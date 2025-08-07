magazin
Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
07.08.2025 | 20:27
Αδυναμία απόπλου για το SuperJet – Δεν έκανε το δρομολόγιο Πάρος-Μύκονος λόγω κακοκαιρίας
Σημαντική είδηση:
07.08.2025 | 19:07
Φωτιά στη Ροδόπη: Καίγεται αγροτοδασική έκταση - Σηκώθηκαν εναέρια
Σημαντική είδηση:
07.08.2025 | 20:20
Πυρκαγιά στην Καβάλα - Καίει δασική έκταση (βίντεο)
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Γούντι Άλεν: «Ο Έπσταϊν ήταν σαν τον Δράκουλα με νεαρές γυναίκες βαμπίρ να τον υπηρετούν»
Go Fun 07 Αυγούστου 2025 | 18:35

Γούντι Άλεν: «Ο Έπσταϊν ήταν σαν τον Δράκουλα με νεαρές γυναίκες βαμπίρ να τον υπηρετούν»

Επιστολές και φωτογραφίες από το αρχοντικό του Τζέφρι Έπσταϊν αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για τη ζωή του και τις διασυνδέσεις του με ισχυρά πρόσωπα.

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Λίγο σκοτάδι μπορεί να κάνει καλό στην ψυχική και σωματική μας ευημερία

Λίγο σκοτάδι μπορεί να κάνει καλό στην ψυχική και σωματική μας ευημερία

Spotlight

Ο Γούντι Άλεν παρομοίασε κάποτε το σπίτι του Τζέφρι Έπσταϊν με το Κάστρο του Δράκουλα με «νεαρές γυναίκες βαμπίτ να υπηρετούν τον χώρο».

Σε μια δακτυλογραφημένη επιστολή που ο σκηνοθέτης φέρεται να έστειλε στον παιδόφιλο χρηματιστή ως μέρος μιας σειράς μηνυμάτων για τα 63α γενέθλιά του, ο Άλεν περιέγραφε τις συγκεντρώσεις για δείπνο που διοργάνωνε ο Έπσταϊν.

Στην επιστολή, την οποία απέκτησε η εφημερίδα The New York Times, ο Άλεν φέρεται να περιέγραψε το τεράστιο αρχοντικό του Έπσταϊν στο Μανχάταν ως άλλο Κάστρο του Δράκουλα, κάνοντας αναφορά στην κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος του 1931, όπου ο ηθοποιός Μπέλα Λουγκόζι πρωταγωνιστούσε ως ο αιμοδιψής κόμης.

Ο Άλεν έγραψε ότι τα γεύματα σερβίρονταν συχνά «από αρκετές νεαρές γυναίκες που θυμίζουν το Κάστρο του Δράκουλα, όπου ο Λουγκόζι έχει τρεις νεαρές βρυκόλακες να εξυπηρετούν τις ανάγκες του. Προσθέστε σε αυτό το γεγονός ότι ο Τζέφρι ζει μόνος του σε ένα τεράστιο σπίτι, και μπορεί κανείς να τον φανταστεί να κοιμάται σε υγρό χώμα», πρόσθεσε.

Η επιστολή χρονολογείται από το 2016, όταν ο Έπσταϊν είχε ήδη εκτίσει ποινή φυλάκισης για μαστροπεία σε ανήλικα κορίτσια.

YouTube thumbnail

Ο Άλεν, η υιοθετημένη κόρη του οποίου, Ντίλαν Φάροου, τον έχει κατηγορήσει ότι την κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν παιδί —κάτι που ο σκηνοθέτης έχει αρνηθεί—, ήταν ένας από τους πολλούς διάσημους που φέρονται να έστειλαν επιστολές στον Έπσταϊν.

