Γούντι Άλεν: «Ο Έπσταϊν ήταν σαν τον Δράκουλα με νεαρές γυναίκες βαμπίρ να τον υπηρετούν»

Ο Γούντι Άλεν παρομοίασε κάποτε το σπίτι του Τζέφρι Έπσταϊν με το Κάστρο του Δράκουλα με «νεαρές γυναίκες βαμπίτ να υπηρετούν τον χώρο».

Σε μια δακτυλογραφημένη επιστολή που ο σκηνοθέτης φέρεται να έστειλε στον παιδόφιλο χρηματιστή ως μέρος μιας σειράς μηνυμάτων για τα 63α γενέθλιά του, ο Άλεν περιέγραφε τις συγκεντρώσεις για δείπνο που διοργάνωνε ο Έπσταϊν.

Στην επιστολή, την οποία απέκτησε η εφημερίδα The New York Times, ο Άλεν φέρεται να περιέγραψε το τεράστιο αρχοντικό του Έπσταϊν στο Μανχάταν ως άλλο Κάστρο του Δράκουλα, κάνοντας αναφορά στην κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος του 1931, όπου ο ηθοποιός Μπέλα Λουγκόζι πρωταγωνιστούσε ως ο αιμοδιψής κόμης.

Ο Άλεν έγραψε ότι τα γεύματα σερβίρονταν συχνά «από αρκετές νεαρές γυναίκες που θυμίζουν το Κάστρο του Δράκουλα, όπου ο Λουγκόζι έχει τρεις νεαρές βρυκόλακες να εξυπηρετούν τις ανάγκες του. Προσθέστε σε αυτό το γεγονός ότι ο Τζέφρι ζει μόνος του σε ένα τεράστιο σπίτι, και μπορεί κανείς να τον φανταστεί να κοιμάται σε υγρό χώμα», πρόσθεσε.

Η επιστολή χρονολογείται από το 2016, όταν ο Έπσταϊν είχε ήδη εκτίσει ποινή φυλάκισης για μαστροπεία σε ανήλικα κορίτσια.

Ο Άλεν, η υιοθετημένη κόρη του οποίου, Ντίλαν Φάροου, τον έχει κατηγορήσει ότι την κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν παιδί —κάτι που ο σκηνοθέτης έχει αρνηθεί—, ήταν ένας από τους πολλούς διάσημους που φέρονται να έστειλαν επιστολές στον Έπσταϊν.

Μεταξύ αυτών ήταν ο Εχούντ Μπαράκ, πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, και ο Μόρτιμερ Ζούκερμαν, Καναδός δισεκατομμυριούχος.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Μπαράκ και η σύζυγός του σημείωναν για τον Έπσταϊν ότι «η περιέργειά του δεν έχει όρια».

«Είσαι σαν ένα κλειστό βιβλίο για πολλούς από αυτούς, αλλά γνωρίζεις τα πάντα για τον καθένα» έγραψαν σε επιστολές τους.

Ο Ζούκερμαν φέρεται να πρότεινε πιάτα για ένα γεύμα που θα ταίριαζε στην κουλτούρα του αρχοντικού, συμπεριλαμβανομένης μιας απλής σαλάτας και οτιδήποτε άλλο «θα ενίσχυε τη σεξουαλική επίδοση του Τζέφρι».

Μέσα στο σπίτι των οργίων

Οι επιστολές ήρθαν στο φως μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal (WSJ) που ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ένα άσεμνο σημείωμα στον χρηματοδότη για τα 50α γενέθλιά του το 2003.

Το σημείωμα φέρεται να περιλάμβανε σχόλια από τον Τραμπ, ο οποίος έλεγε στον πρώην φίλο του ότι είχαν «ορισμένα πράγματα κοινά» και ότι «τα αινίγματα ποτέ δεν γερνούν».

Ο πρόεδρος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι έγραψε ή έστειλε την κάρτα, η οποία φέρεται να περιείχε ένα σκίτσο μιας γυμνής γυναίκας, ενώ σε απάντηση στο δημοσίευμα της WSJ, μήνυσε την News Corp, τον Ρούπερτ Μέρντοχ και δύο ρεπόρτερ της εφημερίδας για συκοφαντική δυσφήμιση.

Το αρχοντικό του Έπσταϊν, μια επταώροφη έπαυλη στην Άνω Ανατολική Πλευρά της Νέας Υόρκης, ήταν το σημείο όπου ο χρηματοδότης διασκέδαζε τακτικά μια σειρά από διάσημους καλεσμένους.

Ήταν επίσης ο τόπος αρκετών επιθέσεων σε ανήλικα κορίτσια, τα οποία καλούσε να του κάνουν μασάζ, και ταυτόχρονα να εκτελούν διάφορες άσεμνες πράξεις.

Σε φωτογραφίες που απέκτησε η New York Times και δείχνουν προσωπικά αντικείμενα του Έπσταϊν μέσα από το διαμέρισμα, φωτογραφίες σε κορνίζες δείχνουν τον χρηματοδότη με διάφορους ισχυρούς συνεργάτες του, συμπεριλαμβανομένων των Στιβ Μπάνον και Έλον Μασκ.

Ο Μπιλ Κλίντον, ο Ρίτσαρντ Μπράνσον, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β’, ο Μικ Τζάγκερ και ο Φιντέλ Κάστρο ήταν επίσης μεταξύ των ισχυρών προσώπων που απεικονίζονταν στις φωτογραφίες.

Στα προσωπικά του υπάρχοντα βρέθηκε επίσης ένα κορνιζαρισμένο χαρτονόμισμα του ενός δολαρίου, υπογεγραμμένο από τον Μπιλ Γκέιτς, πιθανόν ως πληρωμή για ένα στοίχημα.

«Έκανα λάθος!», φέρεται να έγραψε ο συνιδρυτής της Microsoft.

Το «λεύκωμα» που καίει

Μια φωτογραφία του Έπσταϊν μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη Μελάνια Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο το 2000 υπήρχε επίσης σε ένα ράφι, αλλά η Γκισλέιν Μάξγουελ, η πρώην σύντροφος και συνεργάτιδά του χρηματοδότη, είχε αφαιρεθεί από το κάδρο.

Το αρχοντικό, που αγοράστηκε από τον Έπσταϊν το 1990, είχε διακοσμηθεί με το εκκεντρικό του στυλ, με κορνιζαρισμένα προσθετικά μάτια να κοσμούν τον διάδρομο και ένα γλυπτό μιας γυναίκας με νυφικό να κρέμεται από ένα σχοινί στο κεντρικό αίθριο.

Στο γραφείο του, υπήρχε μια ταριχευμένη τίγρη, μια πρώτη έκδοση του Λολίτα του Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ και περισσότερες κορνιζαρισμένες φωτογραφίες, συμπεριλαμβανομένης μιας με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Στην κρεβατοκάμαρά του, σύμφωνα με τις φωτογραφίες, υπήρχαν κάμερες επιτήρησης. Εκπρόσωποι των Μπαράκ, Ζούκερμαν, Μπάνον, Μασκ, Κλίντον, Μπράνσον, Τζάγκερ, Γκέιτς και μπιν Σαλμάν αρνήθηκαν να σχολιάσουν τα ευρήματα σημειώνει η The Telegraph.

Κεντρική φωτό @ Fox News