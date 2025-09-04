«Και οι δύο καλοί φίλοι του Έπσταϊν»: Σάλος στα social media με ανάρτηση του Τραμπ για τον Γούντι Άλεν

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρήκε έναν απρόσμενο «σύμμαχο» στο πρόσωπο του Γούντι Άλεν, γεγονός που προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων στα social media και στον Τύπο. Ο διάσημος σκηνοθέτης μίλησε στο podcast του Μπιλ Μάχερ Club Random και εξήρε την ερμηνεία του Τραμπ στη σύντομη του εμφάνιση στην ταινία Celebrity (1998). Ο Άλεν περιέγραψε τον πρόεδρο ως «ευχάριστο συνεργάτη», «ευγενικό» και «πολύ καλό ηθοποιό». Αν και τόνισε ότι διαφωνεί με τον Τραμπ «στο 99% των θεμάτων», δεν δίστασε να δηλώσει ότι θα τον σκηνοθετούσε ξανά με χαρά.

Η δήλωση αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη από τον ίδιο τον Τραμπ, ο οποίος φρόντισε να τη διαδώσει μέσω του Truth Social. Όπως αναφέρουν διεθνή μέσα, η ανάρτηση του πρώην προέδρου αξιοποιήθηκε αμέσως από τους υποστηρικτές του, που είδαν στα λόγια του Άλεν μια επιβεβαίωση της «αυθεντικής» του χαρισματικής παρουσίας. Κάποιοι μάλιστα σχολίασαν σκωπτικά ότι ο Τραμπ «ίσως χρειάζεται μια επιστροφή στο Χόλιγουντ» ή ότι θα μπορούσε να γυρίσει το «σίκουελ» της πολιτικής του καριέρας στην μεγάλη οθόνη.

Ωστόσο, οι αντιδράσεις δεν ήταν λίγες. Πολλοί επισήμαναν την ειρωνεία του να επαινεί τον Τραμπ ένας δημιουργός που για δεκαετίες ταυτιζόταν με φιλελεύθερους κύκλους και που φέρει ο ίδιος βαρύ φορτίο προσωπικών σκανδάλων.

Οι επικριτές στα social media το επισήμαναν, υπογραμμίζοντας επίσης ότι και οι δύο άνδρες έχουν κατηγορηθεί για σεξουαλική κακοποίηση — και ότι η αμοιβαία εκτίμηση «βγάζει νόημα». Σημείωσαν ακόμη ότι τόσο ο Τραμπ όσο και ο Άλεν υπήρξαν φίλοι του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

«Και οι δύο καλοί φίλοι του Έπσταϊν», έγραψε ένας χρήστης στο Χ (πρώην Twitter), ενώ άλλος σχολίασε: «Αυτό είναι αληθινό; Απίστευτο. Ο εγκέφαλός του λιώνει. Ή δεν κατάλαβε πόσο αντιδημοφιλής είναι ο Γούντι Άλεν πια. Από την άλλη, υπήρξε και στενός φίλος του Έπσταϊν».

«Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι είναι αλήθεια, αλλά από τη στιγμή που ο Γούντι παντρεύτηκε την κόρη του, ταιριάζει», έγραψε ένας τρίτος χρήστης, αναφερόμενος στη Σουν-Γι Πρέβιν, την πρώην θετή κόρη της Φάροου, με την οποία ο Άλεν, σήμερα 89 ετών, παντρεύτηκε το 1997, όταν εκείνος ήταν 62 και εκείνη 27.



Ο Τζέφρι Έπσταϊν πέθανε το 2019 ενώ βρισκόταν προφυλακισμένος ενόψει δίκης για ομοσπονδιακές κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης, με τον θάνατό του και τις γνωστές σχέσεις του με ισχυρά πρόσωπα να τροφοδοτούν θεωρίες για μια «λίστα πελατών». Ο Τραμπ έχει προσπαθήσει να αποστασιοποιηθεί από τον Έπσταϊν, μόνο που τη Δευτέρα υπενθύμισε άθελά του τη φιλία τους.

Υπάρχουν πολυάριθμα στοιχεία που δείχνουν ότι ο Τραμπ διασκέδαζε συχνά μαζί με τον Έπσταϊν, ενώ φέρεται να του είχε γράψει και μήνυμα γενεθλίων το 2003. Ο Άλεν, αντίστοιχα, φέρεται να είχε στείλει επιστολή γενεθλίων στον Έπσταϊν το 2016 και είχε περιγράψει τα δείπνα που οργάνωνε με αλλόκοτους όρους, παρομοιάζοντας το σπίτι του με «κάστρο του Δράκουλα».

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε υποσχεθεί τον Φεβρουάριο να δημοσιεύσει περισσότερα αρχεία σχετικά με τον Έπσταϊν, αλλά τον Ιούλιο έκανε πίσω, προκαλώντας σφοδρή δημόσια κατακραυγή. Αν και υποτίθεται πως θα δοθούν ακόμη περισσότερα έγγραφα στη δημοσιότητα, ο πρόεδρος δέχεται έντονη κριτική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ανάρτησή του.