Μεταξύ αυτών ήταν ο Εχούντ Μπαράκ, πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, και ο Μόρτιμερ Ζούκερμαν, Καναδός δισεκατομμυριούχος.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Μπαράκ και η σύζυγός του σημείωναν για τον Έπσταϊν ότι «η περιέργειά του δεν έχει όρια».

«Είσαι σαν ένα κλειστό βιβλίο για πολλούς από αυτούς, αλλά γνωρίζεις τα πάντα για τον καθένα» έγραψαν σε επιστολές τους.

Ο Ζούκερμαν φέρεται να πρότεινε πιάτα για ένα γεύμα που θα ταίριαζε στην κουλτούρα του αρχοντικού, συμπεριλαμβανομένης μιας απλής σαλάτας και οτιδήποτε άλλο «θα ενίσχυε τη σεξουαλική επίδοση του Τζέφρι».

Μέσα στο σπίτι των οργίων

Οι επιστολές ήρθαν στο φως μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal (WSJ) που ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ένα άσεμνο σημείωμα στον χρηματοδότη για τα 50α γενέθλιά του το 2003.

Το σημείωμα φέρεται να περιλάμβανε σχόλια από τον Τραμπ, ο οποίος έλεγε στον πρώην φίλο του ότι είχαν «ορισμένα πράγματα κοινά» και ότι «τα αινίγματα ποτέ δεν γερνούν».

Ο πρόεδρος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι έγραψε ή έστειλε την κάρτα, η οποία φέρεται να περιείχε ένα σκίτσο μιας γυμνής γυναίκας, ενώ σε απάντηση στο δημοσίευμα της WSJ, μήνυσε την News Corp, τον Ρούπερτ Μέρντοχ και δύο ρεπόρτερ της εφημερίδας για συκοφαντική δυσφήμιση.

Το αρχοντικό του Έπσταϊν, μια επταώροφη έπαυλη στην Άνω Ανατολική Πλευρά της Νέας Υόρκης, ήταν το σημείο όπου ο χρηματοδότης διασκέδαζε τακτικά μια σειρά από διάσημους καλεσμένους.

Instagram@nytimes

Ήταν επίσης ο τόπος αρκετών επιθέσεων σε ανήλικα κορίτσια, τα οποία καλούσε να του κάνουν μασάζ, και ταυτόχρονα να εκτελούν διάφορες άσεμνες πράξεις.

Σε φωτογραφίες που απέκτησε η New York Times και δείχνουν προσωπικά αντικείμενα του Έπσταϊν μέσα από το διαμέρισμα, φωτογραφίες σε κορνίζες δείχνουν τον χρηματοδότη με διάφορους ισχυρούς συνεργάτες του, συμπεριλαμβανομένων των Στιβ Μπάνον και Έλον Μασκ.

Ο Μπιλ Κλίντον, ο Ρίτσαρντ Μπράνσον, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β’, ο Μικ Τζάγκερ και ο Φιντέλ Κάστρο ήταν επίσης μεταξύ των ισχυρών προσώπων που απεικονίζονταν στις φωτογραφίες.

Στα προσωπικά του υπάρχοντα βρέθηκε επίσης ένα κορνιζαρισμένο χαρτονόμισμα του ενός δολαρίου, υπογεγραμμένο από τον Μπιλ Γκέιτς, πιθανόν ως πληρωμή για ένα στοίχημα.

«Έκανα λάθος!», φέρεται να έγραψε ο συνιδρυτής της Microsoft.

Το «λεύκωμα» που καίει

Μια φωτογραφία του Έπσταϊν μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη Μελάνια Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο το 2000 υπήρχε επίσης σε ένα ράφι, αλλά η Γκισλέιν Μάξγουελ, η πρώην σύντροφος και συνεργάτιδά του χρηματοδότη, είχε αφαιρεθεί από το κάδρο.

