να φιλήσει μια όμορφη νεαρή δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης που πρόκειται να δώσει στη δημοσιότητα».

Η υιοθετημένη κόρη του Άλεν, Ντίλαν Φάροου, ισχυρίζεται ότι την κακοποίησε σεξουαλικά το 1992, όταν ήταν επτά ετών

Από τη δεκαετία του 1970, ο Άλεν έχει γράψει αρκετά βιβλία με διηγήματα και δοκίμια, καθώς και τα απομνημονεύματά του, Apropos of Nothing, που εκδόθηκαν το 2020. Τα απομνημονεύματα εγκαταλείφθηκαν από τον αρχικό αμερικανικό εκδότη τους, την Hachette, λόγω των ισχυρισμών ότι ο Άλεν κακοποίησε σεξουαλικά την κόρη του στις αρχές της δεκαετίας του ’90.

Τα απομνημονεύματα εκδόθηκαν τελικά από τον εκδοτικό οίκο Arcade.

Η υιοθετημένη κόρη του Άλεν, Ντίλαν Φάροου, ισχυρίζεται ότι την κακοποίησε σεξουαλικά το 1992, όταν ήταν επτά ετών. Ο Άλεν πάντα αρνιόταν τους ισχυρισμούς αυτούς, χαρακτηρίζοντάς τους «ένα πλήρες κατασκεύασμα από την αρχή μέχρι το τέλος» στα απομνημονεύματά του.

Δύο έρευνες εκείνη την εποχή δεν οδήγησαν σε ποινικές διώξεις. Το βιβλίο «What’s With Baum?», το οποίο είναι 160 σελίδες, είναι «το πορτρέτο ενός διανοούμενου που σακατεύεται από νευρωτικές ανησυχίες για τη ματαιότητα και το κενό της ζωής», δήλωσε η Swift Press.

Ο Baum «υποψιάζεται ότι ο όμορφος και επιτυχημένος μικρότερος αδελφός του μπορεί να έχει αποπλανήσει τη γυναίκα του που έχει σπουδάσει στο Χάρβαρντ. Είναι ανήσυχος για τη στενή σχέση της με τον γιο της, έναν πιο επιτυχημένο συγγραφέα από τον ίδιο, και καχύποπτος για την εγγύτητά της με τον γείτονά τους στο Κονέκτικατ».

«Είναι άραγε περίεργο που ο Baum άρχισε να μιλάει στον εαυτό του;» αναφέρεται στην περιγραφή του εκδότη.

«Οι άγνωστοι κουνάνε το κεφάλι τους και τον παρακάμπτουν στο δρόμο. Εν τω μεταξύ μαθαίνει ένα εντυπωσιακό μυστικό που θα μπορούσε να προκαλέσει χάος αν το αποκάλυπτε. Θα πρέπει να το κρατήσει για τον εαυτό του ή να το αποκαλύψει και να τινάξει στον αέρα τον γάμο του;».

Το μυθιστόρημα αναμένεται να εκδοθεί τον Σεπτέμβριο. Ο εκδότης της Swift Press, Mark Richards, δήλωσε ότι η εταιρεία είναι «ενθουσιασμένη» που θα εκδώσει το βιβλίο. «Είναι ό,τι θα μπορούσαμε να ελπίζουμε – αστείο, έξυπνο, συναρπαστικό και υπέροχα ανθρώπινο. Ο Γούντι Άλεν μπορεί να περίμενε σχεδόν 90 χρόνια για να γράψει ένα μυθιστόρημα, αλλά άξιζε η αναμονή».

Για την ιστορία να πούμε ότι ο Γούντι Άλεν τα τελευταία 27 χρόνια είναι παντρεμένος με τη Σουν-Γι Πρεβέν, η οποία είναι η υιοθετημένη κόρη της πρώην συντρόφου του, Μία Φάροου.

Η Σουν-Γι Πρεβέν ήταν 21 ετών όταν ξεκίνησε η σχέση της με τον Άλεν, μετά το χωρισμό του από τη Μία Φάροου.

Όσο για τον εκδοτικό οίκο Swift Press, ο οποίος ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2020, είναι ολοφάνερο ότι υπηρετεί ένα βαθιά συντηρητικό προφίλ. Το 2022, εγκαινίασε ένα αποτύπωμα, το Forum, για να δημοσιεύει «στοχαστές που διευρύνουν τα πεδία της συζήτησης και δεν φοβούνται να αμφισβητήσουν τις σύγχρονες ορθοδοξίες», και έκτοτε έχει εκδώσει τίτλους όπως Liberal Bullies: Inside the Mind of the Authoritarian Left (Φιλελεύθεροι νταήδες: Μέσα στο μυαλό της αυταρχικής Αριστεράς) του Luke Conway και Gay Shame: The Rise of Gender Ideology and the New Homophobia (Ντροπή των Γκέι: Η άνοδος της ιδεολογίας των φύλων και η νέα ομοφοβία) του Gareth Roberts.

