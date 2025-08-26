magazin
Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
Ντροπή και προσβολή: Οργισμένες αντίδρασεις για την συμμετοχή του Γούντι Άλεν σε φεστιβάλ κινηματογράφου της Μόσχας
Culture Live 26 Αυγούστου 2025 | 11:17

Ντροπή και προσβολή: Οργισμένες αντίδρασεις για την συμμετοχή του Γούντι Άλεν σε φεστιβάλ κινηματογράφου της Μόσχας

Σε δήλωση του, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας ανέφερε: «Καταδικάζουμε την απόφαση του Γούντι Άλεν να ευλογήσει το αιματηρό φεστιβάλ της Μόσχας με την ομιλία του» - Τι απαντά ο σκηνοθέτης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Γούντι Άλεν αρνήθηκε τους ισχυρισμούς ότι η συμμετοχή του στην Διεθνή Εβδομάδα Κινηματογράφου της Μόσχας, ως επικεφαλής του προγράμματος «Θρύλοι του Παγκόσμιου Κινηματογράφου» ήταν μια προσπάθεια «ξεπλύματος» της Ρωσίας, μετά την σφοδρή καταδίκη της παρουσίας του από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας.

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης σε δήλωση του στον Guardian, ανέφερε σχετικά με τις κατηγορίες που εξαπέλυσε εναντίον του η Ουκρανία: «Όσον αφορά τη σύγκρουση στην Ουκρανία, πιστεύω ακράδαντα ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει άδικο. Ο πόλεμος που προκάλεσε είναι αποτρόπαιος. Όμως, ό,τι και αν έχουν κάνει οι πολιτικοί, δεν πιστεύω ότι η διακοπή των καλλιτεχνικών διαλόγων είναι ποτέ ένας καλός τρόπος για να βοηθήσουμε».

Η συμμετοχή του Γούντι Άλεν

Πιο συγκεκριμένα, την Κυριακή, 24 Αυγούστου, ο Άλεν μίλησε κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής εκδήλωσης μαζί με μερικούς από τους κορυφαίους σκηνοθέτες, κινηματογραφιστές και ηθοποιούς της Ρωσίας, πολλοί από τους οποίους, συμπεριλαμβανομένου του σκηνοθέτη Φιόντορ Μποντάρτσουκ, ο οποίος πήρε συνέντευξη από τον Άλεν, έχουν υποστηρίξει δημοσίως την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Γούντι Άλεν παρευρίσκεται στη συνέντευξη τύπου για την ταινία «Cafe Society» κατά τη διάρκεια του 69ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, στις 11 Μαΐου 2016 | EPA/SEBASTIEN NOGIER

Όπως αναφέρει το Politico επικαλούμενο δημοσιεύματα από ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο Άλεν, ο οποίος έχει κερδίσει τέσσερα Όσκαρ, μίλησε για την τεχνητή νοημοσύνη και περιέγραψε μια επίσκεψή του στην πάλαι ποτέ ΕΣΣΔ ως μια ζοφερή εμπειρία, αλλά επίσης εξήρε τον ρωσικό κινηματογράφο και είπε ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να γυρίσει μια ταινία στη Ρωσία, αν και δεν έχει λάβει ακόμη καμία πρόταση για κάτι τέτοιο.

Ο Άλεν φέρεται επίσης να δήλωσε ότι ξεχωρίζει την κινηματογραφική μεταφορά του λογοτεχνικού έργου «Πόλεμος και Ειρήνη» του Λέοντα Τολστόι, σε σκηνοθεσία του πατέρα του Μποντάρτσουκ, Σεργκέι, που κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας το 1969.

Τι υποστηρίζει η Ουκρανία

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας ανέφερε: «Η συμμετοχή του Γούντι Άλεν στη διεθνή εβδομάδα κινηματογράφου της Μόσχας είναι ντροπή και προσβολή για τη θυσία των Ουκρανών ηθοποιών και κινηματογραφιστών που έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί από Ρώσους εγκληματίες πολέμου στον συνεχιζόμενο πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας».

»Με τη συμμετοχή του σε ένα φεστιβάλ που συγκεντρώνει τους υποστηρικτές και τις φωνές του Πούτιν, ο Άλεν επιλέγει να κλείσει τα μάτια στις φρικαλεότητες που διαπράττει η Ρωσία στην Ουκρανία κάθε μέρα εδώ και 11 χρόνια. Ο πολιτισμός δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται για να συγκαλύψει εγκλήματα ή να χρησιμεύσει ως εργαλείο προπαγάνδας. Καταδικάζουμε έντονα την απόφαση του Γούντι Άλεν να ευλογήσει το αιματηρό φεστιβάλ της Μόσχας με την ομιλία του».

// Κεντρική φωτογραφία: REUTERS / Guglielmo Mangiapane
* Mε πληροφορίες από: Guardian | Politico