Το αρχοντικό, που αγοράστηκε από τον Έπσταϊν το 1990, είχε διακοσμηθεί με το εκκεντρικό του στυλ, με κορνιζαρισμένα προσθετικά μάτια να κοσμούν τον διάδρομο και ένα γλυπτό μιας γυναίκας με νυφικό να κρέμεται από ένα σχοινί στο κεντρικό αίθριο.

YouTube thumbnail

Στο γραφείο του, υπήρχε μια ταριχευμένη τίγρη, μια πρώτη έκδοση του Λολίτα του Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ και περισσότερες κορνιζαρισμένες φωτογραφίες, συμπεριλαμβανομένης μιας με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Στην κρεβατοκάμαρά του, σύμφωνα με τις φωτογραφίες, υπήρχαν κάμερες επιτήρησης. Εκπρόσωποι των Μπαράκ, Ζούκερμαν, Μπάνον, Μασκ, Κλίντον, Μπράνσον, Τζάγκερ, Γκέιτς και μπιν Σαλμάν αρνήθηκαν να σχολιάσουν τα ευρήματα σημειώνει η The Telegraph.

Κεντρική φωτό @ Fox News

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τέταρτη ημέρα ανόδου στην αγορά – Ξεχώρισαν Metlen και Κύπρου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τέταρτη ημέρα ανόδου στην αγορά – Ξεχώρισαν Metlen και Κύπρου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Λίγο σκοτάδι μπορεί να κάνει καλό στην ψυχική και σωματική μας ευημερία

Λίγο σκοτάδι μπορεί να κάνει καλό στην ψυχική και σωματική μας ευημερία

Business
HELLENiQ ENERGY: Στα 221 εκατ. τα EBITDA β’ τριμήνου

HELLENiQ ENERGY: Στα 221 εκατ. τα EBITDA β’ τριμήνου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ντιν Κέιν: O πρώην Superman θα γίνει πράκτορας της ICE του Τραμπ για να βάλει «όρια» στους μετανάστες
Fizz 07.08.25

Ντιν Κέιν: O πρώην Superman θα γίνει πράκτορας της ICE του Τραμπ για να βάλει «όρια» στους μετανάστες

«Γνωρίζουμε ότι ο Superman είναι μετανάστης – είναι ένας εξωγήινος… Ο ‘αμερικανικός τρόπος’ είναι φιλικός προς τους μετανάστες, αλλά υπάρχουν κανόνες», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ντιν Κέιν για την απόφασή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το θανατηφόρο τροχαίο της Αν Χες τρία χρόνια πριν και οι αλλόκοτες τελευταίες ημέρες της ηθοποιoύ του Χόλιγουντ
Τραγωδία 06.08.25

Το θανατηφόρο τροχαίο της Αν Χες τρία χρόνια πριν και οι αλλόκοτες τελευταίες ημέρες της ηθοποιoύ του Χόλιγουντ

Η Αν Χες σκοτώθηκε στις 11 Αυγούστου 2022, μετά από αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Η ηθοποιός δεν ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών κατά τη στιγμή του ατυχήματός της, σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή- ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Οι άνθρωποι πενθούν με πολλούς τρόπους» – Γιατί η απομακρυσμένη κόρη του Χαλκ Χόγκαν δεν πήγε στην κηδεία του
Διαλυμένη σχέση 06.08.25

«Οι άνθρωποι πενθούν με πολλούς τρόπους» - Γιατί η απομακρυσμένη κόρη του Χαλκ Χόγκαν δεν πήγε στην κηδεία του

Η απομακρυσμένη από τον πατέρα της Χαλκ Χόγκαν, Μπρουκ, παρέλειψε την κηδεία του βετεράνου παλαιστή στη Φλόριντα και προτίμησε να τιμήσει ιδιωτικά τη μνήμη του σε ένα από τα αγαπημένα του μέρη.

Σύνταξη
«Δεν είμαστε καθόλου δεμένοι» – Η μεγάλη αδερφή Έιμι Όσμπορν δε μιλάει με τους μικρότερους Τζακ και Κέλι
Διχόνοια 06.08.25

«Δεν είμαστε καθόλου δεμένοι» - Η μεγάλη αδερφή Έιμι Όσμπορν δε μιλάει με τους μικρότερους Τζακ και Κέλι

Όταν ρωτήθηκε για την απόφαση της μεγαλύτερης αδελφής του να μείνει μακριά από τις κάμερες, ο Τζακ Όσμπορν είπε ότι εκείνη την εποχή ήθελε να είναι μια «σκοτεινή, μυστηριώδης, κυκλοθυμική» μουσικός, οπότε η εμφάνιση στο ριάλιτι δεν θα ταίριαζε με αυτή την εικόνα.

Σύνταξη
«Δικτάτορας με τακούνια»: Η κακοποιητική Μέγκαν Μαρκλ στοιχειώνει τους πρώην συνεργάτες της 
Βιβλίο 05.08.25

«Δικτάτορας με τακούνια»: Η κακοποιητική Μέγκαν Μαρκλ στοιχειώνει τους πρώην συνεργάτες της 

Η Μέγκαν Μαρκλ, γνωστή και ως η δύσκολη Δούκισσα, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της κριτικής, καθώς ο πρώην ανταποκριτής των βασιλικών θεμάτων των Times, Βαλεντάιν Λόου, αποκαλύπτει την κακοποιητική συμπεριφορά της προς τους συνεργάτες της

Σύνταξη
Μάιλι Σάιρους topless αλά 90s για το περιοδικό Perfect – «Προτιμώ το τανκίνι από το μπικίνι»
«Κάνω μόδα» 05.08.25

Μάιλι Σάιρους topless αλά 90s για το περιοδικό Perfect - «Προτιμώ το τανκίνι από το μπικίνι»

Η Μάιλι Σάιρους φωτογραφήθηκε topless για το εξώφυλλο του περιοδικού Perfect θυμίζοντας τα καλοκαιρινά cover story των 90s - «Δεν φαίνεται σαν γυμνό αλλά σαν fashion» είπε η τραγουδίστρια της ποπ, ενώ αποκάλυψε τις ανασφάλειές της για το σώμα της.

Σύνταξη
Η κατάρα του Τομ Κρουζ: Θα έχει η Άνα ντε Αρμάς την τύχη της Κέιτι Χολμς;
Σαηεντολογία 05.08.25

Η κατάρα του Τομ Κρουζ: Θα έχει η Άνα ντε Αρμάς την τύχη της Κέιτι Χολμς;

Ο 63χρονος Τομ Κρουζ και η 37χρονη Άνα ντε Αρμάς είναι σε σχέση ωστόσο όπως σχολιάζουν πρόσωπα από το περιβάλλον του σταρ είναι μια σχέση καταδικασμένη να αποτύχει λόγω Σαηεντολογίας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ
Europa League 07.08.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ

LIVE: Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ για τα προκριματικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Γεωργιάδης: «Απασφάλισε» κατά υγειονομικών που διαμαρτύρονταν στη Ρόδο – Τους έβγαζαν έξω σεκιουριτάδες
Φωτογραφίες και βίντεο 07.08.25

«Απασφάλισε» κατά υγειονομικών που διαμαρτύρονταν στη Ρόδο ο Γεωργιάδης - Τους έβγαζαν έξω σεκιουριτάδες

Γιατροί και νοσηλευτές στο νοσοκομείο της Ρόδου διαμαρτυρήθηκαν για την κατάσταση που επικρατεί στο ΕΣΥ - Ο Άδωνις Γεωργιάδης τους επιτέθηκε με σκληρές εκφράσεις

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ
Europa League 07.08.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ

LIVE: ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ για τα προκριματικά του Europa League. Τηλεοπτικά από OPEN TV.

Σύνταξη
«Ο Εξολοθρευτής έρχεται»: Ο Τζέιμς Κάμερον προειδοποιεί για αποκάλυψη εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπει σε πεδία μάχης
The Good Life 07.08.25

«Ο Εξολοθρευτής έρχεται»: Ο Τζέιμς Κάμερον προειδοποιεί για αποκάλυψη εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπει σε πεδία μάχης

Ο Εξολοθρευτής έχει πολλά μηνύματα επιμένει ο Τζέιμς Κάμερον σε νέα συνέντευξη του που προειδοποιεί για τις τρεις μεγάλες υπαρξιακές απειλές που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μοντεστό άνοιξε τα χαρτιά του
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Ο Μοντεστό άνοιξε τα χαρτιά του

Ο τεχνικός διευθυντής της Γιουβέντους Φρανσουά Μοντεστό μίλησε για τους Ντάγκλας Λουίζ, Βλάχοβιτς, Τούντορ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πουληθούν παίκτες

Βάιος Μπαλάφας
Γάζα: Σχεδόν 12.000 παιδιά με οξύ υποσιτισμό τον Ιούλιο, ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ
Ανακοίνωση ΠΟΥ 07.08.25

Σχεδόν 12.000 παιδιά με οξύ υποσιτισμό τον Ιούλιο στη Γάζα - Ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ

Δραματική είναι η κατάσταση στη Γάζα - Σκελετωμένα παιδιά προσπαθούν να επιβιώσουν με τα τρόφιμα στον παλαιστινιακό θύλακα να είναι ελάχιστα

Σύνταξη
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Χέρτζογκ: Ανάγκη για άμεση κατάπαυση πυρός
Πόλεμος στη Γάζα 07.08.25

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Χέρτζογκ: Ανάγκη για άμεση κατάπαυση πυρός

Την ανάγκη να απελευθερωθούν οι όμηροι, αλλά και να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο του Ισραήλ.

Σύνταξη
Παρίσι: Ακυρώθηκε η άδεια παραμονής σε άνδρα που άναψε τσιγάρο με τη φλόγα στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
Υπό κράτηση 07.08.25

Παρίσι: Ακυρώθηκε η άδεια παραμονής σε άνδρα που άναψε τσιγάρο με τη φλόγα στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Το βίντεο με τον άνδρα να ανάβει τσιγάρο στο μνημείο προκάλεσε σφροδρές αντιδράσεις. Ο υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι αφαιρείται η άδεια παραμονής του.

Σύνταξη
Δόντια, ένας πλακούντας και σεξουαλικά βοηθήματα είναι μερικά από τα ευρήματα ιδιοκτητών σε νέα σπίτια
Wow 07.08.25

Δόντια, ένας πλακούντας και σεξουαλικά βοηθήματα είναι μερικά από τα ευρήματα ιδιοκτητών σε νέα σπίτια

Οι μετακομίσεις ενέχουν πολλές αναπάντεχες εκπλήξεις και μερικές από αυτές είναι και τα αντικείμενα που αφήνουν σε σπίτια οι προηγούμενοι ένοικοι

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γαλλία: «Καταστροφή άνευ προηγουμένου» έχει προκαλέσει η φωτιά – Απειλούνται περίπου 3.000 σπίτια
«Σεληνιακό τοπίο» 07.08.25

Πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία: «Καταστροφή άνευ προηγουμένου» - Απειλούνται περίπου 3.000 σπίτια

«Ο στόχος είναι να σταθεροποιήσουμε τη φωτιά και να σταματήσουμε την εξάπλωσή της μέχρι το τέλος της ημέρας», δήλωσε ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής στο Οντ στη νότια Γαλλία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
LIVE: Αράζ – Ομόνοια
Conference League 07.08.25

LIVE: Αράζ – Ομόνοια

LIVE: Αράζ – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αράζ – Ομόνοια, ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί από το Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ
Conference League 07.08.25

LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ

LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ για τα προκριματικά του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
Απόρρητο